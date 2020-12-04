Зидан способен все исправить. Но хочет ли он продолжить работу?

Это важно, потому что принято считать, чтоточно не уволят. Или, по крайней мере, не сделают этого до того, как команда пройдет еще несколько кругов ада. Например, она может провалиться в следующую среду в матче против менхенгладбахской «Боруссии» (победа гарантирует выход в 1/8 финала, ничьей будет достаточно, если «Шахтер» проиграет «Интеру») или в ближайших двух турах Примеры, когда предстоит сыграть с «Севильей» и «Атлетико». Но даже этого может быть недостаточно, чтобы президент клубанажал на курок.

Почему Зидан так привязан к своей работе? Дело не в том, что он провел в клубе почти два десятилетия в качестве игрока, тренера и помощника. И даже не в том, что завоевал три титула Лиги чемпионов и два чемпионства в Ла Лиге за пять лет. Дело в том, что, если не брать во внимание последние результаты, Зидан идеально подходит «Реалу». Он не вызывает споров. Он не ругает клуб публично и не жалуется друзьям в СМИ. Он не раздражает звездных игроков. Он не ссорится с другими тренерами. Он не беспокоит судей. Он не требует от клуба дорогостоящего процесса восстановления. Он не теряет хладнокровия с той памятной берлинской ночи в июле 2006 года.

Зидан прост и управляем, и именно этого хочет и нуждается Флорентино прямо сейчас. И положение не изменится до тех пор, пока ситуация действительно не станет катастрофической.

Что может измениться, так это то, что Зидан сам захочет уйти. В конце концов, он делал это раньше, и вы, вероятно, можете представить себе момент, когда он спрашивает у себя, доходят ли его слова до этой команды, способен ли он заставить футболистов отдавать все силы, достаточно ли полезна нынешняя работа.

Особенность такого парня, как Зидан, заключается в том, что его тренерские заслуги не имеют большого значения. Не только потому, что он был одним из величайших футболистов своего поколения, и его тренерские достижения могут никогда не сравниться с тем, что он сделал на футбольном поле, а скорее потому, что, в отличие от других бывших футболистов, он никогда не был обременен горячим желанием тренировать. Прошло целых семь лет с момента завершения карьеры игрока до того, как он стал помощником тренера. Ему это не нужно — ни в финансовом, ни в эмоциональном плане. И когда он почувствует, что больше не является лучшим для этой работы, он уйдет.

Во всяком случае, таково мое мнение. Тренер с непостижимым каменным лицом сам решит, когда его время истечет. Так настало ли это время сейчас?

Мы знаем о школе ревизионистов, которая прежде всего винит руководство. В ней говорят, что с момента подписания контракта с Тони Кроосом в 2014 году единственной истинной суперзвездой в «Реале» был вратарь Тибо Куртуа. Да, «Реал» заплатил 140 миллионов долларов за Эден Азара, но получил подверженного травмам бельгийца, забившего два гола в лиге за 16 месяцев. Еще 120 миллионов мадридцы потратили на многообещающих, но разочаровывающих бразильских подростков — Родриго, Винисиус Жуниор. Кроме того, 70 миллионов были заплачены за Луку Йовича, нападающего, который редко играет и еще реже забивает.

За последние шесть лет «Реал» потратил 350 миллионов долларов на огромную группу игроков: Эдер Милитао, Ферлан Менди, Альваро Одриосола, Мариано Диас, Тео Эрнандес, Браим Диас, Дани Себальос, Альваро Мората, Матео Ковачич и Данило. Все они либо пришли и ушли, не оставив заметного следа, либо стали в этой команде банальными пешеходами. Некоторые из них были проданы с прибылью, а некоторые преуспели в других клубах, не дело в том, что, кроме Ферлана Менди, мало кого будут вспоминать на «Бернабеу» с любовью.

Проблема с этой логикой заключается в том, что она игнорирует тот факт, что «Реал» выиграл за этот период значительное количество наград: три Лиги чемпионов и два титула Ла Лиги.

Более уместной критикой может быть то, что клуб недостаточно поработал над обновлением команды с точки зрения привлечения молодежи. Да, мы увидели Феде Вальверде, Мартина Эдегора и Менди, но с Йовичем, Одриосолой и Милитао клуб промахнулся, а судить о Винисиусе и Родриго, которыми все еще 20 и 19 лет, пока рано.

Что действительно причинило «сливочным» боль, так это травмы, подобные тем, что остановили прогресс Иско и Марко Асенсио. И, конечно же, они так и не получили того подъема, который должен был обеспечить Азар, как с точки зрения голов, так и с точки зрения звездности.

Все вышеперечисленное не является оправданием Зидана. Это просто смягчающие факторы, которые все равно позволили «Реалу» оформить чемпионство после карантина, набрав 31 очко из 33 возможных. И возникает вопрос: почему мадридцы могли так хорошо играть полгода назад, а сейчас нет?

Травмы (Серхио Рамос, Дани Карвахаль, Вальверде и Бензема) могут дать ответ, но лишь частично. Они не объясняют, почему Рафаэль Варан, который выиграл чемпионат мира и набрался опыта в 27 лет, вдруг начал играть как Рафаэль Бенитес, которому 60 лет. Они не объясняют, почему эта команда постоянно совершает глупые ошибки. Они не объясняют, почему, как случилось во вторник, «Реал» способен выйти и наиграть на пару забитых мячей, а затем расслабиться и развалиться, как тряпичная кукла.

Ключ к разгадке может крыться в статистике. Показатели в атаке «Реала» в чемпионате и Лиге чемпионов в этом сезоне практически идентичны показателям прошлого сезона, согласно коэффициенту ожидаемых голов: 1,53 против 1,52. В защите мадридцы стали действовать хуже: 1,00 против 0,83 в прошлом сезоне.

Нет смысла смотреть на числа сами по себе, лучше всего сочетать их с тестом на зрение, и это предполагает две вещи. Первая — это команда, которая играет рывками, иногда делая достаточно, чтобы одержать верх, а иногда нет, после чего терпит мучительные отрезки. Вероятно, так было и в прошлом сезоне. Вторая — команда, которая упускает слишком много хороших моментов. Почему? Отчасти из-за системных провалов на поле в связи с индивидуальными ошибками в обороне.

И это возвращает нас к Зидану. Это кризис, из которого ему нужно вырваться через тренировки. И в практическом плане, и, возможно, в первую очередь, в ментальном плане, зная, какие игроки не правы (да, я говорю о Варане), и работая над их успокоением.

Вопрос о том, останется ли он в «Реале», довольно прост. Если не случится катаклизма, все будет в его руках так долго, как он сам захочет. Насколько мы можем судить, он будет хотеть этого до тех пор, пока чувствует, что имеет нормальную коммуникацию с игроками.

В краткосрочной перспективе именно так все будет работать в «Реале». Что касается долгосрочной перспективы, то клубу придется вложить деньги, все спланировать, набраться терпения и надеяться на здоровье футболистов.

Итак, Зизу, дело за тобой. Чувствуешь ли ты, что готов к этому? 0