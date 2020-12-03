Судьба «Реала», интрига группы Н, призрачная надежда «Локомотива»

В групповом этапе Лиги чемпионов позади уже пять туров. Кто-то уже обеспечил себе участие в плей-офф, а кого-то ждет финальный решающий бой.

Девять клубов уже в плей-офф ЛЧ

По итогам пяти туров группового этапа девять команд гарантировали себе участие в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Это «Бавария», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», которые выиграли свои группы, а также «Порту» и «Севилья», которые вышли в плей-офф со второго места.

Дормундской «Боруссии» , «Барселоне» и «Ювентусу» еще придется выяснить, кто отправится в плей-офф с первого места, а кто — со второго. Это важный нюанс — даже «Юве» вряд ли хочется сразу попасть на «Баварию».

Выйдет ли из группы «Реал»?

Мадридский «Реал», который еще пару лет назад коллекционировал трофеи Лиги чемпионов, теперь рискует не выйти из группы.

Поражение от «Шахтера» заставило зашататься кресло под Зиданом и до невозможности закрутило интригу в группе B: у менхенгладбахской «Боруссии» 8 очков, а у «Реала » и «Шахтера» — по 7 (донецкий клуб выше за счет побед в личных встречах).

И даже миланский «Интер», с 5 очками, еще не за бортом. Командам предстоит решить все в последнем туре, где «Реал» будет принимать «Боруссию», а «Шахтер» отправится в гости к «Интеру»,

«Боруссия» выйдет в 1/8 финала, если не проиграет «Реалу» или если «Интер» и «Шахтер» сыграют вничью. В случае победы менхенгладбахцы займут первое место в группе. «Боруссия» не может финишировать ниже третьего места.

А вот «Шахтеру», чтобы гарантировать себе 3-е место в группе и выход в 1/16 финала Лиги Европы, нужно в заключительном туре не проиграть «Интеру» на выезде.

Если при этом «Боруссия» не проиграет «Реалу» в гостях, то горняки и вовсе финишируют вторыми и сыграют в 1/8 финала ЛЧ, оставив Зинедина Зидана без Лиги чемпионов. Так что «Реалу» нужна победа над лидером группы, чтобы не испытывать судьбу.

В случае одновременных поражений «Шахтера» и «Реала» третьими финишируют горняки, а дальше в ЛЧ пройдут «Боруссия» и «Интер».

«Шахтер» может и выиграть группу, если победит «Интер», а «Боруссия» не возьмет 3 очка с «Реалом».

Интрига в группе Н

После трех туров «МЮ» имел 9 очков и спокойно готовился к плей-офф, а перед шестым рискует вылететь в Лигу Европы.

«РБ Лейпциг», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед» имеют по 9 очков в преддверии 6-го тура и продолжают борьбу за выход в плей-офф Лиги чемпионов.

«Истанбул» лишился шансов продолжить борьбу в весенней стадии какого-либо еврокубка. У турецкого клуба 3 очка, и он останется на 4-м месте в группе.

В заключительный игровой день групповой стадии немецкий клуб примет соперников из Англии, а французской команде предстоит сыграть с «Истанбулом» на «Парк де Пренс» в Париже.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

ПСЖ превосходит по очным встречам и «Манчестер Юнайтед» (1:2 дома, 3:1 в гостях) и «РБ Лейпциг» (1:2 в гостях, 1:0 дома).

Единственный сыгранный матч между «МЮ» и «быками» завершился в пользу манкунианцев, разгромивших соперника на «Олд Траффорд» со счетом 5:0.

После 6-го тура клубы, набравшие равное количество очков, будут ранжированы по следующим дополнительным показателям:

1) очки, набранные в очных встречах между командами, делящими места;

2) разница мячей в очных встречах;

3) число забитых голов в очных встречах;

4) число голов, забитых на выезде в очных встречах.

Борьба за Лигу чемпионов

Борьба за участие в Лиге чемпионов продолжается и в группах А, D и F.

Группа A: «Бавария» (13 очков) — «Локомотив» (3), «Зальцбург» (4) — «Атлетико» (6)

«Атлетико» выйдет в 1/8 финала, если избежит поражения от «Зальцбурга». Если мадридцы проиграют, они займут третье место и получат путевку в 1/16 финала Лиги Европы.

«Зальцбург» выйдет в 1/8 финала, если обыграет «Атлетико». В случае ничьей или поражения австрийцы займут третье место, если «Локомотив» при этом не обыграет «Баварию».

Группа D: «Аякс» (7) — «Аталанта» (8), «Митьюлланд» (1) — «Ливерпуль» (12)

«Аякс» выйдет в 1/8 финала, если обыграет «Аталанту», «Аталанта» выйдет в 1/8 финала, если избежит поражения.

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Группа F: «Лацио» (9) — «Брюгге» (7), «Зенит» (1) — «Боруссия» Дортмунд (10).

В заключительном туре «Лацио» примет «Брюгге» в Риме. Хозяева выйдут в плей-офф Лиги чемпионов, если не потерпят поражение в этом матче. «Брюгге» нужна победа на выезде, чтобы пробиться в 1/8 финала турнира.

Борьба за Лигу Европы

Российский «Краснодар» уже обеспечил себе место в плей-офф Лиги Европы, а «Митьюлланд», «Ренн», «Зенит» и «Истанбул Башакшехир»уже точно займут четвертое место в своих группах.

Не выйдут в 1/8 финала, но могут стать третьими:

Группа А: «Локомотив» займет третье место, если обыграет «Баварию», а «Зальцбург» потеряет очки с «Атлетико».

Группа C: «Олимпиакос, "Марсель"

У команд по три очка. Провансальцы играют на выезде с "Манчестер Сити", а греки примут на своем поле "Порту".

"Олимпиакос" займет третье место, если "Марсель" не наберет в шестом туре больше очков. У пирейцев преимущество по личным встречам.

Если "Олимпик" в шестом туре наберет больше очков, чем "Олимпиакос", в Лигу Европы отправится он.

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