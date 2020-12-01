ЛЧ. «Локомотив» проиграл «Зальцбургу», «Шахтер» одолел «Реал»

1 и 2 декабря в Лиге чемпионов пройдут матчи 5-го тура группового этапа.

«Локомотив» М — «Ред Булл Зальцбург» 1:3

Московский «Локомотив» потерпел домашнее поражение от австрийского «Зальцбурга» (1:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе А.

Счет в матче на 28-й минуте открыли гости. Прошла подача в штрафную «Локо», Койта и Мвепу били из центральной зоны, мяч после рикошета отскочил к Берише, который расстрелял ворот Гильерме.

На 41-й минуте грубейшая ошибка Райковича в центре поля привела ко второму голу «Зальцбурга». Койта моментально сделал разрезающую передачу вперёд — Бериша выскочил один на один и аккуратно перебросил Гильерме.

На 78-й минуте был назначен пенальти в ворота «Зальцбурга». Чорлука сделал заброс в штрафную, где Рамальо подтолкнул в спину Зе Луиша.

Антон Миранчук уверенно реализовал пенальти, уложив мяч в нижний угол ворот — Станкович не угадал направление удара.

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После этого на поле завязалась небольшая стыка с участием игроков двух команд — Станкович не захотел отдавать мяч, а игроки «Локо» пытались отобрать его. Арбитр раздал всем по желтой карточку.

На 81-й минуте Мурило грубо ошибся в центре поля, Адейеми подхватил мяч, на скорости влетел в штрафную, раскачал Чорлуку и пробил точно в дальний нижний угол.

Футбол. Лига чемпионов. Группа A Локомотив — Зальцбург 1:3 Голы: 0:1 Мергим Бериша (28'), 0:2 Мергим Бериша (41'), 1:2 Антон Миранчук (пенальти) (79'), 1:3 Karim Adeyemi (81') Локомотив: Гилерме, Дмитрий Живоглядов (Дмитрий Рыбчинский, 84'), Ведран Чорлука, Мурило Серкейра, Слободан Райкович (Владислав Игнатьев, 46'), Виталий Лысцов (Антон Миранчук, 46'), Мацей Рыбусь, Станислав Магкеев, Виталий Лисакович (Maksim Mukhin, 46'), Эдер, Зе Луиш (Франсуа Камано, 90') Зальцбург: Чичан Станкович, Андре Рамальо Силва, Андреас Ульмер, Максимилиан Вебер, Расмус Кристенсен, Доминик Собослаи (Патсон Дака, 77'), Златко Юнузович, Мохамед Камара (Luka Sucic, 69'), Энок Мвепу, Секу Койта (Karim Adeyemi, 70'), Мергим Бериша (Жером Онген, 90') Предупреждения: Мохамед Камара (45'), Maksim Mukhin (62'), Владислав Игнатьев (79'), Мурило Серкейра (80'), Андре Рамальо Силва (80'), Чичан Станкович (80')

«Зальцбург» набрал четыре очка и поднялся на третью строчку в турнирной таблице группы А, «Локомотив» с тремя очками занимает последнее место. Лидирующие «Бавария» (12) и «Атлетико» (5) свой матч 5-го тура еще не провели.

В заключительном туре железнодорожники в гостях сыграют против «Баварии», а австрийская команда на своем поле встретится с «Атлетико».

«Шахтёр» Д — «Реал Мадрид» 2:0

В матче 5 тура Лиги чемпионов «Шахтер» обыграл «Реал» со счетом 2:0.

Первый мяч хозяев забил Дентиньо, который оказался перед воротами соперника после неплохого розыгрыша у штрафной. Второй мяч оформил вышедший на замену Манор Соломон. Игрок точно пробил в ближний нижний угол.

Футбол. Лига чемпионов. Группа B Шахтёр Д — Реал Мадрид 2:0 Голы: 1:0 Дентиньо (57'), 2:0 Манор Соломон (82') Шахтёр Д: Анатолий Трубин, Додо, Николай Матвиенко, Vitao, Валерий Бондарь, Тарас Степаненко, Тайсон (Манор Соломон, 74'), Марлос (Maycon Barberan, 73'), Тете, Виктор Коваленко (Алан Патрик, 85'), Жуниор Мораес (Дентиньо, 25') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Лукас Васкес, Ферлан Менди, Тони Кроос, Лука Модрич, Мартин Эдегор (Иско, 77'), Карим Бензема (Мариано Диас, 77'), Марко Асенсио, Родриго (Винисиус Жуниор, 77') Предупреждение: Рафаэль Варан (14')

После этой победы «Шахтер» опережает «Реал» в турнирной таблице, заняв его второе место. «Галактикос» спустились на строчку ниже.

«Атлетико» М — «Бавария»

«Боруссия» М — «Интер» М

«Марсель» — «Олимпиакос»

«Порту» — «Манчестер Сити»

«Аталанта» — «Мидтьюлланн»

«Ливерпуль» — «Аякс»

«Краснодар» — «Ренн»

2 декабря, 20:55 мск

«Истанбул Башакшехир» — «РБ Лейпциг»

2 декабря, 20:55 мск

«Севилья» — «Челси»

2 декабря, 23:00 мск

«Брюгге» — «Зенит»

2 декабря, 23:00 мск

«Боруссия» Д — «Лацио»

2 декабря, 23:00 мск

«Ференцварош» — «Барселона»

2 декабря, 23:00 мск

«Ювентус» — «Динамо» К

2 декабря, 23:00 мск

«Манчестер Юнайтед» — ПСЖ

2 декабря, 23:00 мск