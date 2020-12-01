ЛЧ. «Локомотив» проиграл «Зальцбургу», «Шахтер» одолел «Реал»

«Локомотив» М — «Ред Булл Зальцбург» 1:3
Московский «Локомотив» потерпел домашнее поражение от австрийского «Зальцбурга» (1:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе А.
Счет в матче на 28-й минуте открыли гости. Прошла подача в штрафную «Локо», Койта и Мвепу били из центральной зоны, мяч после рикошета отскочил к Берише, который расстрелял ворот Гильерме.
На 41-й минуте грубейшая ошибка Райковича в центре поля привела ко второму голу «Зальцбурга». Койта моментально сделал разрезающую передачу вперёд — Бериша выскочил один на один и аккуратно перебросил Гильерме.
На 78-й минуте был назначен пенальти в ворота «Зальцбурга». Чорлука сделал заброс в штрафную, где Рамальо подтолкнул в спину Зе Луиша.
Антон Миранчук уверенно реализовал пенальти, уложив мяч в нижний угол ворот — Станкович не угадал направление удара.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
После этого на поле завязалась небольшая стыка с участием игроков двух команд — Станкович не захотел отдавать мяч, а игроки «Локо» пытались отобрать его. Арбитр раздал всем по желтой карточку.
На 81-й минуте Мурило грубо ошибся в центре поля, Адейеми подхватил мяч, на скорости влетел в штрафную, раскачал Чорлуку и пробил точно в дальний нижний угол.
«Зальцбург» набрал четыре очка и поднялся на третью строчку в турнирной таблице группы А, «Локомотив» с тремя очками занимает последнее место. Лидирующие «Бавария» (12) и «Атлетико» (5) свой матч 5-го тура еще не провели.
В заключительном туре железнодорожники в гостях сыграют против «Баварии», а австрийская команда на своем поле встретится с «Атлетико».
«Шахтёр» Д — «Реал Мадрид» 2:0
В матче 5 тура Лиги чемпионов «Шахтер» обыграл «Реал» со счетом 2:0.
Первый мяч хозяев забил Дентиньо, который оказался перед воротами соперника после неплохого розыгрыша у штрафной. Второй мяч оформил вышедший на замену Манор Соломон. Игрок точно пробил в ближний нижний угол.
После этой победы «Шахтер» опережает «Реал» в турнирной таблице, заняв его второе место. «Галактикос» спустились на строчку ниже.
«Атлетико» М — «Бавария»
«Боруссия» М — «Интер» М
«Марсель» — «Олимпиакос»
«Порту» — «Манчестер Сити»
«Аталанта» — «Мидтьюлланн»
«Ливерпуль» — «Аякс»
«Краснодар» — «Ренн»
2 декабря, 20:55 мск
«Истанбул Башакшехир» — «РБ Лейпциг»
2 декабря, 20:55 мск
«Севилья» — «Челси»
2 декабря, 23:00 мск
«Брюгге» — «Зенит»
2 декабря, 23:00 мск
«Боруссия» Д — «Лацио»
2 декабря, 23:00 мск
«Ференцварош» — «Барселона»
2 декабря, 23:00 мск
«Ювентус» — «Динамо» К
2 декабря, 23:00 мск