«Реал» на грани сенсационного вылета из ЛЧ. «Шахтер» вновь нокаутировал «сливочных»

1. «Реал» не очень хорош

Пришло время признать то, что мы знаем уже очень давно, но больше не можем игнорировать. «Реал» не очень хорош. По сути это слабая команда. Их спринт из десяти победных матчей в концовке прошлого сезона Ла Лиги был великолепен, но все же требовал неоднократной снисходительности от арбитров, тогда как «Барселона» закапывала сама себя. Но даже тогда «Реал» демонстрировал плохой футбол.

Теперь же без той динамики, которую «Реал» набрал в ходе того рывка, они просто выглядят плохо. Конечно, у них есть навыки игры в футбол, у них хватает упорства и драйва, когда Серхио Рамос и Каземиро на поле. Но ни одного, ни второго не было на поле в Киеве, и это действительно сказалось.

Без своих ментальных лидеров «Реалу» пришлось полагаться на техническое и тактическое мастерство, но, к сожалению для них, мы этого не увидели. У игроков «сливочных» есть навыки, но они не могут использовать их, чтобы нанести урон своим соперникам. Они выглядят старыми и непригодными, что, честно говоря, так и есть на самом деле.

Полузащите команды нужна молодая кровь (как Федерико Вальверде), а их атака плоха, даже если на поле есть Эден Азар. Без него она и вовсе убога. «Реал» Мадрид сейчас просто не очень хорош.

2. Соломон снова забил победный гол

Манор Соломон был феноменален, когда «Шахтер» обыграл «Реал» со счетом 3:2 в Испании, забив гол, который в итоге стал победным. В этом матче он не вышел в основе, и ему пришлось сперва наблюдать за игрой со скамейки запасных. Затем он наблюдал, как Дентиньо выходит на поле и забивает. Поэтому когда Соломону предоставился шанс, он понимал, что должен что-то сделать.

И он сделал — ринулся с мячом вперед в контратаке и обнаружил достаточно свободного пространства, чтобы нанести удар с линии штрафной. «Шахтер» играл преимущественно смело, но был недостаточно решителен в заключительной трети. Но не было ничего подобного тому, что сделал Соломон, который сильным и низким ударом направил мяч в угол ворот.

Solomon's two goals in the #UCL this season have come against Real Madrid.

What a crucial goal it could be. pic.twitter.com/cxswoVpWzk — Squawka Football (@Squawka) December 1, 2020

Счет стал 0:2, и этот гол практически ознаменовал победу «Шахтера», как и гол Соломона в первой игре. После второго мяча «горняки» могли выдохнуть, чтобы пережить штурм «Реала». Если бы у них было преимущество в один мяч, они могли бы сломаться, но с таким комфортным запасом шансы на победу стали гораздо выше.

3. Очередной провал Варана

Рафаэль Варан — один из лучших защитников мира. И одновременно Рафаэль Варан — это настоящая катастрофа.

Оба утверждения верны. Все зависит лишь от того, кто играет в паре с Вараном. Когда это психологически устойчивый, обладающий сильным характером и лидерскими качествами игрок (например, Серхио Рамос, Самюэль Умтити или Преснель Кимпембе), то Варан преуспевает.

Шахтер — Реал globallookpress.com

Но когда рядом с ним Эдер Милитао или Начо, и лидерство требуется уже от самого Варана, он теряет всю солидность и превращается в шута. Он начинает совершать ошибки одну за другой. Вспомнить хотя бы вылет «Реала» из прошлого розыгрыша Лиги чемпионов, когда Варан ошибся при обоих голах «Ман Сити» в ответной игре.

В матче против «Шахтера» Варану посчастливилось избежать красной карточки. Он остался в игре, но позволил Дентиньо оказаться первым на мяче и открыть счет в матче. Это было просто еще одно кошмарное выступление французского защитника. Ему остается лишь молиться на возвращение Рамоса.

4. «Шахтер» отлично играет в больших матчах

«Шахтер» проиграл «Боруссии» Менхенгладбах с общим счетом 0:10 в двух матчах. Но в матчах против «Реала» и «Интера» украинскому клубу было намного комфортней.

Шахтер — Реал globallookpress.com

«Шахтер» был настолько хорошо организован и великолепно действовал в обороне, закрывая рывки «Реала». «Горняки» давили в полузащите, не позволяя «Реалу» добиться чего-либо. Плюс они блокировали большинство возможностей для пасов и не позволяли Кариму Бензема регулярно оказывать свое влияние на игру.

После перерыва они прибавили в скорости и четкости действий в атаке. Игроки «Шахтера», которые обладают отличной техникой, действовали с интеллектом, находя свободные зоны и отдавая пасы, чтобы уходить от защитников «Реала», а не пытаясь перехитрить их за счет дриблинга. Их план на матч был настолько четким, что не будет сюрпризом, если они еще и обыграют «Интер» в последнем туре.

5. «Сливочные» на грани вылета

Будущее «Реала» в Лиге чемпионов теперь не только в их руках. Зинедин Зидан, который выиграл ЛЧ в трех своих первых сезонах теперь, похоже, вполне может стать причиной первого в истории вылета «сливочных» из Лиги чемпионов на групповом этапе.

«Реал» плохо выступал на групповом этапе, одержав лишь две победы в пяти турах — обе над находящимся также не в лучшей форме «Интером». У «сливочных» столько же очков, сколько и у «Шахтера», но «горняки» выше в группе за счет личных встреч.

Group B as it stands:

🇩🇪 Gladbach (4 games, 8 points)

🇺🇦 Shakhtar (5 games, 7 points)

🇪🇸 Real Madrid (5 games, 7 points)

🇮🇹 Inter (4 games, 2 points)#UCL pic.twitter.com/e4B5g4sXrM — Squawka News (@SquawkaNews) December 1, 2020

Для того, чтобы выйти из группы, «Реалу» теперь необходимо сыграть лучше, чем «Шахтер» в 6-м туре. Украинская команда отправится в Милан, а «Реал» будет принимать «Боруссию» — пока что лучшую команду этой группы.

Есть все шансы, что «Интер» сможет сыграть достаточно хорошо, чтобы победить «Шахтер», но главный вопрос заключается в том, сможет ли «Реал» обыграть «Гладбах»?

Потому что, судя по тому, что мы увидели в матче с «Шахтером», ответом является решительное «нет». Зинедин Зидан находится в процессе стагнации, и даже его стиль имени Дэвида Мойеса с обильными кроссами больше не работает. А когда у команды Зидана не проходят навесы, им не удается сломить сопротивление соперника. Так что матч с «Боруссией» будет непростым испытанием.

«Реал» в Лиге Европы? Не стоит ставить против этого.

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