«Реал» на грани сенсационного вылета из ЛЧ. «Шахтер» вновь нокаутировал «сливочных»

Пришло время признать то, что мы знаем уже очень давно, но больше не можем игнорировать. «Реал» не очень хорош. По сути это слабая команда. Их спринт из десяти победных матчей в концовке прошлого сезона Ла Лиги был великолепен, но все же требовал неоднократной снисходительности от арбитров, тогда как «Барселона» закапывала сама себя. Но даже тогда «Реал» демонстрировал плохой футбол.

Теперь же без той динамики, которую «Реал» набрал в ходе того рывка, они просто выглядят плохо. Конечно, у них есть навыки игры в футбол, у них хватает упорства и драйва, когда Серхио Рамос и Каземиро на поле. Но ни одного, ни второго не было на поле в Киеве, и это действительно сказалось.

Без своих ментальных лидеров «Реалу» пришлось полагаться на техническое и тактическое мастерство, но, к сожалению для них, мы этого не увидели. У игроков «сливочных» есть навыки, но они не могут использовать их, чтобы нанести урон своим соперникам. Они выглядят старыми и непригодными, что, честно говоря, так и есть на самом деле.

Полузащите команды нужна молодая кровь (как Федерико Вальверде), а их атака плоха, даже если на поле есть Эден Азар. Без него она и вовсе убога. «Реал» Мадрид сейчас просто не очень хорош.

Манор Соломон был феноменален, когда «Шахтер» обыграл «Реал» со счетом 3:2 в Испании, забив гол, который в итоге стал победным. В этом матче он не вышел в основе, и ему пришлось сперва наблюдать за игрой со скамейки запасных. Затем он наблюдал, как Дентиньо выходит на поле и забивает. Поэтому когда Соломону предоставился шанс, он понимал, что должен что-то сделать.

И он сделал — ринулся с мячом вперед в контратаке и обнаружил достаточно свободного пространства, чтобы нанести удар с линии штрафной. «Шахтер» играл преимущественно смело, но был недостаточно решителен в заключительной трети. Но не было ничего подобного тому, что сделал Соломон, который сильным и низким ударом направил мяч в угол ворот.

