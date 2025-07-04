«Флуминенсе» — «Аль-Хиляль». Онлайн, прямая трансляция

«Флуминенсе» и «Аль-Хиляль» на предыдущей стадии оставили не у дел миланский «Интер» и «Манчестер Сити». Теперь командам предстоит между собой решить, кто станет первым полуфиналистом Клубного чемпионата мира. За ходом матча наблюдайте вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

До матча

21:33 «Флуминенсе» сделал единственную замену по сравнению с матчем против «Интера» — вместо дисквалифицированного Рене с первых минут выйдет Габриэль Фуэнтес.

21:30 Матч пройдет в Орландо на стадионе «Кэмпинг Уорлд», который вмещает 65 000 человек.

Стартовые составы

«Флуминенсе»: Фабио, Фрейтес, Тьяго Силва, Игнасио, Фуэнтес, Шавьер, Мартинелли, Берналь, Арьяс, Нонато, Кано

«Аль-Хиляль»: Буну, Кулибали, Лоди, Рубен Невеш, Аль-Харби, Жоау Канселу, Милинкович-Савич, Канно, Н. Аль-Давсари, Малком, Маркос Леонардо

«Флуминенсе»

Команда из Бразилии вышла в плей-офф из своей группы со второго места, набрав 5 очков за три матча против дортмундской «Боруссии» (0:0), «Ульсаном» (4:2) и «Мамелоди» (0:0).

В 1/8 финала турнира «Флуминенсе» играл против финалиста Лиги чемпионов в лице миланского «Интера» и уверенно взял верх над европейской командой со счетом 2:0.

«Флуминенсе» ранее играл на КЧМ в 2023-м году, где дошел до финала турнира и уступил в решающем матче «Манчестер Сити».

«Аль-Хиляль»

Подопечные Симоне Индзаги также набрали 5 очков в своем квартете, сыграв вничью с мадридским «Реалом» (1:1) и «Зальцбургом» (0:0) и одержав победу в последнем туре над «Пачукой» со счетом 2:0.

В первом раунде плей-офф «Аль-Хиляль» сотворил настоящую сенсацию, выбив из турнира «Манчестер Сити». Саудовская команда одержала победу после 120 минут игры со счетом 4:3 и стала первой командой из Азии, которая обыграла европейскую команду на Клубном чемпионате мира.

«Аль-Хиляль» ранее трижды играл на КЧМ и только в 2022-м году дошел до финала турнира, где потерпел поражение от мадридского «Реала».

Личные встречи

«Флуминенсе» и «Аль-Хиляль» никогда прежде не играли друг против друга.

Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.45.