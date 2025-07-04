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    «Флуминенсе» — «Аль-Хиляль». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция четвертьфинального матча Клубного чемпионата мира «Флуминенсе» — «Аль-Хиляль»

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  • 21:13
    • «Флуминенсе» — «Аль-Хиляль»: стартовые составы на 1/4 финала Клубного чемпионата мира
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    Маркос Леонардо — форвард «Аль-Хиляля»
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    Маркос Леонардо — форвард «Аль-Хиляля»
    «Флуминенсе» и «Аль-Хиляль» на предыдущей стадии оставили не у дел миланский «Интер» и «Манчестер Сити». Теперь командам предстоит между собой решить, кто станет первым полуфиналистом Клубного чемпионата мира. За ходом матча наблюдайте вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

    До матча

    21:33 «Флуминенсе» сделал единственную замену по сравнению с матчем против «Интера» — вместо дисквалифицированного Рене с первых минут выйдет Габриэль Фуэнтес.

    21:30 Матч пройдет в Орландо на стадионе «Кэмпинг Уорлд», который вмещает 65 000 человек.

    Стартовые составы

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    «Флуминенсе»: Фабио, Фрейтес, Тьяго Силва, Игнасио, Фуэнтес, Шавьер, Мартинелли, Берналь, Арьяс, Нонато, Кано

    «Аль-Хиляль»: Буну, Кулибали, Лоди, Рубен Невеш, Аль-Харби, Жоау Канселу, Милинкович-Савич, Канно, Н. Аль-Давсари, Малком, Маркос Леонардо

    «Флуминенсе»

    Команда из Бразилии вышла в плей-офф из своей группы со второго места, набрав 5 очков за три матча против дортмундской «Боруссии» (0:0), «Ульсаном» (4:2) и «Мамелоди» (0:0).

    В 1/8 финала турнира «Флуминенсе» играл против финалиста Лиги чемпионов в лице миланского «Интера» и уверенно взял верх над европейской командой со счетом 2:0.

    «Флуминенсе» ранее играл на КЧМ в 2023-м году, где дошел до финала турнира и уступил в решающем матче «Манчестер Сити».

    «Аль-Хиляль»

    Подопечные Симоне Индзаги также набрали 5 очков в своем квартете, сыграв вничью с мадридским «Реалом» (1:1) и «Зальцбургом» (0:0) и одержав победу в последнем туре над «Пачукой» со счетом 2:0.

    В первом раунде плей-офф «Аль-Хиляль» сотворил настоящую сенсацию, выбив из турнира «Манчестер Сити». Саудовская команда одержала победу после 120 минут игры со счетом 4:3 и стала первой командой из Азии, которая обыграла европейскую команду на Клубном чемпионате мира.

    «Аль-Хиляль» ранее трижды играл на КЧМ и только в 2022-м году дошел до финала турнира, где потерпел поражение от мадридского «Реала».

    Личные встречи

    «Флуминенсе» и «Аль-Хиляль» никогда прежде не играли друг против друга.

    Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.45.

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