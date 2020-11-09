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    «Реал» Зидана потерял все козыри в атаке и обороне

    Реакция прессы на матч «Валенсия» — «Реал»

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    В 9-м туре чемпионата Испании «Валенсия» разгромила «Реал» (4:1). Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    VAR не помог «Реалу»

    «Холодный душ для мадридцев. "Реал" без души терпит поражение, которое вскрывает его недостатки. VAR, на этот раз безжалостный к "Сливочным", наказал королевский клуб тремя назначенными пенальти», — пишет на своей передовице каталонская газета Mundo Deportivo.

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    • «Ха, ха, ха, ха! Отличная игра, победа и необычное событие: три пенальти в ворота "Мадрида. Без болельщиков, но с [с арбитром Хесусом] Хилем Мансано. Игра, в которую нужно играть головой, ногами и сердцем!", — не скрывает удовольствия по поводу хода игры и ее результата валенсийское издание Superdeporte.

    Оборона "Реала" снова предстала проходной

    Еще одно издание из Барселоны Sport иллюстрирует свою обложку изображением защитника королевского клуба Серхио Рамоса, расстроенного вместе с Винисиусом и Марсело.

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    "Мадрид терпит неудачу на 'Месталье' в матче против 'Валенсии' — его второе поражение в Примере, которое стало возможным проходной защите. На этот раз VAR не пришел на помощь подопечным Зидана, и гости стали свидетелями, как в их ворота были назначены три явных пенальти".

    Зидан поплатился за рискованную ротацию

    "Рискованные составы Зидана привели к трем поражениям за 22 дня: дома в Примере от 'Кадиса', в Лиге чемпионов от 'Шахтера' и в гостях от 'Валенсии'. Кто-то может подумать, что ротация могла произойти из-за ситуации с [зараженными коронавирусом] Азаром и Каземиро, но есть признаки того, что француз заранее планировал такой стартовый состав. 'Есть фотография с тренировки в прошлый четверг, на которой Зидан выставил в одну из тренировочных сторон [не игравших вместе с поражения от Кадиса] Марсело, Иско и Винисиуса', — сказал Антонио Ромеро в эфире одной из программ", — отмечает в AS Карлос Форханес.

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    • "После пораденя от 'Кадиса' было еще кое-что. Возможно, на это повлияли новости, пришедшие из Украины об опустошенном коронавирусом 'Шахтере'. Результатом стал стартовый состав с Марсело, несмотря на плохую игру против 'Кадиса', и Менди на противоположном фланге, тогда как Милитао заменил Рамоса в центре обороны, после чего соотечественник Дентиньо устроил ему ужасный вечер. Йович также неожиданно вышел в основе, но снова не смог показать ничего примечательного".

    "Реал" одновременно ужасен и в обороне, и в атаке

    "Мадридцы не играют хорошо ни в защите, ни в атаке, несмотря на то, что хорошо сыграла в больших матчах с 'Интером' и 'Барселоной'. Это начинает беспокоить болельщиков 'Реала', и 'бланкос' не просто так не лидируют ни в Примере, ни в группе Лиге чемпионов. На протяжении многих лет королевский клуб спасало то, насколько настойчиво они играли у чужих ворот, а когда этот период закончился, они полагались на то, что их сложно обыграть, однако теперь ни то, ни другое не работает в пользу Зидана", — пишет на страницах Marca Хуан Игнасио Гарсия-Очоа.

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    • "В этом сезоне было выиграно всего 54 процента игр, что намного ниже, чем обычно для Зизу, по сравнению с 62,75 процентами в прошлом сезоне. Уже тогда команда разочаровывала в Кубке Испании и Лиге чемпионов: в этом сезоне уже потерпела два поражения в Примере — против 'Кадиса' и 'Валенсии'. Таким образом, 'Реал' остается четвертым, а в своей группе Лиги чемпионов — третьей: результаты неутешительны, и в клубе царит настоящее разочарование". 0

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