«Барселона» по-прежнему слишком зависима от Месси

В матче 9-го тура Примеры «Барселона» победила «Бетис» со счетом 5:2. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

Месси возвращается к былой форме

«В пятницу Куману завалили вопросами о форме Месси, предполагая, что у форварда спад, но его выступление в этой игре показал, что беспокоиться пока не о чем. И хотя маловероятно, что аргентинец сомневался в себе, он почувствует облегчение, забив гол с игры впервые в этом сезоне. Между тем, Дембеле выглядит остро, Педри продолжает приносить пользу, а де Йонг был просто хорош: за "Барселоной" было интересно наблюдать и она создавала много моментов — они могли забить голов 10», — отмечает в материале ESPN Сэм Марсден.

«Обратная сторона медали в том, что хозяева упустили много шансов, ведь могли забить четыре гола за первые 10 минут и все решить к перерыву. И хотя каталонцы все равно выиграли, им есть еще куда расти, в то же время, им стоит поработать над обороной — голов от "Бетиса" можно было избежать. При этом Куман, наконец, воспользовался шансом дать отдых Месси, который вышел в старте в 37 предыдущих матчей команды, и первый тайм в запасе помог ему, судя по выступлению Лео после перерыва».

Гризманн испытывает проблемы с уверенностью в себе

«В перерыве стало ясно, что "Барселоне" нужно выпустить капитана, и только, чтобы вселить уверенность в Гризманна, но и завершить мрачную серию "блауграна" из четырех матчей без побед в Примере. В течение четырех минут после выхода на поле вместо травмированного Ансу Фати, Месси не только помог восстановить преимущество каталонцев в счете, но, вероятно, и уверенность Гризманна. Он сделал это, не касаясь мяча», — убежден автор Goal.com Марк Дойл.

«Гол должен был помочь ему вернуть часть утраченной уверенности в себе, но он будет первым, кто признает, что этого бы не произошло без Месси на поле. Вопрос о том, сможет ли Гризманн действительно преуспеть в этой линии атаки "Барсы", остается открытым. Так долго он действительно выглядел как форвард, который разучился играть в футбол на "Камп Ноу", но, к счастью, в субботу Месси своевременно напомнил ему, как это делать».

Травма Фати — удар по «Барселоне»

«Травма колена, полученная Фати в субботу, стала огромным ударом для "Барселоны", ведь выступления 18-летнего нападающего в этом сезоне были хорошими новостями. Теперь клуб и игрок должны решить, как реагировать. Если они удалят мениск, время восстановления составит около пяти недель, но если решат восстановить и зашить мениск, это может занять от трех до пяти месяцев», - пишет на страницах Marca Хавьер Эстепа.

«Теперь ему грозит некоторое время провести вне игры, хотя неясно, как долго он будет отсутствовать, и так или иначе, форвард пропустит матч Примеры против "Атлетико" 21 ноября. А Куману предстоит разобраться, как пережить его отсутствие. Ожидается, что без Фати у Усмана Дембеле, Тринкау и Педри будет больше игрового времени».

Куман готовится к уходу Месси?

«То, что Куман почувствовал себя достаточно смелым, чтобы оставить Месси на скамейке запасных, либо свидетельствует о том, что они достигли соглашения о большей ротации и большем отдыхе для игрока, когда это необходимо, либо голландец признал, что он, скорее всего, останется без работы в конце сезона и потому не так обеспокоен потерей поддержки со стороны самой влиятельной фигуры "Барселоны". Если стартовый состав хозяев представлял собой "блауграна" после Месси, нужно проделать большую работу, чтобы подготовиться к этому моменту», — анализирует в колонке Eurosport Грэм Рутвен.

«Впрочем, это может оказаться довольно глубоким выводом из матча, который Месси просто не сыграл в основе из-за незначительной травмы. Тем более что реакция на решение Кумана может перевесить его реальное воздействие. Но отношения между главным тренером каталонцев и ее десятым номером — это увлекательный сюжет сезона 2020/21 в Примере, и субботние события позволили еще раз взглянуть на их истинную природу». 0