Феноменальная игра вратарей и очередные ошибки Кумана. «Барселона» с трудом обыграла «Динамо»

Победители

Марк-Андре тер Штеген

Тер Штеген выходил на четвертьфинал прошлого розыгрыша Лиги чемпионов против «Баварии», надеясь доказать, что именно он должен быть основным голкипером в сборной Германии. Восемь голов спустя эти дебаты затихли. А затем тер Штегену пришлось перенести операцию.

Из-за хирургического вмешательства он пропустил старт сезона, и впервые появился на поле только против «Динамо». Должно быть, предполагалось, что это будет удобный матч для того, чтобы вернуться в игру.

Однако оказалось, что игроки «Барселоны», видимо, хотели, чтобы тер Штеген получил достаточно много работы в первом матче после возвращения. Они позволяли «Динамо» раз за разом наносить удары по воротам немца. И каждый раз тер Штеген был великолепен.

Марк-Андре тер Штеген globallookpress.com

Тер Штеген летал от штанги до штанги, выходил из ворот, чтобы останавливать выходы один на один — словом, демонстрировал весь свой репертуар. Великолепное выступление, которое продемонстрировало всем, насколько он хорош. Даже гол, который он пропустил, был забит лишь после его отличного сэйва, потому что защитники не смогли справиться с отскоком. Он был властным, и именно благодаря ему «Барселона» выиграла этот матч.

Руслан Нещерет

Насколько хорош ни был бы тер Штеген, но этим вечером его отодвинул на второй план 18-летний парень. Руслан Нещерет проводил только свой второй матч на поле и появился лишь из-за кризиса с коронавирусом. И, черт побери, он оставил свой след в игре.

Он пропустил от Месси с пенальти и от Пике после удара головой, а его команда проиграла. Однако сам Нещерет был победителем в этом матче. Он не только образно, но и буквально выиграл несколько дуэлей у нападающих «Барселоны», отражая самые разные удары.

Ruslan Neshcheret made TWELVE saves against Barcelona, the joint-third most by a goalkeeper in a single #UCL game all-time.

The 18-year old making quite an impression on his European debut. pic.twitter.com/DEMRKwRklj — Squawka Football (@Squawka) November 4, 2020

Один из сэйвов — после штрафного в исполнении Месси — был просто феноменален. Нещерет достал мяч из «девятки», как будто это обычное дело. У него в этом матче 12 сэйвов, а это значит, что он уже на третьем месте в истории ЛЧ по количеству сэйвов в одном матче. Великолепное выступление, которое должно обеспечить ему выход и в ответной игре через три недели.

Ансу Фати

Уже никого не удивляет, что самым активным игроком «Барселоны» был Ансу Фати. Ему лишь недавно исполнилось 18 лет, и он отметил день рождения, выдав яркое зрелище, уничтожая гостей «Камп Ноу».

Каждый раз, когда Фати касался мяча, по арене проходил заряд электричества, хотя фанатов не было на поле. Он был наэлектризован, и в итоге сделал рекордные для этого матча четыре обводки. Он вынудил Нещерета совершить несколько крутых сэйвов, в том числе тот, после которого Гризманн должен был забивать на добивании.

Ансу Фати против «Динамо» globallookpress.com

А когда «Барселона» отчаянно хотела забить второй гол, кто как не Ансу выполнил красивый навес в штрафную, после которого Пике забил головой. Победный ассист от сенсационного Фати. В «Барселоне» может быть и беспорядок, но Фати в полном порядке.

Неудачники

Антуан Гризманн

Что еще нужно говорить про Антуана Гризманна в «Барселоне»? Француз уже давно ходит по замкнутому кругу в «Барселоне», но вы все еще думаете, что он настолько талантлив, что сможет повернуть за угол. Что он реально сможет это сделать.

Но этого просто не происходит. Совершенно ничего из того, что Гризманн делает в атаке, не работает. Он усердно обороняется, отрабатывая на своей половине поля, но когда наступает время оказать влияние на атаку команды, не происходит ничего.

Минимум рывков без мяча, минимальная химия с партнерами по команде, минимальное самообладание, когда нужно было сыграть на добивании на 7-й минуте матча. Это был шанс сделать счет 2:0 и открыть игру, но Гризманн снова ошибся.

Учитывая его трансферную стоимость и зарплату, «Барселоне» совершенно точно необходимо получать больше от Гризманна. И, похоже, он не может это обеспечить.

Лео Месси

Да, Лео Месси забил свой третий мяч в текущем розыгрыше Лиги чемпионов — по голу в каждой игре, все — с пенальти. Странно то, что Месси просто не может забить с игры.

Аргентинец нанес 6 ударов в матче против «Динамо», 4 из них — в створ. Но его гол был забит с пенальти. В общей сложности он нанес 17 ударов в этом розыгрыше ЛЧ, 14 — с игры, 0 из них стали результативными.

«Барселона» — «Динамо» globallookpress.com

Очевидно, что Месси вносит свой вклад в игру дриблингом и передачами, так что отсутствие голов не будет проблемой для «Барсы». За исключением того, что в нынешнем составе «Барселоны» Месси является лучшим бомбардиром. А когда основной бомбардир забивает только с пенальти, команда не забивает столько, сколько следовало бы, защита оказывается обнаженной.

Конечно, это не значит, что «во всем виноват Месси». Но аргентинцу нужно активизировать свою игру.

Рональд Куман

Куман выиграл. Да. Три победы в трех матчах, 9 очков. Все прекрасно. Но после первых 15-20 минут против «Динамо» «Барселона» продемонстрировала ужасное зрелище. Не то чтобы они совсем плохо играли в атаке, нет, они играли, но они были очень обычны и расточительны. А в обороне позволяли сопернику раз за разом создавать шансы.

Болезненное выражение лица Кумана выдавало ярость, которая, должно быть, кипела внутри него, когда его команда тратила свои шансы и предоставляла их сопернику. И хотя игроки подводили Кумана, часть вины должна лежать на самом тренере.

В конце концов никто не заставлял его упорствовать с Серхио Бускетсом в полузащите. Каталонец — затухающая сила, и всякий раз, когда он играет, команды могут просто пройти через полузащиту «Барселоны», чтобы обнажить оборону. На это больно смотреть. И к тому же цена включения Бускетса в состав заключалась в том, чтобы сыграть с Френки де Йонгом в защите, что сработало с «Юве», но здесь это было просто странно. Он, очевидно, не центральный защитник, и «Динамо» гораздо больше одного раза обнажило этот факт.

И это был Куман, который провел странные замены, сначала лишив свою команду контроля в полузащите, и добавив его лишь, когда ситуация ухудшилась. Именно Куман проигнорировал Рикки Пуига, когда юноша мог добавить темпа и спокойствия, которые были столь необходимы.

У «Барсы» есть проблемы, и Рональд Куман — тот человек, который должен решать их. Но сейчас он просто не делает это. Вот почему он выглядел таким напряженным. У него на глазах были все его ошибки, но он не мог найти ответа.

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