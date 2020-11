Феноменальная игра вратарей и очередные ошибки Кумана. «Барселона» с трудом обыграла «Динамо»

Тер Штеген выходил на четвертьфинал прошлого розыгрыша Лиги чемпионов против «Баварии», надеясь доказать, что именно он должен быть основным голкипером в сборной Германии. Восемь голов спустя эти дебаты затихли. А затем тер Штегену пришлось перенести операцию.

Из-за хирургического вмешательства он пропустил старт сезона, и впервые появился на поле только против «Динамо». Должно быть, предполагалось, что это будет удобный матч для того, чтобы вернуться в игру.

Однако оказалось, что игроки «Барселоны», видимо, хотели, чтобы тер Штеген получил достаточно много работы в первом матче после возвращения. Они позволяли «Динамо» раз за разом наносить удары по воротам немца. И каждый раз тер Штеген был великолепен.

Тер Штеген летал от штанги до штанги, выходил из ворот, чтобы останавливать выходы один на один — словом, демонстрировал весь свой репертуар. Великолепное выступление, которое продемонстрировало всем, насколько он хорош. Даже гол, который он пропустил, был забит лишь после его отличного сэйва, потому что защитники не смогли справиться с отскоком. Он был властным, и именно благодаря ему «Барселона» выиграла этот матч.

Насколько хорош ни был бы тер Штеген, но этим вечером его отодвинул на второй план 18-летний парень. Руслан Нещерет проводил только свой второй матч на поле и появился лишь из-за кризиса с коронавирусом. И, черт побери, он оставил свой след в игре.

Он пропустил от Месси с пенальти и от Пике после удара головой, а его команда проиграла. Однако сам Нещерет был победителем в этом матче. Он не только образно, но и буквально выиграл несколько дуэлей у нападающих «Барселоны», отражая самые разные удары.

Ruslan Neshcheret made TWELVE saves against Barcelona, the joint-third most by a goalkeeper in a single #UCL game all-time.

The 18-year old making quite an impression on his European debut. pic.twitter.com/DEMRKwRklj