Зидан выиграл тактическую дуэль у Кумана

Серхио Рамос не промахивается

Когда Серхио Рамос подходит к мячу, чтобы пробить пенальти, появляется чувство неизбежности. Вы просто знаете, что он отправит мяч в сетку. Ни один футболист не проявлял столь удивительной ментальной стойкости, как Рамос.

Капитан «Реала» не играл на неделе в матче против «Шахтера», в котором «сливочные» уступили. Но он вернулся к Эль-Класико. Рамос солидно действовал в обороне, позволив своим лидерством вернуть Рафаэлю Варану великолепную форму. Но также он, как всегда, был невероятно влиятелен в атаке. Когда «Реалу» понадобился герой, Рамос заработал на себе пенальти, театрально упав в противоположном направлении от того, в которое его тянули. VAR назначил пенальти, и Рамос забил с «точки» в 24-й раз из 24.

Серхио Рамос никогда не промахивается.

Sergio Ramos' penalties in LaLiga since 2018-19:

Unlucky for some. #ElClásico

2. Дест заявил о себе

Первое Класико часто складывается для игроков непросто, особенно для тех, которые играют в защите. Серджио Дест — первый в истории американец, который играл в Класико. Он сделал эту задачу невероятно простой. Рональд Куман стремился заполучить этого правого защитника летом, и сейчас вы можете понять, почему он так хотел его.

Серджио Бускетс twitter.com/Squawka

Юноша безупречно действовал на правом фланге обороны, грамотно выходя в атаку. Но то же самое может сделать и Серджи Роберто. В чем Дест действительно преуспел, так это в обороне, сдерживая атаки «Реала» на фланге. 19-летний парень выглядел очень собранно на позиции, которая долгое время является для «Барсы» проблемной.

«Реал» выиграл этот матч, но Дест заслужил признание. Он должен быть новым основным правым защитником «Барсы».

3. Закат Бускетса

Все хорошее когда-либо заканчивается, и с этим Класико пришел конец Серхио Бускетсу. Не буквально, конечно, но испанец, который пару лет назад был, возможно, лучшим полузащитником мира, упал с такой скоростью, что его провальное выступление в этом Класико стало одновременно и удивительным, и шокирующим.

Бускетс был вторым на каждом мяче и позиционно проваливался в обороне. Пропасть позади него была огромной для соперника, и именно это послужило причиной гола Феде Вальверде.

Френки де Йонг — будущее этой полузащиты. И то, что ему комфортней играть рядом с Миралемом Пьяничем, что мы увидели в матче ЛЧ, указывает на путь по решению проблемы для Рональда Кумана. Все, что от него требуется — это сделать решительный шаг, такой же — как звонок Луису Суаресу. Трудно представить, чтобы «Барселона» выиграла в большом матче против хорошего соперника, пока это не будет сделано.

4. Кроос смог доминировать в Класико

Как бы хорош ни был Тони Кроос на протяжении многих лет, ему никогда не удавалось доминировать в Класико. И это не из-за недостаточной квалификации, а потому что он всегда играл с превосходными футболистами. Будь-то Лука Модрич в его команде или Серхио Бускетс в «Барселоне». У этих двоих было много титанических матчей, в то время как Кроос оставался мелким торговцем, мимо которого обычно проходят покупатели.

Toni Kroos created more chances than any other player on the pitch against Barcelona and no player made more tackles.

Treating #ElClásico like a walk in the park. 🧊

Но не в этот раз. Бускетс ослаб и ограничивал возможность де Йонга влиять на игру, а Модрич выполнял роль суперсаба. И Кроос сполна смог демонстрировать свои способности на «Камп Ноу». У немца было больше всего касаний к мячу (90), пасов (66) и выполненных передач (62) среди всех игроков «Реала». Он также создал 5 моментов и 4 отбора (самые высокие показатели в матче). Тони Кроос смог наконец-то доминировать в Класико.

5. Разный уровень тренеров

Куман выбрал хороший состав на матч, он немного рискнул. Зидан выбрал 4-3-3 и пытался прорваться «Барселоне» за спину. Тактически тренеры были равны на протяжении большей части игры. По факту ни Куман, ни Зидан не предложили чего-то особенного, потому что до конца игры соперники сохраняли свои 4-2-3-1 и 4-3-3.

Но психологически и стратегически это была захватывающая битва. Несмотря на риски с составом с тремя тинейджерами, Куман провел сам матч весьма консервативно. После хорошего первого тайма, когда только сэйв Тибо Куртуа сохранил для «Реала» ничью, второй был просто ужасен.

Уже в первом тайме стало ясно, что Бускетс и Коутиньо недостаточно хороши, чтобы играть в этом матче. И у «Барсы» были варианты на скамейке запасных, а также пять возможных замен. Тем не менее, Куман не сделал ни одной замены до 81-й минуты матча. Он ждал почти 20 минут после того, как «Барса» пропустила.

А когда он решился на замены, то его ходом было поменять полузащитников на нападающих, как это делал Стив Макманаман. Это самая элементарная идея, которая показала Кумана, как человека без идей.

Зидан напротив не перегружал свою команду. Когда ему приходилось вносить изменения — например, такие, как из-за травмы Начо, то его заменил Лукас Васкес, а не Эдер Милитао.

После перерыва «Реал» играл на том же уровне, что и в первом тайме. Они не были великолепны, но они были безжалостны там, где «Барса» давала слабину. После того, как «Реал» повел в счете, Зидан выпустил Модрича, чтобы усилить контроль в полузащите. Это не тактическая идея, а стратегическая. Позже он сделал простую замену, сменив Марко Асенсио на Родриго, выпустив свежие ноги в атаку.

Зидан делал вроде бы минимум, но этого было достаточно, чтобы сбить Кумана с толку. И позже его замены сыграли, когда Родриго отдал мяч на Модрича, чтобы тот забил третий гол.

На данный момент Зидан выиграл три Класико на «Камп Ноу» и еще три раза сыграл вничью. И пока у «Барселоны» не появится тренер, способный перехитрить француза, Зидан не проиграет.

Barcelona 1-2 Real Madrid

Barcelona 1-1 Real Madrid

Barcelona 2-2 Real Madrid

Barcelona 5-1 Real Madrid

Barcelona 0-0 Real Madrid

Barcelona 1-3 Real Madrid

Barcelona have only won one of their last six El Clasico fixtures in LaLiga at the Nou Camp. 😳

