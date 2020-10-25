ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Зидан выиграл тактическую дуэль у Кумана

    Пять выводов после победы «Реала» в Эль-Класико

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид Барселона Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Вся лентаСамое главное
    Хабиб НурмагомедовАбсолютно великий. Хабиб ушел максимально красиво «Краснодар» — «Спартак»Единоличный лидер. «Спартак» победил в Краснодаре при спорном судействе Зинедин ЗиданЗидан выиграл тактическую дуэль у Кумана
  • 16:03
    • «Урал» и «Тамбов» сыграли вничью
  • 15:47
    • «Ростов» — «Химки»: известны стартовые составы
  • 14:32
    • В РФС отреагировали на заявление «Краснодара» о судействе матча со «Спартаком»
  • 14:01
    • Гендиректор «Краснодара»: «Красиво» сделали Безбородов и Левников
  • 13:46
    • УЕФА назначил арбитров на матч «Бавария» — «Локомотив»
  • 13:30
    • «Трактор» выиграл у «Амура»
  • 23:54
    • Хабиб досрочно победил Гэтжи и защитил титул чемпиона UFC в третий раз
    Все новости спорта
    Зинедин Зидан
    Зинедин Зидан
  • 15 000
  • Уникальный кешбэк для новичковЗабрать!
    «Реал» обыграл «Барселону» на «Камп Ноу» со счетом 3:1. Мадридцы поднялись на первое место в Примере, а «Барса» с матчем в запасе идет лишь десятой. Squawka.com подводит итоги Эль-Класико.

    Серхио Рамос не промахивается

    Когда Серхио Рамос подходит к мячу, чтобы пробить пенальти, появляется чувство неизбежности. Вы просто знаете, что он отправит мяч в сетку. Ни один футболист не проявлял столь удивительной ментальной стойкости, как Рамос.

    Капитан «Реала» не играл на неделе в матче против «Шахтера», в котором «сливочные» уступили. Но он вернулся к Эль-Класико. Рамос солидно действовал в обороне, позволив своим лидерством вернуть Рафаэлю Варану великолепную форму. Но также он, как всегда, был невероятно влиятелен в атаке. Когда «Реалу» понадобился герой, Рамос заработал на себе пенальти, театрально упав в противоположном направлении от того, в которое его тянули. VAR назначил пенальти, и Рамос забил с «точки» в 24-й раз из 24.

    Серхио Рамос никогда не промахивается.

    2. Дест заявил о себе

    Первое Класико часто складывается для игроков непросто, особенно для тех, которые играют в защите. Серджио Дест — первый в истории американец, который играл в Класико. Он сделал эту задачу невероятно простой. Рональд Куман стремился заполучить этого правого защитника летом, и сейчас вы можете понять, почему он так хотел его.

    Серджио Бускетс
    twitter.com/Squawka

    Юноша безупречно действовал на правом фланге обороны, грамотно выходя в атаку. Но то же самое может сделать и Серджи Роберто. В чем Дест действительно преуспел, так это в обороне, сдерживая атаки «Реала» на фланге. 19-летний парень выглядел очень собранно на позиции, которая долгое время является для «Барсы» проблемной.

    «Реал» выиграл этот матч, но Дест заслужил признание. Он должен быть новым основным правым защитником «Барсы».

  • Зидан допустил серьезную ошибку, «Шахтер» резервным составом шокировал «Реал»
  • Чемпион Украины сенсационно обыграл чемпиона Испании
  • 22/10/2020

    • 3. Закат Бускетса

    Все хорошее когда-либо заканчивается, и с этим Класико пришел конец Серхио Бускетсу. Не буквально, конечно, но испанец, который пару лет назад был, возможно, лучшим полузащитником мира, упал с такой скоростью, что его провальное выступление в этом Класико стало одновременно и удивительным, и шокирующим.

    Бускетс был вторым на каждом мяче и позиционно проваливался в обороне. Пропасть позади него была огромной для соперника, и именно это послужило причиной гола Феде Вальверде.

    Френки де Йонг — будущее этой полузащиты. И то, что ему комфортней играть рядом с Миралемом Пьяничем, что мы увидели в матче ЛЧ, указывает на путь по решению проблемы для Рональда Кумана. Все, что от него требуется — это сделать решительный шаг, такой же — как звонок Луису Суаресу. Трудно представить, чтобы «Барселона» выиграла в большом матче против хорошего соперника, пока это не будет сделано.

    4. Кроос смог доминировать в Класико

    Как бы хорош ни был Тони Кроос на протяжении многих лет, ему никогда не удавалось доминировать в Класико. И это не из-за недостаточной квалификации, а потому что он всегда играл с превосходными футболистами. Будь-то Лука Модрич в его команде или Серхио Бускетс в «Барселоне». У этих двоих было много титанических матчей, в то время как Кроос оставался мелким торговцем, мимо которого обычно проходят покупатели.

    Но не в этот раз. Бускетс ослаб и ограничивал возможность де Йонга влиять на игру, а Модрич выполнял роль суперсаба. И Кроос сполна смог демонстрировать свои способности на «Камп Ноу». У немца было больше всего касаний к мячу (90), пасов (66) и выполненных передач (62) среди всех игроков «Реала». Он также создал 5 моментов и 4 отбора (самые высокие показатели в матче). Тони Кроос смог наконец-то доминировать в Класико.

    5. Разный уровень тренеров

    Куман выбрал хороший состав на матч, он немного рискнул. Зидан выбрал 4-3-3 и пытался прорваться «Барселоне» за спину. Тактически тренеры были равны на протяжении большей части игры. По факту ни Куман, ни Зидан не предложили чего-то особенного, потому что до конца игры соперники сохраняли свои 4-2-3-1 и 4-3-3.

    Но психологически и стратегически это была захватывающая битва. Несмотря на риски с составом с тремя тинейджерами, Куман провел сам матч весьма консервативно. После хорошего первого тайма, когда только сэйв Тибо Куртуа сохранил для «Реала» ничью, второй был просто ужасен.

    500ПолучитьФрибет за регистрациюolimp.bet 20 000ПолучитьБонус на первое пополнениеleon.ru

    Уже в первом тайме стало ясно, что Бускетс и Коутиньо недостаточно хороши, чтобы играть в этом матче. И у «Барсы» были варианты на скамейке запасных, а также пять возможных замен. Тем не менее, Куман не сделал ни одной замены до 81-й минуты матча. Он ждал почти 20 минут после того, как «Барса» пропустила.

    А когда он решился на замены, то его ходом было поменять полузащитников на нападающих, как это делал Стив Макманаман. Это самая элементарная идея, которая показала Кумана, как человека без идей.

    Зидан напротив не перегружал свою команду. Когда ему приходилось вносить изменения — например, такие, как из-за травмы Начо, то его заменил Лукас Васкес, а не Эдер Милитао.

  • От Зидана до Моуринью. Рейтинг тренерских дебютов в Эль-Класико
  • Только четверо из двенадцати тренеров не проиграли в своем первом Класико
  • 23/10/2020

    • После перерыва «Реал» играл на том же уровне, что и в первом тайме. Они не были великолепны, но они были безжалостны там, где «Барса» давала слабину. После того, как «Реал» повел в счете, Зидан выпустил Модрича, чтобы усилить контроль в полузащите. Это не тактическая идея, а стратегическая. Позже он сделал простую замену, сменив Марко Асенсио на Родриго, выпустив свежие ноги в атаку.

    Зидан делал вроде бы минимум, но этого было достаточно, чтобы сбить Кумана с толку. И позже его замены сыграли, когда Родриго отдал мяч на Модрича, чтобы тот забил третий гол.

    На данный момент Зидан выиграл три Класико на «Камп Ноу» и еще три раза сыграл вничью. И пока у «Барселоны» не появится тренер, способный перехитрить француза, Зидан не проиграет.

    0

    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Левандовски и компания способны снова выиграть ЛЧ
  • Лига чемпионов: фавориты и темные лошадки
    • 03:05 19/10/2020     Зинедин Зидан
  • Зидан допустил серьезную ошибку, «Шахтер» резервным составом шокировал «Реал»
    • 14:00 22/10/2020     «Зенит» — «Брюгге»
  • Залечь на дно после «Брюгге». «Зенит» сделал заявку на четвертое место в группе
    • 00:59 21/10/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1633
  • Суперэкспресс на выходные 24-25 октября
  • Сегодня в 19:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Арсенал — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.70
  • Прогноз на матч Ростов — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ювентус — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Лион — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Лос-Анджелес Гэлакси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.21
  • Экспресс дня 25 октября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Хетафе — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры