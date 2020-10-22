Зидан допустил серьезную ошибку, «Шахтер» резервным составом шокировал «Реал»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан взял на себя ответственность за «плохой вечер» после того, как 13-кратный победитель Лиги чемпионов потерпел унизительное поражение от донецкого «Шахтера», игравшего вторым составом.

Чемпион Украины прибыл в Мадрид без 9 игроков первой команды. Вспышка коронавируса в клубе и необходимость самоизоляции ряда игроков вынудили тренерский штаб «Шахтера» прибегнуть к услугам игроков молодежного состава.

Однако молодая команда Луиша Каштру не только не испугалась, выйдя на поле арены «Альфредо ди Стефано», но и смогла оформить невероятный перевес со счетом 3:0 по итогам первого тайма.

Игроки «Шахтера» globallookpress.com

Голы Луки Модрича и Винисиуса Жуниора после перерыва вселили в «Реал» надежду, но, несмотря на драматичный финал, спастись «сливочным» так и не удалось.

Федерико Вальверде обрадовался тому, что сравнял счет в компенсированное время, но после просмотра видеоповтора арбитр Срджан Йованович не засчитал взятие ворот из-за офсайда.

Поражение от «Шахтера» последовало за шокирующим домашним поражением в субботу от «Кадиса» в Ла Лиге (0:1).

«Я не видел ту команду, которую хотел видеть. А если я не вижу того, что хочу увидеть, то это моя вина. Это была плохая игра и плохой вечер. Но это моя работа, и мне нужно найти решение», — сказал Зидан.

«Мы заслужили критику, все мы, и я в первую очередь. К счастью, во втором тайме игроки смогли отреагировать. Они чемпионы и не заслужили такого. Я несу ответственность и мне нужно искать решения, потому что подобное не должно случаться», — добавил француз.

Легенда «Реала» Зидан выигрывал Лигу чемпионов в каждом из своих трех первых сезонов у руля «сливочных». Но его решение предоставить отдых ряду игроков, держа в голове предстоящую встречу с «Барселоной», оказалось серьезной ошибкой.

Без капитана Серхио Рамоса, который с травмой колена наблюдал за игрой с трибун, защита «Реала»была совсем не в порядке и мало что могла сделать, чтобы помешать забить Тете и Манору Соломону, которые отличились до и после автогола Рафаэля Варана.

«Реал» — «Шахтер» globallookpress.com

Что характерно — «Реал» проиграл в семи из восьми матчей Лиги чемпионов без Рамоса в центре обороны.

Ошеломляющий дальний удар Модрича вернул «Реалу» надежду, а Винисиус отличился уже спустя 15 секунд после выхода на замену, но «Шахтер» в итоге сумел сохранить победный результат.

«Мы играем каждые три дня. Но у нас не может быть оправданий. Это были мои решения. Теперь мне нужно найти то, что вновь сделает нас сильными и позволит нам побеждать. У меня есть несколько дней», — подчеркнул Зидан.

На предматчевой пресс-конференции у Каштру спросили, не следовало ли отменить игру из-за проблем «Шахтера» с составом. При этом экс-тренер «Порту» признал, что «на данный момент мы как будто в кошмарном сне».

Но вместо этого первый тайм матча с «Реалом» для его команды, в составе которой было сразу 8 игроков младше 23 лет, получился таймом, о котором можно было лишь мечтать.

Капитан Марлос упустил прекрасный шанс вывести «Шахтер» вперед, но вскоре Тете пробил Тибо Куртуа после неудачной игры в обороне от Марсело и Варана.

Затем Куртуа отразил перед собой удар Тете, а Варан переправил мяч в собственные ворота, а третий мяч «Шахтера», забитый Соломоном, стал следствием игры в касание, которая разорвала «Реал» на части.

В перерыве «Реал» бросил в бой Карима Бензема, а вышедший на замену Винисиус позволил «сливочным» после ошибки соперника в обороне сократить отставание до минимума.

«Реал» — «Шахтер» globallookpress.com

«Шахтер» был сосредоточен на обороне, но при этом имел шансы в контратаках. Тете во втором тайме упускал хорошие моменты отличиться, а Марлос отправил мяч в сетку, но гол был не засчитан из-за офсайда.

Впереди был еще один офсайд. Удар Вальверде после розыгрыша углового оказался результативным, но Винисиус располагался в положении вне игры перед вратарем, закрывая ему обзор, поэтому гол был отменен.

После лета без трансферов у Зидана есть над чем поработать, чтобы выйти из группы с «Интером», «Шахтером» и «Боруссией» Менхенгладбах.

Однако француз может и войти в историю. Ранее ни одна команда не выигрывала Лигу чемпионов после поражения в стартовом матче.

Цифры матча

«Реал» проиграл три матча подряд в главном клубном турнире Европы впервые с 1986 года.

«Шахтер» стал первой украинской командой, обыгравшей «Реал», с 1999 года, когда киевское «Динамо» выиграло 2:0. Это было еще до того, как родились оба героя этого вечера (Манор Соломон — в июле 1999 года, а Тете — в феврале 2000 года).

Рафаэль Варан стал третьим игроком, который дважды отличался автоголом в Лиге чемпионов в составе «Реала», после Ивана Эльгеры и Серхио Рамоса.

Рафаэль Варан globallookpress.com

Винисиус Жуниор забил за «Реал» всего через 15 секунд после выхода на замену. Это самый быстрый гол после выхода на замену в матче ЛЧ с сезона 2006-2007, когда Opta начала вести эти данные.

Лука Модрич стал лишь четвертым игроком «Реала», который отличился за «сливочных» в Кубке европейских чемпионов/Лиге чемпионов в возрасте 35 лет и старше после Альфредо ди Стефано, Ференца Пушкаша и Пако Хенто.

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин стал вторым самым молодым вратарем, который вышел на поле в матче ЛЧ против «Реала» (19 лет 81 день), уступая только Тимону Велленройтеру из «Шальке» (19 лет 77 дней в феврале 2015 года). 0