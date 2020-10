Рашфорд снова правит в Париже. «Юнайтед» победил на «Парк де Пренс»

«Красные дьяволы» повели в счете, а затем контролировали ход игры, несмотря на то, что отдали мяч сопернику. Свой единственный гол парижане забили благодаря ошибке манкунианцев, которые исправились незадолго до финального свистка. Итак, что мы узнали?

1. Рашфорд снова правит в Париже

Большинство нападающих эгоистичны. Они думают только о себе и своих голах. Если команда побеждает, а форварды не забивают, то они остаются недовольными. Это логично, но немного обидно, ведь кто не любит бескорыстных хороших парней?

Что ж, таким хорошим парнем можно назвать Маркуса Рашфорда. Его замечательная работа вне поля, направленная на то, чтобы дети в Великобритании всегда были сытыми, — это его заслуга, и поэтому, безусловно, он не эгоистичен.

Во втором тайме у него было два отличных выхода один в один, но он был настолько поглощен разумной и самоотверженной игрой, что даже не задумывался о том, чтобы пробить по воротам.

March 2019: Marcus Rashford scores against PSG in the 94th minute to go through to the quarter-finals of the #UCL

October 2020: Marcus Rashford scores against PSG in the 87th minute to win their opening game of the #UCL campaign pic.twitter.com/WhJAiU45TU — Squawka News (@SquawkaNews) October 20, 2020

И все же Рашфорд — никто иной, как смышленый ученик. Два раза он врывался в чужую штрафную, но портил все, пытаясь отдать пас, поэтому, когда Поль Погба в концовке вновь сделал ему передачу, он быстро обработал его и нанес точный удар низом, не оставив превосходному Кейлору Навасу ни единого шанса. Потрясающий удар.

Два матча в Париже и два победных гола в Париже. Эммануэлю Макрону нужно быть осторожным, потому что у премьер-министра Рашфорда имеются серьезные планы на его столицу. Рашфорд снова правит в Париже.

2. «Пари Сен-Жермен» нужно переосмыслить игру в центре

Кажется, у «Пари Сен-Жермен» одна и та же проблема — полузащита. Несмотря на то, что парижане преодолели свой комплекс игры с Маркиньосом в центре поля, кризис травм лишил их Марко Верратти и Леандро Паредеса. Так что, с одной стороны, можно чувствовать симпатию к Томасу Тухелю.

Но, с другой стороны, Тухель в ответ на отсутствие вышеназванных игроков выставил в стартовый состав трех опорных полузащитников — Андера Эрреру, Идриссу Гуйе и Данило Перейру. В результате «Пари Сен-Жермен» действовал слишком медленно и тяжело в центре поля. Хозяевам было очень трудно пройти оборону «Манчестер Юнайтед».

PSG's last two home defeats in the #UCL have come against Manchester United. 😬 https://t.co/4vbh7ZkY7T — Squawka Football (@Squawka) October 20, 2020

Когда Тухель, наконец, внес изменения, выпустив Мойзе Кина вместо Гуйе, «Пари Сен-Жермен» безмерно оживился, и парижане смогли вернуться в игру. Но когда он снял Эрреру в пользу Рафиньи, «Юнайтед» уже был настроен на свой ритм, и чемпионы Франции потеряли контроль над матчем.

Большинство проблем «Пари Сен-Жермен» возникает из-за ужасной полузащиты. Даже несмотря на отсутствие некоторых игроков, Тухель обязан улучшить свою команду, если собирается перейти с ней на новый уровень.

3. Бог отборов

Аарон Ван-Биссака часто может выглядеть человеком из прошлого. В эпоху, когда защитник превратился в одну из самых мощных атакующих сил в футболе, он остается слишком традиционным. Можно сказать, что Ван-Биссака возвращает крайнего защитника к его истокам, когда футболист на этой позиции часто оказывался ближайшим к линии своих ворот.

No player made more tackles in the Champions League this evening than Aaron Wan-Bissaka (6).

Spider-Wan shuts down a left-hand side worth more than €400m. 🕸 pic.twitter.com/aHQtS8nVca — Squawka Football (@Squawka) October 20, 2020

Минувшим вечером Ван-Биссака как раз и был последним оплотом обороны, неоднократно совершая сокрушительные блоки или сражаясь один на один с Килианом Мбаппе, которого он останавливал в большинстве случаев, за исключением пары. Он выполнил шесть отборов мяча, сделал два выноса и два перехвата, а также неоднократно вмешивался в игру, чтобы защитить свои ворота.

Его нельзя назвать лучшим распасовщиком, но лучшего защитника для игры один в один вы не найдете нигде на планете.

4. Давид Де Хеа снова доминирует

Испанский голкипер в последнее время был слаб, по-настоящему слаб. Помимо сейвов, он уже давно не отмечался качественным проявлением базовых навыков вратаря. Он часто неоправданно выходил из ворот и плохо реагировал на забросы.

Однако минувшим вечером Давид Де Хеа был великолепен. Испанец сделал все, что может сделать современный голкипер. Он своевременно выходил из ворот для отражения атак «Пари Сен-Жермен», он забирал кроссы, а когда приходилось делать фантастические сейвы, он был на чеку (чего только стоит поистине феноменальный сейв после удара в упор от Лейвена Кюрзавы).

Де Хеа вновь заявил о себе, и его заявление должно быть четко услышано всеми.

5. Любитель больших матчей

Уле Гуннар Сульшер любит большие матчи. Маленькие матчи против команд, которые паркуют автобус? Сульшер их боится. Тактические игры? Сульшер не знает, как с ними справиться. Большие игры? Где «Юнайтед» не будет владеть мячом? Сульшер живет ради них, потому что тактика проста.

Для подобных больших матчей Сульшер использует схему 3-5-2, предоставляя Люку Шоу единственную позицию, на которой он может хорошо играть, превосходно взаимодействуя с остальными футболистами.

Аксель Туанзебе вчера сыграл невероятно добротно, несмотря на то, что провел первую игру в сезоне. «Юнайтед» ничего не потерял в лице Гарри Магуайра, поскольку молодой англичанин сделал сразу семь выносов от своих ворот, доминируя в центре обороны.

No player in the Champions League this evening made more clearances than Axel Tuanzebe, all seven coming from inside his own box.

A superb display on the biggest stage. #UCL pic.twitter.com/jt6PWY4VlI — Squawka Football (@Squawka) October 20, 2020

Фред и Скотт Мактоминей — самые надежные солдаты Сульшера в центре поля, создающие суету. Блоки, подкаты, рикошеты и немного самообладания, чтобы отобрать мяч.

И как только сфера окажется у манкунианцев, мы видим всю силу контратаки. Под управлением Бруну Фернандеша и благодаря скорости Маркуса Рашфорда и Антони Марсьяля, «красные дьяволы» неоднократно разрывали парижан и могли забить больше, чем два гола, если бы были более скоординированы около чужих ворот.

