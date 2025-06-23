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    Станет ли «Индиана» чемпионом НБА?

    Оклахома — Индиана. Ставка (к. 3.47) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 23 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Оклахома» — «Индиана»
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    «Оклахома» — «Индиана»
    В седьмом матче финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Индиану». Игра пройдет на стадионе «Пэйком Центр» 23 июня. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Оклахома» — «Индиана», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 23 Июня 2025 года

    Оклахома

  • Оклахома
    •  Оклахома 03:00 Индиана

    Индиана

  • НБА. Плей-офф
    •

    «Оклахома»

    Путь в плей-офф: «Оклахома» стала чемпионом Западной конференции, в плей-офф «громобойцы» «свипнули» команду «Мемфис Гриззлис» (4:0 — счёт в серии), а также нанесли поражение «Денверу» (4:3) и Миннесоте (4:1).

    Последние матчи: «Оклахома» упустила шанс выиграть титул чемпиона НБА, проиграв в шестой игре «Индиане» со счетом 91:108.

    Оклахома — Индиана: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: По-прежнему в лазарете команды находится Никола Топич, у которого травмировано колено.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: Прервалась победная серия «Оклахомы», которая состояла из двух матчей.

    «Индиана»

    Путь в плей-офф: В плей-офф «иноходцы» переиграли «Нью-Йорк» (4:2), «Кливленд» (4:1) и «Милуоки» (4:1).

    Последние матчи: «Индиана» вернулась в битву за титул после того, как одержала победу в матче против «Оклахомы» в шестой игре финальной серии (108:91). Решающую роль в поединке сыграл форвард Оби Топпин, который забросил в кольцо соперника 20 очков.

    Не сыграют: Форвард «Индианы» Айзея Джексон не поможет своей команде из-за травмы ахилла.

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    Состояние команды: «Индиана» — первый клуб в истори НБА, 8 баскетболистов «иноходцев» набрали 200 и более очков в плей-офф.

    Статистика для ставок

    • «Оклахома» заняла 1 место в Западной конференции

    • «Индиана» заняла 4 место в Восточной конференции

    • «Оклахома» — «Индиана» (счёт в серии — 3:3)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. На победу «Индианы» — 3.47.

    ТБ 214.5 и ТМ 214.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

    Прогноз: Решающий седьмой матч финала НБА. В битве за чемпионство «Оклахома» и «Индиана» сойдутся на «Пэйком Арена», счет в серии пока равный (3:3). У «громобойцев» есть преимущество в виде домашней площадки, но «Индиана» на моральном подъеме, команде из Индианаполиса удалось отыграться в серии. Так что мы рискнем и поставим на победу «Индианы».

    Ставка: Победа «Индианы» с коэффициентом 3.47.

    Прогноз: Можно подстраховать себя и сыграть на форе команды из Индианаполиса.

    Ставка: Ф2 (+4.5) с коэффициентом 2.23.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Оклахома — Индиана?

    Матч Оклахома — Индиана состоится 23 июня 2025 года в 03:00 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Оклахома — Индиана?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Индианы».

    Ставка: на что сделать ставку в матче Оклахома — Индиана?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Индианы»» с коэффициентом у букмекеров 3.47.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Оклахома — Индиана?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Оклахома — Индиана?

    Коэффициенты букмекеров: : «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. На победу «Индианы» — 3.47.

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    Оклахома — Индиана: прогноз и ставка за 3.47, статистика, коэффициенты матча 23.06.202503:00. Станет ли «Индиана» чемпионом НБА?
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