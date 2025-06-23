Оклахома — Индиана. Ставка (к. 3.47) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 23 июня 2025 года

В седьмом матче финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Индиану». Игра пройдет на стадионе «Пэйком Центр» 23 июня. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Оклахома» — «Индиана», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Оклахома»

Путь в плей-офф: «Оклахома» стала чемпионом Западной конференции, в плей-офф «громобойцы» «свипнули» команду «Мемфис Гриззлис» (4:0 — счёт в серии), а также нанесли поражение «Денверу» (4:3) и Миннесоте (4:1).

Последние матчи: «Оклахома» упустила шанс выиграть титул чемпиона НБА, проиграв в шестой игре «Индиане» со счетом 91:108.

Оклахома — Индиана: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.3917.003.65Бонус$1500

Не сыграют: По-прежнему в лазарете команды находится Никола Топич, у которого травмировано колено.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Прервалась победная серия «Оклахомы», которая состояла из двух матчей.

«Индиана»

Путь в плей-офф: В плей-офф «иноходцы» переиграли «Нью-Йорк» (4:2), «Кливленд» (4:1) и «Милуоки» (4:1).

Последние матчи: «Индиана» вернулась в битву за титул после того, как одержала победу в матче против «Оклахомы» в шестой игре финальной серии (108:91). Решающую роль в поединке сыграл форвард Оби Топпин, который забросил в кольцо соперника 20 очков.

Не сыграют: Форвард «Индианы» Айзея Джексон не поможет своей команде из-за травмы ахилла.

Состояние команды: «Индиана» — первый клуб в истори НБА, 8 баскетболистов «иноходцев» набрали 200 и более очков в плей-офф.

Статистика для ставок

«Оклахома» заняла 1 место в Западной конференции

«Индиана» заняла 4 место в Восточной конференции

«Оклахома» — «Индиана» (счёт в серии — 3:3)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. На победу «Индианы» — 3.47.

ТБ 214.5 и ТМ 214.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: Решающий седьмой матч финала НБА. В битве за чемпионство «Оклахома» и «Индиана» сойдутся на «Пэйком Арена», счет в серии пока равный (3:3). У «громобойцев» есть преимущество в виде домашней площадки, но «Индиана» на моральном подъеме, команде из Индианаполиса удалось отыграться в серии. Так что мы рискнем и поставим на победу «Индианы».

Ставка: Победа «Индианы» с коэффициентом 3.47.

Прогноз: Можно подстраховать себя и сыграть на форе команды из Индианаполиса.

Ставка: Ф2 (+4.5) с коэффициентом 2.23.