прогноз на матч НБА, ставка за 2.23

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт» будет принимать «Атланту». Игра пройдет в Шарлотт на «Спектрум Центр» 24 октября. Начало встречи — в 02:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.23.

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«Шарлотт»

Турнирная таблица: в Восточной конференции «Шарлотт» занимает пятое место, в активе команды одна победа и нет поражений.

Последние матчи: «шершни» в первом матче регулярного сезона нанесли поражение «Бруклину» в гостевой игре (110:103). Результативностью в составе «Шарлотт» отметился Грэйсон Аллен, который набрал 21 очко.

Не сыграют: Грант Уильямс и Коби Уайт.

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Состояние команды: в предсезонных матчах «Шарлотт» одержал победу над «Милуоки» (105:90), а также проиграл «Мемфису» (98:116), «Бостону» (93:114), «Бруклину» (90:124).

«Атланта»

Турнирная таблица: в Восточной конференции «Атланта» занимает четвёртое место, баскетболисты из Джорджии также одержали первую победу в сезоне.

Последние матчи: в стартовом матче нового сезона «ястребы» переиграли «Орландо» (132:125). Весомый вклад в победу команды из Джорджии внёс Никейл Александер-Уокер, набравший 31 очко.

Не сыграют: Мухамед Гуйе.

Состояние команды: «Атланта» выдаёт победную серию из пяти матчей, в предсезонных играх «Хокс» переиграли «Даллас» (135:111), «Оклахому» (113:110), «Индиану» (119:117), «Сан-Антонио» (123:116).

Статистика для ставок

«Шарлотт» занимает пятое место в Восточной конференции

«Атланта» занимает четвёртое место в Восточной конференции

В последних трёх встречах «Шарлотт» обыграл «Атланту» (110:107, 126:119, 133:126)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Атланты» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.60. На победу «Шарлотт» — 2.34.

ТБ 224.5 и ТМ 224.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Атланта» успешно провела матчи в межсезонье, одержав четыре победы. Также «ястребы» начали новый сезон с победы, не исключаем, что «Хокс» смогут переиграть «шершней» в гостевом поединке.

2.23 Фора «Атланты» (-6.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.23 на матч «Шарлотт» — «Атланта» принесёт прибыль 1230₽, общая выплата — 2230₽

Ставка: Фора «Атланты» (-6.5) с коэффициентом 2.23.

Прогноз: Матчи с участием «Шарлотт» и «Атланты» проходят всегда результативно. В предыдущих трёх встречах «шершни» и «ястребы» набросали на двоих от 217 до 259 очков.

2.33 ТБ 230.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.33 на матч «Шарлотт» — «Атланта» принесёт чистый выигрыш 1330₽, общая выплата — 2330₽

Ставка: ТБ 230.5 с коэффициентом 2.33.