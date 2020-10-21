Заявка на евровесну. «Краснодар» проявил характер во Франции

«Краснодар» на выезде добился ничьей с «Ренном» (1:1) в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов. Счет на 56-й минуте с пенальти открыли хозяева — отличился Серу Гирасси. «Краснодар» отыгрался три минуты спустя усилиями Кристиана Рамиреса. Отметим, что для обеих команд эта игра стала исторической. И «Краснодар», и «Ренн» дебютировали в Лиге чемпионов.

Потери «Краснодара»

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов рассказывает о кадровых проблемах кубанского клуба, с которыми тот столкнулся накануне матча.

«В своём первом матче в карьере на групповом этапе Лиги чемпионов Мурад Мусаев руководил командой из Краснодара. Главный тренер не прилетел во Францию, заболев ангиной. Но ещё хуже, что у "быков" были большие потери в составе.

Евгений Марков с Реми Кабелла тоже остались дома, так как их тесты на коронавирус показали сомнительные результаты, а Александр Мартынович и Виктор Классон присоединились в лазарете к Вандерсону и Ари. Помимо того, новичок Алексей Ионов не заявлен на Лигу чемпионов.

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Учитывая непростые кадровые обстоятельства и фактор выездного матча с сильным соперником, Мусаев принял, на первый взгляд, удивительное решение: штатные защитники Игорь Смольников и Кристиан Рамирес сыграли на флангах полузащиты.

Поэтому схему "Краснодара" можно было с некоторой долей условности нарисовать как 4-2-3-1. Впрочем, тот же Смольников не впервые в карьере вышел на этой позиции в ЛЧ. Помнится, несколько лет назад Андре Виллаш-Боаш поставил Игоря хавбеком в игре "Зенита" в Валенсии».

Артур Оленин Помощник главного тренер «Краснодара» Хочу поздравить ребят с хорошей игрой. Результат ничейный, но нам хотелось бы победить. Не могу сказать, что мы не довольны. Результат хороший. Для нас это историческое событие, мы хотели выступить как можно успешнее, и, наверное, у нас это получилось. Просили ребят быть смелыми, выполнять установку и быть максимально сконцентрированными. Главное было не бояться, получать удовольствие.

И у «Ренна» не все в порядке

Специальный корреспондент «Спорта день за днем» Александр Макаров хвалит «быков» за набранное очко и отмечает, делая оговорку о проблемах в стане «Ренна».

«Будь на месте "Ренна" более искушенный еврокубковый боец, "Краснодар" с такими проблемами в составе наказали бы еще в первом тайме. Но французы с молодым, пусть и прогрессирующим семимильными шагами, тренером пока сами находятся на стадии принятия себя в качестве новой силы во французском футболе.

Тем более в условиях, когда ушли два лидера — вратарь Менди в "Челси" и полузащитник Рафинья в "Лидс", а из-за травм отсутствовали защитники Жерзино Ньямси и Файту Мауасса, нападающий Мбай Ньянг.

Игра вторым номером — не то, о чем мечтал Сергей Галицкий, открывая проект "Краснодар". Но ни он, ни кто-либо другой не посмеет бросить камень в огород "быков". Они действовали по ситуации.

«Ренн» — «Краснодар» uefa.com

И справлялись. Да, не без спасений Матвея Сафонова. Но было бы странно предполагать, что "Ренн" у себя дома даже без Ньянга обойдется без опасных моментов. Куда важнее, что "Краснодар" не просто отбивался, а серьезно огрызался.

Даже проиграй "быки" на "Роазон парк", к ним не было бы никаких вопросов. А набранное в гостях очко и вовсе послужит идеальным плацдармом для команды, не имеющей лигочемпионского опыта. Потому что с Вандерсоном, Классоном и Кабелла это будет совсем другая команда, еще более уверенная в себе».

Мурад Мусаев Главный тренер «Краснодара» С теми трудностями, с которыми мы столкнулись, ничья — это хороший результат. Первый тайм был хорошим по своему содержанию, но вот концовку мы отдали. Результат, думаю, приемлемый для дебютного матча. Те игроки, которые имелись в наличии, проявили большую собранность и концентрацию. Можно плакаться, говорить, что кого-то не хватает, но надо работать и терпеть. Что мы и сделали сегодня. Но надо признать, что после этого матча Петрова мы потеряли надолго. А вот что с плечом Сафонова, я пока информации не имею.

«Краснодар» играл вторым номером

Корреспондентка «Спорт-Экспресса» Наталья Юрина разбирает тактику и статистику первого тайма, выделяя ярких игроков в составе «Ренна».

«Стиль игры определили кадровые проблемы "Краснодара". Вот характерные цифры по первому тайму: 64,1% — 35,9% по владению, 87% — 79% по точности передач, 3-1 по ударам в створ в пользу "Ренна". Согласитесь, обычно такие показатели свойственны "быкам".

А вот визуальные ощущения: много длинных передач (даже у голкипера Сафонова, который часто играет накоротке с центральными защитниками), не слишком интенсивный прессинг (скорее 4-4-2 на своей половине поля без мяча), а еще — кроссы в штрафную (и это без габаритного Маркова).

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"Ренн" же действовал в привычном как раз для гостей стиле. Растягивал фланги, применял короткий пас, комбинировал в финальной трети поля. Ле Таллек прав:

— Камавинга — это топ-футболист, который точно уедет в более статусный клуб. У него есть все — дриблинг, удар, грамотная работа корпусом, разворот, начало атак;

— Герасси — это верховая борьба и качественный пас. А еще — реализованный пенальти.

«Ренн» — «Краснодар» uefa.com

Наверное, нет необходимости говорить о проблемах "Краснодара" в центре обороны. Кайю потерял, Сорокин — не успел. Лучше — о хорошем. Еще в первом тайме "быкам" удавались атаки на скорости. Отсюда — заработанные стандарты и заблокированный удар Берга. После пропущенного гола атакующая тенденция только усилилась».

Жюльен Стефан Главный тренер «Ренна» Ничья — это обидный результат, если игроки сделали все для того, чтобы победить. Мы разочарованы. Мы доминировали на поле, создавали моменты, но вынуждены довольствоваться лишь одним очком. Хоть оно и стало первым для клуба в Лиге чемпионов. Мы надеялись на большее, но возьмем с собой то, что имеем, и продолжим работать.

Рамирес — автор первого гола «Краснодара» в большой Лиге чемпионов

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак хвалит «Быков», не поплывших после пропущенного гола и быстро отыгравшихся.

«На вторую половину хозяева вышли куда более хладнокровными, тогда как россияне стали регулярно ошибаться. То Евгений Чернов не успеет за подключившимся в атаку Амари Траоре, то Тони Вилена врежется в Камавингу, заработав штрафной, с которого опасно пробьет Бенжамен Бурижо. В результате очередная ошибка — Кайо в середине поля — привела к голу. Егор Сорокин попытался спасти положение, но в подкате не дотянулся и срубил Мартена Терье. Сафонов после выстрела Серу Гирасси с "точки" угадал направление полета мяча, то выручить партнеров не смог.

К счастью, после этого краснодарцы не на шутку завелись и всего спустя три минуты сравняли счет, за что надо низко поклониться в мощные ноги Рамиресу. Номинальный защитник, получив мяч перед штрафной, обманул всех — сначала развернулся к центру, потом вокруг своей оси и неожиданно пальнул в ближнюю "девятку". Обалдевший от такой неожиданности Гомис поздно среагировал на удар. 1:1! Есть первый гол "Краснодара" в большой Лиге чемпионов!

«Ренн» — «Краснодар» uefa.com

После этого игра пошла на встречных курсах, размашистая и веселая. Быстрые атаки французов сменялись быстрыми прорывами россиян. Особенно хорош был Олссон, дирижировавший из глубины этими забегами. Но в обороне слишком уж неудачно складывались дела для Сорокина. Только что вышедший на замену Флавьен Тэ за 20 минут до конца проскочил мимо Егора и с девяти метров пробил наверняка, но Сафонов вновь подтвердил, что не зря получил вызов в первую сборную. Сорокин уже после момента удара врезался в нападающего, едва не заработав второй пенальти».

Матвей Сафонов Вратарь «Краснодара» Свою игру оценивать не буду, сначала надо разобрать все. Очень рад, что мы заработали очко, игра была тяжелой. В Лиге чемпионов не будет легких матчей, мы выглядели достойно и могли даже выиграть. Команда освоилась, начинать было тяжело. Многие в Лиге чемпионов играют в первый раз. Даже не знаю, кто у нас успел сыграть здесь уже раньше. Мы распробовали, нам понравилось, и теперь мы готовы дать бой «Челси».

Сафонов тащил все, почти взял пенальти

Автор Rusfootball.info Андрей Мордовин уверен, что вратарь «Краснодара» заработал себе вызов в сборную России.

«После матча вратарь "Краснодара" скромно сказал, что свою игру оценивать не будет. Видимо, чтобы не обижать партнеров, особенно защитников, которые создали Сафонову огромные проблемы. "Ренн" нанес 11 ударов из пределов штрафной — это цифра, от которой Сорокину, Кайо и остальным игрокам обороны должно стать стыдно.

И из 7 ударов в створ Матвей совершил 6 сэйвов. Плюс уверенная игра на выходах. Лишь однажды Сафонов смахнул мяч на Тая, который пробил во внешнюю сетку. Но и здесь вина вратаря была минимальной — за спиной Тая оставался Газинский, который просто наблюдал за эпизодом.

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Сафонов чуть не отбил одиннадцатиметровый — он угадал направление, дотянулся до мяча, но пустил его под руками. Такие моменты обычно выбивают вратарей, бьют по нервам. Но Сафонов, несмотря на дебют в группе Лиги чемпионов, стерпел и выдал еще крутую концовку. Для старта в ЛЧ лучше матча не придумать.

Сафонов показал самую яркую игру в своей карьере. И если вратарь продолжит демонстрировать чудеса и в следующих турах, то Черчесову придется брать Матвея во взрослую сборную. Сафонов убедил, что прямо сейчас он самый сильный российский вратарь (естественно из тех, кто не отказался выступать за сборную)».

Серу Гирасси Нападающий «Ренна» Мы сыграли хорошо, но делать нечего, это Лига чемпионов. Уже знаем, что здесь приходится расплачиваться за ошибки. Мы забили, но затем потеряли концентрацию и поплатились. Не хватило опыта.

«Краснодар» может выйти в евровесну

Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев сравнивает стартовые матчи российских клубов в Лиге чемпионов и оценивает перспективы «Краснодара».

«Хорошо еще, что есть "Краснодар"! Который, конечно, в прошлом сезоне тоже начудил — с "Олимпиакосом" (0:4) и "Базелем" (0:5). Но в этом пока напоминает, что российский футбол скорее жив, чем мертв. Сначала пробившись в Лигу чемпионов, впервые в истории обеспечив РПЛ трех участников в главном клубном турнире.

А теперь и с "Ренном" сыграв отлично. От "быков" — без главного тренера Мурада Мусаева, лидеров Кабелла, Вандерсона, Классона, Ари, Мартыновича — многого не ждали. Они же выглядели смело и уверенно. В первом тайме создав больше моментов, чем соперник.

«Ренн» — «Краснодар» uefa.com

А во втором, пропустив после бездарных ошибок Кайо и Сорокина, тут же отыгрались. И продолжили идти вперед, создавая возможности забить не намного реже хозяев. В концовке же блестяще сыграл Сафонов. Растут все-таки таланты!

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Теперь представляется, что если кто и выйдет в весеннюю часть еврокубков, то скорее "Краснодар", чем "Зенит". Посмотрим, сумеет ли чемпион собраться и опровергнуть такое впечатление».

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