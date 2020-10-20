Лига Европы: фавориты и темные лошадки

На неделе матчами в группах стартует основной раунд Лиги Европы сезона 2020/2021 годов. Рассказываем о фаворитах и тех, кто способен приятно удивить.

Фавориты

В тройке лидерах — итальянцы и англичане.

3. «Милан»

Несмотря на то, что в последние сезоны удел «Милана» — в лучшем случае выступать в Лиге Европы, похоже, что клуб находится на правильном пути. «Россонери» постепенно перестраивают коллектив, который сокращает разницу в качестве между собой и «Ювентусом», а также «Интером», тогда как «Наполи» уже остается позади, что показал минувший сезон Серии А.

Новая кампания вселяет еще больший оптимизм в тифози команды. По итогам четырех туров «Милан» лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии со стопроцентным показателем, обыграв в предыдущем матче «Интер» (2:1), который многими называется главным претендентом на скудетто. При этом дружина Стефано Пьоли выиграла 13 поединков кряду во всех турнирах и не знает поражений вот уже 24 игры.

Безусловно, Златан Ибрагимович и компания, пожалуй, вряд ли смогут выиграть чемпионство, ведь при неплохом составе его все же не хватает глубины, однако побороться за победу в Лиге Европы есть все шансы.

2. «Тоттенхэм»

Прошлый сезон был переходным для «Тоттенхэма», который по его ходу расстался с архитектором последних успехов клуба Маурисио Почеттино на тренерском мостике, где его заменил Жозе Моуринью. Португалец не сумел сохранить за коллективом статус регулярного участника Лиги чемпионов, однако все-таки стабилизировал его результаты, и в концовке минувшего розыгрыша АПЛ благодаря хорошей серии вывел в еврокубки.

В межсезонье «Шпоры» не только сохранили ключевых исполнителей, но и усилились качественными новичками в лице Хойбьерга, Регилона и не нуждающегося в представлениях Гарета Бэйла. И хотя лондонцы начали новую кампанию с поражения от «Эвертона» в АПЛ, до сегодня это остается последней неудачей коллектива во всех турнирах, что оформилось в восьмиматчевую беспроигрышную серию.

Но самое главный фактор потенциальной победы «Тоттенхэма» в Лиге Европы — это, конечно, его наставник Жозе Моуринью. Португалец за свою карьеру по два раза выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы, поэтому прекрасно знает, что такое не просто доходить в финалы еврокубков, а и побеждать в них.

1. «Арсенал»

«Арсенал», который еще при Арсене Венгере потерял свой статус одного лидеров АПЛ, по ходу прошлого сезона также расстался с тренером. Трижды выигрывавший Лигу Европы Унаи Эмери не справился с задачей вернуть клуб на былые позиции, и тот по сути деградировал еще сильнее. Тем не менее, сменивший его Микель Артета демонстрирует готовность исправить уже ставшее привычным унылое положение вещей на «Эмирейтс».

Баску хватило всего полгода, чтобы вернуть трофеи в музей лондонцев, которые под его руководством сперва выбили «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии, а затем победили в финале «Челси». После этого настала очередь оставить ни с чем в Суперкубке страны чемпионский «Ливерпуль».

Новая кампания показывает, что «Арсенал» способен если не побороться за чемпионство, то, по крайней мере, сделать еще один шаг к этому. Во всяком случае еще одна победа над «Ливерпулем» — теперь уже в Кубке Лиге — демонстрирует умение «Канониров» добиваться успеха в кубковым турнирах, а с такими новичками, как Томас Партей, привыкший к этому же в «Атлетико», должен помочь коллективу добиться триумфа в Лиге Европы.

Темные лошадки

Кто может удивить: неудачники Лиги чемпионов

2. «Боруссия» М/«Интер»/«Шахтер»

Оценивая шансы участников Лиги Европы преуспеть в турнире, некорректно не учитывать клубы, которые окажутся в нем после вылета из группового этапа Лиги чемпионов. Тем более что в основном это достаточно солидные команды, чтобы поменять весь первоначальный расклад сил. И кто же в таком случае больше претендует на статус темных лошадок, как не они?

Так, в группу B Лиги чемпионов попали «Боруссия» Менхенгладбах, «Интер», «Реал» и «Шахтер», и если королевский клуб вряд ли окажется ниже второго места, то каждый из трех остальных способен таковым стать. Скорее всего, им не будет и «Интер», дошедший до финала Лиги Европы в минувшей кампании, но зато третьим может стать «Шахтер», уступивший тем же «нерадзурри» в полуфинале турнира.

Способен приятно удивить и «Гладбах», который уже не один год находится среди ведущих команд Бундеслиги. Хорошо сыгранный и тактически грамотный коллектив Марко Розе уж точно не будет подарком для грандов.

1. «МЮ»/ПСЖ/«РБ Лейпциг»

Еще более тяжелой группой в Лиге чемпионов стал квартет H, куда попали «Манчестер Юнайтед», ПСЖ и «РБ Лейпциг». Также вместе с ним оказался «Истанбул Башакшехир», но в такой компании турецкому клубу будет сложно занять даже третью строчку.

Это означает, что в Лигу Европы наверняка опустится кто-то из представителей АПЛ, Лиги 1 или Бундеслиги, и кто бы им ни был, он автоматически будет записан в число фаворитов на победу в турнире. Так, «МЮ» не без нефарта проиграл в полуфинале ЛЕ прошлой кампании, и доказал свой прогресс при Сульшере третьим место в Англии.

Тем временем, ПСЖ и «РБ Лейпциг» выясняли отношения в полуфинале Лиги чемпионов, где сильнее оказались парижане. В новом сезоне и французская, и немецкая команды лидируют в своих начинальных чемпионатах. Все это значит, что во втором по значимости еврокубке оба, безусловно, будут претендовать на успех, если в главном турнире Старого Света их ожидает неудача. 0