Оценка клубов АПЛ. «Ливерпуль» все еще фаворит или нас ждет год Моуринью?

Проанализировав некоторые противоречивые факты, предлагаю вам мои впечатления от первых недель сезона 2020/21 по каждому клубу.

«Арсенал»

Микель Артета изменил боевой дух, завоевав с командой два трофея и уговорив Пьера-Эмерика Обамеянга остаться. При испанском специалисте «канониры» продолжают демонстрировать мужество и упорство.

Борьба за четверку лучших уже не кажется столь нереальной, особенно теперь, когда опытный Томас Парти приехал из мадридского «Атлетико» за 45 миллионов фунтов стерлингов, чтобы укрепить полузащиту.

«Астон Вилла»

Сенсационная победа над действующими чемпионами на прошлых выходных со счетом 7:2 лишь подтвердила, что «Астон Вилла» вновь обрела потерянную уверенность.

Защита команды значительно улучшилась, а приобретение Олли Уоткинса и Росса Баркли сняло креативное давление с Джека Грилиша. «Вилланы» нацелены финишировать в верхней части турнирной таблицы.

«Брайтон»

«Брайтон» играл лучше, чем можно судить по результатам, которые принесли ему всего три очка. При этом все матчи были тяжелыми.

Стремление играть привлекательно иногда приводит к тому, что команды перегорают, и тренеру Грэму Поттеру придется побеспокоиться о том, как вернуть уверенность своим подопечным.

«Бернли»

Имея переполненный травмированными игроками состав, главный тренер «Бернли» Шон Дайч, не набравший пока очков, дал понять, что он не совсем согласен с политикой руководства клуба.

Пока он будет оставаться наставником, я подозреваю, команда будет бороться за выживание, как только ключевые игроки вернуться в строй.

«Челси»

Работа в «Челси» кипит, даже после приобретения новых талантов на сумму 250 миллионов фунтов стерлингов. Лондонцы способны уничтожать соперников, но ничья 3:3 с «Вест Бромвичем» подтвердила, что они все еще хрупки в защите. Если Тьяго Силва сможет решить эту проблему, то предела не будет.

«Кристал Пэлас»

Две победы, за которыми последовали два поражения. «Кристал Пэлас» — проблемная команда для многих соперников, что может подтвердить «Манчестер Юнайтед».

У «стекольщиков» достаточно качества, чтобы держаться на плаву в течение сезона.

«Эвертон»

«Эвертон» продемонстрировал лучший старт в чемпионате с сезона 1969/70, когда завоевал титул.

Хамес Родригес присыпал «Гудисон Парк» звездной пылью, а Доминик Калверт-Льюин забил девять голов в шести матчах во всех турнирах. Карло Анчелотти способен вернуть эту команду в Европу. Более того, «ириски» могут даже побороться за топ-4.

«Фулхэм»

«Фулхэм» просто не выглядит достаточно хорошо, пропущенные мячи приходят едва ли не после каждой ошибки. Скотт Паркер сотворит чудо, если убережет команду от вылета.

«Лидс»

Здорово, что этот великий клуб снова в элитном дивизионе. Команда Марсело Бьелсы уже взбудоражила «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», при этом развлекаясь на футбольном поле.

«Павлины» сделали достаточно, чтобы не бояться вылета. Вопрос лишь в том, не кончился ли у них бензин.

«Лестер»

Поражение от «Вест Хэма» со счетом 0:3 стало настоящим сюрпризом после разгрома «Манчестер Сити» 5:2. Часто приятные на вид, но склонный к резким провалам, «лисы» все же входят в шестерку сильнейших команд лиги.

«Ливерпуль»

Никто не ожидал, что «Ливерпуль» пропустит от «Астон Виллы» семь мячей, особенно Юрген Клопп.

Этот результат вызвал подозрения, что оборона чемпиона стала слишком шаткой. «Красные» по-прежнему выглядят фаворитами на защиту титула, но теперь уверенности не так много, как перед стартом сезона.

«Манчестер Сити»

Заполучив Рубена Диаса, «Манчестер Сити» стал обладателем девяти из 20 самых дорогих защитников в истории. Но «Лестер» все равно забил пять голов, а «Лидс» создал множество моментов.

При всем блеске «горожан» в центре поля и в атаке, трудно представить, как они возвращают себе титул, если не укрепят оборону.

«Манчестер Юнайтед»

Беспорядок на старте сезона как на поле, так и за его пределами. Особенно разочаровала защита, и следует задаться вопросом, повлияла ли судебная история в Греции на форму Гарри Магуайра.

На трансферном рынке клубу нужно было искать защитника, а не охотиться за Джейдоном Санчо и Эдинсоном Кавани. Уле Гуннару Сульшеру нужны быстрые результаты.

«Ньюкасл»

Не считая пары неудачных матчей против «Брайтона» и «Тоттенхэма», команда Стива Брюса выглядит подвижной, а Каллум Уилсон явно вновь заиграл с той изюминкой, которая открыла ему путь в сборную Англии. Возможность пробиться в верхнюю часть турнирной таблицы манит «сорок».

«Саутгемптон»

В начале сезона «Саутгемптон» смотрелся сыроватым, но постепенно он начинает выстреливать. Чтобы процветать, в хорошей форме должен оставаться Дэнни Ингз.

Команда способна играть с высокой линией обороны, только если сможет выйти из-под высокого прессинга, который в этом сезоне успешно применил «Тоттенхэм».

«Шеффилд Юнайтед»

Их поразил синдром второго сезона? Главный тренер Крис Уайлдер говорит, что нет, но они должны надеяться, что подписание молодого нападающего «Ливерпуля» Райана Брюстера улучшит результативность.

Похоже, впереди у «Шеффилд Юнайтед» тяжелый год, хотя могут найтись три команды, у которых дела будут идти хуже.

«Тоттенхэма»

«Тоттенхэм» начал с шокирующего поражения от «Эвертона», но вскоре обрел прекрасную форму, несмотря на плотный график.

Гарет Бейл способен дать «шпорам» что-то важное. Нас ждет год большого возвращения Жозе Моуринью?

«Вест Бромвич»

Несмотря на смелую ничью в матче с «Челси», «Вест Бромвич» не выглядит достаточно качественным, чтобы сохранить прописку в элитном дивизионе. Нужно создавать гораздо больше, чем то, что «дрозды» сделали в предыдущем матче против «Саутгемптона».

«Вест Хэм»

Стоны фанатов были заглушены двумя потрясающими победами над «Вулверхэмптоном» и «Лестером». «Молотобойцами» руководил Дэвид Мойес, находясь дома на самоизоляции.

Майкл Антонио сейчас слишком хорош для многих защитников. В этом сезоне они могут преподнести сюрприз.

«Вулверхэмптон»

Недавно «Вулверхэмптон» продемонстрировал тревожный результат, проиграв 0:4 «Вест Хэму». На фоне двух отличных сезонов он выглядел немного унылым и измученным. Ждем больше драйва от центральной полузащиты. 0