Заболотный ответил критикам. «Сочи» разобрался с «Ростовом»

Футболисты «Сочи» в домашнем матче десятого тура российской Премьер-лиги одержали победу над «Ростовом» со счетом 4:2. Дубль в составе победителей оформил Антон Заболотный, но сделал он это уже после того, как «желто-синие» остались в меньшинстве. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Боевик в Сочи

Редакция Sport24 отметила яркий сценарий матча, особенно во втором тайме, когда обе команды продемонстрировали характер.

«В первом тайме была раскачка — Бурмистров прошил Песьякова, а Норманн и Хаджикадунич сели на карточки. А после перерыва началось пекло. На 62-й минуте Ионов сравнял после гениального ассиста Норманна. И казалось, "Ростов" приготовился к камбэку.

Но через минуту случилось странное удаление: Нобоа влетел двумя ногами в Норманна, Матиас поднялся и побежал за эквадорцем. Драки не случилось, но судья выписал каждому по желтой — так "Ростов" остался вдесятером. Еще через три минуты Юсупов выдал шедевр.

Банда Карпина не сдалась и героически отыгралась: Ионов разогнался со своей половины и выкатил на Полоза, который пробил из-под защитника и вернул "Ростов" в игру.

Олег Фоменко Тренер «Сочи» Очень сложная игра, эмоциональная, учитывая матч прошлого сезона. Тяжелое поле было, но рады, что выиграли, ребята большие молодцы. Удаление помогло нам, но численным преимуществом еще надо уметь пользоваться. Голы Антона Заболотного? Есть конкуренция, ротация, необходимость замен. Нам все равно нужен нападающий. Когда появится Ригони? Никто не знает, все зависит от него. Что касается возможного ухода Заики, то он игрок «Сочи», никакой информации о нем нет. Дальше посмотрим, как будет ситуация развиваться.

Но все это — ради ярчайшего перфоманса Антона Заболотного. В концовке страйкер забил бисиклетой и заставил Нобоа схватиться за голову. А через пару минут пальнул в дальний с левой. Прикончил "Ростов" и оформил свой первый дубль в РПЛ», — говорится в материале.

Заболотный ответил критикам

Автор «Спорта День за Днем» Андрей Вернов напомнил, как форварда «Сочи» Антона Заболотного критиковали за голы в ворота молодежной команды «Ростова». В этот раз он ответил дублем в ворота основы «желто-синих».

«Последняя очная встреча команд завершилась победой Сочи» со счетом 10:1. Из-за коронавируса ростовчанам пришлось играть молодежной командой, потому что соперник отказался от переноса игры. Автором дубля стал нападающий Антон Заболотный.

То же достижение покорилось экс-форварду «Зенита» и сборной России и в минувшее воскресенье. Только уже в матче против основного состава «Ростова».

Справедливости ради, команда Валерия Карпина к тому моменту, когда Заболотный отличился в первый раз, играла в меньшинстве. Что не отменяет красоты голы нападающего «Сочи», забившего ударом через себя. Через несколько минут он установил окончательный счет уже ударом с левой ноги«, — подчеркивает Вернов.

Гибридная схема "Ростова"

Корреспондент "Спорт-Экспресса" Гоша Чернов заметил, что в матче против "Сочи" Валерий Карпин воспользовался гибридной тактической схемой.

"Как известно, Карпин после дебютного сезона в 'Ростове' отказался от схемы с тремя защитниками и теперь строго ставит в состав четырех. У них могут меняться роли, но каркас всегда один.

Однако в Сочи 'Ростов' играл по гибридной схеме, которая постоянно менялась — были и 4-2-3-1 и 3-4-3. По ходу первого тайма мозг гостей Норманн несколько раз получал указания от Карпина и передавал их партнерам, так что тактика 'Ростова' плавала. Во многом перемены были связаны с возвращением Чистякова после травмы — он впервые с начала июля вышел в стартовом составе.

Валерий Карпин Главный тренер «Ростова» Естественно не согласен с удалением Норманна. Почему у одной команды восемь карточек, а у другой одна? За то, что Норманн быстро встал, не дотронувшись не до кого, а ему показывают вторую желтую — у меня вопросы. Фол Козлова за высоко поднятую ногу — желтая карточка. А футболист «Сочи» против Хасимото сыграл так же высоко поднятой ногой, но Хасимото не упал на землю и не стал корчиться — это не желтая. Почему там есть желтая, а здесь нет? Значит, надо падать и симулировать, что тебя задели по лицу, видимо так. Положительные моменты: сегодня, если был бы более удачный результат, то были бы в первой пятерке, условно. При том, что не все игроки в этой части чемпионата у нас были в строю: тот же Еременко, Мамаев. Команда набирает очки, показывает, что она может бороться в такой ситуации. Будем дальше двигаться.

Правда, в перерыве Карпин разменял Чистякова на новичка Обухова. На то были причины: 'Ростов' в первом тайме был чрезвычайно пассивен впереди. На неделе желто-синие отпустили Шомуродова в 'Дженоа', но, учитывая последние матчи, узбекский форвард — не очень крупная потеря для команды. Шомуродов прекратил забивать в этом году, хотя был одним из лучших в минувшем сезоне", — пишет Чернов.

Странное удаление Норманна

Журналист "Спорт-Экспресса" Александр Бобров указал на несколько спорных моментов, особенно на удаление Матиаса Норманна.

"На 63-й минуте матча 'Сочи' — 'Ростов' арбитр Евгений Турбин наказал предупреждениями Нобоа и Норманна. Для ростовского футболиста желтая карточка стала второй, и ему пришлось покинуть поле. Правильно ли поступил судья?

В том моменте Нобоа очень грубо атаковал сзади соперника и понес заслуженное наказание. А вот санкция, примененная к ростовчанину, попытавшемуся догнать обидчика, но в итоге не сделавшему ничего криминального, выглядит странной, 'нефутбольной' и ошибочной.

Антон Заболотный Форвард «Сочи» Наконец-то получилось то, что задумывалось, много отрабатывали. В 9-м туре наконец-то прорвало. Соперник не уступал ничем. Плюс они всегда сравнивали счет, давали нам определенный стимул. Сложно играть было. Хорошо, что так получилось: у них эмоционально не сдержался игрок. Это удаление нам пошло на пользу.

Но судья, видимо, определил Норманна как зачинщика последовавшего конфликта. Не исключаю, что судейские руководители могут в этом случае поддержать Турбина", — считает Бобров.

Разгон "Сочи"

Руслан Копылов в своем блоге на sports.ru восхитился тем, как успешно ФК "Сочи" стартовал в новом сезоне РПЛ.

"После 10 туров 'Сочи' в 2 очках от лидеров — 'Зенита' и 'Спартака'. Команда не ушла из топа даже после непростых матчей с 'Краснодаром' и 'Ростовом', набрав 4 балла.

'Сочи' вообще здорово играет против крепких соперников: в этом сезоне еще были 2:2 со 'Спартаком' и 3:2 с 'Рубином'. Единственное поражение — 2:3 от Тулы на выезде.

В следующем туре команда может всех обогнать (или отстать) — 'Сочи' едет в Санкт-Петербург. Правда, без тренера: в прошлом туре Федотов получил дисквалификацию на 2 матча за споры с Карасевым после удаления Заики. А вы предполагали, что 'Сочи' так разгонится?", — задается вопросом Копылов. 0