Заболотный ответил критикам. «Сочи» разобрался с «Ростовом»

Боевик в Сочи
Редакция Sport24 отметила яркий сценарий матча, особенно во втором тайме, когда обе команды продемонстрировали характер.
«В первом тайме была раскачка — Бурмистров прошил Песьякова, а Норманн и Хаджикадунич сели на карточки. А после перерыва началось пекло. На 62-й минуте Ионов сравнял после гениального ассиста Норманна. И казалось, "Ростов" приготовился к камбэку.
Но через минуту случилось странное удаление: Нобоа влетел двумя ногами в Норманна, Матиас поднялся и побежал за эквадорцем. Драки не случилось, но судья выписал каждому по желтой — так "Ростов" остался вдесятером. Еще через три минуты Юсупов выдал шедевр.
Банда Карпина не сдалась и героически отыгралась: Ионов разогнался со своей половины и выкатил на Полоза, который пробил из-под защитника и вернул "Ростов" в игру.
Но все это — ради ярчайшего перфоманса Антона Заболотного. В концовке страйкер забил бисиклетой и заставил Нобоа схватиться за голову. А через пару минут пальнул в дальний с левой. Прикончил "Ростов" и оформил свой первый дубль в РПЛ», — говорится в материале.
Заболотный ответил критикам
Автор «Спорта День за Днем» Андрей Вернов напомнил, как форварда «Сочи» Антона Заболотного критиковали за голы в ворота молодежной команды «Ростова». В этот раз он ответил дублем в ворота основы «желто-синих».
«Последняя очная встреча команд завершилась победой Сочи» со счетом 10:1. Из-за коронавируса ростовчанам пришлось играть молодежной командой, потому что соперник отказался от переноса игры. Автором дубля стал нападающий Антон Заболотный.
То же достижение покорилось экс-форварду «Зенита» и сборной России и в минувшее воскресенье. Только уже в матче против основного состава «Ростова».
Справедливости ради, команда Валерия Карпина к тому моменту, когда Заболотный отличился в первый раз, играла в меньшинстве. Что не отменяет красоты голы нападающего «Сочи», забившего ударом через себя. Через несколько минут он установил окончательный счет уже ударом с левой ноги«, — подчеркивает Вернов.
Гибридная схема "Ростова"
Корреспондент "Спорт-Экспресса" Гоша Чернов заметил, что в матче против "Сочи" Валерий Карпин воспользовался гибридной тактической схемой.
"Как известно, Карпин после дебютного сезона в 'Ростове' отказался от схемы с тремя защитниками и теперь строго ставит в состав четырех. У них могут меняться роли, но каркас всегда один.
Однако в Сочи 'Ростов' играл по гибридной схеме, которая постоянно менялась — были и 4-2-3-1 и 3-4-3. По ходу первого тайма мозг гостей Норманн несколько раз получал указания от Карпина и передавал их партнерам, так что тактика 'Ростова' плавала. Во многом перемены были связаны с возвращением Чистякова после травмы — он впервые с начала июля вышел в стартовом составе.
Правда, в перерыве Карпин разменял Чистякова на новичка Обухова. На то были причины: 'Ростов' в первом тайме был чрезвычайно пассивен впереди. На неделе желто-синие отпустили Шомуродова в 'Дженоа', но, учитывая последние матчи, узбекский форвард — не очень крупная потеря для команды. Шомуродов прекратил забивать в этом году, хотя был одним из лучших в минувшем сезоне", — пишет Чернов.
Странное удаление Норманна
Журналист "Спорт-Экспресса" Александр Бобров указал на несколько спорных моментов, особенно на удаление Матиаса Норманна.
"На 63-й минуте матча 'Сочи' — 'Ростов' арбитр Евгений Турбин наказал предупреждениями Нобоа и Норманна. Для ростовского футболиста желтая карточка стала второй, и ему пришлось покинуть поле. Правильно ли поступил судья?
В том моменте Нобоа очень грубо атаковал сзади соперника и понес заслуженное наказание. А вот санкция, примененная к ростовчанину, попытавшемуся догнать обидчика, но в итоге не сделавшему ничего криминального, выглядит странной, 'нефутбольной' и ошибочной.
Но судья, видимо, определил Норманна как зачинщика последовавшего конфликта. Не исключаю, что судейские руководители могут в этом случае поддержать Турбина", — считает Бобров.
Разгон "Сочи"
Руслан Копылов в своем блоге на sports.ru восхитился тем, как успешно ФК "Сочи" стартовал в новом сезоне РПЛ.
"После 10 туров 'Сочи' в 2 очках от лидеров — 'Зенита' и 'Спартака'. Команда не ушла из топа даже после непростых матчей с 'Краснодаром' и 'Ростовом', набрав 4 балла.
'Сочи' вообще здорово играет против крепких соперников: в этом сезоне еще были 2:2 со 'Спартаком' и 3:2 с 'Рубином'. Единственное поражение — 2:3 от Тулы на выезде.
В следующем туре команда может всех обогнать (или отстать) — 'Сочи' едет в Санкт-Петербург. Правда, без тренера: в прошлом туре Федотов получил дисквалификацию на 2 матча за споры с Карасевым после удаления Заики. А вы предполагали, что 'Сочи' так разгонится?", — задается вопросом Копылов. 0