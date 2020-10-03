Двоевластие сохранилось. «Спартак» не отпустил «Зенит» в чемпионской гонке

Азмун в запасе, Кокорин в лазарете
Редакция Sport24 рассказывает о проблемах с составом у обеих команд накануне дерби.
«Перед дерби двух столиц, или как его недавно стали называть Winline derby из-за нового спонсора обоих клубов, Доменико Тедеско немного изменил стартовый состав команды. Кутепов остался в запасе, а Умяров и Кокорин не попали в заявку — они сейчас залечивают травмы. Вместо этой троицы на поле с первой минуты появились Маслов, Урунов и Понсе.
Травмы не обошли стороной и "Зенит". В матче с "Уфой" повреждения получили Ловрен, Ракицкий, Малком и Азмун. Тем не менее питерцы оказались намного удачливее москвичей — только иранец не успел полностью восстановиться к дерби и попасть в старт. Вместо него на поле вышел Мостовой. Впрочем, в заявке Азмун все равно оказался».
«Зенит» обезвредил Бакаева
Автор «Спорта день за днем» Тимур Валеев считает, что красно-белые оказались не готовы к тому, что «Зенит» поменяет схему, хотя это и произошло вынужденно.
«Впервые под руководством Семака "Зенит" сыграл в 4-3-2-1, где роли инсайдов выполнили Малком и Мостовой. В новой схеме "Зенит" стал высоко встречал соперника, начиная прессинговать прямо в финальной трети поля. "Спартак" испытывал проблемы при вводе мяча от ворот. В итоге в первом тайме 43% игры прошло на трети поля "Спартака". "Зенит" создал два шикарных момента, но Александр Максименко спас команду.
В атаке у "Спартака" толком ничего не получилось. Огромный оборонительный объем выдал Вильмар Барриос. Он успевал на любом участке поля. Примечательно, что Барриос и Ерохин выбрасывались в высоком прессинге чаще, чем Магомед Оздоев. Тот чаще оставался сзади и караулил забегания на чужую половину поля.
Из-за этого Бакаев совсем не попал в игру. Зелимхан замедлял выход из обороны в атаку. Терял мяч даже на своей половине поля. За первый тайм он совершил больше всех потерь (15) и сделал 4 фола. Во втором тайме он создал шикарный момент для Ларссона, но только после грубейшей ошибки Оздоева (поэтому "Зенит" и подписывает Вендела). Мнение о полезности Бакаева подтвердил и Доменико Тедеско, заменив одного из наиболее креативных номинально игроков уже на 53-й минуте».
Бенефис Максименко и промах Понсе
Обозреватель «Советского Спорта» Владислав Домрачев фиксирует преимущество «Зенита» в первом тайме, и отменную игру голкипера «Спартака».
«Тедеско подзывал на летучки сначала Романа Зобнина, не успевавшего закрывать правую зону, и активного Землихана Бакаева, которому никак не удавался последний пас. Немец едва не начал атаку, схватив покинувший поле мяч и вложивший его в руки своего подопечного. Помешала отмашка лайнсмена в пользу "Зенита".
Выпал из игры Урунов. Однажды он не сумел вынести мяч из штрафной, оказавшийся на подборе Магомед Оздоев промахнулся. Падение в штрафной автора дубля в матче с "Тамбовом" Айртона вызвало гнев полузащитника Вильмара Барриоса, жестом показавшего судье нырок.
Пятиминутка с 30-й по 35-ю минуты превратилась в бенефис Максименко. Вратарь москвичей отразил три удара — два от Ерохина и один от Артема Дзюбы. Причем мяч от капитана гостей голкипер эффектно остановил грудью, успев переместиться из левого от себя угла ворот в противоположный.
За пять минут до свистка на перерыв мы вспомнили об Эсекиэле Понсе. А хозяева — о своем главном оружии: быстром переходе в контратаку. Аргентинец бил низом с линии штрафной из-под ноги соперника, мяч в сантиметрах разминулся с ближней штангой, Кержаков выдохнул от облегчения».
Не забиваешь ты — забьют тебе
Автор «Чемпионата» Анатолий Романов отмечает, что счет в матче могли открыть спартаковцы — но вместо этого пропустили первыми.
«Уже через семь минут после начала второго тайма Тедеско изменил атаку: Александр Соболев вышел на замену, а Джордан Ларссон опустился глубже. Впрочем, схема осталась прежней — добавилась мощь центрфорварда. Перед этим Ларссон загубил сумасшедший момент — лучший у "Спартака" при счёте 0:0! Шанс хозяевам подарила ошибка Магомеда Оздоева в передаче, но Джордан не попал в створ из убойной позиции.
Хуже того, Ларссон привёз гол на 65-й минуте, когда "Зенит" глубже сел на свою половину, и "Спартак" выровнял игру. Оздоев исправился — отнял мяч у шведа. Спартаковцы не успели перестроиться в обороне: Дуглас Сантос навесил, Дзюба сделал скидку, а Ерохин здорово пробил в касание. Александр забил третий гол в чемпионате, попав в основу лишь во второй раз. Чего у Ерохина не отнимешь, так это умения выбирать позицию в чужой штрафной».
«Спартак» проявил характер
Корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин считает, что «Спартаку» нужно укреплять линию полузащиты, но хвалит красно-белых за проявленный характер.
«При том что в предыдущие десять минут "Спартак" выдал едва ли лучший свой отрезок в матче с шансами Ларссона и Понсе. Швед должен был попадать хотя бы в створ, дав шанс Кержакову стать героем момента, но слишком поднял мяч, и тот улетел выше перекладины. И эмоционально пропущенный гол ощутимо ударил по красно-белым. Пропусти они в концовке первого тайма, когда спасал Максименко, наверное, было бы не так обидно.
Пожалуй, "Спартак" прибавил, по сравнению с июлем и был еще на шажок ближе к тому, чтобы хотя бы не проиграть. Но периодически во время матча в голове возникала мысль: а что если бы в центре поля был человек, способный отдать пас, раз у Бакаева не пошло, или разгрузить от черновой работы Крала, позволив чеху больше помогать атаке. Но его нет — ни Зобнина в качестве центрального хавбека, ни кого-то еще. И это в контексте перспектив красно-белых должно напрягать куда больше, чем текущие результаты.
Но даже сейчас "Спартак" все же смог уйти от поражения. Гол сделал Крал — чех, пожалуй, провел свой лучший матч за "Спартак". А Понсе, откликнувшийся на его передачу, исправился за обидный промах несколькими минутами ранее».
«Зенит» упустил три очка
Автор Soccer.ru Вадим Багров считает, что питерский клуб упустил победу в дерби, которое должен был выигрывать.
«Хотя тактически "Спартак" располагался в целом неплохо — минимальные позиционные ошибки и довольно низкий блок задней линии, у "Зенита" оставалось их главное оружие. Длинные пасы на Дзюбу и Ерохина срабатывали, размашистые атаки через Малкома тоже помогали. В результате у Артема и бразильца 9 созданных моментов, а Александр добавил еще 3. К общей статистике еще вернемся, но вывод напрашивается — "Зенит" давил сильнее и чаще, особенно до перерыва.
Чемпион явно подсел в концовке. Когда играют молодые против опытных, то это ожидаемая концовка, особенно если "Зенит" повел в счете. "Спартак" провел второй тайм лучше, а гости наоборот — 19 из 22 ударов нанесли до 60-й минуты, то есть физические проблемы у команды Семака точно есть. Логично, что подпишут Вендела, что возит мяч и добавляет темпа впереди. Ракицкий, Ловрен, Барриос и Оздоев устали — "Спартак" стал ближе к атакам и голу.
"Зенит" упустил сегодня три очка. По такому первому тайму с моментами надо в перерыве отдыхать, выходить и получать победу, забив два мяча. Второй гол мог перечеркнуть надежды "Спартака", который еще и два первых своих момента не реализовал. Хотя не сказать, что все удары "Зенита" были одинаково стопроцентными. Парадокс матча в том, что Дзюба, Ерохин и Малком отработали отлично, но Жиго, Маслов и Джикия не провалили поединок. Гости сыграли зрело, но не дожали Максименко».
«Зенит» начинает выдыхаться?
Обозреватель «Советского Спорта» Дмитрий Кузнецов считает, что питерский клуб не справляется с плотным графиком.
«Что до "Зенита", то команда, похоже, просто устала, а пополнения у сине-бело-голубых нет. Трансферы вроде бы на подходе, но пока "Зенит" играет на морально-волевых. Малком и Магомед Оздоев в концовке игры со "Спартаком" покидали поле еле живыми. У них все читалось на лицах.
Игра в ритме два матча в неделю ушатала питерскую основу основательно. Команда элементарно наелась, у нее пропала былая легкость в игре, как следствие пошли травмы. Со "Спартаком" пришлось играть полтора тайма без Сердара Азмуна, который не готов пока выдержать больше. И без Эмилиано Ригони.
Учитывая летние потери — Далера Кузяева, Игоря Смольникова, Олега Шатова, Бранислава Ивановича, Кокорина можно констатировать, что трансферную политику клуб завалил. Новичкам (в Питер вот-вот подъедет бразилец Вендел) потребуется время на притирку, а решающие матчи на носу».
У «Спартака» короткая скамейка
Заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров считает, что без усиления состава красно-белые быстро выпадут из чемпионской гонки.
«Сегодня в стартовом составе москвичей на матч с чемпионом вынужден выходить пока неготовый для таких игр Остон Урунов, а на замену — вчерашний дублер Дмитрий Маркитесов и "пенсионер" Андрей Ещенко. Если бы у Тедеско было больше вариативности для управления игрой, "Спартак" имел бы больше шансов на победу.
Медлительность красно-белых на трансферном рынке только повышает авторитет Тедеско среди болельщиков. Даже если команда начнет "валиться", первым делом фанаты спросят с Шамиля Газизова. Экономия средств людей на трибунах совсем не интересует.
Тем не менее, в матче против "Зенита" "Спартак" показал зрелый футбол. Команда Тедеско хорошо через пас выходила из обороны, Маслов провел лучшую игру в карьере, а критикуемый многими Алекс Крал по сути сделал для "Спартака" гол. Если бы Ларссон и Понсе реализовали бы свои железные моменты, хозяева могли бы возглавить таблицу».