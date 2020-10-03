Двоевластие сохранилось. «Спартак» не отпустил «Зенит» в чемпионской гонке

Московский «Спартак» в домашнем матче 10-го тура чемпионата России сыграл вничью с «Зенитом» (1:1). На гол полузащитника Александра Ерохина красно-белые ответили точным ударом нападающего Эсекиэля Понсе. Обе команды набрали по 21 очку, занимая 1-2 места в турнирной таблице.

Азмун в запасе, Кокорин в лазарете

Редакция Sport24 рассказывает о проблемах с составом у обеих команд накануне дерби.

«Перед дерби двух столиц, или как его недавно стали называть Winline derby из-за нового спонсора обоих клубов, Доменико Тедеско немного изменил стартовый состав команды. Кутепов остался в запасе, а Умяров и Кокорин не попали в заявку — они сейчас залечивают травмы. Вместо этой троицы на поле с первой минуты появились Маслов, Урунов и Понсе.

Травмы не обошли стороной и "Зенит". В матче с "Уфой" повреждения получили Ловрен, Ракицкий, Малком и Азмун. Тем не менее питерцы оказались намного удачливее москвичей — только иранец не успел полностью восстановиться к дерби и попасть в старт. Вместо него на поле вышел Мостовой. Впрочем, в заявке Азмун все равно оказался».

«Зенит» обезвредил Бакаева

Автор «Спорта день за днем» Тимур Валеев считает, что красно-белые оказались не готовы к тому, что «Зенит» поменяет схему, хотя это и произошло вынужденно.

«Впервые под руководством Семака "Зенит" сыграл в 4-3-2-1, где роли инсайдов выполнили Малком и Мостовой. В новой схеме "Зенит" стал высоко встречал соперника, начиная прессинговать прямо в финальной трети поля. "Спартак" испытывал проблемы при вводе мяча от ворот. В итоге в первом тайме 43% игры прошло на трети поля "Спартака". "Зенит" создал два шикарных момента, но Александр Максименко спас команду.

В атаке у "Спартака" толком ничего не получилось. Огромный оборонительный объем выдал Вильмар Барриос. Он успевал на любом участке поля. Примечательно, что Барриос и Ерохин выбрасывались в высоком прессинге чаще, чем Магомед Оздоев. Тот чаще оставался сзади и караулил забегания на чужую половину поля.

Из-за этого Бакаев совсем не попал в игру. Зелимхан замедлял выход из обороны в атаку. Терял мяч даже на своей половине поля. За первый тайм он совершил больше всех потерь (15) и сделал 4 фола. Во втором тайме он создал шикарный момент для Ларссона, но только после грубейшей ошибки Оздоева (поэтому "Зенит" и подписывает Вендела). Мнение о полезности Бакаева подтвердил и Доменико Тедеско, заменив одного из наиболее креативных номинально игроков уже на 53-й минуте».

Бенефис Максименко и промах Понсе

Обозреватель «Советского Спорта» Владислав Домрачев фиксирует преимущество «Зенита» в первом тайме, и отменную игру голкипера «Спартака».

«Тедеско подзывал на летучки сначала Романа Зобнина, не успевавшего закрывать правую зону, и активного Землихана Бакаева, которому никак не удавался последний пас. Немец едва не начал атаку, схватив покинувший поле мяч и вложивший его в руки своего подопечного. Помешала отмашка лайнсмена в пользу "Зенита".

Выпал из игры Урунов. Однажды он не сумел вынести мяч из штрафной, оказавшийся на подборе Магомед Оздоев промахнулся. Падение в штрафной автора дубля в матче с "Тамбовом" Айртона вызвало гнев полузащитника Вильмара Барриоса, жестом показавшего судье нырок.

Пятиминутка с 30-й по 35-ю минуты превратилась в бенефис Максименко. Вратарь москвичей отразил три удара — два от Ерохина и один от Артема Дзюбы. Причем мяч от капитана гостей голкипер эффектно остановил грудью, успев переместиться из левого от себя угла ворот в противоположный.

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За пять минут до свистка на перерыв мы вспомнили об Эсекиэле Понсе. А хозяева — о своем главном оружии: быстром переходе в контратаку. Аргентинец бил низом с линии штрафной из-под ноги соперника, мяч в сантиметрах разминулся с ближней штангой, Кержаков выдохнул от облегчения».

Не забиваешь ты — забьют тебе

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов отмечает, что счет в матче могли открыть спартаковцы — но вместо этого пропустили первыми.

«Уже через семь минут после начала второго тайма Тедеско изменил атаку: Александр Соболев вышел на замену, а Джордан Ларссон опустился глубже. Впрочем, схема осталась прежней — добавилась мощь центрфорварда. Перед этим Ларссон загубил сумасшедший момент — лучший у "Спартака" при счёте 0:0! Шанс хозяевам подарила ошибка Магомеда Оздоева в передаче, но Джордан не попал в створ из убойной позиции.

Хуже того, Ларссон привёз гол на 65-й минуте, когда "Зенит" глубже сел на свою половину, и "Спартак" выровнял игру. Оздоев исправился — отнял мяч у шведа. Спартаковцы не успели перестроиться в обороне: Дуглас Сантос навесил, Дзюба сделал скидку, а Ерохин здорово пробил в касание. Александр забил третий гол в чемпионате, попав в основу лишь во второй раз. Чего у Ерохина не отнимешь, так это умения выбирать позицию в чужой штрафной».

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Конечно, недовольны результатом. Мы вели в счете, к сожалению, не выиграли. Расстроены, результат не может нас устроить. В первом тайме у нас были хорошие моменты, это был намного более цельный тайм. Во втором тайме играли хуже, но моменты были, надо было забивать. В таких матчах с нервными концовками преимущество в один мяч — это не гарантия победы. Хочется больше забивать, чтобы выигрывать.После забитого мяча потеряли нить игры, меньше стали прессинговать, низко опускались и пропустили

«Спартак» проявил характер

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин считает, что «Спартаку» нужно укреплять линию полузащиты, но хвалит красно-белых за проявленный характер.

«При том что в предыдущие десять минут "Спартак" выдал едва ли лучший свой отрезок в матче с шансами Ларссона и Понсе. Швед должен был попадать хотя бы в створ, дав шанс Кержакову стать героем момента, но слишком поднял мяч, и тот улетел выше перекладины. И эмоционально пропущенный гол ощутимо ударил по красно-белым. Пропусти они в концовке первого тайма, когда спасал Максименко, наверное, было бы не так обидно.

Пожалуй, "Спартак" прибавил, по сравнению с июлем и был еще на шажок ближе к тому, чтобы хотя бы не проиграть. Но периодически во время матча в голове возникала мысль: а что если бы в центре поля был человек, способный отдать пас, раз у Бакаева не пошло, или разгрузить от черновой работы Крала, позволив чеху больше помогать атаке. Но его нет — ни Зобнина в качестве центрального хавбека, ни кого-то еще. И это в контексте перспектив красно-белых должно напрягать куда больше, чем текущие результаты.

Но даже сейчас "Спартак" все же смог уйти от поражения. Гол сделал Крал — чех, пожалуй, провел свой лучший матч за "Спартак". А Понсе, откликнувшийся на его передачу, исправился за обидный промах несколькими минутами ранее».

Доменико Тедеско Главный тренер «Спартака» В первом тайме играли замечательно, особенно первые 20 минут. Потом инициатива перешла к «Зениту», было больше длинных передач на их высоких нападающих, наша команда была вынуждена сесть в оборону. Мы старались выходить в атаку, забрасывали мяч нашим нападающим. Но каждый раз, когда мы касались Ловрена, он падал. Каждый раз свистели фолы не в нашу пользу. Любой контакт — свободный удар. В целом считаю, что играли отлично. Александр Максименко хорошо поработал, особенно в первом тайме. Саша всегда настраивается, чтобы наиграть на ноль.У нас были отличные моменты — например, у Понсе, Джордана. Их промахи — это нормальная ситуация

«Зенит» упустил три очка

Автор Soccer.ru Вадим Багров считает, что питерский клуб упустил победу в дерби, которое должен был выигрывать.

«Хотя тактически "Спартак" располагался в целом неплохо — минимальные позиционные ошибки и довольно низкий блок задней линии, у "Зенита" оставалось их главное оружие. Длинные пасы на Дзюбу и Ерохина срабатывали, размашистые атаки через Малкома тоже помогали. В результате у Артема и бразильца 9 созданных моментов, а Александр добавил еще 3. К общей статистике еще вернемся, но вывод напрашивается — "Зенит" давил сильнее и чаще, особенно до перерыва.

Чемпион явно подсел в концовке. Когда играют молодые против опытных, то это ожидаемая концовка, особенно если "Зенит" повел в счете. "Спартак" провел второй тайм лучше, а гости наоборот — 19 из 22 ударов нанесли до 60-й минуты, то есть физические проблемы у команды Семака точно есть. Логично, что подпишут Вендела, что возит мяч и добавляет темпа впереди. Ракицкий, Ловрен, Барриос и Оздоев устали — "Спартак" стал ближе к атакам и голу.

"Зенит" упустил сегодня три очка. По такому первому тайму с моментами надо в перерыве отдыхать, выходить и получать победу, забив два мяча. Второй гол мог перечеркнуть надежды "Спартака", который еще и два первых своих момента не реализовал. Хотя не сказать, что все удары "Зенита" были одинаково стопроцентными. Парадокс матча в том, что Дзюба, Ерохин и Малком отработали отлично, но Жиго, Маслов и Джикия не провалили поединок. Гости сыграли зрело, но не дожали Максименко».

Александр Максименко Вратарь «Спартака» Я часть команды. Команда хорошо сыграла, мы играли на победу, чуть-чуть не хватило. Будем работать, чтобы в следующем матче побеждать. 3 сэйва подряд? Так получилось, что я 3 подряд отбил. В игре так особо не сможешь анализировать моменты. Была ли помеха со стороны Жиго в первом голе? Он хотел, как лучше, но получилось как всегда. Саму никто не винит. Ничего, отыгрались, могли еще забить. Ничего страшного. Семак сказал, что его команда хуже играла во втором тайме? Они чуть ниже садились, может быть, с этим связано. Во 2 тайме и мы добавили, заставили их сесть ниже, так как хотели выиграть. Инструкции в перерыве? Играть агрессивнее

«Зенит» начинает выдыхаться?

Обозреватель «Советского Спорта» Дмитрий Кузнецов считает, что питерский клуб не справляется с плотным графиком.

«Что до "Зенита", то команда, похоже, просто устала, а пополнения у сине-бело-голубых нет. Трансферы вроде бы на подходе, но пока "Зенит" играет на морально-волевых. Малком и Магомед Оздоев в концовке игры со "Спартаком" покидали поле еле живыми. У них все читалось на лицах.

Игра в ритме два матча в неделю ушатала питерскую основу основательно. Команда элементарно наелась, у нее пропала былая легкость в игре, как следствие пошли травмы. Со "Спартаком" пришлось играть полтора тайма без Сердара Азмуна, который не готов пока выдержать больше. И без Эмилиано Ригони.

Учитывая летние потери — Далера Кузяева, Игоря Смольникова, Олега Шатова, Бранислава Ивановича, Кокорина можно констатировать, что трансферную политику клуб завалил. Новичкам (в Питер вот-вот подъедет бразилец Вендел) потребуется время на притирку, а решающие матчи на носу».

Александр Ерохин Хавбек «Зенита» Нам хотелось победить. В чем была моя задача в игре? Нужно было использовать свободные зоны, стараться забирать подборы. Нам нужно было дожимать соперников, но мы сами себе привезли момент

У «Спартака» короткая скамейка

Заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров считает, что без усиления состава красно-белые быстро выпадут из чемпионской гонки.

«Сегодня в стартовом составе москвичей на матч с чемпионом вынужден выходить пока неготовый для таких игр Остон Урунов, а на замену — вчерашний дублер Дмитрий Маркитесов и "пенсионер" Андрей Ещенко. Если бы у Тедеско было больше вариативности для управления игрой, "Спартак" имел бы больше шансов на победу.

Медлительность красно-белых на трансферном рынке только повышает авторитет Тедеско среди болельщиков. Даже если команда начнет "валиться", первым делом фанаты спросят с Шамиля Газизова. Экономия средств людей на трибунах совсем не интересует.

Тем не менее, в матче против "Зенита" "Спартак" показал зрелый футбол. Команда Тедеско хорошо через пас выходила из обороны, Маслов провел лучшую игру в карьере, а критикуемый многими Алекс Крал по сути сделал для "Спартака" гол. Если бы Ларссон и Понсе реализовали бы свои железные моменты, хозяева могли бы возглавить таблицу».

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