Великолепный Мане, урок для Артеты и дилемма для Клоппа

1. Мане — The Man (e)

После героизма Садио Мане в матче против «Челси» можно было бы простить ему, если бы он взял небольшой выходной и позволил засиять кому-то из других звездных нападающих «Ливерпуля». Но нет, это не в стиле Мане.

Он с неистовой энергией ворвался на поле, бросаясь в отбор мяча, возможно, даже слишком агрессивно. Это было точно слишком агрессивно, когда он ударил Кирана Тирни рукой по лицу. VAR изучил этот эпизод, и наказал Мане лишь желтой карточкой, что, если вдуматься, является абсурдным решением. Трудно понять, почему судьи отказались вынести правильный вердикт, но для «Ливерпуля» хорошо, что они этого не сделали.

Потому что когда «Арсенал» повел в счете, а Салах ответил слаломным рывком и ударом, который Лено смог лишь отбить, как вы думаете, кто оказался на подборе? Правильно — Мане. Который к этому моменту, наверное, уже не должен был находиться на поле.

Садио Мане twitter.com/lfc

Сенегалец продолжил действовать великолепно и после того, как «Ливерпуль» вышел в лидеры. Позже (к его большому огорчению) он был заменен. Но даже так он принес пользу, потому что заменивший его Диогу Жота забил последний гол в матче.

Как всегда, Садио — The Man (e).

2. Урок для Артеты

«Арсенал» начал этот важнейший матч с Кираном Тирни, который еще не успел полностью восстановиться, в основе. А их лучший полузащитник Дани Себальос остался на скамейке запасных. Очевидно, идея игры в полузащите, где вышел Мохамед Эльнени, заключалась в акценте на оборону.

Однако оба решения повлекли за собой неприятные последствия. Тирни был полностью смят Мохамедом Салахом, когда «Ливерпуль» забивал первый мяч. И этого бы точно не произошло, если бы Тирни был готов на все сто процентов (или на его месте был бы Габриэль).

В то же время в центре поля дуэт Гранита Джаки и Эльнени выглядел растерянно с точки зрения творчества. Без динамики от Себальоса Джака испытывал проблемы.

И, конечно, как только Себальос появился на поле, «Арсенал» сразу же начал острее владеть мячом. Испанец даже выдал пас матча, разрезав оборону «Ливерпуля» и выведя Александра Ляказетта один на один. Это был момент магии, и он должен был дать Артете понять, что всегда лучше придерживаться своих принципов, а не пытаться идти на компромисс с соперниками.

Микель Артета twitter.com/Arsenal

3. Александр-Арнолд и Робертсон исправили свою оплошность

Игру «Ливерпуля» зачастую определяет игра их фуллбэков. Но эта победа над «Арсеналом» стала особенно ярким примером того, насколько важны для «красных» Трент Александер-Арнолд и Энди Робертсон.

Их навесы были как обычно опасны с самого начала игры и оказывали огромное давление на ворота «Арсенала». Одну из подач Трента должен быть воплощать в гол Мане. Но затем влияние крайних защитников принесло отрицательный характер.

После простой передачи от Эйнсли Мэйтленда-Найлза из зоны, которую должен был закрывать Александер-Арнолд, мяч долетел до Робертсона и должен был стать легкой добычей для него, но вместо этого шотландец срезал его на Ляказетта, который вывел «канониров» вперед.

Трент Александер-Арнольд и Энди Робертсон twitter.com/lfc

После этого Александер-Арнолд и Робертсон продолжили вести «Ливерпуль» вперед и уже после гола Мане отличный кросс Трента завершил Энди. Благодаря комбинации двух защитников «Ливерпуль» повел в счете. Настоящая красота.

4. Один удар мог изменить все

Если бы Александр Ляказетт воспользовался своим шансом и сделал счет 2:2, что тогда? В спорте резкие скачки ощутимы, и что бы случилось с «Ливерпулем» без поддержки толпы на «Энфилде»? А что бы случилось с «Арсеналом», который столкнулся бы с гулом фанатов на «Энфилде» после второго гола?

Никогда не узнаем, но учитывая, что «красные» забили третий гол уже в концовке встречи, нужно признать, что матч мог завершиться с любым итогом. Даже Юрген Клопп признал после игры, несмотря на бурную похвалу своей команды, что «Арсенал», возможно, мог забить и сыграть вничью.

«Нет, я не был разочарован, нисколько», — сказал Клопп, но все же признал, что были моменты, когда все могло пойти против его команды. При этом Клопп настаивал, что это был осознанный риск — прессинговать высоко, понимая, что «Арсенал» может не использовать свои шансы.

«Они находятся на другом уровне», — сказал Артета о превосходстве «Ливерпуля», несмотря на то, что его собственная команда играет хорошо. Но даже при этой разнице Микель Артета был в одном ударе Ляказетта от того, чтобы его провозгласили гением. Но вместо этого он был повержден действующим чемпионом.

5. «Ливерпуль» и Тьяго — дилемма для Клоппа

«Этот "Ливерпуль" похож на машину», — сказал Рой Кин после матча. И он прав. Основная причина доминирования «красных» в этой игре заключалась в том, что команда вернулась к той механической системе, где полузащита и атака были ураганом прессинга, а креатив исходил из ширины. Это был их брутальный режим, который они использовали в прошлом сезоне, чтобы громить команды.

«Представьте, что будет, когда добавится Тьяго», — писали фаны в соцсетях. И это, очевидно, справедливая оценка — если вы берете эту невероятную команду и добавляете в нее одного из лучших полузащитников мира, то полученный коктейль будет неудержим, верно? Что ж, необязательно.

Тьяго — плеймейкер мирового уровня, который доминирует в игре с мячом. Мы увидели это на прошлой неделе, когда он сделал 75 передач всего за 45 минут. Но когда он на поле, мяч движется через него. А темп и фокус игры выходят на первый план. С механическим режимом «Ливерпуля» все обстоит несколько иначе — игра уходит вширь и именно на флангах проявляется творчество.

Так что, когда вы добавляете Тьяго, то либо он меняет себя, превращаясь в элитного Вейналдума, либо он доминирует в игре, и «Ливерпуль» обходится без своего режима «машины». Это довольно серьезная проблема для Клоппа. С одной стороны это показывает, что у «Ливерпуля» есть больше возможностей для победы, но с другой демонстрирует, что все не так просто. 0