Успешный дебют. Тьяго показал, зачем он нужен «Ливерпулю»

Да, нам не стоит слишком увлекаться победой «Ливерпуля» со счетом 2:0 и 45-минутным выступлениемпротив «Челси», оставшегося вдесятером уже в первом тайме, когда защитникв регбийном стиле остановил

Таким образом, это именно «Челси» доставил своему главному тренеру Фрэнку Лэмпарду немало головной боли, именно «Челси» допустил ряд индивидуальных ошибок и подарил сопернику очки. Однако, несмотря на все смягчающие факторы, которые должны отнять часть похвалы у Тьяго, нужно признать, что 29-летний футболист уже подарил «Ливерпулю» что-то новое и необычное.

Выйдя на поле сразу после перерыва вместо капитана Джордана Хендерсона, Тьяго расхаживал по полю «Стэмфорд Бридж», как будто оно принадлежало ему, диктуя игру, словно он играет в Премьер-лиге уже 10 лет.

«Мы решили выпустить Тьяго пораньше, потому что играли в большинстве и такой игрок, как он, способен управлять ритмом», — сказал главный тренер Юрген Клопп. — «Это был идеальный дебют для него, и наши парни ему помогли».

Но в то время как Тьяго выглядел хорошо и оказал мгновенное влияние на игру своими передачами и внимательностью, он также мгновенно изменил манеру игры «Ливерпуля», как будто Клопп щелкнул переключателем в тот момент, когда выпустил новичка на поле.

Будучи командой, которая добилась успеха в Европе и во внутреннем первенстве, подстерегая соперников около их же ворот благодаря прессингу Мохамеда Салаха, Роберто Фирмино и Садио Мане, выход Тьяго внезапно сделал «Ливерпуль» командой, основой которой стало владение мячом. Что-то подобное мы видим в «Манчестер Сити» при Пепе Гвардиоле.

Имея Тьяго в центре полузащиты, складывалось ощущение, что все атаки проходили через испанца. Он патрулировал среднюю треть поля, выпрашивал мяч у своих новых партнеров (иногда даже говорил им, куда бежать), а затем сразу же отправлял игровой снаряд в свободную зону.

Тьяго выполнил 75 успешных передач за свои 45 минут игры — больше, чем любой игрок «Челси» за 90 минут, и больше, чем любой игрок за 45 минут с тех пор, как Премьер-лига начала собирать эту статистику в сезоне 2003/04.

Первый гол «Ливерпуля» стал примером того, как присутствие Тьяго изменило их атакующий подход. Его ловкий пас на подходе к чужой штрафной закончился тем, что Мане головой поразил цель после того, как Фирмино ловко сыграл в «стеночку» с Салахом. Это был типичный гол «Сити», но явно не тот, который ассоциируется с «Ливерпулем». Команде Клоппа нужно было усовершенствовать свою игру, и всего через пять минут после того, как ее новичок появился на поле, сработал план Б.

При этом план Б — это всего лишь резервная копия плана А, что станет очевидно, когда Тьяго обеспечит себе место в стартовом составе, а это не займет много времени. Сложно представить, что «Ливерпуль» не будет его использовать в качестве креативного ядра.

Болельщикам «Манчестер Юнайтед» теперь не позавидуешь, ведь они почти поверили в то, что их клуб опередит «Ливерпуль» в борьбе за Тьяго, но шестой номер «красных», которого часто сравнивают с Полом Скоулзом, не переедет на «Олд Траффорд».

Казалось, что у Скоулза всегда было больше времени и пространства, чем у кого-либо из его оппонентов. Он также мог сделать пас и забить отличный гол, и это именно то, что Тьяго привносит команде Клоппа.

В 29 лет он приближается к тому этапу карьеры, когда многие начинают списывать игроков со счетов, но то, как он играет, когда в первую очередь использует мозг, а не ноги, означает, что он может легко выступать еще много лет, как это делал Скоулз в «Юнайтед». Неудивительно, что сэр Алекс Фергюсон приготовил 17 миллионов фунтов на Тьяго в 2013 году, когда искал замену Скоулзу.

У Скоулза был недостаток в отборе мяча, и, подарив «Челси» пенальти после неуклюжей борьбы с Тимо Вернером, Тьяго выглядел так, будто вырывает еще один листок из книги бывшего игрока «Юнайтед». Однако вратарь «красных» Алиссон защитил от критики своего нового товарища, отбив мяч после удара Жоржиньо с пенальти — еще один показатель того, что в машине «Ливерпуля» все работает слаженно, особенно в сравнении с «Челси».

Фол Кристенсена на Мане, закончившийся красной карточкой после того, как рефери Пол Тирни посмотрел видеоповтор, послужил примером того, как «Челси» не хватало качества в защите. А когда вратарь Кепа Аррисабалага подарил мяч Мане, забившему второй гол «Ливерпуля», вы можете только представлять, как Лэмпард умолял клуб в срочном порядке ускорить сделку по подписанию первого номера «Ренна» Эдуара Менди.

«Серьезная ошибка», — сказал Лэмпард с явным разочарованием, когда его спросили о Кепе. — «Это была явная ошибка, которая дорого нам обошлась».

Кепа и Кристенсен были проблемными игроками в прошлом сезоне, и ни один из них не может быть заменен в полной мере. Тиаго Силва прибавит опыта, когда наберет форму, но «Челси» этим летом нуждался в молодом и сильном центральном защитнике. Вместо этого «синие» наполнили состав атакующей мощью в лице Вернера, Кая Хаверца и Хакима Зиеша, однако от всех атакующих качеств мало толку, если вы не способны защитить свои ворота.

Для «Ливерпуля» это не проблема. Проблема для него в том, как встроить Тьяго в команду, но вряд ли это ужасающая дилемма для Клоппа. 0