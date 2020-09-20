Идеальный тайм. «Спартаку» хватило одного удара в створ для победы над «Рубином»

Московский «Спартак» в выездном матче восьмого тура российской Премьер-лиги обыграл «Рубин» со счетом 2:0. Уже на 4-й минуте Джордан Ларссон вывел «красно-белых» вперед, а на 21-й минуте защитник казанцев Михаил Меркулов отметился автоголом. Предлагаем узнать, что об этом написали СМИ.

Огненное начало матча

Журналист «Чемпионата» Анатолий Романов остался под впечатлением начала матча, когда мы увидели сразу два гола.

«Начало игры в Казани — огонь! Уже на 1-й минуте Александр Максименко спас "Спартак", когда "Рубин" создал изоляцию для Кварацхелии и тот легко обыграл один в один Павла Маслова.

Через четыре минуты "красно-белые" ответили быстрым голом. За счет смещений к флангу Алекса Крала и Зелимхана Бакаева спартаковцы разбили прессинг, дошли до ворот хозяев, а Джордан Ларссон очень удачно попал в верхний угол. Десять из десяти на заказ так не забить.

Второй гол "Спартака" — подарок Медведева. Давно не имевший стабильной практики вратарь "Рубина" грубо ошибся на выходе: мяч от его руки попал в ногу Михаилу Меркулову, и получился автогол. Но вопросы у Леонида Слуцкого по этому эпизоду будут и к фланговым игрокам, которые позволили Бакаеву беспрепятственно навесить слева.

Леонид Слуцкий Главный тренер «Рубина» Если бы мы были готовы к такому началу, то явно не пропустили. «Рубин» не смог реализовать несколько моментов в стартовые минуты, соперник нас наказал. Если бы я знал, чего не хватает команде, мы бы в этом добавили. Думаю, что Максименко совершил самое большое количество сэйвов в своей жизни.

Хотя по статистике первый тайм по ударам выиграл "Рубин" — 8-4 (в створ — 1-1), эпизодами по игре всё выглядело так, словно машина переехала невнимательного пешехода. "Спартак" за счёт давления, начинавшегося с двух форвардов, сковывал двух центральных защитников и малоподвижных полузащитников хозяев. В обороне у казанцев возникали проблемы из-за того, что плохо помогали игроки группы атаки. Вдобавок Максименко был хорош — вытащил ещё и непростой мяч от Дениса Макарова», — отмечает Романов.

Хорошее качество игры «Спартака»

Автор «Советского спорта» Артем Зибрак похвалил «Спартак» за хорошую игру в первом тайме, особенно в первые полчаса.

«Вообще в первом тайме (особенно первые полчаса) "Спартак" порадовал болельщиков не только забитыми мячами, но и качеством своей игры. Подопечные Тедеско были заряжены на атаку, вовремя переключались с контроля мяча на быстрые выпады, мощно смотрелись на флангах, показали отличное движение и низкий процент брака. Вот только в попытки пробить эта активность конвертировалась плохо. К 40-й минуте спартаковцы нанесли всего два удара (и лишь один в створ). Поправили статистику Айртон и Алекс Крал, хотя их удары были заблокированы.

У Слуцкого был свой план на игру. Хозяева пытались воспользоваться тем, что Наиль Умяров и Крал периодически упускают оппонентов в опорной зоне и позволяют бить по воротам Александра Максименко. После удара Олега Шатова мяч рикошетом от Кутепова прошел рядом со штангой, а выстрел Дениса Макарова в ближней девятке прервал великолепный прыжок Максименко.

Опасность составляли и подборы после стандартов — они стабильно оставались за хозяевами, после чего следовал очередной удар. В итоге за 45 минут их набралось 8 — в два раза больше, чем у спартаковцев, так что и "Рубин" в атаке смотрелся добротно.

Доменико Тедеско Главный тренер «Спартака» Очень рады результату. Всегда непросто играть против «Рубина», особенно на их арене. Команда очень хорошо организована, очень четкая структура игры. При атаках очень сложно найти пространство. При отборе мяча они очень хороши на контратаках, игроки могут быстро убежать. Здорово, что удалось забить в первом тайме. Второй гол оказался удачей. Но перед этим после подачи свистнули фол на вратаре «Рубина», хотя мне показалось, что там можно было продолжать. Во втором тайме Маслов получил вторую желтую, после этого команда была вынуждена глубоко обороняться и стараться контратаковать, что непросто, так как «Рубин» очень быстро возвращается в оборону. Очень важные три очка для нас. Не согласен, что подсели с начала второго тайма. Подсели после красной карточки.

Казанцы слишком нервничали — не только ошибались, но и фолили в эпизодах, которые того не требовали. Кварахцелия после потери мяча руками схватил Зобнина, а Абильгор в середине поля срубил в Эсекиэля Понсе. Лишь в последние 10-15 минут первого тайма им удалось прибрать инициативу к рукам и окружить штрафную Максименко. Правда, в завершение следовали навесы, а весь верх снимали спартаковские защитники», — подчеркивает Зибрак.

Максименко исправился за дерби

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Артем Калинин выделил вратаря «Спартака» Александра Максименко, который в концовке, когда «красно-белые» играли в меньшинстве, несколько раз выручил команду.

«Кутепов неплохо справился с ролью самого центрального из трех защитников, регулярно страхуя и выручая партнеров. Таким образом, тренерский штаб и болельщики увидели, как может выглядеть оборона команды без Жиго. Защита справлялась вполне неплохо до определенного момента — когда Тедеско уже готовил замену Маслова на Илью Гапонова, Павел получил вторую желтую карточку. Причем, первое предупреждение Маслов получил еще в первом тайме в очень спорной ситуации.

Как бы то ни было, замену пришлось переигрывать, и Гапонов в итоге вышел вместо Ларссона. Ну а "Спартак" на заключительные полчаса встречи прижался к своим воротам, заставив болельщиков расчехлить аптечки и достать оттуда успокоительное.

Благодаря Александру Максименко, чуду и тому, что футболисты "Рубина" из выгодных позиций били или мимо ворот, или недостаточно точно и сильно, "красно-белые" удержали победный счет.

Шамиль Газизов Генеральный директор «Спартака» Что касается Кокорина, то вопрос больше к тренерскому штабу. В такую игру войти сложно, замена была в планах, но красная карточка внесла свои коррективы.

"Спартак" обошел "Сочи" и догнал "Зенит" — москвичи делят с питерцами первое место. Тедеско и его команда сделали выводы из поражения в дерби. И в нынешнем сезоне "красно-белые" точно поборятся за самые высокие места. Еще бы состав усилить...», — пишет Калинин.

«Рубин» упустил свои моменты

Глеб Чернявский в своем материале для sports.ru призвал не смотреть на статистику, которая свидетельствует о подавляющем преимуществе «Рубина».

«Если смотреть на статистику, покажется, что "Спартак" просто убивали. На самом деле штурм "Рубина" по количеству атак выглядел устрашающе, но качество моментов было не таким уж и высоким. Команда Тедеско относительно уверенно справлялась со всеми угрозами и спокойно оборонялась до финального свистка.

Тедеско точно может гордиться первым таймом и все списать на невезение во втором: случись пауза раньше, успей Гапонов выйти до удаления Маслова — и не было бы таких нервных 30 минут в конце игры.

Денис Макаров Полузащитник «Рубина» Сегодня было какое-то невезение, мы создали много моментов. Где-то судья недосмотрел, я считаю, что в эпизоде со мной был стопроцентный пенальти. Наша вина, что мы не реализовали свои моменты. Мы не обсуждали со Слуцким игру на правом фланге, мы играем так каждую игру. Обыгрывали, поэтому было много моментов. Не обидно, что почти весь стадион болел за «Спартак», наших болельщиков тоже было слышно, мы их поблагодарили. Это выбор людей, за кого им болеть. С такой игрой скорее мы можем больше бороться с «Зенитом», чем «Спартак». Мы их переиграли, просто не повезло.

"Спартак" продолжает цепляться за первое место и теперь вполне может подойти к матчу с "Зенитом" через тур с одинаковым количеством очков. Причем без трансферов (выходы Кокорина и Урунова пока вряд ли стоит учитывать), о которых говорят с лета», — говорит Чернявский.

Без серьезных судейских ошибок

Вадим Багров в статье на «Соккер.ру» уделил внимание работе бригады арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

«Могут российские арбитры отработать нормально, если хотят. В матче, где хватало футбола — "Рубин" вынужденно взвинтил темп после второго пропущенного мяча — главный судья вел себя спокойно. Фанаты всегда найдут, к чему придраться, оценивая мелочи — единичные желтые карточки или реакцию рефери на отдельные фолы — но "Рубин" и "Спартак" не дали особых поводов.

Айртон не совершал безрассудных и грубых действий, когда мешал Макарову пробить по воротам на старте второй половины — не похоже на пенальти. А вот когда Маслов встретил Кварацхелию, то был явный фол — арбитр имел не право, а обязанность показать вторую желтую карточку. Тедеско в этом эпизоде не повезло, ведь собирался поменять центрального защитника на Гапонова, поскольку понимал — любой удачный проход Хвичи мог привести к красной карточке Маслова.

Илья Кутепов Защитник «Спартака» Было ощущение, что во втором тайме мы подсели, а затем случилось удаление. Но ребята справились, выдержали. Задача на любой матч — справиться с соперником. Тренер просил выключить Деспотовича по максимуму, мы старались выполнить установку. В раздевалке нас Тедеско попросил не проиграть второй тайм, вот мы его и не проиграли.

В результате совпадения и удачных действий грузинского вингера "Рубин" получил большинство на полчаса, но Левников ни при чем — судья был готов к темповой игре физически и не ошибался», — считает Багров. 0