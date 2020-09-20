Идеальный тайм. «Спартаку» хватило одного удара в створ для победы над «Рубином»

Огненное начало матча
Журналист «Чемпионата» Анатолий Романов остался под впечатлением начала матча, когда мы увидели сразу два гола.
«Начало игры в Казани — огонь! Уже на 1-й минуте Александр Максименко спас "Спартак", когда "Рубин" создал изоляцию для Кварацхелии и тот легко обыграл один в один Павла Маслова.
Через четыре минуты "красно-белые" ответили быстрым голом. За счет смещений к флангу Алекса Крала и Зелимхана Бакаева спартаковцы разбили прессинг, дошли до ворот хозяев, а Джордан Ларссон очень удачно попал в верхний угол. Десять из десяти на заказ так не забить.
Второй гол "Спартака" — подарок Медведева. Давно не имевший стабильной практики вратарь "Рубина" грубо ошибся на выходе: мяч от его руки попал в ногу Михаилу Меркулову, и получился автогол. Но вопросы у Леонида Слуцкого по этому эпизоду будут и к фланговым игрокам, которые позволили Бакаеву беспрепятственно навесить слева.
Хотя по статистике первый тайм по ударам выиграл "Рубин" — 8-4 (в створ — 1-1), эпизодами по игре всё выглядело так, словно машина переехала невнимательного пешехода. "Спартак" за счёт давления, начинавшегося с двух форвардов, сковывал двух центральных защитников и малоподвижных полузащитников хозяев. В обороне у казанцев возникали проблемы из-за того, что плохо помогали игроки группы атаки. Вдобавок Максименко был хорош — вытащил ещё и непростой мяч от Дениса Макарова», — отмечает Романов.
Хорошее качество игры «Спартака»
Автор «Советского спорта» Артем Зибрак похвалил «Спартак» за хорошую игру в первом тайме, особенно в первые полчаса.
«Вообще в первом тайме (особенно первые полчаса) "Спартак" порадовал болельщиков не только забитыми мячами, но и качеством своей игры. Подопечные Тедеско были заряжены на атаку, вовремя переключались с контроля мяча на быстрые выпады, мощно смотрелись на флангах, показали отличное движение и низкий процент брака. Вот только в попытки пробить эта активность конвертировалась плохо. К 40-й минуте спартаковцы нанесли всего два удара (и лишь один в створ). Поправили статистику Айртон и Алекс Крал, хотя их удары были заблокированы.
У Слуцкого был свой план на игру. Хозяева пытались воспользоваться тем, что Наиль Умяров и Крал периодически упускают оппонентов в опорной зоне и позволяют бить по воротам Александра Максименко. После удара Олега Шатова мяч рикошетом от Кутепова прошел рядом со штангой, а выстрел Дениса Макарова в ближней девятке прервал великолепный прыжок Максименко.
Опасность составляли и подборы после стандартов — они стабильно оставались за хозяевами, после чего следовал очередной удар. В итоге за 45 минут их набралось 8 — в два раза больше, чем у спартаковцев, так что и "Рубин" в атаке смотрелся добротно.
Казанцы слишком нервничали — не только ошибались, но и фолили в эпизодах, которые того не требовали. Кварахцелия после потери мяча руками схватил Зобнина, а Абильгор в середине поля срубил в Эсекиэля Понсе. Лишь в последние 10-15 минут первого тайма им удалось прибрать инициативу к рукам и окружить штрафную Максименко. Правда, в завершение следовали навесы, а весь верх снимали спартаковские защитники», — подчеркивает Зибрак.
Максименко исправился за дерби
Обозреватель «Спорт-Экспресса» Артем Калинин выделил вратаря «Спартака» Александра Максименко, который в концовке, когда «красно-белые» играли в меньшинстве, несколько раз выручил команду.
«Кутепов неплохо справился с ролью самого центрального из трех защитников, регулярно страхуя и выручая партнеров. Таким образом, тренерский штаб и болельщики увидели, как может выглядеть оборона команды без Жиго. Защита справлялась вполне неплохо до определенного момента — когда Тедеско уже готовил замену Маслова на Илью Гапонова, Павел получил вторую желтую карточку. Причем, первое предупреждение Маслов получил еще в первом тайме в очень спорной ситуации.
Как бы то ни было, замену пришлось переигрывать, и Гапонов в итоге вышел вместо Ларссона. Ну а "Спартак" на заключительные полчаса встречи прижался к своим воротам, заставив болельщиков расчехлить аптечки и достать оттуда успокоительное.
Благодаря Александру Максименко, чуду и тому, что футболисты "Рубина" из выгодных позиций били или мимо ворот, или недостаточно точно и сильно, "красно-белые" удержали победный счет.
"Спартак" обошел "Сочи" и догнал "Зенит" — москвичи делят с питерцами первое место. Тедеско и его команда сделали выводы из поражения в дерби. И в нынешнем сезоне "красно-белые" точно поборятся за самые высокие места. Еще бы состав усилить...», — пишет Калинин.
«Рубин» упустил свои моменты
Глеб Чернявский в своем материале для sports.ru призвал не смотреть на статистику, которая свидетельствует о подавляющем преимуществе «Рубина».
«Если смотреть на статистику, покажется, что "Спартак" просто убивали. На самом деле штурм "Рубина" по количеству атак выглядел устрашающе, но качество моментов было не таким уж и высоким. Команда Тедеско относительно уверенно справлялась со всеми угрозами и спокойно оборонялась до финального свистка.
Тедеско точно может гордиться первым таймом и все списать на невезение во втором: случись пауза раньше, успей Гапонов выйти до удаления Маслова — и не было бы таких нервных 30 минут в конце игры.
"Спартак" продолжает цепляться за первое место и теперь вполне может подойти к матчу с "Зенитом" через тур с одинаковым количеством очков. Причем без трансферов (выходы Кокорина и Урунова пока вряд ли стоит учитывать), о которых говорят с лета», — говорит Чернявский.
Без серьезных судейских ошибок
Вадим Багров в статье на «Соккер.ру» уделил внимание работе бригады арбитров во главе с Кириллом Левниковым.
«Могут российские арбитры отработать нормально, если хотят. В матче, где хватало футбола — "Рубин" вынужденно взвинтил темп после второго пропущенного мяча — главный судья вел себя спокойно. Фанаты всегда найдут, к чему придраться, оценивая мелочи — единичные желтые карточки или реакцию рефери на отдельные фолы — но "Рубин" и "Спартак" не дали особых поводов.
Айртон не совершал безрассудных и грубых действий, когда мешал Макарову пробить по воротам на старте второй половины — не похоже на пенальти. А вот когда Маслов встретил Кварацхелию, то был явный фол — арбитр имел не право, а обязанность показать вторую желтую карточку. Тедеско в этом эпизоде не повезло, ведь собирался поменять центрального защитника на Гапонова, поскольку понимал — любой удачный проход Хвичи мог привести к красной карточке Маслова.
В результате совпадения и удачных действий грузинского вингера "Рубин" получил большинство на полчаса, но Левников ни при чем — судья был готов к темповой игре физически и не ошибался», — считает Багров. 0