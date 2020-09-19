Подпорченный юбилей Дзюбы. «Урал» превзошел «Зенит» в желании

Питерский «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Уралом» (1:1) в 8-м туре РПЛ. Гости вышли вперед на 4-й минуте после гола Артема Дзюбы. Ответный мяч забил Андрей Панюков на 69-й минуте встречи.

Ретро-форма «Урала» и Семак без замен

Корреспондент Sport24 Владимир Колос рассказывает об антураже матча в Екатеринбурге и изучает стартовые составы команд.

«В начале недели "Зенит", обыграв дома тульский "Арсенал" 3:1, прервал неудачную серию из двух матчей, которая принесла команде всего одно очко и ноль забитых мячей. Но самый главный итог той победы — сине-бело-голубые вернулись на первую строчку в турнирной таблице.

В единственном субботнем матче 8 тура РПЛ против "Урала" у "Зенита" появилась отличная возможность закрепить успех в Екатеринбурге. Статистика противостояний тоже была на стороне петербуржцев: за последние 18 лет команды сыграли 15 раз и лишь одна встреча завершилась вничью. Все остальные выигрывал "Зенит". А в марте этого года на "Газпром-Арене" и вовсе был "вынос тела" — 7:1.

Плюс для "Зенита" "Екатеринбург Арена" ассоциируется с приятными воспоминаниями: два месяца назад команда здесь выиграла Кубок Росси.

Главный тренер "Зенита" победный состав решил не менять и выпустил на поле всех тех, кто начинал понедельничный матч против "Арсенала". Защитник Ярослав Ракицкий и форвард Себастьян Дриусси по-прежнему не могут играть из-за травм.

Теперь об "Урале". У команды к матчу с "Зенитом" были запланированы мероприятия, посвященные 90-летию клуба. В частности, футболисты вышли перед матчем на построение в ретро-форме. А болельщики подготовили перформанс».

Быстрый гол «Зенита»

Обозревательница «Спорта день за днем» Лиза Максимова отдает должное нападающему «Зенита» Артему Дзюбе, забившему юбилейный для себя гол.

«Впервые в этом сезоне "Зенит" забил ранний гол. На 4-й минуте мяч в ворота "Урала" отправил Артем Дзюба. Сначала главный арбитр встречи Сергей Карасев отменил взятие ворот из-за офсайда, но видеоассистенты посчитали, что Дзюба и игрок "Урала" находились на одной линии — следовательно, мяч должен быть засчитан.

В таких случаях главный судья не смотрит повторы, поэтому решение было принято именно видеоассистентами, а не Карасевым. Чтобы вынести решение, им потребовалось три минуты.

Открыв счет, Дзюба набрал 200 очков по системе "гол + пасс" (121 мяч и 79 передач) в чемпионатах России за всю карьеру и стал вторым футболистом, которому это удалось. Для этого ему потребовалось 342 матча.

Круче Дзюбы только бывший полузащитник "Локомотива" Дмитрий Лоськов, на счету которого 275 (120+155) очков. Но и матчей у Дмитрия гораздо больше — за свою долгую карьеру он провел 452 игры.

Дзюба забивает "Уралу" практически в каждом матче. 14 игр — 10 мячей».

Статистика на стороне «Зенита»

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов отмечает преимущество питерского клуба в первом тайме матча на Урале.

«В первом тайме "Урал" владел мячом больше, чем "Зенит": 54% против 46%. Гости практически не использовали высокий прессинг, а хозяева сделали акцент на правый фланг, где традиционно активен был защитник Денис Кулаков.

Сергей Семак даже менял флангами Малкома с Андреем Мостовым, видимо, из-за того, что бразилец всё-таки менее полезен при обороне. За счёт связки Кулаков — Подберёзкин уральцы создали несколько неплохих моментов, самый опасный из которых едва не завершил голом лидер атак "шмелей" Эрик Бикфалви.

Тем не менее в первом тайме "Зенит" в два раза превзошёл "Урал" по ударам — 8:4 (в створ — 2:1). Петербуржцы использовали простые ошибки, которые допускали игроки команды Матвеева из-за спешки и неуверенности.

Лучший шанс увеличить преимущество гостей до перерыва имел Мостовой. Дзюба организовал контрвыпад чемпиона перехватом, а Магомед Оздоев продолжил классной проникающей передачей, но Илья Помазун спас "Урал" блестящим сейвом».

«Зениту» очень не хватает Дриусси

Автор Rusfootbal.info Роман Гуськов считает, что «Зениту»не хватает травмированного аргентинца в атаке, чтобы перестать терять очки.

«Прекрасно понимающие друг друга и отлично играющие в воздухе Дзюба и Азмун — это хорошо, но на старте чемпионата лучшим игроком "Зенита" был Дриусси. Сдержать убойную пару форвардов сложно, но с прессинг-машиной Себастьяном, который выполнял огромный объем, насыщал зоны, запутывал оппонентов, атака "Зенита" была намного умнее, внезапнее, вариативнее.

Конечно, это может выглядеть подгоном задачи под ответ, но проблемы в чемпионате у "Зенита" начались аккурат с травмой Себы. Первые четыре тура "Зенит" выиграл, а на 15-й минуте матча с "Динамо" Дриусси заменили — после этого одна победа в четырех матчах, да и то второй тайм с "Арсеналом" вызвал большие вопросы.

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И снова Семак пробует повернуть неудачно складывающуюся игру заменой одного из форвардов: с "Динамо" он заменил Дзюбу, с "Локомотивом" — Азмуна, в Екатеринбурге — снова Артема. Решения при плохом счете неочевидные (особенно в свете того, что третьего настоящего форварда в составе нет), но, что важнее, неэффективные. Нигде замены форвардов Семаку не помогли.

При этом если смотреть на игру, замена Азмуна выглядит действительно логично — он, как и Дзюба с Малкомом, сейчас в яме, проваливает третий матч подряд и, скорее всего, тоже не помог бы добыть победу. Дзюба с его умением играть в штрафной даже на ободах шансов оставил бы побольше».

«Урал» превзошел «Зенит» в желании

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов признает, что «Зениту» не хватило сил доиграть матч «на классе».

«Счетом 1:7, как случилось в последнем матче этих команд в РПЛ, даже не пахло. "Урал" стал более сконцентрирован на обороне после отставки Дмитрия Парфенова. Но сейчас он оказался достаточно активен в атаке и даже предоставлял гостям зоны на флангах. Однако "Зенит" действовал будто бы в энергосберегающем режиме и не форсировали игру. Счета 1:0 хватало для первого тайма, но казалось, что чемпион рискует.

И опасения за сине-бело-голубых подтвердились: во втором тайме "Урал" прибавил и на 69-й минуте сравнял счет. Любопытно, что сделал это Панюков — экс-футболист петербуржцев.

"Урал" превзошел "Зенит" в желании. Да, банально, но это так: в дуэлях екатеринбуржцы смотрелись лучше, и в данном случае это сыграло одну из важнейших ролей.

Семак же не смог вернуть встречу к своему сценарию: замены "Зенита" не добавили ничего существенного, так что лучшая команда прошлого сезона упустила победу. Ничья означает, что уже в воскресенье "Сочи" может стать лидером премьер-лиги».

Так был ли офсайд?

Автор Rusfootbal.info Роман Гуськов разибрает гол Артема Дзюбы, который мог быть забит из офсайда, и признает, что «Урал» вряд ли добьется каких-то изменений судейского решения.

«Первоначально ассистент Сергея Карасева Дмитрий Чельцов отменил мяч. И с офсайдной камеры казалось, что это верное решение. Тем не менее, видеоассистенты Алексея Матюнин и его тезка Воронцов (профильный лайнсмен) после долгих разбирательств гол засчитали.

В телеэфире стоп-кадр момента с линиями появился на 14-й минуте. Здесь красная линия — проекция Дзюбы, синяя — защитника "Урала". И синяя ближе к воротам екатеринбуржцев, что показывает, что гол засчитан верно.

Однако линии в нашем чемпионате рисуются так толсто и так спорно, что у многих могут возникнуть вопросы. В любом случае, уже никому ничего не докажешь — такие решения ВАР в экспертно-судейской комиссии не обсуждают, это технический момент, который полностью отдается на откуп видеоассистентам. Если "Урал" обратится в ЭСК, то там ответят, что видеоассистенты начертили линии, с помощью которых зафиксировали правильное положение нападающего.

В чем ВАР в России в первую очередь надо добавлять и срочно — в тонкости линий, четкости проекций и качестве повторов, чтобы ни у кого не возникало сомнений. Такое возможно, в Англии умеют проводить тоненькие ниточки, перпендикуляры — и даже офсайды в несколько сантиметров видны.

И ладно бы такие моменты трактовались в пользу атаки — ну не можем установить истину, значит приоритет зрелищности. Так нет же, аналогичные голы в ворота "Краснодара" и "Зенита" отменялись».

«Зениту» тоже есть за что ругать Карасева?

Автор «Спорта день за днем» Александр Дьяченко считает, что ответный гол «Урала» был забит с нарушение правил и у питерцев тоже могут быть претензии к судейству.

«На 68-й минуте атака хозяев захлебнулась после неудачной передачи Андрея Панюкова на Эрика Бикфалви. Первым на мяче был вратарь "Зенита" Михаил Кержаков, который сразу же вынес его вперед. Игроки "Урала" поднимают руки вверх, сигнализируя об офсайде у Артема Дзюбы. Тот всем своим видом показывает, что не участвует в эпизоде, к тому же мяч находится далеко от него. Чуть позже Карасев даст свисток, среагировав на отмашку флажком своего помощника.

В этот момент Сутормин и Золотов ведут борьбу на бровке, но там все чисто. После остановки игры Карасев поднимает вверх руку — свободный. Никак иначе его решение трактовать нельзя.

Дальше происходят странные вещи. Золотов хватает мяч в руки, делает с ним три шага, чтобы ему не мешал Сутормин, и быстро пасует вперед на Эль Кабира. Если действительно офсайд, то мяч введен не с того места. Сутормин показывает рукой в ту сторону, откуда должен быть введен мяч, но Карасев никак не реагирует.

Затяжная атака "Урала" закончилась тем, что Панюков прошил Кержакова сильным ударом с близкого расстояния. В этом моменте никакого нарушения не было. Оно случилось гораздо раньше, когда Карасев позволил "Уралу" возобновить игру не с того места. Формально — это такое же нарушение, как и офсайд, который "шьют" Дзюбе.

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Сутормин точно не был в положении вне игры. Золотов должен был откинуть мяч назад, а не ставить его в то место, куда ему захотелось. Опасной игры со стороны Сутормина тоже не было, чтобы дать основание Карасеву для свободного удара. Два игрока просто боролись за лучшую позицию, пока мяч завис в воздухе. Там их и застал свисток арбитра».

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