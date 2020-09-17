Как фанера над Тбилиси. «Динамо» обновило летопись позора российского футбола

Московское «Динамо» потерпело поражение со счетом 1:2 от «Локомотива » из Тбилиси в гостевом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Голы в составе грузинского клуба забили нападающие Иракли Сихарулидзе и Мамия Гавашелишвили. У бело-голубых отличился форвард Николай Комличенко с пенальти. Напомним, что «Динамо» провело еврокубковый матч впервые за пять лет.

Опозорились

Редакция Sport24 вспоминает успехи «Динамо» пятилетней давности, когда бело-голубые дошли до 1/8 финала Лиги Европы, вылетев от «Наполи».

«В "Динамо" ждали еврокубков аж с сезона-2014/15 — тогда команду тренировал Станислав Черчесов, а в составе зажигали Кевин Кураньи, Александр Кокорин, Юрий Жирков, Алексей Ионов, Матье Вальбуэна и Игорь Денисов.

Спустя 5 лет команда вернулась в еврокубки, заскочив на 6-е место. И во втором квалификационном раунде отправилась в Тбилиси. И в случае победы над местным "Локомотивом" выходили на "Гранаду".

Кирилл Новиков еще до матча сказал, что может помешать его парням: "Давно я не видел такое поле. В далекие года такие поля были. Тем удивительнее, честно говоря, что есть поле такого качества, очень низкого".

Но Сергей Степашин уверял — все под контролем: "К выходу в групповой этап Лиги Европы команда готова. Более того, я считаю, что 'Динамо' сегодня не слабее того же 'Краснодара' по возможностям, составу, качеству футболистов. Более того, нашему клубу повезло: отличный стадион и болельщики. Поэтому, надеюсь, 'Динамо' не опозорится в еврокубках и заставит вспомнить, как несколько лет назад выигрывало шесть матчей в группе и выходило в плей-офф".

В 2020-м у "Динамо" не будет ни плей-офф, ни даже группы. Лига Европы закончилась в Тбилиси, где команда Новикова продержалась тайм и после перерыва умудрилась пропустить дважды».

«Локомотив» — тренерская команда

Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев рассказывает о сопернике динамовцев по матчу и изучает стартовые составы команд.

«Российские клубы 23 года не встречались с грузинскими в еврокубках. И вот — новая встреча. Наверняка вокруг нее был бы сумасшедший ажиотаж, возможно, даже усиливали бы меры безопасности, однако из-за коронавируса все матчи еврокубков проходят при пустых трибунах.

Так что "Локомотив" не стал арендовать центральный динамовский стадион, а ограничился резервным полем арены имени Михаила Месхи с единственной трибуной, рассчитанной на две тысячи человек. Для квалификационного раунда сойдет. А неважное качество поля, думается, стало дополнительным аргументом — оно нивелирует разницу в классе и давало дополнительные шансы "Локомотиву", который считался в паре аутсайдером.

Новиков не стал экспериментировать — на поле вышел точно тот состав, который играл в воскресенье с "Рубином". У тбилисцев при этом было на четыре дня на подготовку больше — лига перенесла им матч с выходных на среду.

Главная же звезда клуба — тренер Георгий Чиабришвили. Он становился чемпионом с "Зестафони", потом взял безвестный "Сабуртало", сделал его лучшим в стране, а в день выигрыша в Кубке Грузии подал в отставку — возникли проблемы с руководством. С июля 40-летний Чиабришвили в "Локо" и плоды уже заметны: в последних четырех матчах три победы при одной ничьей. В числе "пострадавших" — в том числе и второй клуб Румынии "Университатя" в первом квалификационном раунде Лиги Европы».

Минимальный темп и удары Комличенко

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак отмечает, что начало матча вышло маловразумительным, но в итоге россинам удалось перехватить инициативу

«Несмотря на предполагаемое преимущество москвичей в классе, начало встречи получилось абсолютно равным. То ли из-за газона, то ли в связи с излишней нервозностью обе команды допускали очень много брака и не могли провести сколь-нибудь продолжительную комбинацию. Да еще и скорости оказались невысокими. Удар Комличенко из-за пределов штрафной в штангу стал результатом его индивидуального мастерства.

Постоянно сбивал россиянам темп и французский арбитр Карим Абед, свистевший по поводу и без. Он реагировал на мало-мальский контакт, а Дмитрию Скопинцеву выдал предупреждение за подкат, в ходе которого защитник сначала выбил мяч и только потом по инерции зацепил оппонента. Только за первые 24 минуты Абед углядел 11 нарушений и показал две желтых карточки, хотя игра к этому совсем не располагала. Мы часто критикуем российских арбитров за низкую квалификацию, но вот вам сомнительный персонаж из топ-5 европейских чемпионатов.

Взвинтить темп по такой игре можно было только за счет быстрого перепаса. Динамовцы так и поступили, попутно выяснив, что соперники за передвижением мяча не успевают. С середины первого тайма преимущество россиян стало очевидным, хотя и не приносило ничего, кроме опасных ударов из района штрафной линии.

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А самым опасным для вратаря хозяев Георгия Мамардашвили стал мощный выстрел с рикошетом от газона. Это Комличенко пробил со штрафного, назначенного за игру рукой на самой ленточке штрафной. Показось даже, что грузинский защитник, стоя на линии, немного развернулся, и мяч попал ему в руку уже в штрафной, но арбитр пенальти не назначил».

Кирилл Новиков Главный тренер московского «Динамо» Матч проходил с нашим преимуществом. «Локомотив» играл на своих сильных сторонах — компактно в обороне и с быстрым переходом к атаке. Они выжали максимум. Мы свои моменты не использовали. Кроме того, безобразно сыграли в обороне, поэтому проиграли. Была недооценка соперника? Недооценка — это глупости. Конечно, ее не было. Мы серьезно отнеслись к «Локомотиву». Это хорошая команда, которая, как я уже говорил, здорово переходит от обороны к атаке. О недооценке говорить не стоит

Привет Шунину

Автор Rusffotball.info Антон Мозговой удивляется проваленному динамовцами второму тайму матча и неуверенной игре голкипера Антона Шунина.

«А после перерыва "Динамо" словно подменили. Сложно даже представить, что произошло во время 15-минутной паузы, но во втором тайме уже "Локомотив" доминировал на поле. Грузинский клуб создал несколько опасных моментов, а на 54-й минуте открыл счёт.

Антон Шунин явно неудачно сыграл, пытаясь прервать прострел с фланга. В итоге голкипер москвичей выложил мяч под удар Сихарулидзе, которому нужно было только не промахнуться с пары метров.

"Динамо" огрызнулось опасными атаками, которые завершились ударами Фомина и прострелом Филиппа. Но этого было явно недостаточно. В то же время москвичи крайне неуверенно действовали у своих ворот. Например, грузинский клуб обязан был наказать гостей за потерю мяча Ордецом перед своей штрафной.

Впрочем, "Локомотив" своего добился на 75-й минуте. И снова не обошлось без неуверенной игры Шунина. Вратарь "Динамо" неудачно отбил мяч перед собой после удара низом, а дальше уже Гавашелишвили добил снаряд в цель.

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Москвичи пришли в себя лишь на последних минутах. Сперва Ордец классно пробил головой после углового, но голкипер грузинского клуба отбил мяч в перекладину. А затем уже Лесовой заработал пенальти, который реализовал Комличенко. Впрочем, совершить камбэк "бело-голубым" не удалось. Финальный штурм хоть и был напряжённым, но не слишком опасным».

К защитникам много вопросов

Автор Soccer.ru Сергей Иванов считает, что в провале «Динамо» виноват не голкипер, а линия защиты, которая не дорабатывала эпизоды до конца.

«Пусть болельщики и руководство "Динамо" решают, что нужно делать с командой и тренерами после такой игры. Те наверняка будут говорить о невезении. Давайте посмотрим, к каким цифрам они будут апеллировать. По ударам по воротам очевидное преимущество динамовцев — 15 против 9. Но по ударам в створ примерное равенство: 6:5 в пользу "Динамо".

И Антону Шунину тоже приходилось спасать команду после неприятных эпизодов у ворот. К тому же москвичи слишком наплевательски отнеслись к сопернику, что тоже напомнило разминочный матч. Недооценка со стороны зрителей, болельщиков и сторонних наблюдателей понятна. Но футболистам непростительно так относиться к своей работе. Именно нехватка концентрации чаще всего приводит к неточным ударам, смазанным завершениям комбинаций.

А главное — к провалам в обороне. Которые привели к голам. Страшно и стыдно было смотреть, как Габадзе легко ушел на фланге атаки от Морозова, вышедшего в перерыве вместо Скопинцева и располагавшего большей свежестью. Прострел с фланга Григория не смог толком прервать Шунин, и Сихарулидзе расстреливал ворота. Вопрос и к тем, кто сопровождал Ираклия, к центральным защитникам "Динамо". Впрочем, через 20 минут к ним появились новые вопросы.

Потому что при еще большем попустительстве ровно по центру случился удар Шонии, который Шунин снова отбил неудачно — снова на добивании первым оказался игрок "Локомотиви", на сей раз Гавашелишвили. Недоработка на каждом шагу, в каждом эпизоде, которые в итоге стали критическими. Если момент с первым голом случился от недоработки и тяжеловесности Морозова, то момент со вторым голом начался с проигранного в центре поля единоборства Каборе тому же Шонии. Шарль при этом остался на месте и стал жаловаться судье, что против него опасно сыграли. А надо бы дорабатывать эпизод».

Несопоставимые масштабы

Автор «Чемпионата» Григорий Телингатер отмечает разницу в классе, масштабе и финансированих двух соперничавших команд.

«Надо признать, что у "Динамо" тоже были моменты во втором тайме. Например, на 85-й минуте вратарь "Локомотива" перевел удар Ордеца уже в перекладину своих ворот. После такого перфоманса 19-летний вратарь "Локомотива" Мамардашвили вполне может претендовать на трансфер в РПЛ. А на 90-й минуте Комличенко все-таки забил с пенальти, который заработал Лесовой. Но было уже слишком поздно.

"Динамо" вылетело из еврокубков от первого же соперника. Точно так же как и тульский "Арсенал" год назад, уступивший бакинскому "Нефтчи". Крайне обидное поражение, которое еще долго будут припоминать, как "Динамо" в целом, так и конкретно Кириллу Новикову.

После матча на поле выбежали многие люди. То ли зрители, то ли сотрудники клуба/стадиона. У одного из них в руках был грузинский флаг. Очевидно, что эта победа многое значила для "Локомотива", да и вообще для всей страны. Просто для справки: московское "Динамо" вылетело от команды, в которой нет футболистов дороже 300 тысяч евро, а суммарная стоимость всего состава — меньше четырех миллионов евро».

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