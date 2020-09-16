С небес не землю. В «Пари Сен-Жермен» назрел кризис

Абсолютно все, что могло пойти не так для «Пари Сен-Жермен», пошло не так всего лишь за три недели.

Поражение в Лиге чемпионов сильно ударило по парижанам, и подобное эмоциональное похмелье всегда трудно преодолеть. Но поражение 0:1 от «Марселя» в Париже, первое за почти десятилетие, стало болезненным и по многим другим причинам.

«Пари Сен-Жермен» проиграл «Марселю» больше, чем футбольный матч. Он потерял часть доверия, приобретенного в Лиссабоне после впечатляющих выступлений против «Аталанты», «Лейпцига» и «Баварии».

Вместо того, чтобы покорить волну импульса, созданную их великим еврокубковым достижением, они свалились с пьедестала сразу после начала нового сезона. В матче с «Марселем» игроки создали плохой имидж не только себе, но и своему клубу. Трое футболистов были удалены в дополнительное время: Неймар за удар по затылку Альваро Гонсалеса (впоследствии бразилец сказал, что Гонсалес оскорбил его на расовой почве), Левен Кюрзава за удары руками и ногами Жордана Амави, а Леандро Паредес за участие в массовой драке.

Неймар, Кюрзава и Паредес узнают о своих наказаниях в среду вечером, когда дисциплинарный комитет лиги рассмотрит скандальные эпизоды. Наказания должны быть серьезными: Неймар и Кюрзава потенциально могут получить дисквалификации на семь игр, Паредес рискует пропустить от одной до трех встреч. Анхель Ди Мария, которого провансальский клуб обвинил в плевке в Альваро Гонсалеса, тоже может быть отстранен, хотя видеозаписи, подтверждающей это, пока не найдено.

Последние три недели были ужасными для «Пари Сен-Жермен». У него не было времени на предсезонную подготовку перед новой кампанией, поскольку Лига 1 стартовала в те же выходные, когда проходил финал Лиги чемпионов.

Мы увидели «Ибицу-гейт» с участием шести игроков, включая Неймара и Ди Марию, заразившихся COVID-19 во время отпуска на испанском острове сразу после игры против «Баварии». Вдобавок ко всему, звездный нападающий Килиан Мбаппе также сдал положительный тест на коронавирус, когда был в расположении сборной Франции, хотя его отпуск проходил в Монако, а не на Ибице.

Это означало, что «Пари Сен-Жермен» придется начинать сезон выездным матчем против «Ланса» без шести ключевых игроков (Неймара, Мбаппе, Маркиньоса, Мауро Икарди, Кейлора Наваса, Ди Марии), а также без Паредеса.

Парижане выставили приличную команду, но, имея двух неопытных 18-летних форвардов и 20-летнего вратаря, проиграли 0:1 после индивидуальной ошибки. Внезапно оказалось, что чемпион может проигрывать. И даже после возвращения Неймара, Ди Марии и Паредеса «Пари Сен-Жермен» не был слишком устрашающим для «Марселя».

Кризис усугубился после воскресного поражения отчасти из-за отличной игры обороны «Марселя» и, в частности, голкипера Стива Манданда. «Пари Сен-Жермен» не проигрывал своему принципиальному сопернику девять лет, проведя за этот период десять домашних матчей. И все же спортивный директор клуба Леонардо на следующий день прибыл на базу, чтобы улучшить атмосферу.

Источники ESPN сообщили, что у него с командой состоялся позитивный разговор. Бразильский функционер поддержал футболистов, тем самым оказав на них небольшое давление. Теперь игроки должны ответить тем, что вновь начнут побеждать и забудут о проблемах последних трех недель.

Чемпионы Франции обязаны отыграться на «Метце» в среду вечером, хотя будут без Неймара, Мбаппе, Кюрзавы, Паредеса и новичка Алессандро Флоренци, который был лучшим игроком «Пари Сен-Жермен» в матче с «Марселем». Зато в состав парижан вернуться Маркиньос, Икарди и Навас.

«Пари Сен-Жермен» ни разу не проигрывал три стартовых матча в Лиге 1. Еще в 1984 году, когда команда была не столь сильна и заняла 13-е место в лиге, после двух поражений в третьем туре она разошлась миром с «Тулоном» со счетом 0:0.

Очевидно, что ничья с «Метцем» станет повторением худшего старта, а поражение — настоящей катастрофой. Источники ESPN утверждают, что все, кроме победы, может вызвать драматические последствия для главного тренера Томаса Тухеля, которого все больше критикуют в клубе.

Работа Тухеля в матчах с «Лансом» и «Марселем» не имела смысла. Он выглядел пассивно у боковой линии и так и не произвел впечатление, что знает, как восстановить контроль над игрой. У «Пари Сен-Жермен» нет своей идентичности. План игры зачастую выглядит так: отдать мяч Неймару или Мбаппе. Реакция Тухеля после поражения от «Марселя», когда он заявил, что его подопечные «отлично сыграли», всерьез озадачила, потому что это не так.

Леонардо тоже испытывает давление. Этим летом он страдал, и не только из-за пандемии коронавируса. Поскольку до закрытия трансферного окна осталось всего три недели, нужно признать, что работа «Пари Сен-Жермен» была ограничена как в плане покупок (Икарди и Флоренци), так и продаж. Это основная обязанность бразильца. Ему нужно что-то делать с балластом (особенно с Юлианом Дракслером и Идрисса Гейе), а также усиливать состав, даже если в наличии мало денег.

Следующие три недели будут иметь огромное значение для «Пари Сен-Жермен». В Лиге 1 он сыграет с «Метцем», «Ниццей», «Реймсом», «Анже» и «Нимом», 1 октября узнает соперников по групповому этапу Лиги чемпионов, а 5 октября встретится с закрытием трансферного окна. Игрокам, Тухелю и Леонардо придется справиться с кризисом и пройти через него. Финал Лиги чемпионов в Лиссабоне кажется уже таким далеким. 0