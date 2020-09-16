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    С небес не землю. В «Пари Сен-Жермен» назрел кризис

    Всего три недели назад парижская команда играла в финале Лиги чемпионов

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    Всего за три недели «Пари Сен-Жермен» прошел путь от касания к звездам до жесткого падения на Землю. Проиграв мюнхенской «Баварии» 23 августа свой первый в истории финал Лиги чемпионов, чемпионы Франции следом потерпели неудачи в стартовых двух турах Лиги 1 впервые с 1984 года. В первом туре они уступили «Лансу» 0:1, а в минувшее воскресенье с таким же счетом проиграли «Марселю», пишет обозреватель ESPN Жюльен Лоран.
    Абсолютно все, что могло пойти не так для «Пари Сен-Жермен», пошло не так всего лишь за три недели.

    Поражение в Лиге чемпионов сильно ударило по парижанам, и подобное эмоциональное похмелье всегда трудно преодолеть. Но поражение 0:1 от «Марселя» в Париже, первое за почти десятилетие, стало болезненным и по многим другим причинам.

    «Пари Сен-Жермен» проиграл «Марселю» больше, чем футбольный матч. Он потерял часть доверия, приобретенного в Лиссабоне после впечатляющих выступлений против «Аталанты», «Лейпцига» и «Баварии».

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    • Вместо того, чтобы покорить волну импульса, созданную их великим еврокубковым достижением, они свалились с пьедестала сразу после начала нового сезона. В матче с «Марселем» игроки создали плохой имидж не только себе, но и своему клубу. Трое футболистов были удалены в дополнительное время: Неймар за удар по затылку Альваро Гонсалеса (впоследствии бразилец сказал, что Гонсалес оскорбил его на расовой почве), Левен Кюрзава за удары руками и ногами Жордана Амави, а Леандро Паредес за участие в массовой драке.

    Неймар, Кюрзава и Паредес узнают о своих наказаниях в среду вечером, когда дисциплинарный комитет лиги рассмотрит скандальные эпизоды. Наказания должны быть серьезными: Неймар и Кюрзава потенциально могут получить дисквалификации на семь игр, Паредес рискует пропустить от одной до трех встреч. Анхель Ди Мария, которого провансальский клуб обвинил в плевке в Альваро Гонсалеса, тоже может быть отстранен, хотя видеозаписи, подтверждающей это, пока не найдено.

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    Последние три недели были ужасными для «Пари Сен-Жермен». У него не было времени на предсезонную подготовку перед новой кампанией, поскольку Лига 1 стартовала в те же выходные, когда проходил финал Лиги чемпионов.

    Мы увидели «Ибицу-гейт» с участием шести игроков, включая Неймара и Ди Марию, заразившихся COVID-19 во время отпуска на испанском острове сразу после игры против «Баварии». Вдобавок ко всему, звездный нападающий Килиан Мбаппе также сдал положительный тест на коронавирус, когда был в расположении сборной Франции, хотя его отпуск проходил в Монако, а не на Ибице.

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    • Это означало, что «Пари Сен-Жермен» придется начинать сезон выездным матчем против «Ланса» без шести ключевых игроков (Неймара, Мбаппе, Маркиньоса, Мауро Икарди, Кейлора Наваса, Ди Марии), а также без Паредеса.

    Парижане выставили приличную команду, но, имея двух неопытных 18-летних форвардов и 20-летнего вратаря, проиграли 0:1 после индивидуальной ошибки. Внезапно оказалось, что чемпион может проигрывать. И даже после возвращения Неймара, Ди Марии и Паредеса «Пари Сен-Жермен» не был слишком устрашающим для «Марселя».

    Кризис усугубился после воскресного поражения отчасти из-за отличной игры обороны «Марселя» и, в частности, голкипера Стива Манданда. «Пари Сен-Жермен» не проигрывал своему принципиальному сопернику девять лет, проведя за этот период десять домашних матчей. И все же спортивный директор клуба Леонардо на следующий день прибыл на базу, чтобы улучшить атмосферу.

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    • Источники ESPN сообщили, что у него с командой состоялся позитивный разговор. Бразильский функционер поддержал футболистов, тем самым оказав на них небольшое давление. Теперь игроки должны ответить тем, что вновь начнут побеждать и забудут о проблемах последних трех недель.

    Чемпионы Франции обязаны отыграться на «Метце» в среду вечером, хотя будут без Неймара, Мбаппе, Кюрзавы, Паредеса и новичка Алессандро Флоренци, который был лучшим игроком «Пари Сен-Жермен» в матче с «Марселем». Зато в состав парижан вернуться Маркиньос, Икарди и Навас.

    «Пари Сен-Жермен» ни разу не проигрывал три стартовых матча в Лиге 1. Еще в 1984 году, когда команда была не столь сильна и заняла 13-е место в лиге, после двух поражений в третьем туре она разошлась миром с «Тулоном» со счетом 0:0.

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    • Очевидно, что ничья с «Метцем» станет повторением худшего старта, а поражение — настоящей катастрофой. Источники ESPN утверждают, что все, кроме победы, может вызвать драматические последствия для главного тренера Томаса Тухеля, которого все больше критикуют в клубе.

    Работа Тухеля в матчах с «Лансом» и «Марселем» не имела смысла. Он выглядел пассивно у боковой линии и так и не произвел впечатление, что знает, как восстановить контроль над игрой. У «Пари Сен-Жермен» нет своей идентичности. План игры зачастую выглядит так: отдать мяч Неймару или Мбаппе. Реакция Тухеля после поражения от «Марселя», когда он заявил, что его подопечные «отлично сыграли», всерьез озадачила, потому что это не так.

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    • Леонардо тоже испытывает давление. Этим летом он страдал, и не только из-за пандемии коронавируса. Поскольку до закрытия трансферного окна осталось всего три недели, нужно признать, что работа «Пари Сен-Жермен» была ограничена как в плане покупок (Икарди и Флоренци), так и продаж. Это основная обязанность бразильца. Ему нужно что-то делать с балластом (особенно с Юлианом Дракслером и Идрисса Гейе), а также усиливать состав, даже если в наличии мало денег.

    Следующие три недели будут иметь огромное значение для «Пари Сен-Жермен». В Лиге 1 он сыграет с «Метцем», «Ниццей», «Реймсом», «Анже» и «Нимом», 1 октября узнает соперников по групповому этапу Лиги чемпионов, а 5 октября встретится с закрытием трансферного окна. Игрокам, Тухелю и Леонардо придется справиться с кризисом и пройти через него. Финал Лиги чемпионов в Лиссабоне кажется уже таким далеким. 0

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