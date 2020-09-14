Трансферный дайджест. 8-14 сентября

Серхио Регилон

«Реал», защитник, 23 года

Левый защитник «Реала» Серхио Регилон может перейти в английский клуб, сообщает Daily Mail.

23-летний испанец интересен «Манчестер Юнайтед», однако лондонский «Тоттенхэм» готов побороться за футболиста.

В «МЮ» следили за Регилоном последние несколько недель, и Оле-Гуннар Сульшер хочет, чтобы он составил конкуренцию Люку Шоу на позиции левого защитника.

Обладая Ферланом Менди и Марсело, «Реал» готов обсудить продажу Регилона, который вернулся в Мадрид после блестящего сезона аренды в «Севилье».

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Регилона можно купить за 25 миллионов фунтов — оба клуба АПЛ в состоянии заплатить эту сумму. Переговоры должны ускориться на этой неделе.

Как сообщает AS, Серхио Регилон предпочтет вернуться в «Севилью» в рамках аренды, а не переходить в «МЮ» на постоянной основе.

Поскольку в «Юнайтед» отказываются включить в контракт защитника пункт об обратном выкупе, Регилону нужно будет исключить возможное возвращение в «Мадрид» в ближайшем будущем, чтобы осуществить трансфер на «Олд Траффорд».

Однако сам Регилон против такого сценария, поскольку «Мадрид» — «клуб его жизни», и он хотел бы, по крайней мере, иметь возможность вернуться.

Как сообщает Marca, миланский «Интер» готов предложить «Реалу» сделку «обмен + доплата», чтобы подписать летом Серхио Регилона.

По информации издания в «Интере» готовы предложить Кристиана Эриксена, но в таком случае состоится стандартный обмен.

«Мадрид» был заинтересован в подписании Эриксена до его перехода в «Интер», но, возможно, захочет подписать его сейчас, учитывая, что давний фаворит Зидана — Поль Погба остается в «Юнайтед».

Контракт Регилона с мадридским клубом рассчитан до июня 2023 года.

Наш прогноз: «Севилья»

Алекс Теллес

«Порту», защитник, 27 лет

Алекс Теллес globallookpress.com

Левый защитник «Порту» Алекс Теллес интересен «Манчестер Юнайтед», сообщает издание A Bola.

«МЮ» рассматривает 27-летнего бразильца в качестве альтернативы Серхио Регилону, договориться о переходе которого из «Реала» манкунианцам пока не удается.

Контракт Теллеса с португальцами рассчитан до лета 2021 года. «Порту» снизил цену на игрока с 30 до 20 миллионов евро.

В мае СМИ сообщали, что ПСЖ согласовал трансфер защитника «Порту» за 25 млн евро, но сделка в итоге не состоялась.

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В августе «Челси» рассматривал Теллеса как альтернативу Бену Чилуэллу, но в итоге подписал защитника «Лестера».

Алекс Теллес играет за «Порту» с 2016 года. В прошлом сезоне Теллес забил 10 голов и сделал 9 результативных передач в 40 матчах во всех турнирах.

Наш прогноз: «Порту»

Хосе Хименес

«Атлетико», защитник, 25 лет

Хосе Хименес globallookpress.com

Центральный защитник «Атлетико» Хосе Хименес интересен «Манчестер Сити», сообщает As со ссылкой на источник в клубе.

Клуб из Манчестера уже сделал официальное предложение о трансфере 25-летнего уругвайца. «Ман Сити» предложил 89 миллионов евро плюс 5 млн в качестве бонусов.

«Атлетико» не готов отпустить игрока без активации суммы отступных, которая составляет 120 миллионов. Тренер «матрасников» Диего Симеоне постарается убедить игрока остаться.

Хименес провел 7 сезонов в «Атлетико». Футболисту комфортно в Мадриде, но ему поступило очень выгодное предложение от «Сити».

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Напомним, год назад «Манчестер Сити» выкупил хавбека Родри у «Атлетико», выплатив отступные — 70 миллионов евро.

Наш прогноз: «Атлетико»

Лаутаро Мартинес

«Интер», нападающий, 23 года

Лаутаро Мартинес globallookpress.com

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес может перейти в «Реал», сообщает SportMediaset.

По информации издания, представители 23-летнего аргентинца в Испании вели переговоры не только с «Барселоной», но и с «Реалом».

Агенты очень быстро согласовали трансфер с мадридцами. «Интер» держал эту информацию в секрете, чтобы не разозлить «Барселону» и не поставить под угрозу переход Артуро Видаля в миланский клуб.

Руководители «Интера» согласились пожертвовать Лаутаро Мартинесом, чтобы получить средства на покупку хавбека «Челси» Нголо Канте, на подписании которого настаивает тренер Антонио Конте.

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Ожидается, что на переходе аргентинца в «Реал» итальянцы заработают примерно 100 миллионов евро и смогут не только выплатить 50-60 млн за Канте, но и вернут 40 млн, потраченные на защитника «бланкос» Ашрафа Хакими.

В сделку также могут включить Луку Йовича — серб может перейти в «Интер» на правах аренды с правом выкупа.

Сам Лаутаро Мартинес хотел перейти в «Барселону» и играть с Лионелем Месси, но в связи с кризисом в каталонском клубе форвард решил остановить свой выбор на «Реале», где будет зарабатывать около 8 млн евро в год. Сине-гранатовые готовы были платить игроку 10 млн в год.

Напомним, что «Барса» длительное время хотела подписать Лаутаро, но не соглашалась платить «Интеру» отступные — 111 миллионов евро.

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«Интер» также может согласиться включить в сделку одного из игроков «Барсы», но хочет, чтобы каталонцы доплатили 80-90 млн евро.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо, «нерадзурри» не получали предложения о трансфере футболиста от мадридского клуба.

«Интер» ранее заявлял, что не будет продавать игрока, поскольку опция выкупа в его контракте больше не действует.

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти заявил, что форвард Лаутаро Мартинес останется в миланском клубе.

Наш прогноз: «Интер»

Хуниор Фирпо

«Барселона», защитник, 24 года

Хуниор Фирпо globallookpress.com

Защитник «Барселоны» Хуниор Фирпо попал в сферу интересов «Фиорентины», сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Итальянский клуб хочет усилить левый фланг обороны и претендует на 24-летнего футболиста.

В прошлом году «Барселона» заплатила «Бетису» 18 миллионов евро за Фирпо, еще 12 млн было предусмотрено в качестве бонусов.

Как сообщает Sport, Роналд Куман вполне доволен сменщиком Жорди Альбы и хотел бы, чтобы тот остался в команде.

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Однако, это не значит, что защитнику гарантировано место в составе. Если клуб получит щедрое предложение по Фирпо, его без раздумий продадут.

Этим летом футболист был связан с трансфером в миланский «Интер» и «Наполи». Если Фирпо все-таки уйдет, то один из талантов «Барсы Б» Серхио Акиеме может стать тем, кто будет подменять Жорди Альбу.

Наш прогноз: «Барселона»

Деклан Райс

«Вест Хэм», полузащитник, 21 год

Деклан Райс globallookpress.com

Лондонский «Челси» заинтересован в подписании полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса.

По информации журналиста Николо Скиры, лондонский клуб сделал первую попытку договориться о трансфере 21-летнего англичанина, предложив за него 45+5 млн евро (41,5+4,5 млн фунтов), однако получил отказ.

Сейчас «синие» готовят новое предложение, клуб готов заплатить за Райса 60 млн евро (55,5 млн фунтов), включая бонусы. Кроме того, лондонцы ведут переговоры с Райсом об условиях 5-летнего контракта.

«Вест Хэм» хочет за игрока 80 млн евро (74 млн фунтов). «Челси» не намерен столько платить за футболиста.

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«Молотобойцы» не хотят продавать Райса. Действующее соглашение футболиста рассчитано до 2024 года.

Наш прогноз: «Челси»

Шкодран Мустафи

«Арсенал», защитник, 28 лет

Шкодран Мустафи globallookpress.com

Защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи может продолжить карьеру в Серии А, сообщает журналист Николо Скира.

28-летним защитником заинтересовался «Наполи». Итальянский клуб уже начал переговоры с «канонирами».

Контракт Мустафи рассчитан до лета 2021 года. Зарплата немца составляет 4,5 млн евро в год.

Отметим, что в конце июля немец был прооперирован из-за повреждения задней поверхности бедра. «Пушкари» ожидают, что игрок сможет вернуться к полноценным тренировкам в октябре.

Наш прогноз: «Наполи» 0