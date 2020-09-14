«Имбецилы» затмили историческую победу «Марселя» над ПСЖ

Накануне в рамках третьего тура французской Лиги 1 «Марсель» победил на выезде ПСЖ со счетом 1:0. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

ПСЖ и Марсель увлеклись разборками вне игры

«Вот и все — это имбецилы, которые бьют друг друга, когда, наконец, пора играть, которые портят первую большую встречу в сезоне, где нужно добиться успеха вопреки всем препятствиям, волнению.

Эти дураки наделены вдвое большим тестостероном, чем интеллектом и здравым смыслом», — гневно отреагировал в своей редакционке во французской L'Equipe Венсан Дюлюс на слова нападающего ПСЖ Неймара после матча о том, что он жалеет, что не ударил игроку Марселя Альваро Гонсалесу в лицо.

«Неспособные оспорить свое поражение на поле или принять его впоследствии, неспособные уважать Лигу 1, проводя матч в разумные сроки, или — уважать своего работодателя за свое поведение в оплачиваемом отпуске, которое рассматривается как общественное оскорбление, парижане растеряли ту успешную форму минувшего лета, которая могла бы помочь им выиграть».

Нервы ПСЖ могут еще не раз вылезти боком

«По завершении этого матча, которого на самом деле не было, ПСЖ теперь должен срочно извлечь уроки из отношения своих игроков к делу. У чемпиона, возможно, есть характер, но он по крайней мере, он не знает, как его контролировать, потому его ждут и другие печальные всплески в будущем», — считает французский So Foot.

«Мы стали свидетелями насилия и напряжения, которые неизбежно напоминали шокирующие потрясения в матчах "Класико" 1990-х годов. В частности, "мясную лавку" 1992 года, которую "Марсель" также выиграл в Париже со счетом 1:0», — не преминули провести параллель с битвами этих клубов в 1990-х, где напряжение было не менее сильным.

«Марсель» прервал свои неудачи против ПСЖ

«Наконец-то!», — радуется марсельская La Provence первому за девять лет успеху земляков в матчах с ПСЖ. «Обратите внимание, что конец матча прошел в неразберихе. На газоне "Парк де Пренс" разгорелась повальная драка между парижанами и марсельцами».

«На поле он находился в наэлектризованной атмосфере неустойчивой и напряженной игры», — написала Ouest-France про плеймейкера провансальцев Димитри Пайета, прежде чем назвать его «олимпийским героем вечера».

Стычки испортили впечатление от игры

«Эта всеобщая драка еще раз демонстрирует, что у ПСЖ сдают нервы тех в редких случаях, когда они проигрывают все, даже несмотря на то, что подозрения в расистских словах Альваро в адрес Неймара могут объяснить эти проступки», — пишет парижская Le Parisien о пяти удалениях в матче.

«При других обстоятельствах первая страница спортивных изданий была бы сосредоточена на историческом успехе команды Андре Виллаш-Боаша. Но стычки в конце игры забрали все внимание у футбола», — посетовала британская BBC. 0