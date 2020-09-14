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    «Имбецилы» затмили историческую победу «Марселя» над ПСЖ

    Реакция прессы на матч ПСЖ — «Марсель»

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    Игроки ПСЖ и «Марселя» получили пять удалений
    Игроки ПСЖ и «Марселя» получили пять удалений
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    Накануне в рамках третьего тура французской Лиги 1 «Марсель» победил на выезде ПСЖ со счетом 1:0. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    ПСЖ и Марсель увлеклись разборками вне игры

    «Вот и все — это имбецилы, которые бьют друг друга, когда, наконец, пора играть, которые портят первую большую встречу в сезоне, где нужно добиться успеха вопреки всем препятствиям, волнению.

    Эти дураки наделены вдвое большим тестостероном, чем интеллектом и здравым смыслом», — гневно отреагировал в своей редакционке во французской L'Equipe Венсан Дюлюс на слова нападающего ПСЖ Неймара после матча о том, что он жалеет, что не ударил игроку Марселя Альваро Гонсалесу в лицо.

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    • «Неспособные оспорить свое поражение на поле или принять его впоследствии, неспособные уважать Лигу 1, проводя матч в разумные сроки, или — уважать своего работодателя за свое поведение в оплачиваемом отпуске, которое рассматривается как общественное оскорбление, парижане растеряли ту успешную форму минувшего лета, которая могла бы помочь им выиграть».

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    Нервы ПСЖ могут еще не раз вылезти боком

    «По завершении этого матча, которого на самом деле не было, ПСЖ теперь должен срочно извлечь уроки из отношения своих игроков к делу. У чемпиона, возможно, есть характер, но он по крайней мере, он не знает, как его контролировать, потому его ждут и другие печальные всплески в будущем», — считает французский So Foot.

    «Мы стали свидетелями насилия и напряжения, которые неизбежно напоминали шокирующие потрясения в матчах "Класико" 1990-х годов. В частности, "мясную лавку" 1992 года, которую "Марсель" также выиграл в Париже со счетом 1:0», — не преминули провести параллель с битвами этих клубов в 1990-х, где напряжение было не менее сильным.

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    • «Марсель» прервал свои неудачи против ПСЖ

    «Наконец-то!», — радуется марсельская La Provence первому за девять лет успеху земляков в матчах с ПСЖ. «Обратите внимание, что конец матча прошел в неразберихе. На газоне "Парк де Пренс" разгорелась повальная драка между парижанами и марсельцами».

    «На поле он находился в наэлектризованной атмосфере неустойчивой и напряженной игры», — написала Ouest-France про плеймейкера провансальцев Димитри Пайета, прежде чем назвать его «олимпийским героем вечера».

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    • Стычки испортили впечатление от игры

    «Эта всеобщая драка еще раз демонстрирует, что у ПСЖ сдают нервы тех в редких случаях, когда они проигрывают все, даже несмотря на то, что подозрения в расистских словах Альваро в адрес Неймара могут объяснить эти проступки», — пишет парижская Le Parisien о пяти удалениях в матче.

    «При других обстоятельствах первая страница спортивных изданий была бы сосредоточена на историческом успехе команды Андре Виллаш-Боаша. Но стычки в конце игры забрали все внимание у футбола», — посетовала британская BBC. 0

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