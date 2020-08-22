Лига 1: фавориты и темные лошадки

Французская Лига 1 — первая среди европейских топ-чемпионатов, где начинается сезон 2020/2021 годов. Рассказываем о фаворитах и тех, кто способен приятно удивить.

Борьба за чемпионство

Из года в год не является оригинальной мыслью, что ПСЖ — главный и безусловный претендент на чемпионство. Парижане прочно зарекомендовали себя в качестве доминирующей силы во Франции за последние несколько лет, и, похоже, эта ситуация сохранится.

Хотя прошлый сезон был остановлен досрочно, команда Томаса Тухеля завоевала титул с отрывом в 12 очков от занявшего второе место «Марселя». По ходу чемпионата она забила 75 мячей — на 31 больше, чем «Монако», занявший девятую строчку.

Календарь и таблица Лиги 1

Выход «Пари Сен-Жермен» в финал Лиги чемпионов продемонстрировал его качество, и в этом сезоне Лига 1 ожидает очередную гонку за титул, где будет участвовать лишь столичный коллектив.

Борьба за Лигу чемпионов

«Лиллю» едва удалось избежать вылета в сезоне 2017/18, но тот впечатляюще отыгрался и дважды подряд попадал в четверку лучших. Наставник Николя Галтье изменил клуб после неудачного периода работы с командой Марсело Бьелсы, и «Доги» выглядят отличной ставкой на то, чтобы финишировать в тройке лучших.

Отъезд Виктора Осимхена в «Наполи» — безусловный удар, хотя показатели канадского нападающего Джонатана Дэвида из «Гента» должны компенсировать эту потерю. Хорошо организованная оборона «Лилля» должна помочь ему в этом сезоне, и, скорее всего, команда снова попадет в Лигу чемпионов.

В прошлой кампании «Ницца» получила место в Лиге Европы, и есть много оснований полагать, что она снова покажет себя с лучшей стороны в следующем розыгрыше чемпионата. Наставник Патрик Виейра собрал многообещающую молодую команду, которая наверняка продолжит блистать под его руководством в следующем сезоне.

Покупка клуба Джимом Рэтклиффом прошлым летом усилила ожидания в отношении клуба, и поэтому на «Орлов» будет оказываться давление, чтобы добиться лучших результатов. Подписание контракта с экс-полузащитником «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Морганом Шнейдерленом может оказаться грамотным ходом, и «Ницца» способна попасть в Лигу чемпионов.

«Марсель» финишировал вторым в прошлом сезоне, но изменения к лучшему у конкурентов могут привести к тому, что провансальцам будет сложно повторить данный результат в этом сезоне. Наставник Андре Виллаш-Боаш применил агрессивный стиль контрпрессинга в игре команды, но ее расточительность у чужих ворот, несомненно, является ахиллесовой пятой коллектива.

Нападающий сборной Аргентины Дарио Бенедетто стал его лучшим бомбардиром в прошлом сезоне с 11 голами, а нападающий Димитри Пайет забил девять мячей. Посему если «Марсель» намерен остаться в тройке лидеров, им потребуется гораздо более результативная отдача от своих нападающих, тем не менее, попасть в Лигу Европы «Марсель» вполне способен.

Темные лошадки

Недавние победы «Лиона» над «Ювентусом» и «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов вызвали недоумение в Европе. «Ткачи» заняли седьмое место в Лиге 1 в прошлом сезоне, но они должны вернуться в число лидеров в кампании 2020/21.

В распоряжении наставника Руди Гарсия много талантливых игроков, хотя ему будет сложно удержать системообразующих полузащитника Ауара, а также нападающих Депая и Дембеле. 22-летний игрок был тесно связан с переходом в АПЛ, и его уход стал бы неудачей для надежд клуба попасть в тройку лучших. Тем не менее, он способен приятно удивить в стартующем чемпионате.

То же самое можно сказать о «Монако». В прошлом сезоне монегаски стабилизировали свои выступления и финишировали девятыми, что значительно лучше их 17-го места в сезоне 2018/19. Этим летом они изменили людей в руководстве клуба, назначив бывшего рулевого «Баварии» Нико Ковача своим новым наставником.

Бывший спортивный директор «РБ Лейпциг» Пол Митчелл также был привлечен, и его талант должен принести огромную пользу. Подписание многообещающего защитника Акселя Дисаси из «Реймса» усиливает защитные возможности «Монако», и они выглядят способными бросить вызов признанным лидерам. 0