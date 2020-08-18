«Барселона» переживает «идеальный шторм»

«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов после самого крупного поражения в своей истории. Разбираемся в кризисе клуба и возможных путях его решения.

«Барселона» утратила волю к победе

В перерыве исторического унижения от «Баварии» камера, выглядывающая через дверь раздевалки «Барселоны», показала, что Лионель Месси сидит и молча смотрит в пол. Конечно, это был всего лишь запечатленный момент, но аргентинец выглядел побежденным, сломленным.

4:1 — никакого сопротивления, которог он мог бы возглавить, не было — по крайней мере, в Лиссабоне. Вопрос в том, есть ли вообще обратный путь назад. И если это конец, как начать все заново?

«Барселона» поплатилась за свои трансферные провалы

В начале второго тайма Луис Суарес забил свой первый мяч на выезде в Лиге чемпионов за пять лет, но это не было проблемой для «Баварии», которая добавила пятый и шестой голы. Затем последовало седьмое взятие ворот — отличился самый дорогой игрок в истории «Барселоны».

Второй самый дорогой, Антуан Гризманн, начал игру на скамейке, а третий, Усман Дембеле, вообще не вышел, после чего Коутиньо забил снова.

Вместе они обошлись клубу более чем в 350 млн евро, и это еще не все расходы на игроков. Коутиньо — не первый арендованный игрок, который забивает команде, которой он принадлежит, и в этом нет ничего постыдного, но если он выиграет Лигу чемпионов с «Баварией», «Барселона», как сообщается, будет должна «Ливерпулю» еще 5 млн евро.

Соответствующий пункт был включен в соглашение о трансфере бразильца на «Камп Ноу» — уже к оговоренным 120 млн + 40 млн евро, при том, что сам переход состоялся на полгода позже, чем хотели каталонцы. Если эти сообщения правдивы, это значит, что они фактически платят ему за то, чтобы он их обыграл.

«Барселона» шесть сезонов не оставалась без трофеев

До сих «Барселона» закончила лишь один сезон без трофеев за последние 12 лет — это случилось шесть лет назад. В феврале Месси предупредил, что они недостаточно хороши, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Это было их самое тяжелое поражение с 1946 года, но не единичный случай в сезоне.

Учитывая глубину проблем клуба, удивительно, как вообще «Барселона» зашла так далеко. Аргентинец предупреждал, что если играть в том же духе, они не пройдут «Наполи», и победа над «адзурри» только отложила фиаско команды.

0:4 — в Турине, 0:3 — в Турине, 0:3 — в Риме, 0:4 — в Ливерпуле и теперь это. «Барселона» не выигрывала турнир с 2015 года, когда у Месси был пик. Ему 33 года, и он должен задаться вопросом, что он сделал, чтобы заслужить это.

Это может быть более актуальный вопрос, чем кажется, ведь есть вопрос его ответственности, но главная вина все же на тех, кто выше в иерархии клуба.

Если слабый президент и его руководители действительно делали все возможное, чтобы капитан был счастлив, как часто утверждают в прессе, они в итоге добились прямо противоположного эффекта. Отношения между раздевалкой и правлением разрушены. Нет доверия, и это неудивительно.

«Барселона» страдает от финансовых проблем

С 2015 года «Барселона» потратила почти 1 млрд евро на 29 игроков. По многим причинам — от нехватки возможностей и времени до недостатка удачи, способностей или характера — ни один из них не был безоговорочно успешным трансфером.

В 2017 году они потеряли Неймара — не просто игрока, а фигуру, которая должна была стать преемником Месси. В отчаянии из-за его ухода, будучи публично ослабленными и униженными, каталонцы выбросили на ветер 222 миллиона евро, заплаченные за него ПСЖ.

«Блауграна» отчаянно стремилась заменить его, вплоть до того, что пытались выкупить бразильца обратно, но у нее не было денег для этого. «Я не знаю, сделали ли они все возможное, чтобы его подписать», — говорил в одном из интервью Месси.

Зарплатная ведомость клуба — наибольшая на планете, трансферы переплачиваются, а новые контракты беспорядочно продлеваются, что приводит к ситуации, когда в конце июня по завершении финансового года, «Барселона» обменяла Артура Мело на Миралема Пьянича в «Ювентус».

Вроде как две отдельные продажи игроков, тем не менее, сделка не имела ничего общего с футболом, а была связана только с деньгами, поскольку была призвана избавить совет директоров от ответственности за невыполнение бюджета, а бухгалтерский учет был более творческим, чем игроки.

Менеджмент «Барселоны» требует замены

В матче с «Баварией» команда не могла рассчитывать на Артура — обменяный против его воли, он отказался играть, поскольку его продали. Наставник Кике Сетьен, который сопротивлялся давлению со стороны правления избавиться от него, не смог использовать полузащитника. Тренер предпочел не использовать Пуча, Ансу Фати или Дембеле, либо же у него не было полномочий для этого.

В последние минуты матча человек, пришедший в клуб из-за того, что, если верить СМИ, четверо других специалистов ответили отказом, стоял, раскинув руки на скамейке, словно распятый человек, кем вскоре и он стал. Спустя всего шесть месяцев в отставку был отправлен и он.

«Клуб нуждается в изменениях, и я не говорю о наставнике или игроках — я не хочу никого выделять. Структурно клуб нуждается во всех возможных изменениях. Незаменимых нет: если нам нужна новая кровь, чтобы изменить курс, я уйду первым. Мы все должны подумать, решить, что лучше для клуба, для "Барселоны", потому что это самое главное», — заявлял после фиаско в матче с «Баварией» Пике.

Сетьен был первым, кто стал жертвой изменений. Также, по всей вероятности, не останется Эрик Абидаль — четвертый спортивный директор за пять лет, человек, нанятый по неправильным причинам и непопулярный в той самой раздевалке, с которой он должен был поладить.

Многие игроки тоже уйдут. По крайней мере, таков план. Президенту Жозепу Бартомеу тоже следует уйти — не нужно сомневаться, что Пике имел в виду и его, но хотя его вынуждают уйти в отставку, он пока что сопротивляется.

«Барселона» нуждается в лучшем президенте

В марте 2020 года будут президентские выборы в «Барселоне», и Бартомеу не может баллотироваться. Человек, которого он подготовил в качестве своего преемника, был среди шести директоров, которые ушли в отставку во время изоляции, и кандидат на преемственность не ясен.

Даже если Бартомеу подвинет выборы вперед, скорее всего, они состоятся до весны 2021 года: тогда будет время найти способ уравновесить бюджет и защитить уходящее правление от ответственности, когда к власти придет новый совет директоров. Таким образом, публично заявит он, есть время для перестройки в клубе и команде.

На прошлой неделе Бартомеу заявил, что некоторые решения уже приняты, но отказался их раскрыть. Средний возраст игроков «Барселоны» против «Баварии» составлял 29 лет и 329 дней. Хотя акцент на возрасте, возможно, является отвлекающим маневром, и у них действительно уставший и насытившийся коллектив.

В СМИ можно можно увидеть параллели с 2008 годом, когда прибыл Гвардиола и настоял на том, что Деку и Роналдиньо должны уйти, но настоящие изменения требуют сдвига в культуре, а также требуют воображения, решимости, убежденности и энергии — неясно, есть ли все это у совета директоров клуба. Это требует ресурсов, а у них нет плана, о котором где-то упоминается.

Новым наставником, скорее всего, станет Куман

Изначально Бартомеу в качестве тренера отдавал предпочтение Маурисио Почеттино, который однажды сказал, что предпочел бы поработать на ферме, чем возглавлять «Барселону» — вот почему некоторые члены правления предупредили президента по поводу данной кандидатуры.

Бывший менеджер «Шпор» также должен подумать о том, правильное ли это время или место для продолжения карьеры, поскольку президентские выборы могут обусловить и сократить его пребывание на «Камп Ноу».

Зимой Хави Эрнандес отказал «Барселоне» и связал свое будущее с Виктором Фонтом — ведущим кандидатом от оппозиции Бартомеу. «Здесь много шума и неспортивных проблем», — сказал Хави. Ранее отказывался от работы и Рональд Куман, но теперь, похоже, он вернется в свой бывший клуб.

«Барселона» рискует потерять Месси и тер Штегена

Кто бы ни пришел, он захочет узнать, какие инструменты есть у каталонцев. Формируются революционные идеи, которые касаются нового поколения, совершенно новой команды. Говорят, что Месси должен вести за собой молодых исполнителей, а не цепляться за старую гвардию. Но хочет ли он этого?

Только четыре, может быть, пять игроков считаются клубом неприкосновенными, и хотя впервые по этому поводу есть некоторые сомнения, Месси — один из них. Но его контракт истекает в следующем году, и аргентинец не торопится его продлевать, тем более при Бартомеу.

Ситуация видится непредсказуемой. Тер Штеген — еще один в этой компании, и 11-й самый высокооплачиваемый игрок в команде, которого не впечатляет то, что он видит в «Барселоне», и он также еще не определился по поводу своего будущего.

«Барселоне» будет тяжело избавиться от балласта

Терпение — это добродетель, но в Барселоне, как и во всех суперклубах, нет времени. Потому можно покупать новичков, но каким образом каталонцы смогут приобрести, например, Лаутаро Мартинеса? Легко составить список ненужных футболистов, украсив заголовки изданий, но сделать это — другое дело, как «Барселона» неоднократно обнаруживала.

И если вы не избавляетесь от исполнителей, то вы не сможете и подписать новых. Кому нужны Семеду, Фирпо и Умтити? Как найти место для Суареса (зарплата 15 млн евро в год), Бускетса (9,36 млн евро), Альбы (5,2 млн евро), Видаля (8,58 млн евро) или Ракитича (7,8 млн евро)? Что вы будете делать с Дембеле и его окладом в 9 млн евро? Или с Гризманном?

Что касается Коутиньо, который провел год в аренде, потому что прошлым летом его не смогли продать, в данном случае «Барселона» надеялась добиться успеха, цепляясь за щедрость АПЛ. Но, как и все в клубе, чья слабость теперь печально известна и сталкивается с экономическим кризисом, единственная уверенность заключается в том, что они не вернут те 160 млн евро, которые заплатили «Ливерпулю», и, возможно, они вообще ничего за него не получат.

Возможно, они его удержат. В конце концов, он единственный человек в «Барселоне», который завершил пятничный матч с какой-либо заслугой. Словом, клуб переживает «идеальный шторм», и чтобы выйти из него нужно много времени, сил и денег. 0