Тактическая победа. Гарсия перехитрил Гвардиолу

«Манчестер Сити» потерпел поражение от «Лиона» со счетом 1:3 в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. На гол Максвелла Корне «горожане» ответили точным ударом Кевина де Брейне, но под занавес встречи дубль оформил Мусса Дембеле, выведя «ткачей» в полуфинал. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Фатальные ошибки

Корреспондент BBC Фил Макналти заявил, что после провала в Лиссабоне «Манчестер Сити» не может записать нынешний сезон себе в актив.

«У "Манчестер Сити" и раньше были провалы в Лиге чемпионов, но немногие из них наносили такой же урон, как этот. Возможно, это был лучший шанс, наконец, получить трофей, который "горожане" жаждут больше всего.

Команда Пепа Гвардиолы сыграла с мощной смесью уверенности, дисциплины и щегольства, выбив из турнира "Реал" и выйдя на "Лион" в четвертьфинале, который, казался идеальным соперником для "Сити".

И все же, как и в предыдущих четырех сезонах под руководством Гвардиолы, "Сити" не смог преодолеть барьер 1/4 финала.

Гвардиола назвал это шансом, выпадающим раз в жизни, но он был упущен, поскольку каталонца одолела осторожность, охваченная консерватизмом, который дорого обошелся ему и его команде.

"Манчестер Сити" не хватало креативности в четвертьфинале Лиги чемпионов. В футбольном плане это звучит как кощунство, и именно так оно и было.

Пеп Гвардиола Главный тренер «Манчестер Сити» Однажды мы все же прорвемся в полуфинал. Иногда нужно просто прорваться через этот барьер. По итогам нескольких лет команда заслужила это. В первые 20-25 минут нам не удавалось найти свободные зоны для атаки. Во втором тайме все было хорошо. Я чувствовал, что мы сильнее. Но в этом турнире надо играть идеально. Мы многое сделали правильно, но этого не хватило. Мы ошибались в штрафных площадях в ключевые моменты. В ситуации Стерлинга надо забивать, чтобы перевести матч в дополнительное время. Но мы затем пропустили третий гол, и все было кончено. Мы создали больше шансов и чаще били. Мы разочарованы. Теперь отправляемся на каникулы, а потом надо будет снова приводить всех в форму.

Также были фатальные ошибки. Они привели к тому, что команда проиграла девять матчей в АПЛ и проиграла "Ливерпулю" в чемпионской гонке, они поспособствовали поражению от "Арсенала" в полуфинале Кубка Англии, они же всплыли и в Лиссабоне», — подчеркивает Макналти.

Лига чемпионов остается Святым Граалем для «Сити»

Обозреватель ESPN Джеймс Олли заметил, что «Манчестер Сити» не может добиться успеха в Лиге чемпионов из-за регулярно появляющихся просчетов.

«Тренеров нельзя привлекать к ответственности за отдельные ошибки. Однако они должны отвечать за те игры, где влияние этих ошибок не смягчается за счет создания большого количества моментов, особенно в случае команды, столь же творческой, как "Манчестер Сити".

"Горожане" снова не прошли дальше четвертьфинала. И этот барьер становится для них как психологическим, так и физическим. Лига чемпионов остается Святым Граалем для "Сити" и их главного тренера.

Гвардиола не может завоевать трофей Лиги чемпионов в течение девяти лет. В прошлом сезоне он проиграл "Тоттенхэму", когда построил слишком оборонительную игру в первом матче, а также сосредоточился на соперничестве с "Ливерпулем" в АПЛ.

Руди Гарсия Главный тренер «Лиона» Горжусь своими футболистами. Мы верили в свои силы. Мы знали, что не являемся фаворитами, что встречаемся с топ-клубом. Прежде всего наш успех — следствие крепкого командного духа. Каждый работал на благо партнеров, также нам очень помогли замены. Мусса Дембеле был разочарован тем, что не вышел в стартовом составе, но перед матчем я ему сказал, что он сыграет важную роль, когда выйдет. Как и в первых двух четвертьфиналах, все решили замены. Мы выиграли тактическую битву, хорошо усвоив нашу игровую систему. Впереди новые матчи и препятствия, и мы постараемся их преодолеть.

Наверное, трудно задавать Гвардиоле некомфортные вопросы после всех его достижений, но составные части последних неудач до боли знакомы, чтобы не вызывать критики в его сторону», — отмечает Олли.

Просчеты Гвардиолы

Журналист SkySports Рон Уокер тоже указал на ошибки Пепа Гвардиолы, который не справился со сдерживанием атакующего потенциала «Лиона».

«Гвардиола выбрал опасную тактику, слишком высоко выдвинув линию обороны, против которой действовала скоростная атака "Лиона". Но, учитывая привычную интенсивность прессинга, можно было надеяться, что продуктивность Карла Токо Экамби и Мемфиса Депая будет скудной.

Однако та легкость, с которой защитник "Лиона" Марсал успел поднять взгляд и уловить забег Экамби, а затем сделать пас, после которого будет забит первый гол, дала понять, что что-то в планах тренера английской команды пошло не так.

Вместо своих творческих искр Гвардиола решил объединить в центре поля Родри с Илкаем Гюндоганом — двух трудолюбивых полузащитников, работающих преимущественно без мяча, которые, как он надеялся, помогут перекрыть воздух "Лиона".

Его надежды оказались напрасными, поскольку все три гола "Лиона", независимо от каких-либо сомнительных решений VAR, показали, как комфортно себя чувствовали французы.

Крис Уоддл Экс-полузащитник сборной Англии «Сити» не хватало креатива, нужно было атаковать большими силами, чаще тревожить оборону «Лиона». Не хватало Давида Сильвы с его умением играть между линиями. Также сегодня пригодился бы Фоден. Гвардиола должен поднять руки вверх и сказать: «Я виноват». У «Сити» было так много талантливых игроков на скамейке, и когда стали известны составы, то «Лион» наверняка подумал: «Они проявили к нам большое уважение». Сегодня Пеп почему-то решил сыграть не так, как обычно.

"Сити" уже заявил о намерении вернуть чемпионский титул АПЛ, совершив трансфер Натана Аке за 40 миллионов фунтов, но, если они собираются свергнуть "Ливерпуль" и снять проклятие в Лиге чемпионов, им придется проделать большой объем работать, чтобы не допустить повторения той кошмарной ночи, увиденной нами в субботу», — считает Уокер.

Характер «Лиона»

Автор France Football Эмиль Жийе похвалил «Лион» за смелость в атаке, которая сразу же принесла быстрый гол.

«Блестящая. Героическая. Невероятная. И, в конце концов, не такая уж и нелогичная. Французский язык может иметь бесчисленное множество прилагательных, которым нет равных, но этого недостаточно, чтобы описать подвиг "Лиона".

Получение путевки в четвертьфинал после поражения от "Ювентуса", далекого от своих стандартов, было прекрасно, но не может сравниться с этой победой, добытой с характером в противостоянии с "Манчестер Сити".

Пеп Гвардиола на пресс-конференции говорил, что его команда была лучше во всех отношения, но нужно быть честным: это не так. В дополнение к демонстрации безмятежности, твердости и настоящего коллективного духа, нынешний "Лион" продемонстрировал реальный тактический план, который разрушил систему из трех защитников Гвардиолы. Да, из трех центральных защитников, двое из которых пребывали не в лучшей форме: Фернандиньо и Эрик Гарсия.

Итак, подопечные Руди Гарсии идут вперед и готовы играть по-крупному. Они расположились намного выше, чем в матчах против "Пари Сен-Жермен" или "Ювентуса", хотя Гвардиола этого точно не ожидал. Испанец, столь смелый тактик, который произвел революцию в спорте, был переигран Руди Гарсией, которого так часто и справедливо осуждали за то, что он старался играть экономно, имея команду, верящую в собственные силы. И план сразу окупился.

Мусса Дембеле, Форвард «Лиона» Быть на скамейке не всегда легко. Когда вступаешь в игру, хочется проявить свои лучше качества и помочь. Сегодня мне это удалось. Командный дух «Лиона» изменился. Теперь мы топовая команда.

"Лион" быстро взял "Манчестер Сити" за горло. Марсал сделал длинную передачу, прикрываемый Уокером Экамби опередил Гарсию, но потерял мяч… который тут же достался Корне, поразившему пустой угол», — пишет Жийе.

Второй подвиг за неделю

Доминик Северак в своем материале для Le Parisien тоже отметил грамотную тактику «Лиона», которая позволила ему преподнести очередную сенсацию.

«Физическое преимущество подопечных Руди Гарсии бросалось в глаза, даже несмотря на то, что "Сити" удалось сравнять счет на 69-й минуте усилиями де Брейне. Прессинг "Лиона" казался постоянным, скоординированным, не позволявшим "Манчестер Сити" развернуть свой футбол.

Пеп Гвардиола продолжил придерживаться тактики 3-5-2 и только навредил своим игрокам. Де Брейне, который до перерыва был преимущественно опасен только на стандартных положениях, во втором тайме начал оказывать влияние на игры, но этого оказалось мало. "Лион" продолжал сохранять спокойствие.

Вышедший на замену Дембеле, уже спустя четыре минуты после выхода на поле забил гол, который стал возможен благодаря смелости, самоотречению и умной атакующей проекции.

Максвелл Корне Полузащитник «Лиона» Играть в четвертьфинале Лиги чемпионов доводится не каждый день. Сегодня соперником был «Сити». Фортуна улыбнулась мне и вновь отвернулась от них. Думаю, главное, что запомнится из этого матча — это наша отличная командная работа. Мы прошли так далеко неслучайно. Мы упорно работали на тренировках перед рестартом, сегодня это было видно. Мы все сражались друг за друга, и это дало результат. Нужно выиграть еще два матча.

Затем мы увидели волшебный провал Стерлинга незадолго до победного гола, который подвел итог второго за неделю подвига для клуба из Роны», — пишет Северак. 0