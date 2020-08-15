Всех не отмените. «Спартак» победил, несмотря на два незасчитанных гола

Московский «Спартак» оказался сильнее «Ахмата»(2:0) во втором туре РПЛ. На 52-й минуте Джордан Ларссон реализовал пенальти. На 69-й минуте Эсекьель Понсе удвоил преимущество хозяев, воспользовавшись передачей Александра Соболева. На 77-й минуте «Ахмат» остался вдесятером после удаления Максима Ненахова. В первом тайме арбитр Евгений Турбин отменил гол Ларссона после просмотра VAR. Добавим, что главный тренер московской команды Доменико Тедеско пропустил встречу из-за плохого самочувствия.

«Спартак» без Тедеско

Редакция Sport24 оценивает стартовые составы команд на матч на «Открытие Арене».

«Московский "Спартак" был хэдлайнером первого тура. Спорный пенальти в конце матча против "Сочи" не позволил красно-белым три очка.

После этого владелец команды Леонид Федун пригрозил снять команду с чемпионата. Но спустя время Леонид Арнольдович передумал. И спартаковцы в итоге вышли на поле на матч с "Ахматом".

Состав красно-белых на матч #СпартакАхмат 🔥

💪🏻 Максименко проводит 70-й матч за "Спартак"

🙌🏻 Умяров в старте pic.twitter.com/rFWzXhpZOc — ФК "Спартак-Москва" (@fcsm_official) August 14, 2020

На матче не присутствовал главный тренер команды Доменико Тедеско. Немецкому коучу стало плохо и он остался в гостинице. В итоге игрой руководил его ассистент Андреас Хинкель.

Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев был на своем месте. И он отправил на поле добывать очки этих парней:»

Несостоявшийся гол Ларссона

Автор Rusfootball.info Григорий Каленов отмечает активное начало матча и разбирает первый спорный момент с отмененным голом «Спартака».

«Первые минуты второго матча в сезоне "Спартаку" пришлось даже отбиваться от напористого "Ахмата" Андрея Талалаева. Однако первый гол в матче пришёл в ворота Георги Шелии. Крал бросил через правый фланг на Понсе, тот в касание переправил на мгновенно набравшего скорость Ларссона.

Забивавший в прошлом туре в ворота "Сочи" форвард вошёл в штрафную и сначала пробил в защитника, но мяч отскочил обратно — и Ларссон расстреливал пустые ворота. "Спартак" бросился праздновать, но Евгений Турбин уже прикладывал пальцы к наушнику.

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Сначала было даже сложно представить, в каком именно фрагменте атаки кто-то из москвичей нарушил правила. Более подробный повтор дал ответ — мяч попал Джордану в локоть. И отскочил на газон прямо перед ним, позволил очень удобно бить по воротам.

Споров в социальных сетях вспыхнуло не так много. Любое касание мяча рукой в чужой штрафной считается нарушением правил. А в том, что локоть Ларссона соприкоснулся с мячом, сомнений не возникает».

Джордан Ларссон Нападающий «Спартака» В целом мы контролировали игру, но не обошлось без ошибок. Матч нам удался, мы одержали хорошую победу. Мой гол, который не был засчитан в первом тайме? Мяч попал в руку. Мне показалось, что это довольно странная ситуация, но раз VAR так решил… Тем не менее я рад, что забил пенальти во втором тайме.

Отмененный гол Джикии

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак отмечает преимущество «Спартака» во владении мячом и по количеству созданных моментов.

«А "Спартак" больше владел мячом, почти не отдавая его сопернику, однако половина передач хозяев в первом тайме была совершена на своей половине поля. Грозненцы не слишком активно прессинговали, зато встречали оппонентов высоко, в районе центрального круга, и умело создавали большинство в каждой зоне.

Очень тяжело пришлось Мирославу Богосавацу на левом фланге обороны. Ему поочередно противостояли Ларссон и Зобнин, иногда Эсекиэль Понсе. Серб проигрывал им в тактической грамотности и скорости. С его края и был создан лучший "легальный" момент тайма — Зобнин совершил рывок и классно подал на дальнюю штангу на ногу Айртону, чей удар каким-то невероятным движением сумел отбить в штангу Шелия. Легальный, потому что был еще и гол Георгия Джикии, забитый из полутораметрового офсайда.

Неудачный матч у "Ахмата" провел и атакующий полузащитник Исмаэл. Никакой контригры гости в первом тайме не продемонстрировали, и Талалаев заменил бразильца еще до перерыва. Вместо него вышел второй нападающий Андрес Понсе. Владимир Ильин опустился глубже. На последних секундах тайма венесуэлец классно открылся между центральными защитниками и едва не наказал спартаковцев за расточительность (10 ударов за тайм, 1 — в створ)».

Андреас Хинкель Тренер «Спартака» Очень важно, что несмотря на то, что произошло в первом тайме, мы продолжили гнуть свою линию и во втором смогли реализовать свои шансы. Мы заслужили эту победу. Важно, что команда показала характер. Каждый гол «Спартака» проверяется видеоассистентом? Это происходит везде, практически каждый гол проверяется. Поэтому ты не можешь радоваться голу, пока его окончательно не утвердят. Эмоции уже не те, и это то, что мне не нравится в ВАРе. Но задача ВАРа — делать футбол более справедливым. Мы не должны обращать внимание на ситуации, когда наши голы не засчитываются, мы должны делать все, чтобы забить еще.

Новые тактические фишки Тедеско

Автор «Спорт день за днем» Тимур Валеев хвалит тактические инновации немецкого тренера, которые принесли результат даже в отсутствие специалиста.

«Несмотря на ошибку арбитра в матче "Спартак" — "Сочи", многие обратили внимание на то, что команда Доменико Тедеско отпустила игру и допустила ситуацию, при которой соперник мог отыграться. Красно-белые продолжают совершенствовать свою игру. А Тедеско, похоже, понемногу берет пример с Юлиана Нагельсманна.

В Лиге чемпионом мы видели, как его игроки "РБ Лейпцига" феноменально меняли позиции по ходу игры. В "Спартаке" нет таких же универсальных футболистов. Но тем не менее, игроки тоже стараются менять схему и строй в зависимости от эпизода. Если изначально команда вышла в схеме 3-4-1-2, то в затяжной позиционной атаке происходят изменения. Самуэль Жиго поднимается в опорную зону, Алекс Крал уходит на правый фланг, а Роман Зобнин становится не правым латералем, а правым вингером. Таким образом, схема преображается до 4-2-4.

Собственно, за счет передвижений именно на правом фланге "Спартак" здорово нагрузил левого защитника "Ахмата" Мирослава Богосаваца. Поэтому он смог набить неплохую статистику в первом тайме — 4 перехвата и 3 отбора. В грозненской команде ни у кого не было больше оборонительных действий. Но нельзя сказать, что Богосавац никого не пропускал. Даже наоборот. Джордан Ларссон часто смещался, насыщая его зону. Швед даже гол забил после индивидуального прохода в штрафную с правого фланга, но его отменили из-за попадания мяча в руку. В итоге на перерыв команды ушли, не открыв счет.

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Но после перерыва "Спартак" не изменил игру. Это не требовалось. Как только красно-белые ускоряли игру, игроки "Ахмата" начинали ошибаться. Это вылилось в почти четырехкратное превышение по количеству нарушений правил и карточкам».

Андрей Талалаев Главный тренер «Ахмата» В целом, «Спартак» заслуженно победил. Не хватило реализации моментов. У нас было четыре момента, но, к сожалению, мы ничего не реализовали. «Спартак» играл лучше по сравнению с прошлым годом и по сравнению с нами. Оба гола пропустили после стандартов, не хочу сейчас углубляться в дебри. После «Сочи» «Спартак» заслуженно получил 11-метровый. Но в следующем моменте Соболев также положил руки на игрока.

Ларссон стал лидером «Спартака»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов замечает, что матч с «Ахматом» выявил нового лидера в составе московской команды.

«Произошло важное изменение — место в старте потерял Бакаев. В последних матчах Зелимхан действительно выглядел неважно, и Тедеско с Хинкелем отреагировали на это. Предложив взамен очень интересное решение.

Казалось бы, шанс для Тила, но нет. Место Бакаева — и это главная находка тренерского штаба красно-белых — занял Ларссон. Даже не столько занял место, сколько взял его роль — роль ключевого игрока в атаке. Того, кто за счет индивидуальных качеств может создать момент и решить его.

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Джордан, несомненно, стал лучшим футболистом матча. Он действовал то на позиции "десятки", из глубины, то играл третьего форварда вместе с Понсе и Соболевым. Именно Ларссон стал триггером, который переключал схему москвичей с 3-4-3 на 3-5-2 — и обратно. За счет скорости, маневренности и умения пройти соперника один в один. Как когда-то этот делал Промес.

Именно эти качества позволили Ларссону открыть, казалось бы, счет уже на 17-й минуте, однако гол отменили — и тут ВАР сработал четко, игра рукой действительно была. По нынешним правилам любое такое касание в атаке — нарушение. Хотя для измотанной нервной системы спартаковских болельщиков это, конечно, слабое утешение.

Но то фанаты, а команду такое развитие событий не выбило из колеи. "Спартак" не просто контролировал игру — он получал от нее удовольствие. Давление нарастало, и гол в ворота "Ахмата" назревал».

Шамиль Газизов Генеральный директор «Спартака» Мне в «Спартаке» хорошо. Надеюсь, мы потихонечку все меняем. Мы меньше говорим о судействе и стараемся больше говорить об игре. Я не говорю, что мы к этому уже пришли, но мы пытаемся это сделать и будем дальше концентрироваться на игровых действиях.

Во втором тайме голы не отменяли

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов хвалит красно-белых за успешно проведенный второй тайм, в котором они сумели забить два мяча.

«Герой начала второго тайма — Самуэль Жиго. Сперва француз едва не привёз гол в ворота "Спартака". Его подстраховал Павел Маслов, который остановил передачу на пустые ворота. Видимо, отвык от давления, а оно появилось с выходом на замену второго форварда "Ахмата" Андреса Понсе.

На 51-й минуте Жиго на стандарте заработал пенальти в ворота "Ахмата". Антон Швец перестарался, держа защитника красно-белых. Теперь судьи с VAR ничего не отменили, Ларссон забил с "точки".

После этого неприятности стали сыпаться на "Ахмат". Получил травму Зоран Нижич: хорват оказался в нокауте после мощнейшего удара Соболева, и его увезли с поля. На 69-й минуте "Спартак" забил второй гол, причём опять благодаря "стандарту".

Айртон на скорости убегал от Максима Ненахова — игрок гостей сфолил. Соболев после навеса сделал скидку на Понсе, а тот, избежав офсайда (и, что не менее важно, даже подозрения на попадание во вне игры), опередил того же Ненахова».

Георгий Джикия Защитник «Спартака» Я судейство не обсуждаю и прошу не задавать эти вопросы мне и ребятам. Это отнимает много эмоций и во время игры, и после. Мы договорились с ребятами, что будем концентрироваться на своей игре и показывать результат.

Турбин отсудил хорошо

Автор «Чемпионата» Дмитрий Росип занимается подстчетом желтых и красных карточек, чтобы оценить судейство в матче.

«Спустя несколько минут после забитого гола чрезмерно жёсткая игра в исполнении футболистов "Ахмата" привела к удалению. Ненахов получил второе предупреждение за удар Джикии по лицу и отправился в раздевалку. Эта красная карточка стала третьей для грозненцев за четыре последних матча со "Спартаком".

Уже под конец игры вторую жёлтую карточку за всю игру получили красно-белые. Роман Зобнин в подкате задел соперника и получил от Турбина предупреждение.

Суммарно за оба тайма "Ахмат" совершил 18 фолов, что в три раза больше, чем у "Спартака" (6 фолов). Футболисты из Грозного получили восемь жёлтых и одну красную карточки. "Спартак" ушёл с поля только с двумя “горчичниками” и в целом может быть доволен судейством бригады Евгения Турбина».

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