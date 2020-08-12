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    Подпорченная победа. «Зенит» обыграл «Ротор» не без помощи судейской ошибки

    Реакция спортивных СМИ на победу «Зенита» в Волгограде

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    Петербургский «Зенит» на выезде переиграл «Ротор» (2:0) в матче 1-го тура РПЛ. На 22-й минуте нападающий Артем Дзюба открыл счет, замкнув прострел Себастьяна Дриусси. Под занавес встречи уже сам Дриусси забил мяч на добивании, удвоив счет.

    Знакомимся с «Ротором» заново

    Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак изучает стартовые составы команд на матч 1-го тура.

    «Сергей Семак воспользовался новыми правилами лимита на легионеров, выпустив в старте семерых легионеров. Помимо привычной шестерки иностранцев в основе появился Себастьян Дриусси, занявший позицию на левом фланге. Он и стал героем матча, поучаствовав в обоих голах. В остальном состав "Зенита", с учетом замены Бранислава Ивановича на Деяна Ловрена, был привычным.

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    • С "Ротором" мы знакомимся заново. Российским любителям футбола должны быть известны вратарь Александр Довбня (экс-»Торпедо«, СКА и "Оренбург"), защитники Седрик Гогуа (аренда из ЦСКА) и Даниил Степанов (аренда из "Рубина") и нападающий Камиль Муллин (экс-»Рубин«).

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    Эту четверку именитый в прошлом полузащитник Александр Хацкевич выставил с первых минут. Илья Жигулев и Бека Микелтадзе вышли на замену, Николай Кипиани, Алексей Евсеев и Джано Ананидзе не попали даже в заявку».

    Волгоградская ностальгия

    Репортер Sport24 Владимир Колос рассказывает об антураже матча на «Волгоград Арене».

    «В Премьер-лиге "Ротора" не было 16 лет. Причем последний матч на высшем уровне команда провела как раз против "Зенита". В ноябре 2004 года здесь же, в Волгограде, питерцы выиграли со счетом 5:2. 

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    • Но перед началом встречи фанаты "Ротора" решили вспомнить другую встречу с сине-бело-голубыми. На трибуне появился баннер с табло матча "Ротор" — "Зенит" 1992 года, который завершился со счетом 6:1 в пользу волгоградцев.

    Перформанс болельщиков «Ротора»

    Билеты на исторический для "Ротора" матч были раскуплены за два часа. Часть из них досталась болельщикам из Санкт-Петербурга, которые организовали гостевой сектор в составе примерно 500 человек. Так что сине-бело-голубые в этом матче тоже без поддержки не остались».

    Дриусси создал гол Дзюбы

    Автор «Спорт день за днем» Тимур Валеев отмечает, что матч в Волгограде развивался по ожидаемому сценарию и счет ожидаемо открыл «Зенит».

    «Сценарий игры "Ротор" — "Зенит" был ожидаем еще до ее начала. Команда Александра Хацкевича практически не изменила состав по сравнению с прошлым сезоном, который она провела в ФНЛ. Следовательно, против сильных соперников "Ротор" не может играть никак, кроме как от обороны. Именно поэтому команда вышла в крайне закрытой схеме 5-3-2. Это было логично, ведь в Волгоград приехал чемпион страны.

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    • "Зенит" в свою очередь уже обучен взламывать плотную оборону соперника. Достаточно вспомнить хотя бы качественные матчи "Уфы". Сергей Семак после того матча говорил, что в таких играх надо делать ставку на кроссы в штрафную, стандартные положения и дальние удары.

    Календарь и таблица РПЛ

    "Ротор" почти не позволял бить издали. Но при этом неоднократно пускали себе за спину зенитовцев крайние защитники волгоградской команды. И Антон Пискунов, и Данил Степанов допускали много ошибок. Последний, например, часто давал шансы "Зениту" со стандартных положений. Его легко обыгрывал Малком, поэтому защитник "Ротора" часто фолил (набрал три нарушения за игру).

    «Ротор» — «Зенит»

    Однако гораздо более важным игроком в матче стал Себастьян Дриусси. Аргентинец проделал огромный объем работы в первом тайме. Он опускался в среднюю линию, чтобы начинать атаки. Он прессинговал защитников "Ротора" после потери. И именно так "Зенит" забил гол. Дриусси обокрал в штрафной соперника Пискунова, а вторым касанием не глядя прострелил вдоль ворот. Сердар Азмун проскочил мимо мяча, а Артем Дзюба замкнул прострел на дальней штанге».

    Перед голом Дзюба был в офсайде

    Автор Rusfootball.info Роман Гуськов сомневается в легитимности гола, забитого нападающим «Зенита» в ворота «Ротора».

    «Вчера Алексей Еськов и Леонид Калошин втолковывали нам, что VAR может отправить главного арбитра пересматривать момент только в случае явной ошибки на уровне было касание или не было. Если верить Еськову, VAR — малополезная штука. Есть техническая возможность исправить все ошибки, но это запрещено?

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    • Был офсайд или не был — тот же уровень. С определением наличия или отсутствия положения "вне игры" ошибка может быть только явной вне зависимости от трактовок главного арбитра — офсайд или есть, или нет. Если мы говорим о пассивном/активном, то да, здесь уже могут вмешаться различные аспекты.

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    Но ситуация с голом "Зенита" в ворота "Ротора", на которую в перерыве в студии "Матч Премьер" обратили внимание комментаторы Эльвин Керимов и Александр Пойда, проще. Мяч направляется в штрафную, а Дзюба готовится к борьбе за него с Азатом Байрыевым и явно влияет на эпизод.

    «Ротор» — «Зенит»

    Весь вопрос в том, был офсайд или не был. Поэтому отматываем назад. И что мы видим? Через 7 секунд, после выноса Байрыева, обусловленного борьбой с Дзюбой, "Зенит" забил гол. Офсайд небольшой, неочевидный? Да, но, повторюсь, очевидность или неочевидность здесь не влияет, это медицинский факт да/нет. Ну и просто напомню, что "Крылья" вылетели из РПЛ после отмены гола из-за такого офсайда».

  • Александр Хацкевич
  • Главный тренер «Ротора»
  • Было неплохо! Было волнение — для многих ребят это первая игра в РПЛ. И сразу с чемпионом. Но радует, что в раздевалке у ребят было чувство неудовлетворенности. Могли ведь сравнять. Нас, кстати, наказали за первую же ошибку — это уровень команды соперника. К слову, в среду нас было еще 14 человек — потом добавлялись ребята. Но они заслужили место в составе.

    • Дриусси продолжил звездить во втором тайме

    Автор «Чемпионата» Анатолий Романов хвалит удачные замены Сергея Семака и игру Себастьяна Дриуссии во втором тайме.

    «В течение 17-18 минут после перерыва казалось, что "Ротору" стало тяжело выдерживать темп. "Зенит" владел полным преимуществом, а волгоградцы с трудом переходили центр поля. Однако в середине второго тайма игра вдруг поменялась.

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    • То ли хозяева взорвались, вспомнив, что нужно забивать, то ли гости "заснули", потеряли концентрацию. Команда Хацкевича провела несколько атак, создала два-три опасных момента. Семак отреагировал заменами: вместо Малкома и Сердара Азмуна вышли Юрий Жирков и Эмилиано Ригони.

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    После замен "Зенит" опять перевёл игру на чужую половину поля и на 79-й минуте забил. Ригони, получая мяч на фланге, избежал офсайда (задержался Олег Кожемякин) и сделал передачу на Дзюбу, а голкипер Александр Довбня вроде бы отбил удар, но отпустил мяч. Признанный в итоге лучшим игроком матча Дриусси преуспел на добивании.

    «Ротор» — «Зенит»

    Второй тайм "Зенит" выиграл по ударам — 7:5 (в створ — 3:2). В концовке Дзюба мог оформить дубль после кросса неплохо вышедшего на замену Данилы Кругового. Но вместо гола капитан сборной России получил повреждение в столкновении с Гогуа. К счастью, несерьёзное».

  • Сергей Семак
  • Главный тренер «Зенита»
  • Тяжелая игра. В первом тайме смотрелись получше, на мой взгляд. Во втором тайме был небольшой промежуток времени, где нам не удавалось хорошо контролировать мяч. В концовке, особенно после второго забитого мяча, стало полегче и довели дело до заслуженной победы. Поздравляю ребят и болельщиков с удачным дебютом в этом чемпионате. Могу сказать о «Роторе» по сегодняшней игре. Конечно, желание, движение и мотивация у ребят были очень хорошие. Смотрелись абсолютно достойно. Могу только похвалить команду за желание, движение и борьбу. Нам пришлось очень непросто.

    • Рекорды Дзюбы и звезды-невидимки

    Корреспондентка «Спорт-Экспресса» Наталья Юрина считает, что не все звездные легионеры в составе «Зенита» сыграли на максимуме своих возможностей.

    «Наверное, из игры немного выпали легионеры, к которым наблюдается повышенный интерес. Это — Малком и новичок "Зенита" Деян Ловрен. Бразилец не слишком активно шел в дриблинг (4 попытки, из которых 2 успешные) и отдал только 2 передачи под удар.

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    • А хорват не слишком активно участвовал в созидании: сравните его 53 паса с 71 у партнера по центру обороны — Ярослава Ракицкого. Впрочем, Ловрен трижды вынес мяч подальше от своих ворот и совершил две блокировки в штрафной — передачи и удара.

    Зато лучший игрок минувшего розыгрыша РПЛ Артем Дзюба подтвердил, что готов бороться за это звание и в новом сезоне. 4 удара, из которых один стал голевым, 2 ключевые передачи и сразу 6 выигранных единоборств в воздухе — лучший показатель среди обеих команд.

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    Дзюба забил 55-й гол за сине-бело-голубых, сравнявшись по этому показателю с Халком (третье место в списке лучших снайперов команды). А также принял участие в сотой голевой атаке петербуржцев (четвертое место в истории клуба)».

  • Александр Медведев
  • Генеральный директор «Зенита»
  • Очень важно начинать чемпионат с победы. «Ротор» имеет хорошие перспективы, команда не тушевалась и даже хотела озадачить «Зенит» в начале матча активным прессингом. Во втором тайме у них тоже был активный отрезок игры. Победа непростая, но заслуженная, потому что по уровню организации игры и индивидуальному мастерству, понятное дело, «Зенит» имеет преимущество. Но часто такого преимущества не хватает. Они смело начали, потому что так активно прессинговать, по-моему, на протяжении минут 15 очень энергозатратно. Думаю, это был их план на игру — добиться быстрого успеха. Хорошо сыграли наши центральные защитники Ярослав Ракицкий и Деян Ловрен, и в дальнейшем они играли очень четко. Теперь матч против «Ростова», это соперник другого уровня, будет интересный футбол

    • За «Ротор» не стыдно

    Автор Soccer.ru Вадим Багров находит за что похвалить чемпиона ФНЛ, который довольно успешно противостоял победителю РПЛ.

    «У "Зенита" мало что конструктивного получилось, поскольку победители сезона в ФНЛ играли за линией мяча. Это был "автобус" по типу того, что на старте прошлого сезона использовал "Тамбов", причем даже один общий игрок в защите имеется — Седрик Гогуа был в центре тройки обороны Хацкевича, и сыграл арендованный у ЦСКА футболист без грубых ошибок.

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    • В атаку "Ротор" ходил старательно и довольно резко, но редко, поскольку не было людей с последним пасом. Понятно, что в лазарете имеется Джано — "Ротор" уже подписал плеймейкера, но сегодня играли без него. По последним передачам клуб из ФНЛ уступал "Зениту", хотя Султанов и Макаров пытались создавать моменты для Муллина. Но без ярко выраженного атакующего футболиста между линиями "Ротору" будет сложно в РПЛ.

    «Ротор» — «Зенит»

    По точным ударам получили равенство. "Зенит" четыре раза попал по воротам "Ротора", и новичок из ФНЛ столько же раз добрался до Кержакова. А если учесть обстоятельства — голевой удар Дриусси случился после обидного выстрела по своим воротам, а голевой удар Дзюбы требует пояснений (смотрите чуть ниже), то ничья "Ротора" — как победа. И мяч перехватывали, и на втором этаже боролись. За команду Хацкевича не было стыдно».

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