Подпорченная победа. «Зенит» обыграл «Ротор» не без помощи судейской ошибки

Петербургский «Зенит» на выезде переиграл «Ротор» (2:0) в матче 1-го тура РПЛ. На 22-й минуте нападающий Артем Дзюба открыл счет, замкнув прострел Себастьяна Дриусси. Под занавес встречи уже сам Дриусси забил мяч на добивании, удвоив счет.

Знакомимся с «Ротором» заново

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак изучает стартовые составы команд на матч 1-го тура.

«Сергей Семак воспользовался новыми правилами лимита на легионеров, выпустив в старте семерых легионеров. Помимо привычной шестерки иностранцев в основе появился Себастьян Дриусси, занявший позицию на левом фланге. Он и стал героем матча, поучаствовав в обоих голах. В остальном состав "Зенита", с учетом замены Бранислава Ивановича на Деяна Ловрена, был привычным.

С "Ротором" мы знакомимся заново. Российским любителям футбола должны быть известны вратарь Александр Довбня (экс-»Торпедо«, СКА и "Оренбург"), защитники Седрик Гогуа (аренда из ЦСКА) и Даниил Степанов (аренда из "Рубина") и нападающий Камиль Муллин (экс-»Рубин«).

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Эту четверку именитый в прошлом полузащитник Александр Хацкевич выставил с первых минут. Илья Жигулев и Бека Микелтадзе вышли на замену, Николай Кипиани, Алексей Евсеев и Джано Ананидзе не попали даже в заявку».

Волгоградская ностальгия

Репортер Sport24 Владимир Колос рассказывает об антураже матча на «Волгоград Арене».

«В Премьер-лиге "Ротора" не было 16 лет. Причем последний матч на высшем уровне команда провела как раз против "Зенита". В ноябре 2004 года здесь же, в Волгограде, питерцы выиграли со счетом 5:2.

Но перед началом встречи фанаты "Ротора" решили вспомнить другую встречу с сине-бело-голубыми. На трибуне появился баннер с табло матча "Ротор" — "Зенит" 1992 года, который завершился со счетом 6:1 в пользу волгоградцев.

Перформанс болельщиков «Ротора» «Зенит»

Билеты на исторический для "Ротора" матч были раскуплены за два часа. Часть из них досталась болельщикам из Санкт-Петербурга, которые организовали гостевой сектор в составе примерно 500 человек. Так что сине-бело-голубые в этом матче тоже без поддержки не остались».

Дриусси создал гол Дзюбы

Автор «Спорт день за днем» Тимур Валеев отмечает, что матч в Волгограде развивался по ожидаемому сценарию и счет ожидаемо открыл «Зенит».

«Сценарий игры "Ротор" — "Зенит" был ожидаем еще до ее начала. Команда Александра Хацкевича практически не изменила состав по сравнению с прошлым сезоном, который она провела в ФНЛ. Следовательно, против сильных соперников "Ротор" не может играть никак, кроме как от обороны. Именно поэтому команда вышла в крайне закрытой схеме 5-3-2. Это было логично, ведь в Волгоград приехал чемпион страны.

"Зенит" в свою очередь уже обучен взламывать плотную оборону соперника. Достаточно вспомнить хотя бы качественные матчи "Уфы". Сергей Семак после того матча говорил, что в таких играх надо делать ставку на кроссы в штрафную, стандартные положения и дальние удары.

Календарь и таблица РПЛ

"Ротор" почти не позволял бить издали. Но при этом неоднократно пускали себе за спину зенитовцев крайние защитники волгоградской команды. И Антон Пискунов, и Данил Степанов допускали много ошибок. Последний, например, часто давал шансы "Зениту" со стандартных положений. Его легко обыгрывал Малком, поэтому защитник "Ротора" часто фолил (набрал три нарушения за игру).

Однако гораздо более важным игроком в матче стал Себастьян Дриусси. Аргентинец проделал огромный объем работы в первом тайме. Он опускался в среднюю линию, чтобы начинать атаки. Он прессинговал защитников "Ротора" после потери. И именно так "Зенит" забил гол. Дриусси обокрал в штрафной соперника Пискунова, а вторым касанием не глядя прострелил вдоль ворот. Сердар Азмун проскочил мимо мяча, а Артем Дзюба замкнул прострел на дальней штанге».

Перед голом Дзюба был в офсайде

Автор Rusfootball.info Роман Гуськов сомневается в легитимности гола, забитого нападающим «Зенита» в ворота «Ротора».

«Вчера Алексей Еськов и Леонид Калошин втолковывали нам, что VAR может отправить главного арбитра пересматривать момент только в случае явной ошибки на уровне было касание или не было. Если верить Еськову, VAR — малополезная штука. Есть техническая возможность исправить все ошибки, но это запрещено?

Был офсайд или не был — тот же уровень. С определением наличия или отсутствия положения "вне игры" ошибка может быть только явной вне зависимости от трактовок главного арбитра — офсайд или есть, или нет. Если мы говорим о пассивном/активном, то да, здесь уже могут вмешаться различные аспекты.

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Но ситуация с голом "Зенита" в ворота "Ротора", на которую в перерыве в студии "Матч Премьер" обратили внимание комментаторы Эльвин Керимов и Александр Пойда, проще. Мяч направляется в штрафную, а Дзюба готовится к борьбе за него с Азатом Байрыевым и явно влияет на эпизод.

Весь вопрос в том, был офсайд или не был. Поэтому отматываем назад. И что мы видим? Через 7 секунд, после выноса Байрыева, обусловленного борьбой с Дзюбой, "Зенит" забил гол. Офсайд небольшой, неочевидный? Да, но, повторюсь, очевидность или неочевидность здесь не влияет, это медицинский факт да/нет. Ну и просто напомню, что "Крылья" вылетели из РПЛ после отмены гола из-за такого офсайда».

Александр Хацкевич Главный тренер «Ротора» Было неплохо! Было волнение — для многих ребят это первая игра в РПЛ. И сразу с чемпионом. Но радует, что в раздевалке у ребят было чувство неудовлетворенности. Могли ведь сравнять. Нас, кстати, наказали за первую же ошибку — это уровень команды соперника. К слову, в среду нас было еще 14 человек — потом добавлялись ребята. Но они заслужили место в составе.

Дриусси продолжил звездить во втором тайме

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов хвалит удачные замены Сергея Семака и игру Себастьяна Дриуссии во втором тайме.

«В течение 17-18 минут после перерыва казалось, что "Ротору" стало тяжело выдерживать темп. "Зенит" владел полным преимуществом, а волгоградцы с трудом переходили центр поля. Однако в середине второго тайма игра вдруг поменялась.

То ли хозяева взорвались, вспомнив, что нужно забивать, то ли гости "заснули", потеряли концентрацию. Команда Хацкевича провела несколько атак, создала два-три опасных момента. Семак отреагировал заменами: вместо Малкома и Сердара Азмуна вышли Юрий Жирков и Эмилиано Ригони.

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После замен "Зенит" опять перевёл игру на чужую половину поля и на 79-й минуте забил. Ригони, получая мяч на фланге, избежал офсайда (задержался Олег Кожемякин) и сделал передачу на Дзюбу, а голкипер Александр Довбня вроде бы отбил удар, но отпустил мяч. Признанный в итоге лучшим игроком матча Дриусси преуспел на добивании.

Второй тайм "Зенит" выиграл по ударам — 7:5 (в створ — 3:2). В концовке Дзюба мог оформить дубль после кросса неплохо вышедшего на замену Данилы Кругового. Но вместо гола капитан сборной России получил повреждение в столкновении с Гогуа. К счастью, несерьёзное».

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Тяжелая игра. В первом тайме смотрелись получше, на мой взгляд. Во втором тайме был небольшой промежуток времени, где нам не удавалось хорошо контролировать мяч. В концовке, особенно после второго забитого мяча, стало полегче и довели дело до заслуженной победы. Поздравляю ребят и болельщиков с удачным дебютом в этом чемпионате. Могу сказать о «Роторе» по сегодняшней игре. Конечно, желание, движение и мотивация у ребят были очень хорошие. Смотрелись абсолютно достойно. Могу только похвалить команду за желание, движение и борьбу. Нам пришлось очень непросто.

Рекорды Дзюбы и звезды-невидимки

Корреспондентка «Спорт-Экспресса» Наталья Юрина считает, что не все звездные легионеры в составе «Зенита» сыграли на максимуме своих возможностей.

«Наверное, из игры немного выпали легионеры, к которым наблюдается повышенный интерес. Это — Малком и новичок "Зенита" Деян Ловрен. Бразилец не слишком активно шел в дриблинг (4 попытки, из которых 2 успешные) и отдал только 2 передачи под удар.

А хорват не слишком активно участвовал в созидании: сравните его 53 паса с 71 у партнера по центру обороны — Ярослава Ракицкого. Впрочем, Ловрен трижды вынес мяч подальше от своих ворот и совершил две блокировки в штрафной — передачи и удара.

Зато лучший игрок минувшего розыгрыша РПЛ Артем Дзюба подтвердил, что готов бороться за это звание и в новом сезоне. 4 удара, из которых один стал голевым, 2 ключевые передачи и сразу 6 выигранных единоборств в воздухе — лучший показатель среди обеих команд.

Дзюба забил 55-й гол за сине-бело-голубых, сравнявшись по этому показателю с Халком (третье место в списке лучших снайперов команды). А также принял участие в сотой голевой атаке петербуржцев (четвертое место в истории клуба)».

Александр Медведев Генеральный директор «Зенита» Очень важно начинать чемпионат с победы. «Ротор» имеет хорошие перспективы, команда не тушевалась и даже хотела озадачить «Зенит» в начале матча активным прессингом. Во втором тайме у них тоже был активный отрезок игры. Победа непростая, но заслуженная, потому что по уровню организации игры и индивидуальному мастерству, понятное дело, «Зенит» имеет преимущество. Но часто такого преимущества не хватает. Они смело начали, потому что так активно прессинговать, по-моему, на протяжении минут 15 очень энергозатратно. Думаю, это был их план на игру — добиться быстрого успеха. Хорошо сыграли наши центральные защитники Ярослав Ракицкий и Деян Ловрен, и в дальнейшем они играли очень четко. Теперь матч против «Ростова», это соперник другого уровня, будет интересный футбол

За «Ротор» не стыдно

Автор Soccer.ru Вадим Багров находит за что похвалить чемпиона ФНЛ, который довольно успешно противостоял победителю РПЛ.

«У "Зенита" мало что конструктивного получилось, поскольку победители сезона в ФНЛ играли за линией мяча. Это был "автобус" по типу того, что на старте прошлого сезона использовал "Тамбов", причем даже один общий игрок в защите имеется — Седрик Гогуа был в центре тройки обороны Хацкевича, и сыграл арендованный у ЦСКА футболист без грубых ошибок.

В атаку "Ротор" ходил старательно и довольно резко, но редко, поскольку не было людей с последним пасом. Понятно, что в лазарете имеется Джано — "Ротор" уже подписал плеймейкера, но сегодня играли без него. По последним передачам клуб из ФНЛ уступал "Зениту", хотя Султанов и Макаров пытались создавать моменты для Муллина. Но без ярко выраженного атакующего футболиста между линиями "Ротору" будет сложно в РПЛ.

По точным ударам получили равенство. "Зенит" четыре раза попал по воротам "Ротора", и новичок из ФНЛ столько же раз добрался до Кержакова. А если учесть обстоятельства — голевой удар Дриусси случился после обидного выстрела по своим воротам, а голевой удар Дзюбы требует пояснений (смотрите чуть ниже), то ничья "Ротора" — как победа. И мяч перехватывали, и на втором этаже боролись. За команду Хацкевича не было стыдно».

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