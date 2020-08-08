РПЛ. ЦСКА обыграл «Химки», «Ростов» в гостях у «Тамбова»

«Химки» — ЦСКА 0:2
ЦСКА одержал победу над «Химками» в выездном матче первого тура российской Премьер-лиги.
Встреча, которая прошла на «Арене Химки», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
«Армейцы» вышли вперед на 18-й минуте. Иван Обляков прорвался по центру и пробил с дальней дистанции, мяч от ноги Егора Данилкина отскочил к Константину Кучаеву, который подстроился и в касание пробил в нижний угол.
На последней минуте первого тайма «красно-синие» удвоили свое преимущество. Кучаев забежал по левому флангу, дошел до лицевой и прострелил в центр штрафной, где Алан Дзагоев принял мяч и вторым касанием пробил точно в дальний угол.
В следующем туре ЦСКА на своем поле примет «Тамбов» 15 августа. «Химки» днем ранее сыграют в гостях у «Сочи».
«Тамбов» — «Ростов»
8 августа, 18:30 мск
«Уфа» — «Краснодар»
9 августа, 17:00 мск
«Арсенал» — «Ахмат»
9 августа, 19:00 мск
«Спартак» — «Сочи»
9 августа, 20:00 мск
«Урал» — «Динамо»
10 августа, 17:00 мск
«Ротор» — «Зенит»
11 августа, 18:00 мск