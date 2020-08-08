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    РПЛ. ЦСКА обыграл «Химки», «Ростов» в гостях у «Тамбова»

    Обзор матчей первого тура чемпионата России по футболу

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    «Химки» — ЦСКА
    «Химки» — ЦСКА
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    С 8 по 11 августа в российской Премьер-лиге пройдут матчи первого тура сезона 2020/21.

    «Химки» — ЦСКА 0:2

    ЦСКА одержал победу над «Химками» в выездном матче первого тура российской Премьер-лиги.

    Встреча, которая прошла на «Арене Химки», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

    «Армейцы» вышли вперед на 18-й минуте. Иван Обляков прорвался по центру и пробил с дальней дистанции, мяч от ноги Егора Данилкина отскочил к Константину Кучаеву, который подстроился и в касание пробил в нижний угол.

    На последней минуте первого тайма «красно-синие» удвоили свое преимущество. Кучаев забежал по левому флангу, дошел до лицевой и прострелил в центр штрафной, где Алан Дзагоев принял мяч и вторым касанием пробил точно в дальний угол.

    РПЛ. 1-й тур
    «Химки» — «ЦСКА» (Москва) — 0:2 (0:2)
    Голы: Кучаев, 18 (0:1). Дзагоев, 45 (0:2)«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Кухарчук (Конате, 67), Корян (Алиев, 46), Мартусевич, Трошечкин, Боженов, Полярус, Дядюн«ЦСКА» (Москва): Акинфеев, Набабкин, Щенников, Мариу Фернандес, Дивеев, Карпов, Дзагоев (Сигурдссон, 54), Кучаев (Бийол, 83), Обляков (Бистрович, 84), Марадишвили (Гайч, 84), Чалов (Тикнизян, 64)

    В следующем туре ЦСКА на своем поле примет «Тамбов» 15 августа. «Химки» днем ранее сыграют в гостях у «Сочи».

    «Тамбов» — «Ростов»

    8 августа, 18:30 мск

    «Уфа» — «Краснодар»

    9 августа, 17:00 мск

    «Арсенал» — «Ахмат»

    9 августа, 19:00 мск

    «Спартак» — «Сочи»

    9 августа, 20:00 мск

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    «Урал» — «Динамо»

    10 августа, 17:00 мск

    «Ротор» — «Зенит»

    11 августа, 18:00 мск

    «Рубин» — «Локомотив»

    11 августа, 20:00 мск

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