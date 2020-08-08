РПЛ. ЦСКА обыграл «Химки», «Ростов» в гостях у «Тамбова»

С 8 по 11 августа в российской Премьер-лиге пройдут матчи первого тура сезона 2020/21.

«Химки» — ЦСКА 0:2

ЦСКА одержал победу над «Химками» в выездном матче первого тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на «Арене Химки», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

«Армейцы» вышли вперед на 18-й минуте. Иван Обляков прорвался по центру и пробил с дальней дистанции, мяч от ноги Егора Данилкина отскочил к Константину Кучаеву, который подстроился и в касание пробил в нижний угол.

На последней минуте первого тайма «красно-синие» удвоили свое преимущество. Кучаев забежал по левому флангу, дошел до лицевой и прострелил в центр штрафной, где Алан Дзагоев принял мяч и вторым касанием пробил точно в дальний угол.

РПЛ. 1-й тур «Химки» — «ЦСКА» (Москва) — 0:2 (0:2) Голы: Кучаев, 18 (0:1). Дзагоев, 45 (0:2)«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Кухарчук (Конате, 67), Корян (Алиев, 46), Мартусевич, Трошечкин, Боженов, Полярус, Дядюн«ЦСКА» (Москва): Акинфеев, Набабкин, Щенников, Мариу Фернандес, Дивеев, Карпов, Дзагоев (Сигурдссон, 54), Кучаев (Бийол, 83), Обляков (Бистрович, 84), Марадишвили (Гайч, 84), Чалов (Тикнизян, 64)

В следующем туре ЦСКА на своем поле примет «Тамбов» 15 августа. «Химки» днем ранее сыграют в гостях у «Сочи».

«Тамбов» — «Ростов»

8 августа, 18:30 мск

«Уфа» — «Краснодар»

9 августа, 17:00 мск

«Арсенал» — «Ахмат»

9 августа, 19:00 мск

«Спартак» — «Сочи»

9 августа, 20:00 мск

«Урал» — «Динамо»

10 августа, 17:00 мск

«Ротор» — «Зенит»

11 августа, 18:00 мск

«Рубин» — «Локомотив»

11 августа, 20:00 мск