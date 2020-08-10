Пирло в «Ювентусе». Станет ли Маэстро идеальным наставником в Турине?

, привыкший фигурировать в заголовках как легендарный игрок «Интера», «Милана» и того же «Ювентуса», теперь заставляет о себе говорить, как о главном тренере, хотя на данном посту еще даже не успел себя зарекомендовать.

Пирло? В самом деле? Человек, который начал девятую главу своей автобиографии словами: «Я бы не поставил ни цента на то, что стану тренером. Это не та работа, которая меня привлекает. Слишком много забот…»

Одно дела взять на себя роль тренера «молодежки» «Юве», где можно работать без давления, совсем другое — взять ответственность за Криштиану Роналду и компанию, удовлетворяя при этом навязчивые идеи со стороны ветеранов, жаждущих добиться успеха в еврокубках до выхода на пенсию.

Однако Пирло привык нас удивлять. Сможет ли человек по прозвищу Маэстро производить такое же приятное впечатление в новой роли?

Почему Пирло?

С тех пор, как «Ювентус» проиграл финал Лиги чемпионов «Реалу» в 2017 году, никакого чуда не произошло.

Туринцы представили Криштиану Роналду, чтобы заставить говорить о себе и продвигать бренд «Ювентуса», но команда Максимилиано Аллегри в сезоне 2018/19 все равно выглядела скучнее, чем когда-либо.

Затем они привели в клуб Сарри, и «Юве» не только продолжал оставаться скучным, но и лишился воинственного духа.

Президент Андреа Аньелли понял, что ему нужно рисковать. Он осознал, что Антонио Конте был авантюрой, которая сработала, тогда как Аллегри хоть и был ненавистным тренером «Милана», и все же его приход принес еще больше радости.

Так что, возможно, Пирло, бывший дирижер «Милана» и легенда «Ювентуса», сможет вернуть туринской команде душу, за которой так интересно было наблюдать в предыдущие сезоны династии.

«Ювентус» ясно дал понять, что хочет продолжать продвигать бренд и образ жизни «Ювентуса». Но, чтобы получать стабильный доход, нужен спортивный блеск, который не потребует революции. Бородатый хипстер, игравший в футбол как бог, удовлетворяет этим требованиям.

Каждый болельщик захочет посмотреть, как мастеровитым Роналду руководит крутой Пирло. Возможно, предложенный Пирло прагматизм, наконец, заставит эту группу людей играть в командный футбол.

Может ли это завершится провалом?

Абсолютно. Мы так мало знаем о Пирло как о тренере, что даже предсказать сложно.

Как упоминал Джорджо Кьеллини в своей книге, столь великие игроки, такие как Пирло, должны признать, что им придется иметь дело с простыми смертными, когда они станут тренерами.

Пирло не будет тренировать ни себя, ни игроков, которые обладают его величием. Так сможет ли он работать в такой обстановке или эта ситуация его расстроит?

Но разве это большая авантюра, чем назначение Сарри 14 месяцев назад?

Сарри тренировал прекрасную команду «Наполи» и завоевал трофей Лиги Европы с «Челси», но он по-прежнему оставался человеком со специфическим стилем игры, ценившим эстетику.

Как выяснилось, такая игра с трудом принесла им один трофей и привела к тому, что Роналду закатывал глава, а Леонардо Бонуччи регулярно успокаивал Сарри у технической зоны. Именно Сарри был настоящей авантюрой и, вероятно, еще большей, чем Пирло.

Что привнесет Пирло?

У Пирло может не быть тренерского опыта, и на определенном этапе это будет проблемой, но у него есть и другие качества, которые, как надеется Аньелли, ускорят развитие команды.

Пирло понимает Серию А. Он играл за три лучшие команды Италии, осознает их сильные и слабые стороны, а также знает культурные различия между клубами, готовящимися бросить ему вызов.

И если Роналду закатывал глаза, когда Сарри начинал говорить, никто не сделает того же в случае с Пирло. Как и Зинедин Зидан в «Реале», Пирло — легенда, которая завоевала много трофеев, и ей нужно подражать и уважать.

Мы знаем, что Пирло точно будет общаться с игроками лучше, чем это удавалось Сарри, в конце концов, он хорошо знаком с такими футболистами, как Джанлуиджи Буффон, Леонардо Бонуччи и Кьеллини.

И Пирло уверен в себе и знает, что «Ювентус» всегда должен побеждать, поэтому он не будет излучать беспокойство, которое мы регулярно наблюдали у Сарри.

Что касается игры, то все, что мы можем предложить, — это догадки. Мы знаем, что Пирло хочет, чтобы его команда доминировала и контролировала мяч, как и большинство современных тренеров.

Однако, в отличие от того же Пепа Гвардиолы, которого он очень уважает, или Джан Пьеро Гасперини, Пирло не убежден в том, что нужно идти на оборонительные жертвы в пользу атаки.

«С военной точки зрения, успех начинается сразу за линией фронта, то есть за линией ворот. Проще говоря, команда, которая пропустит меньше всего голов, выиграет противостояние», — объяснял Пирло в своей автобиографии.

Эти слова могут стать долгожданным облегчением для болельщиков «Юве», которые наблюдали, как их команда в этом сезоне пропустила более 40 голов и потеряла 21 очко в тех матчах, в которых вела в счете.

Какие проблемы ждут Пирло?

У «Юве» много проблем, которые необходимо решить: от снижения среднего возраста команды до нахождения баланса в полузащите, которая должно не только доставлять мяч Роналду, но и снизить давление на оборону.

Форварды «Ювентуса» в лице Роналду и Паулу Дибалы могут похвастаться высоким качеством игры, да и приезд из «Пармы» молодого Деяна Кулусевски добавляет оптимизма.

В обороне у «старой синьоры» играет один из величайших молодых защитников в мире Маттейс де Лигт. Также есть ветераны Кьеллини и Бонуччи, которые, по словам Жозе Моуринью, должны давать уроки обороны в Гарварде. Ну и не забываем Мериха Демирала — гордость турецкой защиты.

Проблемы возникают на позициях крайних защитников и, что особенно важно, в полузащите, то есть в зоне ответственности Андреа Пирло. Вот где «Ювентусу» нужно его внимание, его рекомендации и его взгляд на координацию.

Тем не менее, самое важное, что нужно сделать Пирло, — это заставить «Ювентус» снова получать удовольствие от игры в футбол, особенно после долгого, утомительного и чрезмерно трудного прошлого сезона.

Эта команда должна наслаждаться достигнутым успехом, блеском своих звезд и дружбой внутри коллектива.

Пришло время повеселиться, играя так, как это делали «Ливерпуль» или «Реал», и, может быть, туринцы смогут выиграть несколько трофеев. 0