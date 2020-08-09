ЦСКА справился с «Химками» без легионеров в основе, но потерял Дзагоева

Новый сезон РПЛ стартовал матчем между дебютантом премьер-лиги «Химками» и московским ЦСКА, победившим со счетом 2:0. Армейцы открыли счет на 18-й минуте. Отличился полузащитник Константин Кучаев, который стал автором первого гола в РПЛ сезона-2020/21. В конце первого тайма преимущество ЦСКА удвоил Алан Дзагоев, отличившийся впервые с марта 2018 года.

Гайч начал на лавке

Обозреватель «Советского Спорта» Владислав Домрачев оценивает составы команд, впечатлясь отсутствию легионеров в старте ЦСКА.

«Аргентинский форвард-новичок армейцев Адольфо Гайч не попал в стартовый состав. А их лучший игрок в прошлом сезоне Никола Влашич — в заявку. Пресс-служба ЦСКА объяснила, что у хорвата легкая мышечная травма.

В итоге красно-синие вышли на поле вовсе не чужой для себя арены — там они шесть лет принимали соперников — вообще без легионеров. Чего не случалось с апреля 1999 года, когда команду возглавлял Олег Долматов. В резерве Гончаренко оставил сразу четверых иностранцев, в том числе и пропустившего концовку прошлого сезона исландского полузащитника Арнора Сигурдссона. Точно такой же состав провел в прошлое воскресенье контрольный матч в Ватутинках против "Ротора". Тогда москвичи довольствовались сухой ничьей, а самый реальный шанс забить упустил Алан Дзагоев.

Если Гайч остался в запасе, то хозяева с первых минут показали своего новичка Брайана Идову, накануне матча перешедшего из "Локомотива" на правах аренды. Нигериец занял позицию левого центрального защитника и должен был страховать Кирилла Боженова, которому предстояло противодействовать Фернандесу. Получалось не очень.

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Идову заменил в составе капитана команды Евгения Гапона, чей неаккуратный подкат стоил "Химкам" пенальти в финале Кубка. Неужели в подмосковному клубе сделали оргвыводы?»

Гостеприимные «Химки»

Автор «Спорта день за днем» Антон Кудинов фиксирует возвращение «Арены Химки» в РПЛ, а ЦСКА — на «Арену Химки».

«Вопрос, дома ЦСКА играет или в гостях, встал с самого начала игры с "Химками". На "Арене Химки" красно-синие провели 6 лет, причем далеко не последних с точки зрения клубной истории — были и чемпионские сезоны и знаменательные еврокубковые матчи.

Сектор гостевых болельщиков по ходу матча с "Химками" звучал даже громче хозяйского — разве что перфомансу подмосковной команды армейские фанаты проиграли. При этом ждала их и неожиданная победа — диктором на "Арене Химки" сел Игорь Плешаков. Известный в России спортивный диктор ассоциируется в первую очередь с домашними матчами ЦСКА и знаменитым "И помните, вы — самые лучшие болельщики в мире", которым заканчиваются домашние игры армейцев.

Еще и сами "Химки" крайне гостеприимно начали встречать ЦСКА в обороне — уже в первые 10 минут несколько раз армейцы могли открыть счет. И это с учетом мышечной травмы Николы Влашича, который игру пропускал. Виктор Гончаренко вообще выпустил с первых минут 11 российских футболистов. С ЦСКА такого не было с апреля 1999-го. Получается, впервые это произошло в 21-м веке».

Все решилось за тайм

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов констатирует, что армейцы решили исход матча всего за тайм.

«ЦСКА с самого начала владел заметным преимуществом, но до первого гола имел минимум моментов. Игрокам красно-синих непросто было выходить на ударные позиции, хотя команда Виктора Гончаренко провела несколько отличных комбинаций за счёт простых стенок и игры на третьего. На 18-й минуте "армейцам" отчасти повезло. Иван Обляков пробил из-за штрафной, мяч попал в Егора Данилкина и рикошетом прилетел к потерянному защитниками Константину Кучаеву. Игравший в атакующий тройке Кучаев забил ударом в касание с левой ноги.

Автор первого забитого мяча поучаствовал и во втором голе ЦСКА перед перерывом. Комбинацию с участием Чалова и Кучаева завершил Алан Дзагоев. Одним касание укротил мяч, после чего пробил по воротам, воспользовавшись тем, что его не успел накрыть тот же Данилкин. Кстати, Дзагоев мог забить и раньше: пару моментов организовал для него традиционно сверхактивный Марио Фернандес.

Первый тайм "армейцы" выиграли по ударам — 9:5 (в створ — 3:1). Результат отражал превосходство красно-синих, а "Химкам" недоставало той смелости в атаке, которую дебютант РПЛ продемонстрировал в кубковых матчах минувшего сезона. Лучший шанс до перерыва выпал, пожалуй, Аршаку Коряну, когда мяч в штрафной ЦСКА отлетел к нему от главного действующего лица этих 45 минут Кучаева. Но Корян загубил свой момент».

Виктор Гончаренко Главный тренер ЦСКА 85 минут мы держали игру под контролем. Нельзя сказать, что последние 5 минут мы выпустили ее из-под контроля, но иногда в такие игры очень сложно попасть. Мы сделали тройную замену, но все игроки заслуживали того, чтобы получить время в этом матче. Дебют Гайча? Если бы забил, то вообще был бы на ура. Он адаптируется, привыкает, еще не всех знает по именам. Качества, которые видели у него на видео, теперь видим на поле. Травмы Влашича и Магнуссона? Будем смотреть, может быть, будут готовы к «Тамбову» или к третьему туру на матч с «Зенитом»

Гол и разочарование

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой сетует на невезучесть Алана Дзагоева, не вылезающего из лазарета — и получившего очередную травму в матче с «Химками».

«Этот гол стал для Дзагоева первым с 3 марта 2018 года. Тогда полузащитник ЦСКА отличился в матче с "Уралом". Жаль, что радость от столь важного гола была совсем недолгой. В начале второго тайма Алан был вынужден покинуть поле. Хавбек ЦСКА попросил замену и захромал к бровке, держась за заднюю поверхность бедра.

В минувшем сезоне Дзагоев принял участие лишь в 10 матчах ЦСКА. Остальные игры футболист пропустил из-за травм, которые в последние годы совсем замучили Алана.

Пока вердикт врачей неизвестен, но, зная "везучесть" Дзагоева, повреждение может быть серьёзным. И это вдвойне неприятно, учитывая, что ЦСКА приходится обходиться без Николы Влашича, которого болельщики признали лучшим игроком команды в прошлом сезоне.

Хорват получил мышечное повреждение, из-за которого не смог принять участие в матче. Если в итоге он и Дзагоев не смогут выйти на поле в ближайшее время, то москвичам придётся совсем непросто».

Дмитрий Гунько Главный тренер «Химок» Это было тяжелое испытание, но мы понимали, что соперник очень высокого класса, и что будет нелегко нам. Конечно, гол в раздевалку испортил все наши планы. Мы знали, что можем пропустить, но также знали, что у нас будут моменты. Один такой момент мы получили в середине первого тайма, но, к сожалению, не забили. Да, старт смазанный, но все еще впереди. Будут ли пополнения в команде? Селекция ведется, поэтому мы постоянно ждем новых игроков. Будут ли они из «Спартака»? Ну это в равной степени могут быть игроки «Спартака» и других команд.

Краткий дебют Гайча

Автор Sport24 Данила Игнатов оценивает игру новичка ЦСКА и игру армейского клуба в целом.

«ЦСКА продолжал контролировать ситуацию и создавал моменты через фланг Фернандес-Марадишвили-Кучаев — все трое здорово комбинировали справа и закидывали мячи в штрафную, но замыкать навесы и прострелы было некому.

Новичку Адольфо Гайчу тренерский штаб армейцев выдал всего 5 минут. Это понятно: аргентинец только-только приехал, провел только пару тренировок и еще не совсем адаптировался к новым условиям. Хотя уже в добавленное время немного удачи не хватило форварду: он здорово открывался во время контратаки, но, получив пас от Тикнизяна, в падении попал в перекладину.

Календарь и таблица РПЛ

Хотя по игре ЦСКА видно: Гончаренко уже становится более гибким. В первом тайме армейцы часто закидывали высокие мячи в штрафную, но Чалов побороться за них не может. С Гайчем вскрывать автобусные команды РПЛ — в подвале таблицы таких большинство — будет точно легче.

Кроме того, Виктор Михалыч ждет и другое усиление: в центр поля должен доехать земляк Гайча и его партнер по олимпийской сборной Аргентины Фаусто Вера, еще один защитник и, возможно, игрок атаки. Хотя ЦСКА уже выглядит достаточно уверенно — особенно по сравнению с прошлыми сезонами, когда в стартовых матчах команда Гончаренко раз за разом проигрывала».

Константин Кучаев Полузащитник ЦСКА Главным в матче было победить, и у нас это получилось. Наша команда играла хорошо. На мой взгляд, голы и передачи не важны, потому что это все является результатом игры всей команды. Я просто последним коснулся мяча. Впечатления от «Химок»? По первому матчу трудно сказать. В Кубке России они обыграли «Урал», достойно смотрелись в финале с «Зенитом». Думаю, в последующих турах они смогут навязать борьбу любому сотруднику. Легко с ними никому не будет.

Призрак прошлого сезона остался

Автор Soccer.ru Вадим Багров находит за что покритиковать ЦСКА, который давал просто атакующим игрокам «Химок».

«Есть у ЦСКА глупая привычка — пропускать странные мячи при хорошей в целом игре, когда контролируют если не сам матч, то соперника. "Химки" допускались до ворот Акинфеева, и хотя ни один из их четырех выстрелов не сработал, надо отметить, что и сам ЦСКА не бил по воротам постоянно.

Было три точных удара, а еще разок Гаич закрывал правильный прострел после контратаки и попал в каркас ворот — Адольфо был близок к первому голу в первом же матче. Посмотрим на него вместе с Влашичем и Чаловым в тройке, но также надо осмотрительнее работать без мяча — если "Химки" нанесли 18 ударов, то последующие соперники тоже найдут путь к воротам Игоря Владимировича. ЦСКА нельзя повторять ошибки прошлого сезона, пропуская голы на ровном месте».

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