ЦСКА справился с «Химками» без легионеров в основе, но потерял Дзагоева

Гайч начал на лавке
Обозреватель «Советского Спорта» Владислав Домрачев оценивает составы команд, впечатлясь отсутствию легионеров в старте ЦСКА.
«Аргентинский форвард-новичок армейцев Адольфо Гайч не попал в стартовый состав. А их лучший игрок в прошлом сезоне Никола Влашич — в заявку. Пресс-служба ЦСКА объяснила, что у хорвата легкая мышечная травма.
В итоге красно-синие вышли на поле вовсе не чужой для себя арены — там они шесть лет принимали соперников — вообще без легионеров. Чего не случалось с апреля 1999 года, когда команду возглавлял Олег Долматов. В резерве Гончаренко оставил сразу четверых иностранцев, в том числе и пропустившего концовку прошлого сезона исландского полузащитника Арнора Сигурдссона. Точно такой же состав провел в прошлое воскресенье контрольный матч в Ватутинках против "Ротора". Тогда москвичи довольствовались сухой ничьей, а самый реальный шанс забить упустил Алан Дзагоев.
Если Гайч остался в запасе, то хозяева с первых минут показали своего новичка Брайана Идову, накануне матча перешедшего из "Локомотива" на правах аренды. Нигериец занял позицию левого центрального защитника и должен был страховать Кирилла Боженова, которому предстояло противодействовать Фернандесу. Получалось не очень.
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Идову заменил в составе капитана команды Евгения Гапона, чей неаккуратный подкат стоил "Химкам" пенальти в финале Кубка. Неужели в подмосковному клубе сделали оргвыводы?»
Гостеприимные «Химки»
Автор «Спорта день за днем» Антон Кудинов фиксирует возвращение «Арены Химки» в РПЛ, а ЦСКА — на «Арену Химки».
«Вопрос, дома ЦСКА играет или в гостях, встал с самого начала игры с "Химками". На "Арене Химки" красно-синие провели 6 лет, причем далеко не последних с точки зрения клубной истории — были и чемпионские сезоны и знаменательные еврокубковые матчи.
Сектор гостевых болельщиков по ходу матча с "Химками" звучал даже громче хозяйского — разве что перфомансу подмосковной команды армейские фанаты проиграли. При этом ждала их и неожиданная победа — диктором на "Арене Химки" сел Игорь Плешаков. Известный в России спортивный диктор ассоциируется в первую очередь с домашними матчами ЦСКА и знаменитым "И помните, вы — самые лучшие болельщики в мире", которым заканчиваются домашние игры армейцев.
Еще и сами "Химки" крайне гостеприимно начали встречать ЦСКА в обороне — уже в первые 10 минут несколько раз армейцы могли открыть счет. И это с учетом мышечной травмы Николы Влашича, который игру пропускал. Виктор Гончаренко вообще выпустил с первых минут 11 российских футболистов. С ЦСКА такого не было с апреля 1999-го. Получается, впервые это произошло в 21-м веке».
Все решилось за тайм
Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов констатирует, что армейцы решили исход матча всего за тайм.
«ЦСКА с самого начала владел заметным преимуществом, но до первого гола имел минимум моментов. Игрокам красно-синих непросто было выходить на ударные позиции, хотя команда Виктора Гончаренко провела несколько отличных комбинаций за счёт простых стенок и игры на третьего. На 18-й минуте "армейцам" отчасти повезло. Иван Обляков пробил из-за штрафной, мяч попал в Егора Данилкина и рикошетом прилетел к потерянному защитниками Константину Кучаеву. Игравший в атакующий тройке Кучаев забил ударом в касание с левой ноги.
Автор первого забитого мяча поучаствовал и во втором голе ЦСКА перед перерывом. Комбинацию с участием Чалова и Кучаева завершил Алан Дзагоев. Одним касание укротил мяч, после чего пробил по воротам, воспользовавшись тем, что его не успел накрыть тот же Данилкин. Кстати, Дзагоев мог забить и раньше: пару моментов организовал для него традиционно сверхактивный Марио Фернандес.
Первый тайм "армейцы" выиграли по ударам — 9:5 (в створ — 3:1). Результат отражал превосходство красно-синих, а "Химкам" недоставало той смелости в атаке, которую дебютант РПЛ продемонстрировал в кубковых матчах минувшего сезона. Лучший шанс до перерыва выпал, пожалуй, Аршаку Коряну, когда мяч в штрафной ЦСКА отлетел к нему от главного действующего лица этих 45 минут Кучаева. Но Корян загубил свой момент».
Гол и разочарование
Автор Rusfootball.info Антон Мозговой сетует на невезучесть Алана Дзагоева, не вылезающего из лазарета — и получившего очередную травму в матче с «Химками».
«Этот гол стал для Дзагоева первым с 3 марта 2018 года. Тогда полузащитник ЦСКА отличился в матче с "Уралом". Жаль, что радость от столь важного гола была совсем недолгой. В начале второго тайма Алан был вынужден покинуть поле. Хавбек ЦСКА попросил замену и захромал к бровке, держась за заднюю поверхность бедра.
В минувшем сезоне Дзагоев принял участие лишь в 10 матчах ЦСКА. Остальные игры футболист пропустил из-за травм, которые в последние годы совсем замучили Алана.
Пока вердикт врачей неизвестен, но, зная "везучесть" Дзагоева, повреждение может быть серьёзным. И это вдвойне неприятно, учитывая, что ЦСКА приходится обходиться без Николы Влашича, которого болельщики признали лучшим игроком команды в прошлом сезоне.
Хорват получил мышечное повреждение, из-за которого не смог принять участие в матче. Если в итоге он и Дзагоев не смогут выйти на поле в ближайшее время, то москвичам придётся совсем непросто».
Краткий дебют Гайча
Автор Sport24 Данила Игнатов оценивает игру новичка ЦСКА и игру армейского клуба в целом.
«ЦСКА продолжал контролировать ситуацию и создавал моменты через фланг Фернандес-Марадишвили-Кучаев — все трое здорово комбинировали справа и закидывали мячи в штрафную, но замыкать навесы и прострелы было некому.
Новичку Адольфо Гайчу тренерский штаб армейцев выдал всего 5 минут. Это понятно: аргентинец только-только приехал, провел только пару тренировок и еще не совсем адаптировался к новым условиям. Хотя уже в добавленное время немного удачи не хватило форварду: он здорово открывался во время контратаки, но, получив пас от Тикнизяна, в падении попал в перекладину.
Хотя по игре ЦСКА видно: Гончаренко уже становится более гибким. В первом тайме армейцы часто закидывали высокие мячи в штрафную, но Чалов побороться за них не может. С Гайчем вскрывать автобусные команды РПЛ — в подвале таблицы таких большинство — будет точно легче.
Кроме того, Виктор Михалыч ждет и другое усиление: в центр поля должен доехать земляк Гайча и его партнер по олимпийской сборной Аргентины Фаусто Вера, еще один защитник и, возможно, игрок атаки. Хотя ЦСКА уже выглядит достаточно уверенно — особенно по сравнению с прошлыми сезонами, когда в стартовых матчах команда Гончаренко раз за разом проигрывала».
Призрак прошлого сезона остался
Автор Soccer.ru Вадим Багров находит за что покритиковать ЦСКА, который давал просто атакующим игрокам «Химок».
«Есть у ЦСКА глупая привычка — пропускать странные мячи при хорошей в целом игре, когда контролируют если не сам матч, то соперника. "Химки" допускались до ворот Акинфеева, и хотя ни один из их четырех выстрелов не сработал, надо отметить, что и сам ЦСКА не бил по воротам постоянно.
Было три точных удара, а еще разок Гаич закрывал правильный прострел после контратаки и попал в каркас ворот — Адольфо был близок к первому голу в первом же матче. Посмотрим на него вместе с Влашичем и Чаловым в тройке, но также надо осмотрительнее работать без мяча — если "Химки" нанесли 18 ударов, то последующие соперники тоже найдут путь к воротам Игоря Владимировича. ЦСКА нельзя повторять ошибки прошлого сезона, пропуская голы на ровном месте».