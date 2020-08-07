ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «МЮ» избавился от Алексиса. Чилиец нашел себя в «Интере»

    Алексис Санчес подписал полноценный трехлетний контракт с «Интером», покинув «МЮ». BBC — о переходе чилийца и его последствиях для «МЮ».

    Футбол Интер Серия A Футбол Италии Манчестер Юнайтед АПЛ Футбол Англии Трансферы Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Вся лентаСамое главное
    Алексис Санчес«МЮ» избавился от Алексиса. Чилиец нашел себя в «Интере» Евгений СавинВ российском футболе нет футбола. КраСава дал большое интервью «Редакции» Лионель Месси и Криштиану РоналдуРоналду против Месси в Лиге чемпионов? Не сбрасывайте эту пару со счетов
  • 09:23
    • СМИ: «Сочи» арендует защитника «Зенита»
  • 11:54
    • Официальным партнером ЦСКА стал крупный банк
  • 11:16
    • «Крузейро» выплатил «Спартаку» долг за Рошу
  • 09:07
    • «Милуоки» обыграл «Майами», «Хьюстон» взял верх над «Лейкерс»
  • 07:53
    • Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
  • 07:04
    • «Вашингтон» потерпел второе поражение подряд после рестарта
  • 06:49
    • «Ахмат» арендовал полузащитника у «Спартака»
    Все новости спорта
    Алексис Санчес
    Алексис Санчес
  • 15 000
    • Уникальный кешбэк для новичковЗабрать!
    31-летний Алексис Санчес прошлым августом присоединился к «Интеру» на правах аренды на один сезон. В 29 матчах за итальянский клуб во всех турнирах чилиец забил 4 гола.

    Теперь «Интер» будет рассчитывать на него в «Финале восьми» Лиги Европы после того, как «нерадзурри» прошли «Хетафе» в 1/8 финала.

  • Топ-5 фаворитов Лиги Европы после карантина
  • У кого лучшие шансы на успех после паузы?
  • 03/08/2020

    • «Мы согласовали его трансфер, — сказал главный тренер "МЮ" Уле-Гуннар Сульшер после того, как его команда также вышла в четвертьфинал по итогам дуэли с ЛАСКом, — Ему очень понравилось в "Интере". Он топ-игрок, но по какой-то причине в "МЮ" мы не видели его лучшую версию. Он профессионал, и мы желаем ему всего наилучшего».

    Алексис Санчес
    globallookpress.com

    Точные условия перехода Алексиса в «Интер» неизвестны, но почти наверняка «МЮ» понес значительный финансовый удар.

    После перехода из «Арсенала» в «Ман Юнайтед» в 2018 году чилиец провел за «Красных дьяволов» 45 матчей, в которых забил всего 5 голов.

    Теперь Алексис стал уже третьим экс-игроком «МЮ», перешедшим в «Интер» после Ромелу Лукаку и Эшли Янга.

    5000ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru 20 000УрватьБонус на первое пополнениеleon.ru

    Переход Санчеса положил конец одному из самых противоречивых и злосчастных трансферов в истории «МЮ». В 2018 году «Красные дьяволы» выиграли борьбу за Алексиса у «Манчестер Сити», подписав с ним контракт на четыре с половиной года с фантастической зарплатой — 400 тысяч фунтов в неделю.

    Однако чилийцу так и не удалось стабильно демонстрировать ту форму, которая была у него в «Арсенале».

    Алексис Санчес
    globallookpress.com

    Он забил в первом домашнем матче за «МЮ», а его форма в первые полгода была неплохой. Но после этого Алексис выглядел очень блекло. И теперь люди из клуба, обсуждая потенциальное подписание Джейдона Санчо, подчеркивают необходимость не нарушать структуру заработной платы в команде, как это было в случае с чилийцем.

    «Манчестер Юнайтед» не платил за Алексиса — его переход был сделкой по обмену Генриха Мхитаряна. Так что в этом плане манкунианцы ничего не потеряли.

  • Как «МЮ» может выглядеть в следующем сезоне? Пять вариантов состава
  • Каким будет состав «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов?
  • 28/07/2020

    • Но, очевидно, что клуб все же понес серьезные финансовые затраты. Санчес получит от «МЮ» компенсацию за досрочное расторжение контракта. Согласно соглашению, которое должно было действовать до 2022 года, «МЮ» должен был заплатить Алексису 40 миллионов фунтов в качестве зарплаты. В итоге стороны договорились о единоразовой выплате 7 миллионов фунтов, чтобы разойтись «полюбовно».

    При переходе в «Интер»Санчес получил дополнительный год контракта. Его соглашение с миланским клубом будет действовать до 2023 года. 0

    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Антонио Конте может выиграть ЛЕ с «Интером»
  • Топ-5 фаворитов Лиги Европы после карантина
    • 19:20 03/08/2020     Джейдон Санчо
  • Трансферный дайджест. 28 июля — 3 августа
    • 17:58 03/08/2020     Артета выиграл Кубок Англии через полгода после прихода
  • Эра Артеты в «Арсенале», возможно, началась
    • 03:50 02/08/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.77
  • Экспресс дня 7 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Зенит — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Ювентус — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Монреаль — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Химки — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Тамбов — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Рух Брест — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  4.40
  • Прогноз на матч Энергетик-БГУ — Неман
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры