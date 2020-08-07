«МЮ» избавился от Алексиса. Чилиец нашел себя в «Интере»

31-летний Алексис Санчес прошлым августом присоединился к «Интеру» на правах аренды на один сезон. В 29 матчах за итальянский клуб во всех турнирах чилиец забил 4 гола.

Теперь «Интер» будет рассчитывать на него в «Финале восьми» Лиги Европы после того, как «нерадзурри» прошли «Хетафе» в 1/8 финала.

«Мы согласовали его трансфер, — сказал главный тренер "МЮ" Уле-Гуннар Сульшер после того, как его команда также вышла в четвертьфинал по итогам дуэли с ЛАСКом, — Ему очень понравилось в "Интере". Он топ-игрок, но по какой-то причине в "МЮ" мы не видели его лучшую версию. Он профессионал, и мы желаем ему всего наилучшего».

Алексис Санчес globallookpress.com

Точные условия перехода Алексиса в «Интер» неизвестны, но почти наверняка «МЮ» понес значительный финансовый удар.

После перехода из «Арсенала» в «Ман Юнайтед» в 2018 году чилиец провел за «Красных дьяволов» 45 матчей, в которых забил всего 5 голов.

Теперь Алексис стал уже третьим экс-игроком «МЮ», перешедшим в «Интер» после Ромелу Лукаку и Эшли Янга.

Переход Санчеса положил конец одному из самых противоречивых и злосчастных трансферов в истории «МЮ». В 2018 году «Красные дьяволы» выиграли борьбу за Алексиса у «Манчестер Сити», подписав с ним контракт на четыре с половиной года с фантастической зарплатой — 400 тысяч фунтов в неделю.

Однако чилийцу так и не удалось стабильно демонстрировать ту форму, которая была у него в «Арсенале».

Алексис Санчес globallookpress.com

Он забил в первом домашнем матче за «МЮ», а его форма в первые полгода была неплохой. Но после этого Алексис выглядел очень блекло. И теперь люди из клуба, обсуждая потенциальное подписание Джейдона Санчо, подчеркивают необходимость не нарушать структуру заработной платы в команде, как это было в случае с чилийцем.

«Манчестер Юнайтед» не платил за Алексиса — его переход был сделкой по обмену Генриха Мхитаряна. Так что в этом плане манкунианцы ничего не потеряли.

Но, очевидно, что клуб все же понес серьезные финансовые затраты. Санчес получит от «МЮ» компенсацию за досрочное расторжение контракта. Согласно соглашению, которое должно было действовать до 2022 года, «МЮ» должен был заплатить Алексису 40 миллионов фунтов в качестве зарплаты. В итоге стороны договорились о единоразовой выплате 7 миллионов фунтов, чтобы разойтись «полюбовно».

При переходе в «Интер»Санчес получил дополнительный год контракта. Его соглашение с миланским клубом будет действовать до 2023 года. 0