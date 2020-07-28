Как «МЮ» может выглядеть в следующем сезоне? Пять вариантов состава

«Манчестер Юнайтед» официально возвращается в Лигу чемпионов. «Красные дьяволы» гарантировали себе третье место в АПЛ по итогам заключительного тура, победив на выезде «Лестер» со счетом 2:0.

Выход в Лигу чемпионов не только позволяет сделать выводы о той работе, которую провел Уле-Гуннар Сульшер («МЮ» за последние 14 игр сезона превратил отставание в 14 очков в 4 очка отрыва), но также значительно расширит трансферные возможности манкунианцев этим летом.

Итак, мы рассмотрели пять возможных вариантов того, как «МЮ» может выглядеть в Лиге чемпионов в сезоне 2020-2021.

Команда мечты

Команда мечты squawka.com

Если уж мечтать, то по-крупному. «Манчестер Юнайтед» уже некоторое время заинтересован в Джейдоне Санчо. И это тот состав, в котором у них будет Санчо. Это феноменальный талант, один из двух игроков из пятерки топ-лиг Европы наряду с Лео Месси, которому удалось забить больше 15 голов и сделать больше 15 передач. А если вы на одном уровне в статистических данных с величайшим игроком планеты, то можно с уверенностью сказать, что вы все делаете хорошо.

Но на этом мечты не заканчиваются. «МЮ» также интересуется Декланом Райсом, который мог бы укрепить полузащиту команды. Райс способен не только сдерживать соперников в центре поля, но и быстро продвигать мяч вперед. С его присутствием Сульшер может использовать Бруну Фернандеша и Поля Погба в схеме 4-3-3, предоставляя им больше возможностей работать на атаку и меньше тратить силы на оборону.

Если говорить об обороне, то «МЮ» будет инвестировать серьезные средства в усиление этой линии команды. Манкунианцы хотят заполучить Бена Чилуэлла на позицию левого защитника. Он находится на том уровне и обладает теми качествами, которые позволят моментально усилить позицию по сравнению с Люком Шоу. Кроме того, «МЮ» попытается усилить центр обороны и заполучить защитного титана в лице Калиду Кулибали.

С сенегальцем рядом с Гарри Магуайром, а также безупречным Дином Хендерсоном в воротах (прости, Давид) «МЮ» станет гораздо более крепкой оборонительной единицей. Что в свою очередь должно позволить расцветать их атакующим игрокам, на которых будет оказываться меньше давления.

Но, конечно, это большая мечта, так как подписание всех этих футболистов одновременно выйдет даже за рамки значительного трансферного бюджета «Манчестер Юнайтед».

Реалистичный вариант

Реалистичный вариант squawka.com

Давайте будем более реалистичны — «МЮ», вероятно, не собирается подписывать полузащитника. Клуб высоко ценит Скотта Мактоминая, а также по какой-то причине на три года продлевает контракт с Неманьей Матичем. Они также вряд ли будут тратить большие деньги на левого защитника, учитывая потенциал Брендона Уильямса (хотя с учетом того, что атакующие действия не являются его сильно стороной, он должен, скорее, пока выполнять роль запасного). Кроме того эту позицию могут закрыть Шоу, Итан Лэйрд и Диого Далот.

Но «МЮ» в любом случае нужен будет центральный защитник. Ни один из нынешних вариантов не является идеальной опцией для капитана клуба Магуайра. Либо из-за травматизма (Аксель Туанзебе), либо из-за недостаточно высокого уровня (Фил Джонс), либо из-за слишком похожего набора навыков (Виктор Линделеф). И, если быть реалистами, то Тайрон Мингс из «Астон Виллы» вполне подойдет. У него есть та скорость, которой не хватает Магуайру, он столь же хорош в воздухе и обладает менталитетом лидера, который хочет видеть Сульшер.

В остальном команда будет выглядеть практически, как и в этом сезоне, и играть по схеме 4-2-3-1, в которой Бруну Фернандеш будет тянуть за ниточки. Но даже при самом реалистичном сценарии будет ясно, что «МЮ» пойдет в «олл-ин» за Санчо. Так что вундеркинд все равно появится в команде, чтобы сформировать убийственную атакующую четверку с Фернандешом, Маркусом Рашфордом и Антони Марсьялем.

Игра в два топ-нападающих

Игра в два топ-нападающих squawka.com

До прихода Фернандеша «МЮ» использовал схему 3-5-2 для разрушительного эффекта в больших играх. Используя эту схему, «МЮ» разбил «Челси» и «Ман Сити», сразил «шпор» и отобрал очки у «Ливерпуля», когда «красные» были наиболее сильны. Таким образом, «МЮ», очевидно, попытается вновь задействовать ее в сезоне 2020-2021, но с некоторыми изменениями.

Во-первых, Хендерсон займет место в воротах, так что Давид де Хеа не сможет свести на нет работу всей команды своей ужасной игрой, как он сделал это в полуфинале Кубка Англии.

Во-вторых, Натан Аке появляется в защите. Это немного более амбициозное подписание, чем Мингс. У нидерландца гораздо более высокий потолок. А учитывая то, что «Борнмут» вылетел из АПЛ, он может обойтись не так дорого. Несколько недель назад Сульшер был замечен во время беседы с Аке. Защитник «Борнмута» может также сыграть слева и позволить Уильямсу играть справа в обороне, добавляя больше скорости, упорства и решимости.

В-третьих, Санчо заменит Дэниела Джеймса впереди. Нападающий «Боруссии» обладает всеми необходимыми навыками, чтобы выполнять роль Джеймса, но при этом имеет намного больше навыков, чтобы вести «МЮ» к победе. В то же время Фернандеш сможет врываться вперед в зону между двумя нападающими. Плюс «МЮ» может задействовать Погба, Марсьяля и Мэйсона Гринвуда со скамейки — смертельное трио, которое может изменить ход любой игры.

Ромб

Ромб squawka.com

Любая команда нуждается в тактической гибкости. Так что «ромб» в полузащите помог бы «МЮ» в тех играх, в которых им нужно доминировать в центре поля. Эта схема была бы очень мощной из-за появления Гринвуда в атаке. Его отношения с Марсьялем и способность играть на ограниченном пространстве делают его чрезвычайно жизнеспособным в плане забивания голов. В схеме 4-2-3-1 он действует на фланге, потому что приходится. Но его лучшей позицией была бы роль одного из двух форвардов.

В этой схеме были бы Уильямс, Аке, Магуайр и могучий Аарон Ван-Биссака. Фулл-бэки получили бы разрешение на бомбардировку и создание ширины. Перед ними расположился бы «ромб» из талантов. Мактоминай садится ниже и отбирает все, что оказывается у него на пути, выше Погба и Бруну Фернандеш отвечают за продвижение мяча из глубины, а перед ними будет Джек Грилиш. Да-да, Грилиш.

«МЮ» слухи некоторое время связывали с капитаном «Астон Виллы». И хотя поначалу казалось, что он должен заменить Погба в случае ухода француза, становится все более очевидным, что даже если Погба останется (что выглядит вероятным), то Грилиш будет по-прежнему нужен «МЮ». «Красные дьяволы» не могут всерьез рассчитывать на то, что проведут целый сезон, играя каждые три дня, лишь с двумя креативными центральными полузащитниками. Грилиш, возможно, не делает их состав абсолютно лучшим, но позволяет использовать солидную ротацию, не ослабляя атаку.

Резервный состав

Резервный состав squawka.com

Иногда большие клубы так хорошо стартуют на групповом этапе ЛЧ, что в конце получают матчи, которые не имеют никакого турнирного значения. Так что приходится задействовать резервистов. И как будет выглядеть такой состав?

Очевидно, что де Хеа в воротах. Маловероятно, что «МЮ» продаст его этим летом. Скорее клуб позволит ему конкурировать с Хендерсоном. И это соревнование испанец, скорее всего, проиграет, так что будет довольствоваться кубковыми матчами. Перед ним расположатся Линделеф и Туанзебе или Фил Джонс, если они оба не получат травмы одновременно.

Шоу — слева в обороне (Уильямс должен выиграть конкуренцию за место в основе за счет большего желания). А молодой Лэйрд, идущий вперед и создающий давление при каждом удобном случае, должен получить какое-то время, чтобы отдохнул Ван-Биссака. Матич и Фред — в центре поля, а Джеймс возвращается на левый фланг. Валлиец талантлив, но лучше всего использовать его в качестве запасного или в особенных стратегических ситуациях. Его темпом мог бы пользоваться Грилиш на позиции «десятки». Гринвуд будет играть справа, а классический центрфорвард Одион Игало возглавит атаку. 0