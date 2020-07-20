«МЮ» нужно задуматься о смене вратаря. Де Хеа помог «Челси» пройти в финал Кубка Англии

«Манчестер Юнайтед» обычно не задействует своего первого голкипера в матчах Кубка Англии. И после того, как Давид де Хеа выступил в полуфинале Кубка Англии, совсем не ясно, зачем они изменили своим принципам в полуфинале против «Челси».

Де Хеа впервые появился на поле в этом турнире после финала 2018 года, в котором «МЮ» проиграл «Челси» в довольно скучном матче из-за гола Эдена Азара — 0:1. Последняя встреча двух клубов, у которых 20 Кубков Англии на двоих, шла тем же путем вплоть до затянувшегося из-за травмы головы Эрика Байи компенсированного времени.

Защитник был заменен, «МЮ» перешел с игры в три центральных защитника на 4-3-3, а «Челси» отличился на одиннадцатой добавленной минуте. Виллиан пустил по флангу Сезара Аспиликуэту, а капитан «Челси» своим пасом нашел Оливье Жиру, который замкнул передачу. У де Хеа было минимум времени, чтобы среагировать, и он успел лишь замедлить мяч, упав при этом назад, но не остановить его.

Гол Оливье Жиру twitter.com/chelseafc

Если у кого-то были сомнения, что де Хеа не в форме, то в начале второго тайма он предоставил новое доказательство. Брендон Уильямс отпасовал на Мэйсона Маунта, а тот пробил из-за пределов штрафной. Де Хеа с опозданием среагировал на удар и мяч, зацепив кончики его пальцев, оказался в сетке.

«МЮ» не был лучшей командой на поле в этот вечер и, возможно, все равно бы проиграл. Но де Хеа, который в начале недели провел свой 400-й матч в УПЛ, помог «Челси» обрести импульс и обратил все внимание на себя.

В период с 2013 по 2018 годы де Хеа пять раз входил в команду года АПЛ и трижды получал награду «Игрок года» в составе «МЮ». В этот период он едва не перешел в «Реал» в 2015 году — сделку сорвал печально известный факс.

«МЮ» вздохнул с облегчением, когда два года назад де Хеа продлил свой контракт с зарплатой в 375 тысяч фунтов в неделю до 2023 года. Прямо сейчас испанец должен быть в расцвете сил, и у него еще есть время, чтобы доказать, что он может вернуть свою форму. Однако его ошибки в этом сезоне, которые случались много раз и до матча с «Челси», наводят на мысль о регрессе голкипера.

Давид де Хеа globallookpress.com

Ошибки против «Уотфорда», «Тоттенхэма», «Эвертона» и «Борнмута» продолжили тот спад, который начался некоторое время назад. Выход в матче против «Челси» должен был прибавить де Хеа уверенности и стабильности, но вместо этого это стоило «МЮ» места в финале.

Запасной голкипер «МЮ» Серхио Ромеро ранее в Кубке Англии выходил в матчах против «Вулверхэмптона» (дважды), «Транмере», «Дерби» и «Норвича» и пропустил всего один гол. У 33-летнего вратаря — девять сухих игр из последних двенадцати. Возможно, уровень оппозиции был ниже, чем «Челси». Однако Ромеро все равно должен был сохранить свой уровень концентрации, чем в настоящее время не может похвастаться де Хеа.

«Я не могу говорить об уверенности Давида де Хеа, но он очень силен ментально. Он знает, что должен спасти сто раз из ста, но это футбол. Я принял решение выпустить его, и психологически он был к этому готов», — отметил Уле-Гуннар Сульшер.

С учетом того, как обстоят дела, следующий сезон в воротах любой из этих команд («МЮ» или «Челси») может начать Дин Хендерсон. Он в аренде с «Шеффилд Юнайтед», а его контракт с «МЮ» истекает. 23-летнего футболиста уже связывают с «Челси», где не уверены в будущем Кепы Аррисабалаги, который в полуфинале Кубка уступил место в воротах ветерану Вилли Кабальеро.

Сульшер после этого поражения заявил о необходимости «двигаться дальше». Впереди у «МЮ» пара игр, которые решат, попадут ли они в топ-четверку. После того, как «Лестер» проиграл «Тоттенхэму», «МЮ» может оказаться в топ-четверке, если не проиграет «Вест Хэму», а затем «Лестеру». У них также еще остается вариант попасть в ЛЧ через Лигу Европы.

«Мы, "Челси" и "Лестер" ведем борьбу за топ-четверку. Чем больше помощи мы получим от других команд, тем лучше. Но если мы сделаем свою работу в ближайшую среду, то будем в хорошей позиции перед игрой с "Лестером". Нам просто нужно перегруппироваться и двигаться дальше. Нам еще многому стоит научиться, но мы прогрессируем», — сказал норвежец.

Уле-Гуннар Сульшер globallookpress.com

Поражение «Лестера» помогает и «Челси», который выиграл у «МЮ» тактическое сражение в воскресенье, сыграв в три защитника, чтобы обезоружить атаку соперника и прервать их беспроигрышную серию из 19 матчей.

Поль Погба, Антони Марсьяль и Мэйсон Гринвуд остались на скамейке запасных. Выбор Сульшера отражал признаки усталости команды после победы над «Кристал Пэлас» на неделе. «МЮ» был тенью той команды, которая была столь хорошая после рестарта сезона.

Жиру издевался над Магуайром, Маунт преуспел в полузащите, и «Челси» прошел дальше, предоставив отдых Кристиану Пулишичу. В концовке АПЛ «синих» ждут выезд в Ливерпуль и матч против «Вулверхэмптона».

Необходимость быстро перестроиться после матча актуальна для обеих команд. Но у «МЮ» возобновилась проблема с де Хеа, которую, возможно, придется решить — раз и навсегда — в течение короткого перерыва перед стартом следующего сезона. 0