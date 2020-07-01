«МЮ» может стать неудержимым. Фернандеш и Погба процветают в дуэте

«Манчестер Юнайтед» вышел на матч против «Брайтона» после 120 минут, проведенных против «Норвича» в рамках АПЛ. Однако они смогли преодолеть усталость, провели великолепный час игры, центральное место в котором занял Бруну Фернандеш, и матч получился по сути односторонним.

Долгое время полузащита «Манчестер Юнайтед» выглядела, как «Поль Погба плюс 1 или плюс 2». Однако игру полузащиты не удавалось наладить. Ее качество было настолько низким, что в те дни, когда Фреду или Скотту Мактоминаю удавалось в начале сезона проявить свою компетентность, их возносили чуть ли не до небес.

Однако приход Бруну Фернандеша изменил все. Португалец заставил своих партнеров по команде играть лучше благодаря его умению контролировать темп и отлично взаимодействовать со всеми.

Большой вопрос заключался в том, как Фернандеш сможет взаимодействовать с Погба, когда француз вернется. Предположение заключалось в том, что они не смогут играть вместе, так как оба хотят играть с мячом, или оба не хотят обороняться, или что-то еще.

Однако матч с «Брайтоном» показал, что Погба и Фернандеш могут не только играть вместе, но и преуспевать вместе. Играя в тройке с Неманьей Матичем, который выполнял грязную оборонительную работу, дуэт Погба и Фернандеш был просто королем этой игры.

Оказывается, что все довольно просто. Погба, игрок, которому нравится действовать из глубины, чтобы иметь свободу перед заключительной третью поля, ранее был вынужден играть выше, так как «МЮ» всегда не хватало атакующих единиц.

Поль Погба globallookpress.com

Что ж, теперь у «Красных дьяволов» есть Фернандеш, и Погба может положиться на своего португальского товарища по команде, и начинать движение из глубины поля. Таким образом, он может находить свободное пространство и продвигаться вперед вместо того, чтобы постоянно идти в дриблинг и пытаться обыграть соперников.

А учитывая умение Фернандеша врываться на свободное пространство без мяча или же задерживаться ниже, если Погба выдвигается вперед, а также всегда предлагать себя для паса, легко понять, почему «МЮ» так доминировал в матче с «Брайтоном».

Погба любит играть в завершении атак, однако раньше, до прихода Фернандеша, ему приходилось форсировать эти моменты. Теперь же у него появилась возможность выбирать из этих моментов.

Второй гол «МЮ» был прекрасным примером этого. Погба подобрал мяч высоко ближе к правому краю штрафной, перед ним оказалось два игрока соперника, но Фернандеш нашел свободное пространство, чтобы открыться под пас. Француз отдал передачу, а португалец, недолго думая, нанес удар по воротам. Не без помощи рикошета, но мяч оказался в сетке.

И это был уже второй раз, когда они опробовали этот ход в матче. Так что это явно то, что они хотят довести до автоматизма.

Затем во втором тайме, когда «Брайтон» атаковал, а Погба приходилось возвращаться в оборону, следя за своим игроком, Фернандеш оставался выше.

Раньше Погба зачастую уклонялся от оборонительных обязанностей, но насколько это было связано с пониманием того, что, если он будет располагаться слишком низко, у команды будет недостаточно потенциала для последующей атаки. Вера в Фернандеша теперь меняет все.

И вот менее чем через пять минут во втором тайме Погба располагался на одной линии с центральными защитниками, «МЮ» отобрал мяч и пустил по левому флангу Мэйсона Гринвуда в контратаку. Форвард добежал до финальной трети поля, начал искать варианты и угадайте, кого он увидел открытым на дальней штанге?

Антони Марсьяль и Маркус Рэшфорд совершили прекрасные рывки на ближнюю штангу и в центр штрафной, чтобы расчистить пространство для Бруну Фернандеша за спинами защитников. Гринвуд нашел его точным пасом, и португалец вколотил мяч в сетку. 3:0 для «МЮ», и игра закончена.

Вскоре после этого и Погба, и Фернандеш были заменены. Уле-Гуннар Сульшер не забывает про предстоящие матчи и заботится о том, чтобы его креативный двигатель был максимально свеж и здоров.

Погба всегда был гением, но «МЮ» не находил возможность правильно использовать его потенциал. Было много объяснений того, почему так — некоторые были правильными, некоторые нет. Но оказалось, что ответом на вопрос о том, как «исправить» Погба в «МЮ» является то, что его необходимо было объединить с другим полузащитником такого же высокого уровня.

Бруну Фернандеш выдал потрясающий хет-трик — сыграл хорошо сам, помог «МЮ» хорошо действовать командно, а также помог Погба почувствовать себя в своей тарелке.

«Красные дьяволы» всегда были в состоянии контратаковать, однако то, что в этом матче они забили не только потрясающий контратакующий гол, но и позиционный, является своего рода универсализмом. С феноменальным Погба и фантастическим Фернандешем, которые играют вместе, «МЮ» может быть неудержим в АПЛ.

0