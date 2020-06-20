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    «Тоттенхэм» был неплох, но Бруну Фернандеш снова вытащил «МЮ»

    «Шпоры» и манкунианцы сыграли вничью в своем первом матче после возобновления АПЛ

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    Бруну Фернандеш
    Бруну Фернандеш
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    «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» разошлись миром в 30-м туре АПЛ. Стивен Бергвейн вывел «шпор» вперед на 27-й минуте, но 81-й Бруну Фернандеш сравнял счет с пенальти. Автор ESPN Джеймс Олли — о матче двух английских грандов.
    Такое впечатление, что Бруну Фернандеш всегда был игроком «Манчестер Юнайтед». Одним из самых любопытных вопросов перед возобновлением сезона в АПЛ было то, сможет ли один из лучших игроков чемпионата удержать тот уровень, который он демонстрировал после своего прихода в январе, и который позволил «МЮ» ожить в этом сезоне.

    Матч на севере Лондона дал убедительный ответ. 25-летний футболист на 81-й минуте игры своим голом с пенальти принес «МЮ» ничью — 1:1. Но и кроме этого, Фернандеш был в центре всех самых захватывающих атак гостей на протяжении матча.

    Антони Марсьяль провел один из тех матчей, когда его почти не видно на поле, а Маркус Рашфорд совершал грамотные рывки, но не преуспел в завершении атаку. Дэниел Джеймс провел на поле лишь 62 минуты, и ему повезло, что его не заменили еще раньше.

    Фактически только после того, как после часа игры на замену вышел Поль Погба, у Фернандеша появился партнер по команде, который был на той же волне, что и португалец. Выход Погба лишь увеличил ожидание того, как хорош в перспективе может быть этот тандем и сколько пользы он принесет «МЮ».

    Поль Погба
    twitter.com/manutd

    Это было первое появление Погба на поле еще с Боксинг-дэй, и весь этот промежуток был наполнен спекуляциями о его будущем на фоне постоянных слухов о «Ювентусе» и «Реале». Его отношение к делу и приверженность «МЮ» неоднократно ставились под сомнение, однако, оказавшись вне стартового состава, он продемонстрировал сфокусированное выступление и помог Фернандешу привести «МЮ» к ничейному результату.

    Быстрые ноги Погба предоставили «МЮ» шанс сравнять счет в матче. Француз обыграл Эрика Дайера у лицевой на правом фланге, с легкостью пробросив мяч мимо игрока «Тоттенхэма», а затем слегка замедлился, чтобы спровоцировать контакт — неуклюжее действие, о котором Дайер моментально пожалел, так как рефери Джонатан Мосс указал на «точку».

    Фернандеш развел мяч и голкипера Уго Льориса по разным углам и записал себе в актив уже шестое результативное действие в составе «МЮ» — три гола и три ассиста — в шести матчах.

    «Тоттенхэм» — «МЮ»
    twitter.com/premierleague

    Если Фернандеш сохранит свою форму, то это укрепит уверенность Уле-Гуннара Сульшера в том, что «МЮ» может, по крайней мере, удержаться на пятом месте, чего будет достаточно для попадания в Лигу чемпионов, если дисквалификация «Ман Сити» останется в силе.

    Наличие мотивированного Погба будет рассматривать как неожиданный бонус для Сульшера, который после игры заявил, что у чемпиона мира «всегда есть, что доказывать и всем нам, и самому себе».

    «Он сделал все, что должен сделать полузащитник — он отбирал мяч, он шел на мяч, играл в пас и демонстрировал свою технику. Так что это здорово, что он вернулся. Он всегда хотел играть. Он любит футбол. Это здорово, что он снова с нами. Он полон энтузиазма и страсти, и я думаю, что все могут видеть, что он может привнести в нашу игру», — сказал Сульшер.

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    • То, что манкунианцы оказались в роли проигрывающей команды, было следствием целеустремленности Бергвейна, плохой обороны и ошибки вратаря, что заставило экс-капитана «МЮ» Роя Кина закипать в студии Sky Sports.

    Люк Шоу погнался за мячом, который выбил в воздух возле центральной линии поля, оставив Бергвейну пространство в обороне «МЮ». А Гарри Магуайр выглядел застывшим во времени, когда нидерландец пролетел мимо него и нанес удар по воротам Давида Де Хеа.

    Стивен Бергвейн
    twitter.com/spursofficial

    Удар был точным, однако мяч полетел прямо в голкипера «МЮ», который, тем не менее, смог лишь переправить его в собственные ворота. «Шпоры» начали неспешно, но после того, как в первом тайме состоялась пауза, чтобы команды попили воды, «Тоттенхэм» заиграл новыми красками. «Шпоры» вышли вперед, и мы увидели у них явные признаки организационной работы, которые Жозе Моуринью проделал во время паузы в сезоне.

    Конечно, то, что «Тоттенхэм» в итоге не смог одержать победу, не улучшает шансы для команды на выход в Лигу чемпионов, но все равно Моуринью не должен чувствовать себя слишком подавленным.

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    • «На протяжении 70 минут, пока у нас были силы, мы были хороши в игре с мячом и мы знали, что хотим сделать. Если говорить о последних 15 минутах, то я бы хотел, чтобы у нас в распоряжении были Лукас Моура и Деле Алли. Последние 15 минут были трудными для нас», — сказал португалец.

    Кроме момента магии в исполнении Бергвейна, стоит отметить работоспособность Эрика Ламелы, а одно лишь присутствие на поле Гарри Кейна и Сон Хын Мина предполагает, что у «Тоттенхэма» есть все шансы дать бой сопернику. Однако сохранить ворота сухими не удалось из-за индивидуальной ошибки в обороне.

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    Эрик Дайер был доступен только потому, что английская ФА затянула с расследованием и вынесением наказания за то, что футболист в марте забрался на трибуны, чтобы разобраться с фанатом.

    Но для «Тоттенхэма» все могло закончиться еще хуже — всего через девять минут после пропущенного гола «МЮ» едва не столкнулся с драматическим поворотом. Фернандеш упал в штрафной в борьбе с Дайером, и Мосс указал на «точку».

    Но вмешался VAR и сделал это вправильно. «МЮ» было отказано в пенальти. «В этом случае VAR принес нам правду», — сказал Моаринью. Однако тот факт, что Фернандеш вновь оказался на первых ролях атаки «МЮ», не стал сюрпризом. 0

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