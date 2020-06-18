«Манчестер Сити» разбил «Арсенал» в новой реальности

Пустота и три болельщика

Спустя сто дней после решения Премьер-лиги остановить матчи из-за пандемии коронавируса, английский футбол вернулся с легкой победой «Манчестер Сити» над «Арсеналом», а также очередной демонстрацией способности Давида Луиса все испортить.

Игра проходила без болельщиков — АПЛ последовала примеру Германии, Италии и Испании. Победа «Сити» означает, что «Ливерпуль» не сможет стать досрочным чемпионом в игре с «Эвертоном». На «Этихаде» присутствовало менее 300 человек, включая сотрудников клубов, СМИ и стюардов, которые замеряли всем температуру.

Тем не менее, такая реальность, с максимальной стерильностью, дистанцированием и отсутствием болельщиков, была единственной возможностью АПЛ доиграть сезон.

Впрочем, все равно все выглядело очень странно, учитывая статус игры. Это пустые улицы за пределами стадиона «Этихад», закрытая арена, которая разделена на зоны под контролем стюардов. Это не тот футбол, к которому мы привыкли. В следующий раз, когда болельщиков будет что-то не устраивать, им надо напомнить об этом периоде, который доказывает, что они — жизненная основа этой игры.

Два фаната «Ман Сити» в футболках клуба взяли рыбу и чипсы недалеко от стадиона перед матчем. Они знали, что не смогут посетить поединок, но им просто хотелось выполнить свой ритуал перед игрой, после чего ехать смотреть трансляцию домой по телевизору. Еще один фанат стоял у входа на «Этихад» и играл на саксофоне. Опасения, что тысячи фанатов будут подтягиваться к стадиону, не оправдались.

От горя и потерь не скрыться

Стерлинг забил первый гол twitter.com/mancity

Любители футбола в Великобритании по-прежнему имеют множество разногласий. Многие считают, что играть в футбол на фоне ежедневных смертельных случаев от коронавируса нельзя. Игроки также высказывали свои опасения. Некоторые люди обвиняли через соцсети клубы в том, что они тратят деньги в такое время, а некоторые просто не хотят смотреть игры с пустых стадионов.

Однако проект рестарта АПЛ получил полную поддержку правительства, потому что власти считают, что возвращение футбола станет символом на пути к победе над коронавирусом, а также поднимет моральный дух нации.

Но никуда нельзя скрыться от горя и потерь, которые переживают многие люди. Всего за сутки до матча главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола рассказал о «сложных временах», которые он переживает из-за смерти матери от COVID-19. На трибунах «Этихада» были размещены сообщения о благодарности медикам и передовым работникам, которые находятся лицом к лицу с пандемией.

Трибуны были украшены баннерами twitter.com/mancity

Игроки вышли на поле с синим логотипом с сердцем, чтобы отдать дань уважения Национальной службе здравоохранения. Вместо фамилий у них была надпись «Black Lives Matter» в знак признания движения против расизма, которое появилось после смерти гражданина США Джорджа Флойда в Миннеаполисе. До начала поединка обе команды встали на одно колено, а форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг поднял к нему сжатый кулак.

«Все пошло не так с первой минуты»

Фамилии на футболках заменил лозунг против расизма twitter.com/Arsenal

Тем не менее, игра делает нерешительные шаги в сторону нормальной жизни. Клубы пытаются найти способ, чтобы их стадионы выглядели уютно без болельщиков. «Сити» включил на арене привычную музыку, а трибуны были украшены баннерами.

Но футболисты не могут жить без возгласов болельщиков. Им нужна волна шума, чтобы получать заряд энергии и мчаться вперед. «Сити» особенно заметно реагирует на поддержку толпы. Фанаты способны загнать команду соперника на свою половину поля. Шум болельщиков является ключевым элементом игры.

Это было очень видно, когда Рахим Стерлинг вывел «Сити» вперед и заслужил лишь порцию жидких аплодисментов от своих товарищей по команде на скамейке запасных.

«В первые десять минут мы привыкали к новой атмосфере. Мы ожидали, что это будет странный опыт», — признался Стерлинг.

Еще до первого гола из-за травм «Арсенал» потерял Джаку и Мари, в результате чего Артета был вынужден выпускать запасных Себальоса и Давида Луиса, которые сыграли ключевую роль в победе «Ман Сити».

Первый вклад бразильского центрбека состоял в том, что он пропустил мяч и позволил Стерлингу его получить перед результативным ударом.

Затем Давид Луис еще и совершил фол последней надежды на Марезе, который привел к удалению бразильца и пенальти. Это была крайне неуклюжая игра опытного защитника. Затем Фоден сделал счет 3:0 и все было кончено.

«Все пошло не так с первой минуты. Надеюсь, что в этой игре мы исчерпали лимит непредвиденных проблем», — сказал Артета.

В обычное время «Арсенал» мог быть освистан своими фанатами. По крайней мере от этого позора команду спас коронавирус. 11 июля «канониры» на выезде встретятся с «Тоттенхэмом» — к тому моменту пройдет уже 2000 дней с момента их последней победы над представителем «большой шестерки». Вполне возможно, что эта ужасная серия будет продлена, если лондонцы ничего не поменяют. 0