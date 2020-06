Ансу принял вызов. В «Барселоне» нашелся молодой герой

Лидеры Ла Лиги провели неоднозначную игру, когдарешил провести ротацию состава в преддверии пятничного поединка против «Севильи». Давайте посмотрим, что мы узнали по итогам сыгранной встречи.

«Барселоне» понадобился герой в матче против «Леганеса». Это звучит абсурдно, но впечатляющая игра гостей и странные действия полузащитников «сине-гранатовых» привели к тому, что в начале поединка «пепинерос» были дважды близки к открытию счета, в то время как каталонцы смотрелись блекло.

Так происходило до тех пор, пока в конце первого тайма упорство Хуниора Фирпо на левом фланге не позволило доставить мяч к Ансу Фати на край штрафной. Находясь в окружении защитников, юный игрок, возможно, сделал слишком много касаний, но все же он нашел возможность для удара, великолепно пробив низом в дальний угол.

In his first LaLiga season, a 17-year-old Lionel Messi scored one goal in seven appearances.

In his first LaLiga season, 17-year-old Ansu Fati has scored five goals in 17 appearances.

Still a loooooong way to go. pic.twitter.com/MnDTyQUiFB