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    Ансу принял вызов. В «Барселоне» нашелся молодой герой

    Каталонцы одержали непростую победу над «Леганесом»

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    Душной футбольной ночью «Барселона» победила «Леганес» со счетом 2:0 на «Камп Ноу», пишет обозреватель Squawka Мухаммад Батт.
    Лидеры Ла Лиги провели неоднозначную игру, когда Кике Сетьен решил провести ротацию состава в преддверии пятничного поединка против «Севильи». Давайте посмотрим, что мы узнали по итогам сыгранной встречи.

    1. Ансу ответил на вызов

    «Барселоне» понадобился герой в матче против «Леганеса». Это звучит абсурдно, но впечатляющая игра гостей и странные действия полузащитников «сине-гранатовых» привели к тому, что в начале поединка «пепинерос» были дважды близки к открытию счета, в то время как каталонцы смотрелись блекло.

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    • Так происходило до тех пор, пока в конце первого тайма упорство Хуниора Фирпо на левом фланге не позволило доставить мяч к Ансу Фати на край штрафной. Находясь в окружении защитников, юный игрок, возможно, сделал слишком много касаний, но все же он нашел возможность для удара, великолепно пробив низом в дальний угол.

    Этот гол стал очень важным для «Барселоны», и он показал, что, несмотря на молодой возраст, Ансу Фати — игрок, на которого можно положиться. Он забил свой пятый мяч в Примере, что поставило его на второе место в списке самых молодых футболистов, достигших этой отметки в этом столетии. На поле он провел меньше часа, но можно надеяться, что Кике Сетьен просто поберег его силы перед встречей с «Севильей».

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    Ясно, что всякий раз, когда он нужен «Барселоне», Ансу Фати отвечает на вызов.

    2. Несчастная полузащита

    Когда Хави покинул «Барселону» в 2015 году, его потерю компенсировали комбинацией Серхио Бускетса и Андреса Иньеста, а также Месси, который стал действовать значительно глубже. Этот план сработал, ведь каталонцы продолжали побеждать. Но когда из клуба ушел и Иньеста в 2018 году, замены ему не нашлось. Да, его место занял Филиппе Коутиньо, но его подписание не сработало.

    Так что теперь в центре поля у «Барселоны» есть огромная зияющая дыра: нет атакующего полузащитника. Никто, кроме Месси, не способен прорваться между линиями, чтобы создать угрозу у чужих ворот.

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    • Большую часть минувшего матча, и особенно в первом тайме, «Леганес» уверенно перекрывал все ходы «Барселоны», включая групповой отбор, как только Месси оказывался с мячом. Гости знали, что Артур и Иван Ракитич могут устроить перепасовку около центральной линии, но вряд ли смогут найти возможность для обостряющей передачи.

    И так продолжалось почти весь матч. Ни один из голов не был забит благодаря умелой игре в центре поля от «сине-гранатовых», все сделали нападающие за счет индивидуального мастерства. Лишь с появлением Рики Пуча и Артуро Видаля ситуация определенно улучшилась. Как тут не вспомнить, как юноша дважды мог забить третий мяч в ворота соперника благодаря своему фантастическому перемещению между линиями.

    Пуч — молодой талант из «Ла Масии», который, вероятно, является большой надеждой «Барселоны» на исполнение роли Иньесты. В этом сезоне он еще должен заявить о себе.

    3. «Леганес» смотрит на «Мальорку»

    «Мальорка» и «Леганес» занимают 18-е и 20-е места в турнирной таблице соответственно. Безусловно, после рестарта они очень хотели набрать хоть какие-то очки, но вместо этого проиграли обе встречи.

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    • «Леганес» может считать себя откровенным неудачником, так как он дважды сыграл хорошо: сначала дома против «Вальядолида», а затем в гостях у «Барселоны». Скромный «Леганес» сделал все, чтобы забить на «Камп Ноу», но попал в штангу и попал в защитника на пути к пустым воротам еще до того, как «сине-гранатовые» нанесли первый удар в створ.

    Если «Леганесу» удастся сохранить такую интенсивность в матче против «Мальорки», он наконец сможет добыть первую победу после возобновления сезона и сделать первый шаг к сохранению прописки в Ла Лиге.

    4. Нападающим не сопутствует удача

    Начнем с Антуана Гризманна. Десятый номер очень старается, но пока не может наладить химию со своими партнерами по команде. Видно, что он хочет много сделать, но в итоге не получает ничего.

    Против «Леганеса» француз сыграл не очень хорошо, но все-таки поразил чужие ворота, замкнув прострел Нелсона Семеду. Для него этот гол мог бы стать очень важным и ознаменовать начало подъема, если бы не вмешался VAR, зафиксировавший офсайд у его португальского ассистента.

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    • Теперь переходим к Луису Суаресу, который думал, что его карьера в «Барселоне» закончилась после операции в январе. Он должен был выбыть из строя до лета, то есть до окончания сезона, и «Барселона» не скрывала своего намерения подписать Лаутаро Мартинеса (такого себе Суареса 2.0).

    Образовавшаяся пауза в сезоне дала уругвайцу спасательный круг, но пока он им не пользуется. Ла Лиги возобновилась, а Суарес явно не готов к игре. Он появился в обоих сыгранных встречах, но выглядел так, будто едва способен контролировать мяч, не говоря уже о том, чтобы играть с присущей ему интенсивностью.

    5. Время сыграть с «Севильей»

    С тех пор как Ла Лига возобновилась, «Барселона» провела два матча и оба выиграла. Она не пропустила ни одного гола, забив сразу шесть, хотя не показывала футбол высочайшего уровня. Такой ход событий — именно то, что нужно, когда вы хотите завоевать чемпионский титул, тем более в этом сезоне, когда плохие или даже средние игры часто приводили к потере баллов.

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    • Так что, хотя хорошо, что «Барселона» нашла способ побеждать, теперь перед ней стоит непростая задача поднять уровень игры во время поездки на «Рамон Санчес Писхуан» на встречу с идущей третьей «Севильей». Это будет сложная битва, и одно можно сказать наверняка: «сине-гранатовым» придется сыграть намного лучше, если они хотят одержать третью победу подряд.

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