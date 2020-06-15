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    «Реал» разбил «Эйбар». Бензема и Азар подарили Зидану праздник

    «Реал» порадовал своих болельщиков в первой игре после карантина

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    Мадридский «Реал» одержал домашнюю победу над «Эйбаром» (3:1) в матче 28-го тура чемпионата Испании. Автор Squawka Крис Смит подвел итоги поединка, который стал первым для команды Зинедина Зидана после карантина.
    В пятницу «Барселона» разгромила «Мальорку» со счетом 4:0, поэтому мадридцы понимали, что обязаны брать три очка. Победа сохранила «Реал» в чемпионской гонке с отставанием от каталонцев на два пункта.

    Тони Кроосу потребовалось всего 182 секунды, чтобы вывести «Реал» вперед. Немец нанес идеальный удар точно в угол ворот после того, как Эден Азар и Карим Бензема проделали отличную работу в качестве ассистентов.

    На 30-й минуте Серхио Рамос пошел в атаку и создал блестящее трио с Бенземой и Азаром, замкнув передачу последнего в пустые ворота после красивой комбинации. Спустя еще семь минут все было фактически решено. Азар обыгрался с Бензема, но не сумел переиграть голкипера, однако на подборе первым оказался Марсело — 3:0.

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    • Педро Бигас после перерыва забил утешительный мяч для «Эйбара» — это уже не имело значения после космического первого тайма. Голы забивали Кроос, Рамос и Марсело, но не они были главными героями этого шоу. После нескольких месяцев недопонимания Бензема и Азар наконец-то оказались на одной волне и воплотили мечту Зидана — партнерство, которое может принести «Реалу» большой успех.

    Азару дали свободу

    Ассист Азара на Рамоса стал первым для бельгийца с прошлого года
    globallookpress.com

    Слишком часто в этом сезоне Азар был ограничен на периферии — бельгиец оставался на левом фланге и не мог получить дополнительное пространство, руководя атакой, как он это делал в «Челси». Получалось, что вся игра «Реала» уходила на фланг Азара и там останавливалась, тогда как Бензема безуспешно пытался пробиться по центру.

    Против «Эйбара» оковы были сняты. Азар номинально оставался на левом фланге, но он получил разрешение от Зидана перемещаться по всему фронту атаки и принимать мяч там, где считает нужным.

    Зоны активности Азара в «Челси» и «Реале»
    squawka.com

    Первый гол «Реала» был результатом прекрасной комбинации Азара с Бензема, после чего защитники соперника потеряли Крооса, а немец тут же получил мяч. Второй и третий голы «сливочных» были итогом действий этого дуэта уже на правом фланге.

    Азар выглядел помолодевшим благодаря тому, что получил больше свободы, в то время как Бензема мог уходить глубже к центру поля, чтобы сыграть ложную «девятку», которая за эти годы стала его фишкой. Немногие форварды могут таким образом связывать игру всей команды.

    Проблемы с физической формой бельгийца уже позади

    Азар «разрывал» защитников «Эйбара»
    globallookpress.com

    Азар сам признавался, что имел проблемы с диетой и физической подготовкой после переезда в Испанию. Постоянные травмы мешали ему регулярно заниматься своим телом, на фоне чего возникал лишний вес. В воскресенье, тем не менее, мы увидели проблески того футболиста, который разрывал английскую Премьер-лигу.

    Опасность, которая исходила от бельгийца, была безжалостной для соперника, она пугала защитников и вводило их в панику. У вингера невозможно было отобрать мяч.

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    • Азар все еще мало помогал партнерам в отборе и борьбе за мяч, но его прессинг и атакующие действия заслужили отдельной похвалы и восхищения.

    Важно все равно помнить, что это всего лишь одна игра, да еще и после долгой паузы, в том числе и для «Эйбара». Азар и Бензема создавали динамику и показывали почти врожденное взаимопонимание, но против более серьезного соперника «Реалу» может быть куда тяжелее. 0

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