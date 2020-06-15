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    Беззубая атака угрожает выходу «Атлетико» в Лигу чемпионов

    Реакция прессы на матч «Атлетик» — «Атлетико»

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    В 28-м туре испанской Примеры «Атлетик» и «Атлетико» разошлись миром со счетом 1:1. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    Диего Коста вернулся

    «Диего Коста предупредил, что ему предстоит сыграть важную роль в оставшейся части сезона Примеры 2019/2020. Он снова молвил свое веское слово на "Сан-Мамесе" против "Атлетика" в воскресенье. В своем первом матче после возвращения нападающий полностью воспользовался своим первым настоящим шансом, пробив Унаи Симона, благодаря чему сравнял счет», — пишет на страницах Marca Исаак Суарес.

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    • «Коке, как всегда, был помощником форварда. Гол Диего Косты был его только третьим в сезоне, но он посылает предупреждение остальным командам первенства в том, что он готов к оставшейся части кампании. Чтобы отметить взятие ворот, нападающий эффектно поднял футболку со специальным сообщением для игрока женской сборной "Атлетико" Вирджинии Торресильи, которой в мае удалили опухоль головного мозга».

    «Атлетико» по-прежнему играет беззубо в атаке

    «Мы мало что увидели в исполнении "Матрасников". Подопечным Диего Симеоне, которые испытывали проблемы с 35-й до 45-й минуты и упустили Муниаина, открывшего счет, снова не хватало креатива. Неудивительно, что после 28 туров команда занимает 12-е место в Примере по количество забитых мячей, лишь периодически демонстрируя уверенную игру в атаке», — отмечает в своем блоге на сайте AS Кико Нарваес.

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    «Мы еще увидим, как дальше проявит себя на новом месте под нападающим Маркос Льоренте. Его качественные действия были удивительными, где он умело использовал узкие пространства и хорошие передачи, тем не менее, несмотря на это, кажется, что это больше похоже на возможный вариант, чем нечто отлаженное. В более статусных матчах, где соперник не будет щадить мадридцев, на этой позиции потребуется острый и креативный исполнитель, а чтобы попасть в Лигу чемпионов нужна лучшая реализация».

    Муниаин и Гарсия напомнили о былой форме

    «Мадридцы, возможно, взяли свое в одной из великих крепостей европейского футбола в их предыдущем официальном матче, но эта победа на "Энфилде" не может скрыть тот факт, что они выиграли только один из своих последних 11 выездных матчей в Примере. Когда креативные форварды "Атлетика" взяли под свой контроль игру в первом тайме, было легко представить, что мы живем где-то в начале предыдущего десятилетия. Муниаин, которому все еще лишь 27, был неотразим, вызывая воспоминания о том, когда его считали вундеркиндом и следующей суперзвездой испанского футбола», — рассуждает в отчете Goal.com об игре Дом Фаррелл.

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    • «Играя против клуба, где он играл главную роль в завоевании чемпионства в 2014 году, Рауль Гарсия оказался превосходным помощником для "десятки" хозяев. Два героических гола Льоренте в ворота "Ливерпуля", несомненно, сыграли свою роль в решении Симеоне выставить его в основе на позиции под центрфорвардом Костой. Хотя его игра была, как правило, умела и быстра, отсутствие креативных качеств в действиях из глубины, что есть у Лемара и Мораты, ожидавших выхода на замену во втором тайме, озадачивало».

    «Атлетико» способен попасть в ЛЧ благодаря победе в ней

    «Капитан "Атлетико" Коке считает, что они рискуют не попасть в главный еврокубок, если их форма не улучшится. Полузащитник сборной Испании провел матч в основном составе коллектива Симеоне в его первом поединке после карантина. Однако ничья со счетом 1:1 на "Сан-Мамесе" не оправдала их надежд на попадание в топ-4 чемпионата, и мадридцы остаются на шестом месте», — констатирует в материале портала Football Espana Феаргал Бреннан.

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    • «Аргентинец приводил "Матрасников" к семи выходам в Лигу чемпионов кряду, и их попадание в ЛЧ следующего сезона будет жизненно важно, чтобы сбалансировать бюджет клуба. У "Атлетико" есть еще один потенциальный путь в Лигу чемпионов 2020/2021 годов, ведь его подопечные все еще участвуют в главном клубном турнире Старого Света и могут его выиграть после прохода в 1/8 финала "Ливерпуля" в марте». 0

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