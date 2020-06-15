Беззубая атака угрожает выходу «Атлетико» в Лигу чемпионов

В 28-м туре испанской Примеры «Атлетик» и «Атлетико» разошлись миром со счетом 1:1. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

Диего Коста вернулся

«Диего Коста предупредил, что ему предстоит сыграть важную роль в оставшейся части сезона Примеры 2019/2020. Он снова молвил свое веское слово на "Сан-Мамесе" против "Атлетика" в воскресенье. В своем первом матче после возвращения нападающий полностью воспользовался своим первым настоящим шансом, пробив Унаи Симона, благодаря чему сравнял счет», — пишет на страницах Marca Исаак Суарес.

«Коке, как всегда, был помощником форварда. Гол Диего Косты был его только третьим в сезоне, но он посылает предупреждение остальным командам первенства в том, что он готов к оставшейся части кампании. Чтобы отметить взятие ворот, нападающий эффектно поднял футболку со специальным сообщением для игрока женской сборной "Атлетико" Вирджинии Торресильи, которой в мае удалили опухоль головного мозга».

«Атлетико» по-прежнему играет беззубо в атаке

«Мы мало что увидели в исполнении "Матрасников". Подопечным Диего Симеоне, которые испытывали проблемы с 35-й до 45-й минуты и упустили Муниаина, открывшего счет, снова не хватало креатива. Неудивительно, что после 28 туров команда занимает 12-е место в Примере по количество забитых мячей, лишь периодически демонстрируя уверенную игру в атаке», — отмечает в своем блоге на сайте AS Кико Нарваес.

«Мы еще увидим, как дальше проявит себя на новом месте под нападающим Маркос Льоренте. Его качественные действия были удивительными, где он умело использовал узкие пространства и хорошие передачи, тем не менее, несмотря на это, кажется, что это больше похоже на возможный вариант, чем нечто отлаженное. В более статусных матчах, где соперник не будет щадить мадридцев, на этой позиции потребуется острый и креативный исполнитель, а чтобы попасть в Лигу чемпионов нужна лучшая реализация».

Муниаин и Гарсия напомнили о былой форме

«Мадридцы, возможно, взяли свое в одной из великих крепостей европейского футбола в их предыдущем официальном матче, но эта победа на "Энфилде" не может скрыть тот факт, что они выиграли только один из своих последних 11 выездных матчей в Примере. Когда креативные форварды "Атлетика" взяли под свой контроль игру в первом тайме, было легко представить, что мы живем где-то в начале предыдущего десятилетия. Муниаин, которому все еще лишь 27, был неотразим, вызывая воспоминания о том, когда его считали вундеркиндом и следующей суперзвездой испанского футбола», — рассуждает в отчете Goal.com об игре Дом Фаррелл.

«Играя против клуба, где он играл главную роль в завоевании чемпионства в 2014 году, Рауль Гарсия оказался превосходным помощником для "десятки" хозяев. Два героических гола Льоренте в ворота "Ливерпуля", несомненно, сыграли свою роль в решении Симеоне выставить его в основе на позиции под центрфорвардом Костой. Хотя его игра была, как правило, умела и быстра, отсутствие креативных качеств в действиях из глубины, что есть у Лемара и Мораты, ожидавших выхода на замену во втором тайме, озадачивало».

«Атлетико» способен попасть в ЛЧ благодаря победе в ней

«Капитан "Атлетико" Коке считает, что они рискуют не попасть в главный еврокубок, если их форма не улучшится. Полузащитник сборной Испании провел матч в основном составе коллектива Симеоне в его первом поединке после карантина. Однако ничья со счетом 1:1 на "Сан-Мамесе" не оправдала их надежд на попадание в топ-4 чемпионата, и мадридцы остаются на шестом месте», — констатирует в материале портала Football Espana Феаргал Бреннан.

«Аргентинец приводил "Матрасников" к семи выходам в Лигу чемпионов кряду, и их попадание в ЛЧ следующего сезона будет жизненно важно, чтобы сбалансировать бюджет клуба. У "Атлетико" есть еще один потенциальный путь в Лигу чемпионов 2020/2021 годов, ведь его подопечные все еще участвуют в главном клубном турнире Старого Света и могут его выиграть после прохода в 1/8 финала "Ливерпуля" в марте». 0