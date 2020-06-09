Возвращение Ла Лиги. Битва «Большой Двойки», «Эспаньол» в опасности и кудесник Месси

Как и в Английской Премьер-лиге, боссы высшего дивизиона чемпионата Испании распределили матчи в течение недели, чтобы изголодавшиеся по футболу болельщики могли поглощать их без перерыва.

Возобновившийся турнир стартует аппетитным андалузским дерби между «Севильей» и «Бетисом» в четверг вечером, в то время как претенденты на титул «Барселона» и мадридский «Реал» начнут действовать в субботу и воскресенье соответственно.

Прошло много времени с тех пор, как в Ла Лиге забивались голы, поэтому ниже — все, что вам нужно знать перед возобновлением соревнований.

Битва «Большой Двойки»

1. «Барселона» — 58 очков

2. «Реал» — 56 очков

3. «Севилья» — 47 очков

4. «Реал Сосьедад» — 46 очка

5. «Хетафе» — 46 очка

6. «Атлетико» — 45 очка

7. «Валенсия» — 42 очка

«Пари Сен-Жермен» уже короновали победителями Лиги 1, мюнхенская «Бавария» и «Ливерпуль» хоть еще и не провозглашены официально, но уже являются чемпионами в Бундеслиге и АПЛ, а ноу-хау «Ювентуса» заключается в том, что они являются фаворитом, который уведет титул Серии А из-под носа у неожиданного соперника — «Лацио».

В Ла Лиге, тем не менее, есть настоящая чемпионская гонка, разыгрываемая всего с двумя очками, разделяющими традиционную «большую двойку»: «Барселону» на первом месте, и «Реал Мадрид» — на втором.

Оба клуба переживают переходные периоды, что подчеркивается тем, что «Барселона» уже проиграла пять матчей в Примере, а «Реал Мадрид», по-видимому, готовится ко второму подряд вылету в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Календарь и таблица испанской Примеры

Тем не менее, пара остается на голову выше остальных в Испании: «Севилья» на девять очков отстает от «Реала» на третьем месте, а «Атлетико Мадрид», вступающий в новую эру, будет рад финишировать в первой четверке.

«Барселона» очень неуверенно выглядит в роли лидеров Ла Лиги, но их форма была довольно шаткой с момента прибытия Кике Сетьена на тренерский мостик, о чем свидетельствуют три поражения в десяти матчах под его руководством.

«Реал» и «Барселона» ведут борьбу за титул globallookpress.com

Тем временем «Реал Мадрид» стремится омолодить свою команду после доминирования в Лиге чемпионов в этом десятилетии, когда стареющие звезды начинают постепенно сдавать, а молодые звезды зажигаются. Поэтому их нестабильность иногда оказывала влияние на результаты команды Зинедина Зидана.

Обе встречи в Эль-Класико уже сыграны, и «Реал Мадрид» был лучше, с победой 2:0 на «Бернабеу» в марте и ничьей 0:0 на «Камп Ноу» в декабре.

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Если им удастся сократить отставание от «Барселоны», возможно, этот результат личных встреч окажется ключевым в борьбе за титул…

Предстоящие матчи

Четверг 11 июня

«Севилья» — «Бетис» (23:00)

Пятница 12 июня

«Гранада» — «Хетафе» (20:30)

«Валенсия» — «Леванте» (23:00)

Суббота 13 июня

«Эспаньол» — «Алавес» (15:00)

«Сельта» — «Вильярреал» (18:00)

«Леганес» — «Вальядолид» (20:30)

«Мальорка» — «Барселона» (23:00)

Воскресенье 14 июня

«Атлетик» — «Атлетико» (15:00)

«Реал» — «Эйбар» (20:30)

«Реал Сосьедад» — «Осасуна» (23:00)

Лигочемпионская гонка

Возможно, столь же захватывающим, если не более, чем гонка за чемпионский титул, является борьба за третье и четвертое места в таблице с пятью клубами, имеющими реальные шансы на попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

«Севилья», возглавляемая бывшим тренером «Реала» и сборной Испании Хуленом Лопетеги, занимает третье место, но лишь пять баллов отделяют их от «Валенсии» на седьмом.

Между ними зажаты «Реал Сосьедад», «Хетафе» и мадридский «Атлетико», бивший в марте из Лиги чемпионов «Ливерпуль».

«Хетафе», команда, которая затмевается соседями по Мадриду «Реалом» и «Атлетико», стала главным сюрпризом сезона, удерживаясь в районе четверке лучших. Во многом они обязаны этим защитнику Джене Даконам и нападающему Хайме Мате.

«Атлетико» тоже не стоит сбрасывать со счетов, несмотря на то, что он будет шестым, когда турнир возобновится.

Это был трудный сезон для Диего Симеоне — состав «Атлетико» претерпел серьезную реструктуризацию, но захватывающая победа в марте над «Ливерпулем» на «Энфилде», вероятно, придаст молодежи заряд энергии на ближайшие месяцы.

Наконец, поговорим о «Валенсии», которая, несмотря на то, что находится на седьмом месте в таблице, каким-то образом имеет разницу мячей «-1».

Учитывая, насколько это безнадежный клуб, было бы чудом, если бы Альберт Селадес вывел их в четверку лучших до конца сезона, учитывая их проблемы с обороной.

Битва за выживание: «Эспаньол» на грани вылета?

Как и в борьбе за Лигу чемпионов, на дне таблицы плотность очень высока.

«Алавес» на 14-м месте, вероятно, в безопасности, но кроме него есть сразу шесть клубов, которые могут вылететь.

«Эспаньол» играл в Ла Лиге с сезона 1994/95, но его 26-летнее пребывание в высшем дивизионе находится под серьезной угрозой, так как в настоящее время они замыкают таблицу, в шести очках от зоны безопасности.

Январский трансфер Рауля Де Томаса из «Бенфики» дал им шанс на борьбу, так как форвард забил четыре гола в своих первых шести матчах за клуб.

В то время как «Эспаньол» повысил свои шансы на выживание, приобретя нового нападающего в зимнее трансферное окно, обратное было верно для «Леганеса», который находится в лучшем турнирном положении.

Спасет ли Рауль де Томас «Эспаньол»? globallookpress.com

Юсеф Эн-Несири был куплен «Севильей» после того, как они применили пункт о выкупе контракта игрока за сумму 20 миллионов евро, в то время как «Барселона» также увела Мартина Брейтуэйта за 18 миллионов евро, используя лазейку в регламенте Ла Лиги, чтобы подписать его после закрытия трансферного окна в конце февраля.

Неспособность клуба заменить кого-либо из своих нападающих сильно ударила по их амбициям.

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В субботу четыре клуба из нижней шестерки играют дома: «Эспаньол», «Сельта», «Леганес» и «Мальорка». Между тем игра между «Леганесом» и «Вальядолидом» представляет собой классическую встречу «за шесть очков».

За кем следить

Волшебник Месси

Ни одно превью Ла Лиги не будет полным без намека на лучшего игрока чемпионата: Лионеля Месси.

Конечно, подчеркивание блеска Месси вряд ли является революционным, но его статистика в этом сезоне поразительна.

В 22 матчах Ла Лиги аргентинец забил 19 голов и отдал 12 передач: и то и другое является лучшими результатами в лиге с комфортным отрывом.

В среднем Месси забивал голы каждые 61 минуту. Где бы была Барселона без него?

Лионель Месси globallookpress.com

Блеск Месси на этом не заканчивается. Он выиграл 118 единоборств (на 45 больше, чем Набиль Фекир, занявший второе место) и создал 55 голевых моментов (больше только у Хосе Кампана с 58).

Кроме того, если (или, что более реалистично — когда) Месси отдаст еще три голевые передачи, он в пятый раз за свою карьеру достигнет результата «более 15 голов и ассистов в Ла Лиге». Ни один другой игрок из пяти ведущих европейских лиг не сделал этого более двух раз.

Вундеркинды

Кажется странным описывать Мартина Эдегора как «вундеркинда», учитывая, что он, казалось бы, вечен, но норвежскому плеймейкеру всего 21 год, и он проводит великолепный сезон за «Реал Сосьедад», ведущий борьбу за Лигу чемпионов.

Арендованный летом у мадридского «Реала» после нескольких продуктивных сезонов в голландской Эредивизии, Эдегор забил четыре гола и сделал пять результативных передач, включая шедевр в матче против «Алавеса», когда он натолкнулся на Томаша Пину, прежде чем отдать идеальный пас на Микеля Оярсабаля, который забил.

Говоря об Оярсабале — у игрока довольно светлое будущее. На счету у 23-летнего Оярсабаля восемь голов и шесть передач, в то время как 19-летний шведский нападающий Александр Исак дополняет атакующее трио с «Аноэта», забив семь раз в своем дебютном сезоне в Испании.

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В этом сезоне также появился вундеркинд из «Барселоны», Ансу Фати. 17-летний футболист побил все рекорды во время своего первого сезона как профессионал.

В августе он стал самым молодым игроком «Барселоны», забившим гол — ему было 16 лет и 304 дня, в сентябре он стал самым молодым игроком «Барселоны» в Лиге чемпионов, а в декабре он стал самым молодым игроком, забившим в ЛЧ, поразив ворота в возрасте 17 лет и 40 дней. И преград ему нет.

Ансу Фати globallookpress.com

У мадридского «Реала» также есть несколько потрясающих молодых талантов, в виде бразильской пары Винисиус и Родриго.

Два 19-летних бразильца забили по два мяча в Ла Лиге и рассматриваются как замена Криштиану Роналду и Гарету Бейлу на флангах.

Универсальный полузащитник Федерико Вальверде, 21-летний уругваец, также становится все более заметным членом команды Зидана, выйдя в стартовом составе в 14 матчах Примеры.

Если говорить о других команда, то 21-летний ганский центральный защитник «Вальядолида» Мохаммед Салису зарабатывает своей игрой восторженные отзывы, а среди прочих клубов, с которыми его связывают трансферные слухи, есть и «Манчестер Юнайтед».

Вингер «Валенсии» Ферран Торрес (20 лет) — еще один из тех, чей прорыв случился в этом году. Игрок приложил ногу к восьми голам в Ла Лиге (по четыре гола и ассиста), в то время как Марк Кукурелья (21 год) хорошо выступает за «Хетафе» после летнего переезда из «Барселоны», транзитом через «эйбар».

Календарь и таблица Бундеслиги

Жоао Феликс (20) еще не продемонстрировал свои таланты в «Атлетико Мадрид» после своего переезда из «Бенфики» за девятизначную сумму, но он будет рвать и метать, когда соревнование возобновится.

Невоспетые герои

Лукас Перес не смог реализовать свои таланты в Премьер-лиге за «Арсенал» или «Вест Хэм», но он был сенсационнен с момента подписания контракта с «Алавесом» прошлым летом, забив 11 голов и отдав пять передач.

Только Месси (19) и Карим Бензема (14) обогнали Переса в Ла Лиге. Хоселу, другой игрок с непримечательной карьерой в Англии, также ведет борьбу в бомбардирской гонке с девятью голами за «Алавес».

У «Бетиса» был средний сезон и 12-е место, но все изменил подписаный прошлым летом Набиль Фекир, который впечатлил семью голами и тремя передачами в 22 играх.

Победитель Кубка мира эффективно взаимодействует с Серхио Каналесом в атаке и полузащитеу и, учитывая качество этих игроков, «Бетис», возможно, должен быть выше в таблице.

Набиль Фекир globallookpress.com

«Вильярреал» — еще один клуб, который не добился успеха, но в лице Жерара Морено у них есть один из самых стабильных нападающих в испанском футболе.

28-летний вингер в этом сезоне забил 11 голов, а его форма в начале сезона подарила ему вызов в сборную Испании, где он забил три гола в своих первых трех матчах.

Выдающимися игроками, благодаря которым «Севилья» борется за путевку в Лигу чемпионов, являются аргентинский вингер Лукас Окампос и принадлежащий «Реалу» Серхио Регилон.

Окампос является лучшим бомбардиром команды с десятью голами, в то время как форма левого защитника Регилона была настолько впечатляющей, что ему было предложено место в составе «Реала», когда он вернется из аренды в конце сезона.

Айтор Фернандес globallookpress.com

Наконец,нужно упомянуть голкипера «Леванте» Айтора Фернандеса, который совершил ошеломляющие 124 сейва в 27 матчах (в среднем 4,5 за игру), что на 36 больше, чем у любого другого вратаря в дивизионе.

То, что «Леванте» практически гарантировал себе пребывание в Примере, в немалой степенисостоялось благодаря подвигам Фернандеса.

А вы знали…

Оставшиеся шесть домашних матчей «Реала» в Ла Лиге будут проводиться не на внушительном «Сантьяго Бернабеу», а на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Вальдебебасе, где их команда «Кастилья Б» играет свои матчи.

Это связано с тем, что ведутся масштабные строительные работы по модернизации «Бернабеу» с установкой современного выдвижного поля.

Как следствие, поле в настоящее время больше напоминает пляж, чем футбольный газон, поскольку оно полностью покрыто песком.

Ла Лига будет использовать виртуальные изображения болельщиков в клубных цветах на трибунах и использовать «фанатский интершум», разработанный создателями FIFA, в телевизионных передачах, когда матчи возобновятся на этой неделе.

Работы на «Сантьяго Бернабеу» globallookpress.com

В своем заявлении Ла Лига сказала, что использование аудио «позволит смотреть матчи так, как они выглядели и звучали до того, как соревнование было отложено».

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас добавил: «Мы работаем с партнерами по всему миру, чтобы обеспечить отличный опыт для зрителей.

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