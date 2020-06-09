Жаркий матч золотого сезона «Ромы». О римском дерби в 2001-м году

Римская команда уверенно шла к золоту, но на своем пути она столкнулась с большим количеством преград, одной из них был извечный оппонент «Лацио».

Уверенная «Рома» и кочующий «Лацио»

Римская команда в свой чемпионский год карабкалась к золоту под опекой Фабио Капелло. Со старта сезона «Рома» шла первой в таблице, пару раз меняясь с другими коллективами. Но большую часть сезона 2000/01 «волки» провели на вершине, и главное, что на вершине они и закончили.

В ту самую пору «Лацио» шатало по разным позициям в списке команд-участниц. «Орлята» в течение сезона сменили тренера. В 2001-м руководство решило отказаться от Свена-Ерана Эрикссона и пригласило на должность наставника Дино Дзоффа. В упомянутый сезон «Лацио» успел побывать на пятом, восьмом и даже втором месте в таблице, однако в итоге бело-голубые завершили кампанию 2000/01 третьими.

Исход дерби мог повлиять на чемпионство

Первый матч римского дерби состоялся в рамках 11-го тура. Тогда на «Олимпико» результат получился довольно скромным с единственным голом. На 71-й минуте Паоло Негро срезал мяч в собственные ворота, благодаря чему «Рома» внесла очередные три балла в свою копилку и закрепилась на первой позиции.

Во втором круге Серии А два столичных гранда сошлись в споре за звание крутейшей команды Рима в рамках 28-го тура. На тот момент коллектив дона Фабио все еще оставался лидером чемпионата, а в спину его клубу дышали «Ювентус» и «Лацио». За 27 матчей итальянского первенства «Рома» набрала 62 очка. На расстоянии в шесть баллов находилась «Старая синьора», а «орлята» имели 55 пунктов в копилке. До конца сезона оставалось семь туров, поэтому победа «Лацио» в дерби действительно могла возродить интригу.

Период, когда дерби реально было крутым

Перед матчем, который состоялся 29 апреля 2001-го, команду Фабио Капелло считали фаворитом. Его «Рома» была в полном порядке. В игре против «Лацио» итальянский менеджер прогнозируемо использовал схему 3-4-1-2.

В центре защиты у «волков» со старта вышли Алдаир, Вальтер Самуэль и Венсан Кандела. Середину поля в том матче насыщали Кафу, Дамиано Томмази, Кристиано Дзанетти и Жонатан Зебина. Под нападающим выступил Франческо Тотти, а на острие решать должны были Марко Дельвекки и Габриэль Батистута.

«Лацио» перед этой игрой считался неоднозначным андердогом. Да, «орлята» подходили ко встрече на «Олимпико» в качестве слабейшей стороны, однако их последние выступления в разных турнирах обнадеживали болельщиков и всех, кому небезразлична судьба клуба.

На поляне «Олимпико» подопечные Дино Дзоффа расставились по схеме 4-5-1. Оборонительная линия «Лацио» состояла из Джузеппе Фавалли, Синиши Михайловича, Алессандро Несты и Джузеппе Панкаро. Центр поля бело-голубых заполнили Карел Поборский, Дино Баджо, Роберто Баронио, Диего Симеоне и Павел Недвед. Тяготы нападающего в матче легли на плечи Эрнану Креспо.

Составы двух римских команд были очень круты. Битва за звание сильнейшей в столице началась в 20:30 по местному времени под пристальным взором арбитра Стефано Браски.

Второй тайм компенсировал мрачность первого

До перерыва с острыми моментами имелись явные проблемы. Толпа фанатов, коих собралось 77 тысяч, наблюдала за откровенно слабыми попытками кого-либо выйти вперед. Чаще всего соперники били издали. Большая часть подобных эпизодов не таила в себе угрозы. И все же «Рома» выглядела интереснее. Команда Капелло старалась использовать проходы по флангу и искать впереди Тотти, Батистуту и Марко Дельвеккио, но в итоге все в этом тайме свелось на ноль. Отдыхать соперники ушли с логичным для такого расклада счетом 0:0.

«Рома» — «Лацио». Серия А 2000/01

К счастью, настоящее дерби началось после перерыва. В раздевалке «Ромы» состоялся серьезный разговор, в ходе которого дон Фабио разъяснил своим, как нужно действовать во второй половине встречи. И действительно, в дебюте второго тайма «волки» поджали бело-голубых.

На 48-й минуте «Рома» вколотила первый гол в ворота «Лацио». В результативной атаке команды Капелло сработала связка двух центральных нападающих. На левом фланге Дельвеккио спокойно сумел прострелить на Батистуту, который направил мяч в дальний угол. Габриэль на эмоциях перепрыгнул рекламные щитки, пронесся за воротами несколько метров, расстреливая из невидимого автомата воздух, случайно сбил фотографа и вернулся на поле.

Второй гол «Рома» забила уже спустя шесть минут. В ключевом эпизоде на половине «Лацио» оказалось сразу несколько футболистов, которые находились рядышком. Выполнив пару-тройку передач, Кристиано Дзанетти запульнул длинный пас на Дельвеккио. Форвард решил в касание пробить в дальний угол. Марко здорово подстроился под мяч и попал точно в цель, 2:0.

«Лацио» проявил характер и спасся в концовке

Перевернуть ход поединка «орлята» смогли на 78-й минуте. На выручку подопечным Дино Дзоффа пришел штрафной, заработанный на левом фланге за фол на Клаудио Лопесе. С прямой подачей Михайловича «волки» справились, но вынесли мяч в сторону Недведа. Павел одним касанием подработал мяч, а вторым всандалил точно под перекладину. Мощный выстрел Недведа возродил интригу, 2:1.

Времени минимум на гол было полно, только свои шансы соперники реализовывать не торопились. Таймер продолжал отсчитывать минуты к завершению матча. Девяносто уже позади, но реф накинул еще несколько. С 93-й по 95-ю минуты «Лацио» закрепился в штрафной «Ромы» и около нее. Сперва «орлята» заработали корнер с одного фланга, затем Недвед организовал угловой с другого, секундами позже последовал третий.

Очередную подачу с флажка выполнил Михайлович. В первом эпизоде «Рома» вновь отбилась, однако на подборе оказался Кастроман, появившийся на поле на 64-й минуте. Лукас одним касанием расчехлил свою пушку, прошив всех, кто находился в штрафной. Мяч без всяких рикошетов пролетел сквозь скопление игроков и зашел в угол, 2:2. «Стадио Олимпико» буквально разрывало от увиденного, а игроки в бело-голубом праздновали так, будто затащили чемпионство или еврокубок.

В итоге перестрелка во втором тайме подарила зрителям 4 гола. Ничейный исход никак не повлиял на турнирное положение клубов из топ-3, поскольку в другой встрече «Ювентус» разошелся миром с «Лечче» — 1:1. На вершине осталась «Рома». И уже до конца сезона ее оттуда никто сдвинуть не сумеет. 0