От теории к практике. Как РПЛ готовится к возобновлению сезона

В пятницу, 15 мая, исполком РФС принял решение о возобновлении чемпионата России. Датой рестарта было названо 19 июня. Насколько далеко лига продвинулась в подготовке возобновления чемпионата России за полследнюю неделю?

Регламент согласован, календарь составлен

В конце мая РФС и РПЛ разработали регламент возобновления тренировочного процесса и проведения официальных матчей.

Он включает в себя следующие пункты:

— регулярная диагностика персонала, игроков и судей;

— усиленные гигиенические меры;

— регулярную дезинфекцию;

— соблюдение дистанции между игроками и персоналом;

— регулярный инструктаж по правильному поведению до, во время и после тренировок и матчей;

— зонирование стадиона (спортивная зона, трибуны и внешняя зона);

— социальное дистанцирование при приветствии гостевого клуба;

— проведение ежедневного медицинского осмотра.

При этом, Роспотребнадзор пока не вернул согласованный документ, хотя он и утвержден. Клубы хотели бы его изучить перед общим собранием, которое было намечено на 1 июня. В связи с этим собрание было перенесено — ориентировочная дата 5 июня.

28 мая состоялась видеоконференция врачей клубов Премьер-лиги, на которой обсудили ряд положений проекта медрегламента.

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Кроме того, в конце мая был составлен календарь летней части сезона РПЛ: старт 19 июня, финиш — 22 июля, проведение туров в несколько дней, в выходные и посередине недели.

Целиком с календарем можно ознакомиться по ссылке.

Также РПЛ опубликовала расписание Олимп-Кубка России. Четвертьфиналы: 23-25 июня. Полуфиналы: 18-19 июля. Финал: 25 июля.

В среду, 3 июня, президент РФС Александр Дюков в формате видеоконференцсвязи провел оперативное совещание с руководителями профильных направлений.

Обсуждались возобновление российской Премьер-лиги, работа по подготовке регламента рестарта, взаимодействие с правительством РФ и руководством регионов, прогноз санитарно-эпидемиологической обстановки.

На совещании было принято решение о проведении исполкома РФС 9 июня.

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После возобновления розыгрыша РПЛ, приостановленного из-за пандемии коронавируса, количество трансляций в бесплатном эфире может увеличиться.

СМИ стало известно, что что Первый канал готов показать несколько матчей (число варьируется от пяти до семи) в своём эфире в течение июня-июля.

Клубы добились возвращения болельщиков на трибуны

После решения о возобновлении сезона и начала тренировок руководители сразу нескольких крупных клубов выступили единым строем, призывая РФС и РПЛ разрешить проводить матчи с болельщиками.

Леонид Федун Владелец «Спартака» Надеюсь, будет возможность, в связи с тем, что Собянин сейчас будет снимать карантин, разрешить посещение стадиона болельщикам с учетом санитарных норм. Чтобы болельщики были на расстоянии двух метров друг от друга и так далее. Это было бы очень хорошо.

ЦСКА, «Краснодар» и «Спартак» единым фронтом выступили за возвращение зрителей на трибуны, после чего появилась информация, что РФС работает над этим вариантом.

Евгений Гинер Президент ПФК ЦСКА С одной стороны, все мы соскучились по большому футболу и возможности вернуться к соревновательному ритму чемпионата. Однако практика показывает, я прежде всего говорю о немецкой Бундеслиге, что футбол в новых условиях скорее похож на товарищеские матчи, чем на тот турнир, который всегда привлекал болельщиков. Это не мои ощущения, об этом говорят и рейтинги телетрансляций чемпионата Германии. Я считаю, что футбол без зрителей мало кому интересен — и болельщикам, и самим участникам, и всей индустрии. Сейчас, когда мы наблюдаем спад по показателям заболеваемости во всей стране, нужно, мне кажется, уже продумать варианты с возвращением болельщиков на стадионы. Понятно, я не говорю о полных трибунах, возможно, о половине стадиона, но это уже детали, которые можно выработать при положительном решении вопроса.

Не только руководители топ-клубов подсчитывали убытки от матчей без зрителем, но и владельцы провинциальных команд, таких как «Урал» и тульский «Арсенал».

Григорий Иванов Президент «Урала» Я поддерживаю Евгения Ленноровича [Гинера] в этом вопросе. Я уже говорил, что финал Олимп Кубка России, который будет проходить в Екатеринбурге, будет совсем не тем без зрителей. Нужно продумать, как можно разместить зрителей. Может, посадить их в метре друг от друга. Пусть на матч придет не 30 тысяч, а 10, но болельщики хотя бы будут. Это можно все продумать. Без зрителей футбол совсем не тот. Но, так как здоровье, естественно, на первом месте, нужно продумать все меры безопасности.

Президент РПЛ Сергей Прядкин в конце мая подтвердил, что руководство лиги готово рассмотреть возможность доигровки матчей чемпионата России со зрителями на стадионах.

Пока мы исходим из того, что рестарт сезона состоится без зрителей. Это очень расстраивает, все понимают, что футбол без болельщиков на трибунах — это совершенно другое зрелище, другая энергетика. Экономически это также большой удар по клубам, ведь приходится забывать о доходах в день матча. Но в первую очередь мы должны думать о здоровье людей. Мы не теряем надежду, все заинтересованы, чтобы болельщики как можно скорее вернулись на стадионы. Если ситуация позволит, можно будет рассмотреть и такой вариант тоже. Все это может быть возможно только при разрешении властей и максимально строгом соответствии всем санитарным нормам Сергей Прядкин

Спустя пару дней Роспотребнадзор согласовал c РПЛ возможность проведения матчей с болельщиками с 21 июня. Трибуны стадионов могут быть заполнены максимум на 10%.

У болельщиков с сезонными абонементами будет приоритетное право на посещение матчей РПЛ. Однако не все владельцы абонементов смогут попасть на стадионы.

У «Спартака», «Локомотива», «Динамо» и ЦСКА количество проданных сезонных абонементов превышает 5 тысяч. Эти клубы не смогут осуществить проход всех держателей абонементов.

Александр Медведев Генеральный директор «Зенита» Надо учесть, что матчи будут проводиться в присутствии определенного количества зрителей, оно лимитируется 10%. Отсчитывая от нашей полной вместимости, получается около 6,5 тысяч зрителей. Это уже что-то. Как планируем распределять билеты между болельщиками? Мы эту новость только сейчас получили, поэтому будем готовиться, чтобы было по справедливости

РФС и РПЛ рассматривают допуск на стадионы не только ТВ-журналистов, но и для работников других СМИ. Они тоже будут включены в общий процент зрителей, присутствующих на стадионе.

Что касается полицейских, присутствующих на матчах, то их, вероятно, не включат в процент зрителей.

При этом, в министерстве физической культуры и спорта Краснодарского края сообщили, что до третьего этапа снятия ограничений трибуны сочинского стадиона «Фишт» и арены «Краснодара» на матчах РПЛ должны оставаться без зрителей.

На одноименном стадионе домашние матчи в чемпионате России проводит «Краснодар», на «Фиште» принимает соперников «Сочи».

Календарь и таблица РПЛ

Сейчас в Краснодарском крае реализуется первый этап снятия ограничений — разрешено индивидуально заниматься физической культурой и спортом на открытом воздухе с использованием социальной дистанции и средств индивидуальной защиты.

Кирилл Мельников Директор по коммуникациям РФС Противники возвращения болельщиков на трибуны есть и сейчас, но мы с вами должны стараться смотреть в будущее, пытаться его предвидеть и готовиться к нему. Мы видим европейский опыт: болельщиков возвращают в Польше, Швеции, Швейцарии. Игры со зрителями — это тренд, и скоро его подхватят и другие страны. Мы надеемся на то, что через три недели ситуация во многих регионах позволит проводить матчи с 10-процентной заполняемостью трибун. За нашим предложением стоит серьезная аналитическая работа и опыт руководства РФС в борьбе с вирусом, в том числе на крупных промышленных предприятиях. Да, клубам предстоит большая работа по обеспечению безопасности, и они к ней готовы.

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о вводимых мерах безопасности по предотвращению распространения коронавируса на стадионах с возобновлением сезона РПЛ.

Возобновление РПЛ — это наша общая победа — правительства, РФС при поддержке Роспотребнадзора. Эту модель будем рекомендовать для других видов спорта. Матчи 23-го тура будут сыграны с 19 по 21 июня. При проведении будут соблюдены все требования Роспотребнадзора. Исключительно важным является здоровье всех участников. Будут реализованы все меры безопасности на этапе входа на стадион. Вход только в масках и перчатках. Это обязательное требование. Нельзя будет использовать никакую пищу, только воду Олег Матыцин

Клубы тестируются на коронавирус

Перед возобновлением тренировочного процесса клубы РПЛ продолжили тестирования игроков и персонала на коронавирус. Новые случаи не заставили себя ждать.

Второй положительный результат обнаружился в казанском «Рубине» — у защитника Николая Пояркова.

Команда сдала тест на COVID-19

Тест Пояркова показал положительный результат. С футболистами и персоналом команды Николай не контактировал. Игрок находится на самоизоляции дома в Казани

Желаем Николаю здоровья и скорейшего возвращения на поле! ❤️💚

➡️ https://t.co/bCCRXxxwap pic.twitter.com/vW7ygfPRBA — «Рубин» Казань (@fcrk) May 27, 2020

25 мая игроки (за исключением Константина Плиева и Пояркова), тренерский штаб и персонал «Рубина» сдали повторный тест. Все результаты оказались отрицательными.

Следующим стал «Локомотив» — 28 мая «железнодорожники» сообщили результаты тестирования. Коронавирусная инфекция была выявлена у Дмитрия Баринова, Антона Коченкова, Тимура Сулейманова и Романа Тугарева.

Проходил тест в полной уверенности, что здоров. Когда узнал результат, сильно удивился, ведь чувствовал себя отлично, не было никаких симптомов. Расстроился. Чемпионат скоро начинается, а я не могу тренироваться, сижу на карантине. И так много пропустил… Но ничего. Надеюсь, скоро всё пройдёт , и приступлю к занятиям с командой, буду полноценно готовиться к чемпионату Дмитрий Баринов

Болезнь протекает бессимптомно, игроки чувствуют себя хорошо и находятся в домашних условиях на самоизоляции.

Но есть и хорошие новости — тренер вратарей «Динамо» Дмитрий Изотов прошел успешное лечение от коронавирусной инфекции.

Он отбыл необходимый карантин и сдал ряд новых тестов. Все результаты — отрицательные. Таким образом, переносчиком вируса тренер не является.

Команда сдала тест на COVID-19

Тест Пояркова показал положительный результат. С футболистами и персоналом команды Николай не контактировал. Игрок находится на самоизоляции дома в Казани

Желаем Николаю здоровья и скорейшего возвращения на поле! ❤️💚

➡️ https://t.co/bCCRXxxwap pic.twitter.com/vW7ygfPRBA — «Рубин» Казань (@fcrk) May 27, 2020

Нападающий «Урала» Павел Погребняк также был выписан из больницы. Запрета находиться с командой нет. У него взяли все необходимые тесты, они отрицательные.

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан чувствует себя хорошо, в настоящий момент он проходит обязательную процедуру тестирования после перенесенного COVID-19, чтобы присоединиться к команде.

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Защитник «Рубина» Константин Плиев, переболевший коронавирусом, возобновил тренировки с командой.

Клубы тренируются

Последним клубом, получившим разрешение властей на тренировки на своей базе, стал московский ЦСКА, который с 27 мая получил право на тренировочные занятия в Ватутинках.

В этот же день органы власти санкционировали групповые занятия на базе в Удельном парке для «Зенита». Ранее футболисты работали индивидуально.

Московский «Локомотив» в конце мая начал тренировочный сбор в Баковке. Отмечается, что на базе будет жить и генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе.

Правда, Олег Пашини не смог тренировать команду из-за приступа гастрита. Команда тренируется под руководством тренеров Дмитрия Лоськова, Сергея Алексеева, Заура Хапова и Саркиса Оганесяна.

Новый главный тренер «Локомотива» Марко Николич прилетел в Москву 30 мая. На борту также находились помощники специалиста — Радое Смилянич и Горан Басарич.

Контракт Николича с «Локомотивом» действует с 1 июня. К работе тренер сможет приступить 13 июня, поскольку ему и помощникам предстоит пройти двухнедельный карантин.

А вот наставник «Спартака» Доменико Тедеско с четверга, 4 июня, начнет проводить тренировки красно-бьелых — он отбыл свой карантин.

Казанский «Рубин» приступил к тренировкам группами на клубной базе 30 мая. На поле вернулись защитник Сильвие Бегич и полузащитник Дмитрий Тарасов.

«Рубин» приступил к тренировкам небольшими группами на клубной базе 💪

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Скучали по команде? 😏

📸 https://t.co/qrRZlI39hm pic.twitter.com/oCE5CVhDW1 — «Рубин» Казань (@fcrk) May 29, 2020

Футболисты восстановились после травм и тренируются без ограничений. К «Рубину» также присоединились Артур Сагитов, Владислав Микушин и Илья Агапов.

Кроме того, казанский «Рубин» предоставил «Тамбову» базу для тренировок. Тамбовчане проведут в Казани тренировочный сбор в течение недели.

Календарь и таблица Бундеслиги

«С 1 по 7 июня мы предоставили Тамбову базу для тренировок, живут они в академии, тренируются на другом поле, мы не контактируем», — сообщили в пресс-службе «Рубина».

Клубы расстаются с игроками

Не со всеми футболистами клубы РПЛ решили продлевать истекающие конракты. Ряд футболистов покидает команды или меняет их.

Так, защитник Михаил Меркулов покинул екатеринбургский «Урал» после 31 мая. 26-летний защитник присоединится к казанскому «Рубину» на правах свободного агента. Напомним, что зимой Меркулов был переведен в дубль «Урала» из-за желания сменить клуб.

Вернулись к тренировкам на поле 👏🏻

Работаем в группах не более 15 человек. Уже скоро еще больше фото и видео от команды.

Соскучились? 💛💙#МыРостов pic.twitter.com/wwdcto0Hcu — Football Club Rostov (@rostovfc) June 3, 2020

Со скандалом покинул «Сочи» французский защитник Адиль Рами. Его агент заявил, что в сочинском клубе не платят зарплату и пригрозил разборками с ФИФА. Но, по сообщниям СМИ, Рами скрыл от «Сочи» серьезную травму колена. Его контракт аннулировали 26 мая.

Полузащитник Жоау Мариу, права на которого принадлежат «Интеру», покинет «Локомотив» после 30 июня, когда закончится срок его аренды.

Скаут московского клуба Андрей Лосюк не смог договориться с миланцами о продлении аренды португальца до фактического завершения сезона

Также в пресс-службе «Локомотива» подтвердили, что немецкий защитник Бенедикт Хеведес не вернулся в расположение команды, несмотря на начало тренировок. Ранее собщалось, что игрок готов разорвать контракт с клубом.

Полузащитник Александр Ташаев, права на которого принадлежат «Спартаку», покинул «Рубин» в связи с истечением срока аренды 31 мая. 25-летний игрок вернулся в расположение красно-белых.

Кроме того казанский клуб покинули в связи с истечением сроков действия контрактов нападающий Бека Микелтадзе и полузащитник Николай Кипиани. С февраля 2020 года оба футболиста выступали за волгоградский «Ротор» на правах аренды.

👍🏻🏟💪🏻«Арсенал» стал первым клубом в России, кто установил на стадионе и тренировочной базе дезинфицирующие тоннели!

🔝Теперь за здоровье ребят можно не беспокоиться.

😷Однако, нужно соблюдать все меры предосторожности, как это делают в нашем клубе. pic.twitter.com/O2Skwbguof — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) May 27, 2020

Тульский «Арсенал» исключил из заявки полузащитника Кантемира Берхамова. Срок контракта 31-летнего хавбека с туляками истек 31 мая. Берхамов выступал в «Арсенале» с лета 2015 года.

«Тамбов» покинули два полузащитника — Хетаг Хосонов и Мигел Филипе Кардозу. 31 мая закончились арендные соглашения, Хосонов возвращается в ЦСКА, а Кардозу — в «Динамо».

«Оренбург» объявил о том, что форвард Джордже Деспотович и вратарь Александр Довбня покидают команду в связи с истечением сроков контрактов.

Обращение Александра Анюкова к болельщикам «Крыльев Советов»:https://t.co/uEQEa2AmUa pic.twitter.com/hChDBAWOIU — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) May 30, 2020

Защитник Александр Анюков покинул «Крылья Советов». Соглашение 37-летнего футболиста было рассчитано до 31 мая, и клуб решил не продлевать контракт.

Анюков вернулся в Санкт-Петербург и намерен сосредоточиться на тренерской деятельности — в июне 2019 года он входит в тренерский штаб Сергея Семака.

Клубы продлевают контракты

Что касается продлений контрактов, то «Зенит» объявил о заключении нового соглашения с главным тренером Сергеем Семаком.

Петербургский клуб продлил контракт с 44-летним специалистом по схеме «2+1» — на два года с возможной пролонгацией на один сезон.

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев подтвердил, что полузащитники Александр Ломовицкий и Даниил Лесовой, права на которых принадлежат «Спартаку» и «Зениту» соответственно, доиграют нынешний сезон в тульском клубе.

Грозненский «Ахмат» также объявил о продлении соглашений с несколькими игроками до фактического завершения нынешнего сезона.

Контракты продлили голкипер Евгений Городов, защитник Роланд Гиголаев и полузащитники Олег Иванов и Денис Глушаков.

При этом, в СМИ появилась информация, что «Ахмат» не планирует продлевать контракт с Глушаковым на следующий сезон.

«Оренбург» объявил о продлении контрактов с голкипером Александром Руденко и защитником Михаилом Сиваковым и сообщил о статусе арендованных игроков.

Продлены арендные соглашения с Данилом Липовым, Кириллом Капленко и Федором Черных. Возвращены из аренды и тренируются с командой Даниил Криворучко, Алексей Кеняйкин и Давид Бидловский

Клубы планируют контрольные матчи

В рамках подготовки к возобновлению сезона клубы начинают планировать проведение контрольных матчей.

Павел Худяков Спортивный директор «Тамбова» «Рубин» нам помог. Мы приехали, они предоставили академию, поля. Заехали на сбор на неделю. Теперь, если власти снимут запрет, через 3-4 дня сможем сыграть товарищескую игру. Если нет, потренируемся и уедем в Тамбов готовиться к первому туру. Мы позвонили руководителям «Рубина». Они ждут прямые указания от Роспотребнадзора. Если все решится положительно, то в конце недели можем сыграть

Московский ЦСКА и тульский «Арсенал» планируют встретиться в товарищеском матче 13 июня.

«Мы договорились об игре, она пройдет 13 июня. ЦСКА нас приглашает, матч, скорее всего, пройдет на его стадионе. Конечно, игра пройдет без зрителей», — описал ситуацию руководитель тульского клуба Гурам Аджоев.

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