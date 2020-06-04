От теории к практике. Как РПЛ готовится к возобновлению сезона

Регламент согласован, календарь составлен
В конце мая РФС и РПЛ разработали регламент возобновления тренировочного процесса и проведения официальных матчей.
Он включает в себя следующие пункты:
— регулярная диагностика персонала, игроков и судей;
— усиленные гигиенические меры;
— регулярную дезинфекцию;
— соблюдение дистанции между игроками и персоналом;
— регулярный инструктаж по правильному поведению до, во время и после тренировок и матчей;
— зонирование стадиона (спортивная зона, трибуны и внешняя зона);
— социальное дистанцирование при приветствии гостевого клуба;
— проведение ежедневного медицинского осмотра.
При этом, Роспотребнадзор пока не вернул согласованный документ, хотя он и утвержден. Клубы хотели бы его изучить перед общим собранием, которое было намечено на 1 июня. В связи с этим собрание было перенесено — ориентировочная дата 5 июня.
28 мая состоялась видеоконференция врачей клубов Премьер-лиги, на которой обсудили ряд положений проекта медрегламента.
Кроме того, в конце мая был составлен календарь летней части сезона РПЛ: старт 19 июня, финиш — 22 июля, проведение туров в несколько дней, в выходные и посередине недели.
Целиком с календарем можно ознакомиться по ссылке.
Также РПЛ опубликовала расписание Олимп-Кубка России. Четвертьфиналы: 23-25 июня. Полуфиналы: 18-19 июля. Финал: 25 июля.
В среду, 3 июня, президент РФС Александр Дюков в формате видеоконференцсвязи провел оперативное совещание с руководителями профильных направлений.
Обсуждались возобновление российской Премьер-лиги, работа по подготовке регламента рестарта, взаимодействие с правительством РФ и руководством регионов, прогноз санитарно-эпидемиологической обстановки.
На совещании было принято решение о проведении исполкома РФС 9 июня.
После возобновления розыгрыша РПЛ, приостановленного из-за пандемии коронавируса, количество трансляций в бесплатном эфире может увеличиться.
СМИ стало известно, что что Первый канал готов показать несколько матчей (число варьируется от пяти до семи) в своём эфире в течение июня-июля.
Клубы добились возвращения болельщиков на трибуны
После решения о возобновлении сезона и начала тренировок руководители сразу нескольких крупных клубов выступили единым строем, призывая РФС и РПЛ разрешить проводить матчи с болельщиками.
ЦСКА, «Краснодар» и «Спартак» единым фронтом выступили за возвращение зрителей на трибуны, после чего появилась информация, что РФС работает над этим вариантом.
Не только руководители топ-клубов подсчитывали убытки от матчей без зрителем, но и владельцы провинциальных команд, таких как «Урал» и тульский «Арсенал».
Президент РПЛ Сергей Прядкин в конце мая подтвердил, что руководство лиги готово рассмотреть возможность доигровки матчей чемпионата России со зрителями на стадионах.
Спустя пару дней Роспотребнадзор согласовал c РПЛ возможность проведения матчей с болельщиками с 21 июня. Трибуны стадионов могут быть заполнены максимум на 10%.
У болельщиков с сезонными абонементами будет приоритетное право на посещение матчей РПЛ. Однако не все владельцы абонементов смогут попасть на стадионы.
У «Спартака», «Локомотива», «Динамо» и ЦСКА количество проданных сезонных абонементов превышает 5 тысяч. Эти клубы не смогут осуществить проход всех держателей абонементов.
РФС и РПЛ рассматривают допуск на стадионы не только ТВ-журналистов, но и для работников других СМИ. Они тоже будут включены в общий процент зрителей, присутствующих на стадионе.
Что касается полицейских, присутствующих на матчах, то их, вероятно, не включат в процент зрителей.
При этом, в министерстве физической культуры и спорта Краснодарского края сообщили, что до третьего этапа снятия ограничений трибуны сочинского стадиона «Фишт» и арены «Краснодара» на матчах РПЛ должны оставаться без зрителей.
На одноименном стадионе домашние матчи в чемпионате России проводит «Краснодар», на «Фиште» принимает соперников «Сочи».
Сейчас в Краснодарском крае реализуется первый этап снятия ограничений — разрешено индивидуально заниматься физической культурой и спортом на открытом воздухе с использованием социальной дистанции и средств индивидуальной защиты.
Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о вводимых мерах безопасности по предотвращению распространения коронавируса на стадионах с возобновлением сезона РПЛ.
Клубы тестируются на коронавирус
Перед возобновлением тренировочного процесса клубы РПЛ продолжили тестирования игроков и персонала на коронавирус. Новые случаи не заставили себя ждать.
Второй положительный результат обнаружился в казанском «Рубине» — у защитника Николая Пояркова.
Команда сдала тест на COVID-19— «Рубин» Казань (@fcrk) May 27, 2020
Тест Пояркова показал положительный результат. С футболистами и персоналом команды Николай не контактировал. Игрок находится на самоизоляции дома в Казани
Желаем Николаю здоровья и скорейшего возвращения на поле! ❤️💚
➡️ https://t.co/bCCRXxxwap pic.twitter.com/vW7ygfPRBA
25 мая игроки (за исключением Константина Плиева и Пояркова), тренерский штаб и персонал «Рубина» сдали повторный тест. Все результаты оказались отрицательными.
Следующим стал «Локомотив» — 28 мая «железнодорожники» сообщили результаты тестирования. Коронавирусная инфекция была выявлена у Дмитрия Баринова, Антона Коченкова, Тимура Сулейманова и Романа Тугарева.
Болезнь протекает бессимптомно, игроки чувствуют себя хорошо и находятся в домашних условиях на самоизоляции.
Но есть и хорошие новости — тренер вратарей «Динамо» Дмитрий Изотов прошел успешное лечение от коронавирусной инфекции.
Он отбыл необходимый карантин и сдал ряд новых тестов. Все результаты — отрицательные. Таким образом, переносчиком вируса тренер не является.
Команда сдала тест на COVID-19— «Рубин» Казань (@fcrk) May 27, 2020
Тест Пояркова показал положительный результат. С футболистами и персоналом команды Николай не контактировал. Игрок находится на самоизоляции дома в Казани
Желаем Николаю здоровья и скорейшего возвращения на поле! ❤️💚
➡️ https://t.co/bCCRXxxwap pic.twitter.com/vW7ygfPRBA
Нападающий «Урала» Павел Погребняк также был выписан из больницы. Запрета находиться с командой нет. У него взяли все необходимые тесты, они отрицательные.
Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан чувствует себя хорошо, в настоящий момент он проходит обязательную процедуру тестирования после перенесенного COVID-19, чтобы присоединиться к команде.
Защитник «Рубина» Константин Плиев, переболевший коронавирусом, возобновил тренировки с командой.
Клубы тренируются
Последним клубом, получившим разрешение властей на тренировки на своей базе, стал московский ЦСКА, который с 27 мая получил право на тренировочные занятия в Ватутинках.
В этот же день органы власти санкционировали групповые занятия на базе в Удельном парке для «Зенита». Ранее футболисты работали индивидуально.
Московский «Локомотив» в конце мая начал тренировочный сбор в Баковке. Отмечается, что на базе будет жить и генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе.
Правда, Олег Пашини не смог тренировать команду из-за приступа гастрита. Команда тренируется под руководством тренеров Дмитрия Лоськова, Сергея Алексеева, Заура Хапова и Саркиса Оганесяна.
Насыщенные и интенсивные тренировки 💪🏻 pic.twitter.com/WjgNyypHXy— «Локомотив» (@fclokomotiv) May 30, 2020
Новый главный тренер «Локомотива» Марко Николич прилетел в Москву 30 мая. На борту также находились помощники специалиста — Радое Смилянич и Горан Басарич.
Контракт Николича с «Локомотивом» действует с 1 июня. К работе тренер сможет приступить 13 июня, поскольку ему и помощникам предстоит пройти двухнедельный карантин.
А вот наставник «Спартака» Доменико Тедеско с четверга, 4 июня, начнет проводить тренировки красно-бьелых — он отбыл свой карантин.
Казанский «Рубин» приступил к тренировкам группами на клубной базе 30 мая. На поле вернулись защитник Сильвие Бегич и полузащитник Дмитрий Тарасов.
«Рубин» приступил к тренировкам небольшими группами на клубной базе 💪— «Рубин» Казань (@fcrk) May 29, 2020
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Скучали по команде? 😏
📸 https://t.co/qrRZlI39hm pic.twitter.com/oCE5CVhDW1
Футболисты восстановились после травм и тренируются без ограничений. К «Рубину» также присоединились Артур Сагитов, Владислав Микушин и Илья Агапов.
Кроме того, казанский «Рубин» предоставил «Тамбову» базу для тренировок. Тамбовчане проведут в Казани тренировочный сбор в течение недели.
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«С 1 по 7 июня мы предоставили Тамбову базу для тренировок, живут они в академии, тренируются на другом поле, мы не контактируем», — сообщили в пресс-службе «Рубина».
Клубы расстаются с игроками
Не со всеми футболистами клубы РПЛ решили продлевать истекающие конракты. Ряд футболистов покидает команды или меняет их.
Так, защитник Михаил Меркулов покинул екатеринбургский «Урал» после 31 мая. 26-летний защитник присоединится к казанскому «Рубину» на правах свободного агента. Напомним, что зимой Меркулов был переведен в дубль «Урала» из-за желания сменить клуб.
Вернулись к тренировкам на поле 👏🏻— Football Club Rostov (@rostovfc) June 3, 2020
Работаем в группах не более 15 человек. Уже скоро еще больше фото и видео от команды.
Соскучились? 💛💙#МыРостов pic.twitter.com/wwdcto0Hcu
Со скандалом покинул «Сочи» французский защитник Адиль Рами. Его агент заявил, что в сочинском клубе не платят зарплату и пригрозил разборками с ФИФА. Но, по сообщниям СМИ, Рами скрыл от «Сочи» серьезную травму колена. Его контракт аннулировали 26 мая.
Полузащитник Жоау Мариу, права на которого принадлежат «Интеру», покинет «Локомотив» после 30 июня, когда закончится срок его аренды.
Скаут московского клуба Андрей Лосюк не смог договориться с миланцами о продлении аренды португальца до фактического завершения сезона
Больше фото с сегодняшней тренировки в Баковке 👉🏻 https://t.co/8iV6lkmF6O pic.twitter.com/Bfrr1pIGzy— «Локомотив» (@fclokomotiv) May 29, 2020
Также в пресс-службе «Локомотива» подтвердили, что немецкий защитник Бенедикт Хеведес не вернулся в расположение команды, несмотря на начало тренировок. Ранее собщалось, что игрок готов разорвать контракт с клубом.
Полузащитник Александр Ташаев, права на которого принадлежат «Спартаку», покинул «Рубин» в связи с истечением срока аренды 31 мая. 25-летний игрок вернулся в расположение красно-белых.
Кроме того казанский клуб покинули в связи с истечением сроков действия контрактов нападающий Бека Микелтадзе и полузащитник Николай Кипиани. С февраля 2020 года оба футболиста выступали за волгоградский «Ротор» на правах аренды.
👍🏻🏟💪🏻«Арсенал» стал первым клубом в России, кто установил на стадионе и тренировочной базе дезинфицирующие тоннели!— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) May 27, 2020
🔝Теперь за здоровье ребят можно не беспокоиться.
😷Однако, нужно соблюдать все меры предосторожности, как это делают в нашем клубе. pic.twitter.com/O2Skwbguof
Тульский «Арсенал» исключил из заявки полузащитника Кантемира Берхамова. Срок контракта 31-летнего хавбека с туляками истек 31 мая. Берхамов выступал в «Арсенале» с лета 2015 года.
«Тамбов» покинули два полузащитника — Хетаг Хосонов и Мигел Филипе Кардозу. 31 мая закончились арендные соглашения, Хосонов возвращается в ЦСКА, а Кардозу — в «Динамо».
«Оренбург» объявил о том, что форвард Джордже Деспотович и вратарь Александр Довбня покидают команду в связи с истечением сроков контрактов.
Обращение Александра Анюкова к болельщикам «Крыльев Советов»:https://t.co/uEQEa2AmUa pic.twitter.com/hChDBAWOIU— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) May 30, 2020
Защитник Александр Анюков покинул «Крылья Советов». Соглашение 37-летнего футболиста было рассчитано до 31 мая, и клуб решил не продлевать контракт.
Анюков вернулся в Санкт-Петербург и намерен сосредоточиться на тренерской деятельности — в июне 2019 года он входит в тренерский штаб Сергея Семака.
Клубы продлевают контракты
Что касается продлений контрактов, то «Зенит» объявил о заключении нового соглашения с главным тренером Сергеем Семаком.
Петербургский клуб продлил контракт с 44-летним специалистом по схеме «2+1» — на два года с возможной пролонгацией на один сезон.
Официально: «Зенит» продлил контракт с Сергеем Семаком.— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) June 1, 2020
Все детали: https://t.co/2VOj5u7aVk#ВсеБудетСБС pic.twitter.com/ikFPRvYpgb
Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев подтвердил, что полузащитники Александр Ломовицкий и Даниил Лесовой, права на которых принадлежат «Спартаку» и «Зениту» соответственно, доиграют нынешний сезон в тульском клубе.
Грозненский «Ахмат» также объявил о продлении соглашений с несколькими игроками до фактического завершения нынешнего сезона.
Контракты продлили голкипер Евгений Городов, защитник Роланд Гиголаев и полузащитники Олег Иванов и Денис Глушаков.
При этом, в СМИ появилась информация, что «Ахмат» не планирует продлевать контракт с Глушаковым на следующий сезон.
«Оренбург» объявил о продлении контрактов с голкипером Александром Руденко и защитником Михаилом Сиваковым и сообщил о статусе арендованных игроков.
Продлены арендные соглашения с Данилом Липовым, Кириллом Капленко и Федором Черных. Возвращены из аренды и тренируются с командой Даниил Криворучко, Алексей Кеняйкин и Давид Бидловский
Клубы планируют контрольные матчи
В рамках подготовки к возобновлению сезона клубы начинают планировать проведение контрольных матчей.
Московский ЦСКА и тульский «Арсенал» планируют встретиться в товарищеском матче 13 июня.
«Мы договорились об игре, она пройдет 13 июня. ЦСКА нас приглашает, матч, скорее всего, пройдет на его стадионе. Конечно, игра пройдет без зрителей», — описал ситуацию руководитель тульского клуба Гурам Аджоев.