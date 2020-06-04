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    Все российские хоккеисты, выигравшие Кубок Стэнли до 2000 года

    Вспомним всех обладателей Кубка Стэнли с 1994 по 2000 годы с российским паспортом

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    НХЛ — лучшая хоккейная лига в мире. В России популярность заокеанского чемпионата вызвана не только высоким уровнем мастерства команд и игроков, но и большим количеством россиян в составе клубов. Сегодня вспомним всех обладателей Кубка Стэнли с 1994 по 2000 годы с российским паспортом. В течение этих 7 лет в составе команды-победительницы непременно находилось место русскому игроку.
    Важно оговорить некоторые условности. Обладателем Кубка по регламенту является игрок, который провел за клуб 41 игру в регулярном чемпионате или сыграл хотя бы один матч в финальной серии. Теперь можно переходить к россиянам, которые выигрывали самый престижный трофей в клубном хоккее. Кстати, если вы ищите интересный вариант, чтобы сделать ставки на хоккей, присмотритесь к линии на обладателя Кубка Стэнли. Обычно там неплохие коэффициенты.

    1994, «Нью-Йорк Рейнджерс»

    Российские хоккеисты Сергей Зубов, Сергей Немчинов, Александр Карповцев и Алексей Ковалев стали первыми обладателями Кубка Стэнли.

    Все наши спортсмены провели около ( а кто-то и более) 70 матчей за «Рейнджерс» в золотом сезоне, все принимали участие в серии плей-офф. Путь к трофею был тернист. В финале конференции «рейнджеры» только в седьмом матче одолели «Нью-Джерси», столько же игр потребовалось, чтобы побороть «Ванкувер» в финальной серии.

    1995, «Нью-Джерси Дэвилз»

    В следующем сезоне заветную чашу подняли над головой Сергей Брылин и Валерий Зелепукин. Наши хоккеисты не были ключевыми игроками в составе своей команды.

    Брылин на тот момент не так давно перебрался из России, поэтому еще доказывал свое право на лед, а Зелепукин получал мало шансов в течение регулярного сезона (всего 4 игры), но компенсировал это частыми появлениями на площадке в плей-офф. В финале «Нью-Джерси» в одну калитку вынес «Детройт» — 4:0 по сумме матчей.

    1996, «Колорадо Эвеланш»

    Алексей Гусаров и Валерий Каменский продолжили приятную для российского хоккея традицию. Стоит сказать, что для защитника и нападающего чемпионским стал первый же сезон в составе «Колорадо».

    Оба на тот момент уже были заслуженными игроками на родине. Гусаров и Каменский после победы в Кубке Стэнли вошли в «Тройной золотой клуб». Они были первыми российскими хоккеистами, которым удалось выиграть золото Олимпиады, чемпионата мира и Кубок Стэнли.

    1997 и 1998, «Детройт Ред Уингз»

    Два года подряд «Детройт» никому не отдавал Кубок Стэнли. Два года подряд мощная русская банда выигрывала главный клубный трофей мирового хоккея. Их имена вам наверняка знакомы: Сергей Федоров, Игорь Ларионов, Вячеслав Фетисов, Вячеслав Козлов, Владимир Константинов и Дмитрий Миронов (только 1998).

    Сергей Фёдоров будет играть в «красных крыльях» вплоть до 2003 года, долгие годы его рекорды, поставленные в НХЛ, будут планкой для россиян, выступающих за океаном. Сейчас их постепенно бьет Александр Овечкин. Стоит сказать, что Владимир Константинов официально выиграл только Кубок 1997 года.

    Буквально через 6 дней после успеха в чемпионате защитник вместе с Вячеславом Фетисовым и массажистом команды попал в автомобильную аварию. Фетисов получил незначительные повреждения, а Константинов остался инвалидом.

    В 1998 году он присутствовал на награждении «Детройта» вторым подряд Кубком Стэнли и даже совершил с ним круг почета по площадке в инвалидном кресле. После клуб вписал фамилию защитника в список обладателей трофея. В клубе до сих пор не используется игровой номер Константинова, а в раздевалке присутствует шкафчик с его именем.

    1999, «Даллас Старз»

    После золотых лет «Детройта» победу в чемпионате одержал «Даллас», в составе которого на тот момент выступал Сергей Зубов. Для защитника этот Кубок стал вторым в заокеанской карьере. В финальной серии его «Даллас» в 6 матчах одолел «Баффало».

    2000, «Нью-Джерси Дэвилз»

    На заре 21 века Сергей Брылин и Сергей Немчинов выиграли по второму Кубку Стэнли в карьере. Для Александра Могильного и Владимира Малахова трофей стал первым в зарубежной карьере. К слову Александр, которого называли в НХЛ Великими еще до Овечкина, в «Нью-Джерси» провел всего один сезон.

    В дальнейшем его карьера в Америке сложится отлично, но Кубок Стэнли он больше так и не выиграет. Зато Могильный установит рекорд результативности среди россиян — 127 очков за сезон, который 26 лет не мог побить ни один наш игрок за океаном. В апреле 2019 Никита Кучеров сумел опередить Могильного. 0

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