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    Звезды одного сезона. Десять форвардов АПЛ, которые ярко вспыхнули, но быстро погасли

    Роке Санта Крус, Бенни Маккарти и другие звезды одного сезона

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    Энди Джонсон
    Энди Джонсон
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    Чтобы забить гол, может хватить секунды, но именно голы приносят победы и титулы. Но не всем футболистам удается отличаться стабильностью. Некоторые приходят в команду, ярко заявляют о себе, но затем, несмотря на многообещающее начало, столь же быстро исчезают. Squawka.com вспоминает десять некогда грозных нападающих, которые были «чудом на один сезон» в АПЛ.

    Роке Санта Крус

    Роке Санта Крус
    mancity.com

    Парагваец выглядит хорошим выбором для того, чтобы начать. Ему удалось забить 19 голов за «Блекбэрн» в сезоне 2007-2008, но с тех пор он выглядел не лучшим образом.

    Тем не менее, он все же отметился прекрасным голом на «Олд Траффорд», а затем подписал контракт с «Манчестер Сити». Им просто нравилось безрассудно тратить деньги, не так ли?

    Позже Санта Крус неплохо проявил себя в «Малаге», прежде чем в 2015 году перейти в «Крус Асул». С 2016 года и по сей день он играет за парагвайскую «Олимпию».

    Амр Заки

    Египтянин провел памятный сезон в АПЛ. Хотя он перешел в «Уиган» только на правах аренды, он моментально начал оказывать влияние на результаты команды.

    Он забил пять голов в первых шести матчах, после чего вскоре отметился невероятным голом на «Энфилде». И все же этот уровень игры Заки оказался недолговечным. Затем он в апреле даже отказывался возвращаться в команду Стива Брюса после того, как отправился в сборную. Что ж, он немного сумасшедший.

    Заки закончил карьеру в 2015 году в составе египетского «Эраб Контракторс».

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    Энди Джонсон

    Легенда «Кристал Пэлас» забил 21 гол в АПЛ в сезоне 2004-2005. Только некий Тьерри Анри забил в том сезоне больше.

    Несмотря на то, что лысина добавляла возраста Джонсону, он не был старым. И он сделал достаточно, чтобы получить вызов в сборную Англии.

    Он также выступал за «Эвертон», «Фулхэм» и «Куинз Парк Рейнджерс», но период в «Кристал Пэлас» стал главным в его карьере.

    И хотя одиннадцать из его голов в том сезоне были забиты с пенальти, давайте не будем портить момент. Он вернулся в «Кристал Пэлас» в 2014 году, а сейчас работает амбассадором клуба.

    Маркус Стюарт

    Легенда «Ипсвич Таун» Стюарт забил 19 голов в сезоне 2000-2001. Конечно, ему не повезло, что он так и не получил вызов в сборную Англии. Однако его может утешать то, что он поучаствовал в Кубке УЕФА, когда этот турнир еще был соревнованием, в котором клубы действительно хотели играть.

    Затем он достойно выступал за «Сандерленд», но та магия, которую он демонстрировал в «Ипсвиче», больше не появлялась. Стюарт закончил карьеру в 2011 году в составе «Эксетера» и к тому моменту выглядел совершенно другим игроком, причем не в лучшую сторону.

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    • Мичу

    Мичу
    globallookpress.com

    «Суонси», наверное, жалеет, что не взял 20 миллионов фунтов, которые могли заплатить за испанца после его дебютного сезона, в ту же секунду.

    Мичу забил 18 голов в своем дебютном сезоне за «Суонси» — 2012-2013. В 2015-м он покинул клуб, а еще через два года закончил карьеру преимущественно из-за хронической травмы лодыжки.

    Нападающий потух также быстро, как и засиял. Перед выходом на пенсию он поиграл за «Реал Овьедо», а также «Лангрео» из третьего дивизиона. В этом же клубе он занимал пост директора по футболу, а затем получил должность в «Овьедо».

    Паписс Сиссе

    Паписс Сиссе
    globallookpress.com

    Было немного странно, когда «Ньюкасл» раскопал «следующего» Дембу Ба в 2012 году, который быстро стал лучше своего предшественника.

    Обладающий невероятными инстинктами и беспощадный перед воротами, Сиссе был неудержим в своей первой кампании в «Ньюкасле» (13 голов в 14 матчах второй половины сезона 2011-2012). Но с тех пор ему не удавалось повторить подобное. Он все обещал возрождение, но вряд ли ему удастся вновь добраться до тех высот.

    В 2016 году Сиссе покинул «Ньюкасл» ради китайского клуба «Шаньдунь Лунэн». В этом клубе он провел два года, прежде чем перейти в турецкий «Аланьяспор», где он продолжает забивать.

    Асамоа Гьян

    Никто не мог поверить, что «Сандерленду» удалось подписать одну из главных звезд ЧМ-2010, но они это сделали.

    Футболист сборной Ганы ворвался на новую для себя сцену, но быстро стал угасать и затем убежал в «Аль-Айн», где несомненно заработал кучу денег, прежде чем перейти в китайский «Шанхай СИПГ». В 2017 году он вернулся в Европу в турецкий «Кайсериспор», в сентябре 2019-го перешел в индийский «Норт-Ист Юнайтед», но уже в январе покинул клуб.

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    • Бенни Маккарти

    Бенни Маккарти
    premierleague.com

    Бывший футболист сборной ЮАР в сезоне 2006-2007 стал главным атакующим оружием «Блекбэрна», забив 18 голов в АПЛ. На один больше, чем Криштиану Роналду в составе «МЮ».

    С тех пор его дела пошли вниз, хотя он изо всех сил и пытался повторить тот подвиг до конца карьеры. Но даже «лебединая песня» с «Вест Хэм Юнайтед» и «Орландо Пайретс» не смогла переломить ситуацию.

    Недавно он работал тренером «Кейптаун Сити», но был уволен после того, как его команда одержала лишь две победы в 18 матчах.

    Майкл Риккетс

    Когда Риккетс в сезоне 2001-2002 забил за «Болтон» 13 голов еще до наступления февраля, казалось, что уже ничто не остановит его. Но по иронии вызов в сборную Англии стал для него разрушительным.

    Затем последовал переезд в «Мидлсбро», но Риккетс так и не вернул себе то голевое чутье, забивая понемногу то тут, то там.

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    • Бенджани Мварувари

    У него было крутое празднование голов, с этим сложно поспорить. К сожалению, после его впечатляющего выступления за «Портсмут», которое позволило ему перейти в «Ман Сити», у него не осталось больше ничего крутого.

    Если честно, Бенджани даже не очень хотел переходить в «Сити», по крайней мере, по словам тогдашнего тренера «Портсмута» Гарри Реднаппа. И это проявилось в выступлениях нападающего за клуб. 0

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