Звезды одного сезона. Десять форвардов АПЛ, которые ярко вспыхнули, но быстро погасли

Роке Санта Крус

Роке Санта Крус mancity.com

Парагваец выглядит хорошим выбором для того, чтобы начать. Ему удалось забить 19 голов за «Блекбэрн» в сезоне 2007-2008, но с тех пор он выглядел не лучшим образом.

Тем не менее, он все же отметился прекрасным голом на «Олд Траффорд», а затем подписал контракт с «Манчестер Сити». Им просто нравилось безрассудно тратить деньги, не так ли?

Позже Санта Крус неплохо проявил себя в «Малаге», прежде чем в 2015 году перейти в «Крус Асул». С 2016 года и по сей день он играет за парагвайскую «Олимпию».

Амр Заки

Египтянин провел памятный сезон в АПЛ. Хотя он перешел в «Уиган» только на правах аренды, он моментально начал оказывать влияние на результаты команды.

Он забил пять голов в первых шести матчах, после чего вскоре отметился невероятным голом на «Энфилде». И все же этот уровень игры Заки оказался недолговечным. Затем он в апреле даже отказывался возвращаться в команду Стива Брюса после того, как отправился в сборную. Что ж, он немного сумасшедший.

Заки закончил карьеру в 2015 году в составе египетского «Эраб Контракторс».

Энди Джонсон

Легенда «Кристал Пэлас» забил 21 гол в АПЛ в сезоне 2004-2005. Только некий Тьерри Анри забил в том сезоне больше.

Несмотря на то, что лысина добавляла возраста Джонсону, он не был старым. И он сделал достаточно, чтобы получить вызов в сборную Англии.

Он также выступал за «Эвертон», «Фулхэм» и «Куинз Парк Рейнджерс», но период в «Кристал Пэлас» стал главным в его карьере.

И хотя одиннадцать из его голов в том сезоне были забиты с пенальти, давайте не будем портить момент. Он вернулся в «Кристал Пэлас» в 2014 году, а сейчас работает амбассадором клуба.

Маркус Стюарт

Легенда «Ипсвич Таун» Стюарт забил 19 голов в сезоне 2000-2001. Конечно, ему не повезло, что он так и не получил вызов в сборную Англии. Однако его может утешать то, что он поучаствовал в Кубке УЕФА, когда этот турнир еще был соревнованием, в котором клубы действительно хотели играть.

Затем он достойно выступал за «Сандерленд», но та магия, которую он демонстрировал в «Ипсвиче», больше не появлялась. Стюарт закончил карьеру в 2011 году в составе «Эксетера» и к тому моменту выглядел совершенно другим игроком, причем не в лучшую сторону.

Мичу

Мичу globallookpress.com

«Суонси», наверное, жалеет, что не взял 20 миллионов фунтов, которые могли заплатить за испанца после его дебютного сезона, в ту же секунду.

Мичу забил 18 голов в своем дебютном сезоне за «Суонси» — 2012-2013. В 2015-м он покинул клуб, а еще через два года закончил карьеру преимущественно из-за хронической травмы лодыжки.

Нападающий потух также быстро, как и засиял. Перед выходом на пенсию он поиграл за «Реал Овьедо», а также «Лангрео» из третьего дивизиона. В этом же клубе он занимал пост директора по футболу, а затем получил должность в «Овьедо».

Паписс Сиссе

Паписс Сиссе globallookpress.com

Было немного странно, когда «Ньюкасл» раскопал «следующего» Дембу Ба в 2012 году, который быстро стал лучше своего предшественника.

Обладающий невероятными инстинктами и беспощадный перед воротами, Сиссе был неудержим в своей первой кампании в «Ньюкасле» (13 голов в 14 матчах второй половины сезона 2011-2012). Но с тех пор ему не удавалось повторить подобное. Он все обещал возрождение, но вряд ли ему удастся вновь добраться до тех высот.

В 2016 году Сиссе покинул «Ньюкасл» ради китайского клуба «Шаньдунь Лунэн». В этом клубе он провел два года, прежде чем перейти в турецкий «Аланьяспор», где он продолжает забивать.

Асамоа Гьян

Никто не мог поверить, что «Сандерленду» удалось подписать одну из главных звезд ЧМ-2010, но они это сделали.

Футболист сборной Ганы ворвался на новую для себя сцену, но быстро стал угасать и затем убежал в «Аль-Айн», где несомненно заработал кучу денег, прежде чем перейти в китайский «Шанхай СИПГ». В 2017 году он вернулся в Европу в турецкий «Кайсериспор», в сентябре 2019-го перешел в индийский «Норт-Ист Юнайтед», но уже в январе покинул клуб.

Бенни Маккарти

Бенни Маккарти premierleague.com

Бывший футболист сборной ЮАР в сезоне 2006-2007 стал главным атакующим оружием «Блекбэрна», забив 18 голов в АПЛ. На один больше, чем Криштиану Роналду в составе «МЮ».

С тех пор его дела пошли вниз, хотя он изо всех сил и пытался повторить тот подвиг до конца карьеры. Но даже «лебединая песня» с «Вест Хэм Юнайтед» и «Орландо Пайретс» не смогла переломить ситуацию.

Недавно он работал тренером «Кейптаун Сити», но был уволен после того, как его команда одержала лишь две победы в 18 матчах.

Майкл Риккетс

Когда Риккетс в сезоне 2001-2002 забил за «Болтон» 13 голов еще до наступления февраля, казалось, что уже ничто не остановит его. Но по иронии вызов в сборную Англии стал для него разрушительным.

Затем последовал переезд в «Мидлсбро», но Риккетс так и не вернул себе то голевое чутье, забивая понемногу то тут, то там.

Бенджани Мварувари

У него было крутое празднование голов, с этим сложно поспорить. К сожалению, после его впечатляющего выступления за «Портсмут», которое позволило ему перейти в «Ман Сити», у него не осталось больше ничего крутого.

Если честно, Бенджани даже не очень хотел переходить в «Сити», по крайней мере, по словам тогдашнего тренера «Портсмута» Гарри Реднаппа. И это проявилось в выступлениях нападающего за клуб. 0