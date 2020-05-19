Все еще непобедимы. О том, как Анри вытащил «Арсенал» в матче с «Ливерпулем» в 2004-м

В незабываемом сезоне 2003/2004 серия «Арсенала» без поражений могла быть прервана в игре против «Ливерпуля».

«Арсенал» еще далек от чемпионства

Фанаты красно-белой команды из Севера Лондона при любом удобном случае до сих пор вспоминают крутой сезон 2003/2004, в котором их любимый «Арсенал» не проиграл ни одного матча в АПЛ. Это достижение не под силу переплюнуть никому до сих пор. Даже таранный в текущем розыгрыше Премьер-лиги «Ливерпуль» не сумел. Это сейчас мы знаем, что в 2004-м году «канониры» прошли всю дистанцию ровно, но в оговариваемый период борьба за трофей находилась в разгаре.

В 2004-м году «Арсенал» принимал «мерсисайдцев» на «Хайбери» в рамках 32-го тура чемпионата Англии. На тот момент коллектив Венгера шел первым в турнирной таблице с 75 очками. В спину «Арсеналу» дышал извечно надоедливый лондонский противник «Челси», который отставал всего на 5 пунктов.

До конца чемпионата оставалось 7 туров, а разница в 5 баллов по меркам Премьер-лиги была просто смешной. Отыграть подобный разрыв за 7 матчей вполне реально, тем более, сопернику предстоит пережить поединок против «Ливерпуля». Да, коллектив Жерара Улье в 2004-м жестко отстал от топ-3, но это был все тот же клуб с Оуэном, Джеррардом и Риисе в составе.

Прозевали быстрый гол

Наступил так называемый Matchday 32. 9 апреля 2004-го года 38 тысяч фанатов пришли на «Хайбери», чтобы посмотреть на то, как «Арсенал» сделает еще один шаг к трофею. Конечно, были и те, кто ждал облома хозяев и первого поражения в сезоне, однако таких собралось не так уж много, все они растворились на секторах болельщиков, которые поддерживали «пушкарей». В 14:30 на всю арену раздался стартовый свисток от Алана Уили и игра началась.

«Арсенал» — «Ливерпуль». АПЛ 2003/2004

С центра поля разыграл «Ливерпуль», выступавший в том матче в белом. Подопечные Жерара Улье взяли мяч под контроль и уже в самом дебюте встречи гости заработали угловой слева. Через несколько секунд после подачи Йон Арне Риисе нанес неточный удар издали.

«Мерсисайдцы» начали матч активно, в то время как «Арсенал» забыл выйти из подтрибунки. На 5-й минуте «Ливерпуль» уже повел в счете, найдя счастье после очередного корнера. Отбившись от второго навеса с флажка, «канониры» подарили гостям третий стандарт, но с другого фланга. Исполнять его пошел Харри Кьюэлл. Его высокий навес с левой ноги на дальнюю штангу долетел до Джеррарда. Стиви Джи направил мяч в противоположный от себя угол, а Сами Хююпия подкорректировал его с пары метров. Резвая пятиминутка «Ливерпуля» позволила ему повести в счете, сидевший на скамейке Арсен Венгер был недоволен и предчувствовал неладное.

«Ливерпуль» оказался настойчив

С первым голом в матче появилась и более интенсивная и открытая игра. «Арсенал» несколько раз мог сравнивать счет. Анри даже забил быстренько в ответ, но взятие ворот по делу отменили из-за офсайда. «Ливерпуль» также не прижимался к своей штрафной. Гости продолжали штамповать угловые, а Майкл Оуэн упустил неплохой шанс после выхода один на один.

На 31-й минуте подопечные Венгера все же поймали ливерпульцев на ошибке. На своей половине поля около центрального круга Дитмар Хаманн потерял мяч, который в итоге достался Пиресу. Робер парашютиком забросил его на Анри, а Тьерри переправил мяч в дальний угол. «Пушкари» вернулись в игру благодаря эффективному прессингу и удачному, чистому отбору, 1:1.

Гости поединка на «Хайбери» не смутились из-за пропущенного гола. «Ливерпуль» решал свои турнирные задачи и тоже бился за максимум очков. Да и нанести первое поражение в сезоне лидеру АПЛ не помешало бы. На 42-й минуте «мерсисайдцы» оказались ближе к собственным желаниям. Буквально одним классным пасом Стиви Джи обрезал практически половину состава хозяев и вывел Оуэна на ударную позицию с правого края вратарской зоны. Десятый номер «Ливерпуля» спокойно отправил мяч в ближний угол. Шикарная передача Джеррарда и бомбардирские навыки Оуэна на острие позволили гостям уйти в подтрибунку в качестве лидеров.

Тьерри Анри не согласился с первым поражением

Спустя шесть минут после перерыва коллектив Арсена Венгера перевернул игру вверх дном, расписавшись в воротах Дудека на 49-й и 50-й минутах.

В первой результативной атаке Тьерри Анри опустился слегка вглубь, выполнил передачу на Юнгберга, который в касание перекинул защитников «Ливерпуля» и адресовал мяч Пиресу. Робер грамотно открылся под пас Фредрика и направил его в сетку. Этот забитый гол оживил фанатов, которые активнее гнали лондонцев в поисках третьего гола, а на лице Венгера не было ни единой эмоции.

Спустя минуту Анри феерил на «Хайбери» уже с сольным номером. Француз снова ушел ближе к середине, где в итоге он получил мяч и красиво избавился от опеки главного неудачника матча Хаманна. Затем защитники «Ливерпуля», будто тренировочные конусы, наблюдали за дальнейшими действиями Тьерри. Анри же вбежал в штрафную, после чего пробил в дальний угол. Овации на стадионе, лидерство в счете и стоя аплодирующий Венгер были красноречивее любых восхвалений французского гения, 3:2.

На 78-й минуте Анри оформил хет-трик. В этой атаке француз получил длинный пас от Денниса Бергкампа, обработал мяч и пробил в Дудека. Но от вратаря круглый отскочил к Тьерри, а от Тьерри — в ворота. На сей раз эпизод решила доля везения, однако четвертый гол хозяева нашли заслуженно. Забитый мяч не только обезопасил беспроигрышную серию «Арсенала», он помог лондонцам завоевать важные три очка, учитывая, что «Челси», идущий вторым, в том же туре потерял два балла в результате ничьей с «Мидлсбро» (0:0).

«Канониры» удивили даже Венгера

«Арсенал» начал первый тайм неважно, за что дважды поплатился до перерыва, но в итоге он сумел вытащить игру и оторвался от другой лондонской команды уже на 7 пунктов.

После поединка рулевой команды Арсен Венгер прокомментировал камбэк своих ребят на «Хайбери»: «Я был удивлен силой, которую они нашли в себе. Они потрясающие. Второй гол Анри был великолепным, но я думаю, что вся команда была великолепной. После двух недавних поражений (в Кубке и ЛЧ) это было серьезным испытанием нашей моральной стойкости, характера и единения».

«Арсенал», словно раненое животное

Наставник «Ливерпуля» Жерар Улье достойно принял поражение, он расшаркался перед соперником и не был скуп на похвалы: «Я думал, что "Арсенал" был потрясающим во втором тайме. Они не могли сыграть лучше, чем сделали это. Второй гол Тьерри вышел на загляденье. Я говорил, что ”Арсенал” похож на раненое животное. У нас было больше шансов в первом тайме, но как только они сравняли, тот тут же обрели уверенность. Они продемонстрировали, почему они непобедимы в чемпионате, в их составе собраны одни из лучших футболистов планеты». 0