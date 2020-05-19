Каким будет будущее Санчо?

Пока не ясно, как пандемия коронавируса повлияет на трансферное окно. Но когда оно наконец откроется, Джейдон Санчо обязательно станет одним из его главных действующих лиц. Рассказываем о будущем форварда «Дортмунда».

Санчо играет лучше 20-летних Месси и Роналду

Джейдон Санчо, которому в марте исполнилось 20 лет, стал одним из самых впечатляющих молодых игроков в мире с тех пор, как в 2017 году перешел из «Манчестер Сити» в дортмундскую «Боруссию». Тем не менее, появляется все меньше уверенности в его долгосрочном будущем. «Шмели» надеются, что англичанин, который оценивается примерно в 100 млн фунтов, останется в клубе этим летом, но источники, близкие к 20-летнему форварду, заявил, что переход все еще вероятен, и на него претендуют «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуль».

Санчо был в неудержимой форме перед приостановкой сезона, отметившись 14 голами и 15 результативными передачами в 24 матчах Бундеслиги. С восемью поединками до конца кампании он уже превзошел свой результат за весь сезон 2018/19, в ходе которого он записал в свой актив 12 голов и 14 ассистов в 34 играх.

Эти цифры исключительны согласно всем стандартам. На самом деле, общее количество забитых Санчо 29 голов и ассистов в этом сезоне позволяет ему отставать только от двух игроков в топ-лигах Европы, и одним из них является Лионель Месси. Что делает его еще более впечатляющим — это то, что нападающий делал все это по сути в подростковом возрасте.

На данный момент, имея в общей сложности 60 голов и результативных передач (31 и 29 соответственно), которых у него более чем вдвое, чем было у Месси (26 голов) на его 20-летие. Его показатели также превосходят цифры Эдена Азара и Рахима Стерлинга (15). Он забил почти вдвое больше голов, чем тинейджер Криштиану Роналду (16) во всех соревнованиях.

Санчо продолжает прогрессировать

Фактически, единственным игроком за последнее десятилетие, который забил больше мячей и отдал больше ассистов в ведущих чемпионатах, когда был еще подростком, является Килиан Мбаппе, который еще 18-летним ворвался в большой футбол, выступая за «Монако» перед своим переходом в ПСЖ летом 2017 года.

Француз, который на полтора года старше Санчо, теперь считается следующей суперзвездой «короля спорта». Но цифры англичанина предполагают, что он вошел в ту же когорту. Форвард представляет талантливое поколение, и становится только лучше. Показатели голов и ассистов нападающего показывают его необычайную эффективность в последней трети поля, но они не рассказывают полную историю его развития как игрока.

Хотя он выступал чуть ли не исключительно на правом фланге в сезоне 2018/19, его первая кампания в качестве постоянного футболиста основного состава, Санчо использовался на различных позициях в текущей кампании — время от времени в центре, но чаще всего слева, где он умеет врезаться внутрь на его более сильную ногу.

Эта универсальность позволила «Дортмунду» варьировать состав своих атакующих игроков и заставлять соперника его угадывать, а также помогла скоростному мастерству англичанина, отточенному в совсем юном возрасте на бетонных кортах юга Лондона, а затем усилил его улучшенным процессом принятия решений.

Санчо силен как с мячом, так и без него

«Ему удается создавать опасные ситуации благодаря своей технике, скорости и дриблинга», — отметил форвард «Баварии» Томас Мюллер в начале этого сезона. «В Бундеслиге есть другие дриблеры с похожими качествами, но у них нет такой выдающейся способности принимать решения».

Это видно и по статистике. Помимо того, что Санчо забивает и создает голы с большей частотой, чем в прошлом сезоне, он также реже теряет мяч. Среднее количество неудачных касаний снизилось с 3,4 в среднем за игру в прошлом сезоне до 2,3 в этой кампании. Между тем, показатель потери снаряда в среднем за игру снизился с 2,3 раза до 1,2 раза.

Эти данные показывают лучшее понимание того, когда рисковать, а когда играть более безопасно, и, что крайне важно для любого флангового исполнителя в современной игре, также есть подтверждения его прогресса в оборонительных действиях. Он не только с большой самоотдачей встречает оппонентов, но также защищается и высоко впереди.

«Боруссия» высоко прессингует и заставляет визави совершать ошибки в опасных зонах, потому закономерно, что Санчо занимает шестое место в Бундеслиге по количеству владений сферы, выигранных в последней трети поля этого сезона — выше, чем у любого другого игрока клуба.

На Санчо охотится несколько грандов

По данным медиа, «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси» являются главными претендентами на форварда в Премьер-лиге, а его бывший клуб «Манчестер Сити» также может принять участие в гонке за его подписание, учитывая, что «Горожане» хорошо осведомлены о его талантах и имеют возможность бороться за его трансфер.

Среди остальных — интерес к нему приписывают «Барселоне» и «Баварии. По информации Sky Sports, Санчо предпочел бы перейти в клуб, выступающий в Лиге чемпионов. Это может исключить из списка "МЮ", который в настоящее время занимает пятое место в АПЛ, на три очка отставая от "Челси", но он, безусловно, соответствует недавней политике клуба по подбору молодых британских игроков, таких как Аарон Уан-Биссака, Гарри Магуайр и Дэниел Джеймс.

Он подойдет и для юной команды "Челси". Фрэнк Лэмпард заслужил похвалы за то, что помог развить выпусников академии клубов, таких как Мейсон Маунт и Тэмми Абрахам, в этом сезоне, но он не скрывает того, что его клуб нуждается в большей остроте перед чужими воротами, и цифры нападающего показывают, что он это обеспечит.

Санчо может стать еще одной звездой "Барселоны"

Также легко понять, почему заинтересован "Ливерпуль". Прогресс Санчо не останется незамеченным Юргеном Клоппом, который провел семь лет в Дортмунде до своего переезда на "Энфилд", а высокоскоростной и интенсивный стиль игры 20-летнего игрока сделал бы его идеальным для философии его коллектива.

Однако вопрос заключается в том, как вписать его в команду. С Мохамедом Салахом на одном краю и Садио Мане на другом, у немца мало места для еще одного флангового исполнителя, который наверняка ожидает, что будет выходить в старте.

Переезд в "Барселону" может иметь смысл, учитывая необходимость нового атакующего импульса на "Камп Ноу", где Месси и Луис Суарес приближаются к последним этапам своей карьеры. Также нельзя исключать и "Баварию", учитывая ее прежние подписания лучших футболистов "Шмелей".

Еще неизвестно, когда именно откроется трансферное окно. Мы еще не знаем, какие клубы будут испытывать решимость "Дортмунда" удержать ключевого исполнителя сильнее всего. Но уже ясно, что будущее Джейдона Санчо среди топ-игроков. 0